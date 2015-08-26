Dekorasyonunuza konfor katacak mutfak köşe takımları

Ev dekorasyonuna başlayan her insan bilir ki dekorasyonun en çok emek harcanan ve üzerine düşünülen kısmı mutfak dekorasyonudur. Mutfak, yaşamımızın en önemli döngüsü olan beslenme ihtiyacını karşılayacağımız yer olduğundan hem hijyen hem konfor hem de göz zevki gereksinimlerimizi karşılaması beklenir. Bunun için, uzman dokunuşlarla veya bizzat yapacağınız araştırma ve fikir edinmelerle bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir mutfak elde edebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi mutfak dekorasyonu üzerine birbirinden ilham verici yüzlerce örnek tasarımla, size yaratıcı fikirler sunmaya hazır. Mutfak dekorasyonu üzerine daha fazla örnek tasarım bulabileceğiniz “Her zevke uygun mutfak dekorasyon örnekleri” adlı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bu yazımızda size mutfak dekorasyonunda pratik ve kullanışlı çözümler üreten köşe takımları üzerine yaratıcı ip uçları içeren örnekler derledik. Mutfak köşe takımları özellikle geniş mobilyalar için yeterli alanın bulunmadığı durumlarda kurtarıcınız olabilir. Birçok farklı stilden, renk renk, desen desen köşe takımları mutfak dekorasyonunuz için sizi heyecanlandıracak.
Penceresinin önünde saksıda narenciye ağaçları, tepesinde bambu kaplama ve hasır lambalar bulunan, ahşap masa ve paneller, keten kumaşların kullanıldığı, soft renklerden oluşan bir mutfak dekorasyonu hayal edin. Rüya gibi olmaz mıydı? Bu dekorun en önemli özelliği olarak sadece Akdeniz stilini yansıtıyor olmasını bile gösterebiliriz. Öyle ki taşıdığı bütün ince detaylar, onu bir sahil kentinin birbirinden lezzetli yemekler pişen mutfağı haline getirmiş. Dekorda kullanılan köşe takımı keten ve soft renklerde, son derece rahat görünen şık bir mobilya. Mutfakta böyle bir ferahlığı yakalamak için bu dekordan edinebileceğiniz çok ip ucu var.
Minimalist stil değdiği her alanı sanat eserine dönüştüren bir stildir. Modern ve düz çizgilerin sade ve uyumlu bir kompozisyon çizdiği bu mükemmel stilin en önemli özelliği az eşya, az renk prensibidir. Bu tasarımı bu kadar eşsiz kılan şey de sanırız minimalist çizgisinden kaynaklanıyor. Tasarımın genel unsurları bir yana kullanılan köşe takımının stile uygunluğu, dengeli yerleşimi ve konforu göz alıcı bir bütünlük oluşturmuş. Mutfağınız minimalist stilin özelliklerini taşıyorsa siz de bu tarz bir köşe takımı ile stilinizi zenginleştirebilirsiniz.
Birçok farklı stilden ögenin bulunduğu bu ahenkli eklektik dizaynın en önemli özelliği kullanılan renklerin tamamının pastel tonlarda seçilip ışıklandırma ile yumuşak bir ortam oluşturmasıdır. Yarı açık mutfak sınıfında değerlendirilebilecek bu mimarinin dekorasyonu da mükemmel bir şekilde eklektik stile uydurulmuş. Bolca raf ve dolabın bulunduğu, kullanıcısına pratik çözümler sunan dekorun salonla birleştiği alana stile uygun bir köşe takımı yerleştirilmiş. Köşe takımının hem renkleri hem sofa özelliği taşıyan yapısı hem de masa ve sandalyelerle uyumu dekoru başarıyla tamamlamış.
Modern ve klasik çizgilerin ustaca birleştirildiği bu mutfak, mimarisinin bütün özellikleri adeta avantaja çevrilecek şekilde dekor edilmiş. Koyu renklerin hakim olduğu mobilyalar açık renk ve ferah alanda birbirini tamamlayan bir çizgi yakalamış. Kumaşların dokusu, deri tabure ve diğer aksesuarlar dizaynın klasik yönlerini vurgularken mutfak dolap ve ekipmanları havayı modernize etmiş. Aykuthall Architectural İnteriors imzalı bu çalışmanın en göz dolduran ögesi ise şöhreti ve zengin görüntüsüyle chesterfield köşe takımı olmuş.
Mutfak tezgahı ile birleştirilen bu köşe takımının mutfakta yer kazanmak adına büyük bir faydası var. Faydasının yanında ise canlı renklerin ahşap detaylarla tropikal bir sıcaklık oluşturduğu başarılı bir stile sahip. Kırmızı masa ve aksesuarlardaki kırmızı detaylar adeta podyuma çıkacak bir kombinin parçaları gibiler. Siz de mutfağınızda böyle bir uyum yakalamak isterseniz bu dekorda size ilham verebilecek daha birçok detay gizli.
İnsanların dekorasyondan bekledikleri en önemli üç özellik modern, kullanışlı ve sade olsa gerek. Bu tasarım bu üç ihtiyacı da mükemmel şekilde karşılıyor. Mutfağınızın bir bölümünde size hem alandan kazandıran hem de şık görüntüsüyle göz dolduran bir köşe yaratmış. Retro yer kaplamasının aydınlatma ögesi ile uyumu, ahşap masa ve sandalyenin gri yumuşak kumaş kaplamalı beyaz köşe takımı ile uyumu dizaynın ne kadar ince düşünüldüğünü ispatlıyor.
Retro yer kaplaması ve siyah beyaz ağırlıklı dekora uygulanan kırmızı köşe takımı, yan duvar ve aksesuar üçlüsü tasarımı sıradan bir mutfak dekorundan çıkarıp sanat eseri sınıfına sokmuş gibi görünüyor. Endüstriyel özelliği taşıyan taş duvara eklemlenen bank görünümlü köşe takımı alandan kazanmak ve stili tamamlamak için ideal bir seçim olmuş. Yine endüstriyel özellik taşıyan aydınlatma ögeleri sleek görünümlü yüzeylerle stili bütünleştirmiş.
Tasarımdaki neredeyse bütün yüzeylerin eskitilmiş özellik taşıdığı bu çalışmada country stilinin bütün detaylarını görebiliyoruz. Özellikle tek kat boya yapılmış beton görünümlü duvarlar ve ahşap detaylar tasarımın stilini göz önüne çıkarıyor. Böyle bir mutfakta sizi ağırlayacak masa koltuk grubu da elbette etnik desenler taşıyan bir köşe grubu olmalıydı. Kilim benzeri natürel dokuda kumaşların kullanıldığı köşe takımı stilin odak noktası olmuş.
Bir koltuk veya masa takımı için bile yeterli yeri olmayan mutfaklara müthiş bir önerimiz var; örnek tasarımdaki gibi pencere önünü basit bir puff veya minder ile köşe takımına dönüştürüp ufak bir masa sandalye kombini ile daracık alanı minyatür bir yemek odasına çevirebilirsiniz. Dekorunuza uygun aksesuar, kumaş tercihi ve aydınlatma ile hem alanınızı verimli kullanmış hem de mükemmel bir dekor yakalamış olursunuz.
Geniş bir mutfağınız varsa bir köşesini konsol, vitrin ve köşe takımı ile yemek odasına çevirebilirsiniz. Çok daha kullanışlı ve şık görünecek bu uygulama ile dekorunuzu zenginleştirmek sizin elinizde. Görselde, barok ve klasik izler taşıyan ögeler ile oluşturulmuş muhteşem bir yemek köşesi bulunuyor. Varaklı masanın ağır görüntüsü beyaz vitrin ile hafifletilmiş. Ayrıca dekorda kullanılan bütün ahşap ögelerin farklı renk ve tahtadan seçilmesi de dekora tezat bir uyum kazandırmış.
Soft renklere sahip iki dolabın arasına yerleştirilmiş, sedir tipinde, yine pastel renklerin hakim olduğu rahat bir köşe takımı mutfağa konforlu bir alan kazandırmış. Son derece kullanışlı bu köşe takımı hem renk dengesi hem de tasarımının rahatlığı ile mutfağa çok şey katıyor. Ayrıca duvar ve dolapların, aydınlatma ve aksesuarların zevkli seçimi de dekorun dikkat çekenleri arasında.
Beyaz renk ve sleek yüzeylerin bolca kullanıldığı ve klasik, modern ve asyatik ögeler taşıyan bu tasarımın ferahlığı mutfağınızı her odadan çok sevdirecek kadar güçlü. Zevkli duvar kağıtlarıyla kaplı duvar köşesine yerleştirilen yeşil köşe takımı mutfağı son derece kullanışlı bir hale getirmiş. Ayrıca duvar kağıtlarındaki desenlerin kahverengi, alanda yoğun bulunan beyaz tonlar ve koltuğun yeşili ortamdaki renk dengesini mükemmel tutturmuş. Mutfağın odağına yerleştirilen siyah ankastre seti de hem renk hem objelerin dağılımını dengelemiş.