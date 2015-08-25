Farklı ilhamlar veren 10 bebek odası örneği

En değerli varlıklarımız olan evlatlarımız elbette her şeyin en iyisini hak ediyor, buna şık ve başarılı bir dekorasyon da dahil. Onları rahat ettirmek ama bunu yaparken de estetik kaygılar göz ardı etmemek isteyebiliriz. İşte bu yazımızda da farklı ülkelerden farklı tarzlarda örnekler üzerinden sizlere yeni ilham kaynakları keşfetmede yardımcı olmaya çalışacağız.
Hepimizin bildiği gibi bebekler ne kadar minik olsalar da boyutlarıyla ters orantılı bir biçimde çok fazla sayıda eşyaya sahipler. Bu yüzden yatağın dışında bir bebek odası için en çnemli mobilya şüphesiz komodin, şifonyer, dolap gibi unsurlar. Odanın da boyutlarına bağlı olarak bu mobilyalar yeterli hacmi sağlamalı ancak sıkışıklık yaratmamalı, boğucu bir etki ortaya koymamalıdır. Ferahlık açısından elbette mobilyaların ve duvarların rengi de oldukça önemlidir, siz de genelde yapıldığı üzere açık renkleri tercih edin. Ve belki de en önemlisi, bebeğimizin güvenliği açısından eşya ve aksesuarların kesinlikle devrilme ya da düşme riski içermeyecek şekilde yerleştirilmesidir.
Şimdi örnekler üzerinden bu bahsettiğimiz konuları daha iyi açıklamaya çalışalım.
Rusya’da tasarlanmakla birlikte İskandinav tarzında bir kız bebek odasına geçiyoruz. Perdeden lambaya, raflardan yatağa kadar tepeden tırnağa pembe ve beyazın hakim olduğu bu oda yeni doğandan ziyade biraz daha büyük bebeklere hitap ediyor. Yatağın tekerlekli olmasının sağladığı imkanla dekorasyonda değişikliklere de açık olan odada ebevyn için beyaz, şık bir koltukla, minik için bir masa ve sandalyelere kadar her ayrıntı düşünülmüş. Komodin yeterince büyük ancak geniş kitaplık ve duvara monte edilmiş rafla yine ekstra alan açıldığını görüyoruz.
Ahşap tutkunlarının oturma odalarını veya yemek odalarını ahşap ağırlıklı mobilyalarla dekore ederken, çocuklarının odalarını bundan mahrum bırakmaları beklenemez. Almanya’dan aldığımız bu örnek de bebek odasını ahşabın estetiğiyle birleştiren bir dekorasyon sunuyor. Yüksekliği optimal olarak ayarlamış yatağın dışında karşılıklı her iki duvara da monte edilmiş yine ahşaptan raflar bir hayli yer kapladığı malum olan bebek eşyaları için ekstra alan sağlıyor. Ebeveynlerden birinin oturabileceği ve diğer eşyalara ve ahşap zemine uyumlu rengiyle tekli koltuk da göze çarpan bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Ön plandaki araba erkek bebek odası izlenimi yaratsa da esasen unisex olduğunu söyleyebileceğimiz modern bir bebek odasıyla devam ediyoruz. Gayet estetik geometrik çizgiler taşıyan bebek yatağı ve diğer unsurların açık gri rengi sade ama çok kibar duruyor. Kapalı dolabın üzerindeki hayvan figürleriyle odanın görüntüsü zenginleştirilmiş. Ahşap zemindeki modüler halı oldukça dikkat çekici. Koltuğun sallanabilir olmasının öncelikle bebeği kucakta da uyutabilmek için düşünüldüğü kuşkusuz. Koltuğun konturlarındaki turkuaz çizgilerin duvar boyasızla ne kadar uyumlu olduğu ve harmoniyi zenginleştirdiğini gözden kaçırmayın.
Bu kez Yavru Vatan Kıbrıs’tan sıradışı bir bebek odası tasarımıyla karşınızdayız. Şölen Coşar İç Mimarlık tarafından mutfağa bitişik bir mekanda tasarlanan bu bebek odasında ilk dikkati çeken kuşkusuz duvar dibinde yapılan konumlandırma. Bunun sebepsiz olmadığını hemen anlamışsınızdır. Boydan boya cam sayesinde anne veya baba mutfaktaki işlerini görürken diğer yandan da bebeklerini gözlerinin önünden ayırmayacaklar. Hakim renk beyazın çeşitli renklerde yuvarlak figürlerle desteklendiği odamızda, dolplar da yeterince büyük tutulmuş. Sadece dolpaların içleri değil, geniş üst yüzeyleri de birçok eşyayı derli toplu sunmaya imkan tanır nitelikte tasarlanmış.
Bebekleriniz ikiz ise, bebek odasını dert etmeyin, sizin için de çözümler var elbette. Meral Akçaz;ın Feng Shui prensiplerine uygun olarak tasarladığı bu odada, pembe ve beyaz dışında bir renk görmek neredeyse imkansız. Hem duvar kağıtlarındaki, hem de komodinlerin üzerinde ve kapının yanında duran hayvan figürleriyle miniklere şimdiden hayvan sevgisi aşılanmak istendiği besbelli. En dikkat çekici özellik olarak ise cibinliğe getirilen farklı yorum öne çıkıyor; yatağın başından yukarı yükselen iç bükey bu cibinlik benzeri form, bebeklerin dikkatini çekip onları oyalayacak obje ve oyuncakları asmanıza da olanak sağlıyor.
Bu kez klasik anlamda bir cibinlik de içeren country tarzı bir bebek odası görüyoruz. Hepsi de ahşap olan bir yatak, bir dolap ve bir raftan oluşan bebek odasının dekorasyonu, iki adet lamba ve çeşitli süslerle geliştirilmiş. Halıdaki gül figürleriyle raftaki güllerin, duvar süslemelerinin ve hatta cibinliğin renk uyumu dikkatinizden kaçmamıştır. Ahşap zemin üzerindeki hoş ve şık turkuaz dolap tasarıma ayrı bir güzellik katıyor. Yine daha önceki birçok örneğimizde gördüğümüz gibi bol sayıda hayvan figürü de unutulmamış.
Hem mavi hem de pembe tonları bir arada barındıran, Fransa’dan modern bir örnekle devam ediyoruz. Şifonyer ve halıdan anladığımız üzere esasen sadece pembe ve mavi değil çok sayıda rengi ihtiva eden odada; gri, beyaz ve lacivert sütunlardan oluşan duvar boyasına pembe renkte ve oldukça geniş sayılabilecek başka bir şifonyer ve yine pembe renkte bir yatak eşlik ediyor. Miniği oyalamak için düşünülen objeleri asmak için gerekli aparat, yatağa monte edilmiş. Eşyaların boyutlarıyla, alanı daha kısıtlı bebek odaları için ideal gibi görünüyor.
Rustik tarzdaki ve İspanya’da tasarlanan bu örneğimizde ahşap yatak, şifonyer ve zemin ile yine ahşaptan minicik bir masa sandalyecik öne çıkıyor. Değişik hayvan figürleriyle şenlendirilen odamızda mavi ve pembe renkler yaklaşık eşit ağırlıkta yer aldığı için hem kız hem de erkek bebekler için uygun görünüyor. Sallanabilen yapısıyla ahşap yatağın aslında daha ziyade beşik olarak tanımlanabileceğini söyleyebiliriz. Tripod bir başucu lambası ve adeta miksere benzeyen masanın üzerindeki lambalarıyla aydınlatma estetiği açısından da oldukça sıradışı bir örnek sergiliyor odamız.
Kahverenginin en açık tonlarını beyazla büyük bir başarı ile harmanlayan ve yine İspanya’dan aldığımız bu odada en dikkati çeken sadeliğin getirdiği iç ferahlatan görüntü ve estetik. Geometrik çizgiler hem yatakta hem şifonyerde hem de ebeveyn koltuğunda hakim. Dekorasyonun şıklığı beyaz bir raf, hoş bir beyaz çerçeveli ayna ve bolca yastıkla zenginleştirilmiş. Şifonyerin üzerindeki beyaz lamba bile dekorasyonda her ayrıntının çok özenli bir şekilde düşünüldüğünün belgesi gibi adeta. Öyle iç açıcı tasarlanmış ki, insan bu odada bebekten bağımsız bile zaman geçirebilir doğrusu.
Duvar dekorasyonunun sadece bebek odalarında değil dekorasyonla ilgili tüm konularda ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Konu bebeklerimiz olunca çoğu zaman daha iç çıcı renk ve tonları tercih etmemiz normaldir. Aralarında fotoğrafını gördüğünüz örneği de tasarlayan 4 Duvar firmasının da bulunduğu diğer duvar kağıdı alternatiflerini sitemizde bol miktarda bulabilirsiniz. Seçimde ve diğer mobilya ve eşyalarla uyumda zorlanıyorsanız bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Bebeğinize sağlık ve mutluluk dolu ömürler dileyerek bu yazımızı noktalarken, daha fayla alternatif ve fikir için sitemizde yer alan ‘En güzel bebek odası ve çocuk odası mobilyaları’ başlıklı yazıya da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.