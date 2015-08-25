Farklı ilhamlar veren 10 bebek odası örneği

En değerli varlıklarımız olan evlatlarımız elbette her şeyin en iyisini hak ediyor, buna şık ve başarılı bir dekorasyon da dahil. Onları rahat ettirmek ama bunu yaparken de estetik kaygılar göz ardı etmemek isteyebiliriz. İşte bu yazımızda da farklı ülkelerden farklı tarzlarda örnekler üzerinden sizlere yeni ilham kaynakları keşfetmede yardımcı olmaya çalışacağız.

Hepimizin bildiği gibi bebekler ne kadar minik olsalar da boyutlarıyla ters orantılı bir biçimde çok fazla sayıda eşyaya sahipler. Bu yüzden yatağın dışında bir bebek odası için en çnemli mobilya şüphesiz komodin, şifonyer, dolap gibi unsurlar. Odanın da boyutlarına bağlı olarak bu mobilyalar yeterli hacmi sağlamalı ancak sıkışıklık yaratmamalı, boğucu bir etki ortaya koymamalıdır. Ferahlık açısından elbette mobilyaların ve duvarların rengi de oldukça önemlidir, siz de genelde yapıldığı üzere açık renkleri tercih edin. Ve belki de en önemlisi, bebeğimizin güvenliği açısından eşya ve aksesuarların kesinlikle devrilme ya da düşme riski içermeyecek şekilde yerleştirilmesidir.

Şimdi örnekler üzerinden bu bahsettiğimiz konuları daha iyi açıklamaya çalışalım.