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Bir çiftlik evinin baş döndürücü dönüşümü

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Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
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Konu eski çiftlik evlerine ya da başka amaçlar için yapılmış ama kullanılmaz durumda olan binalara gelince Türkiye'de genellikle yıkıp yeniden yapma formülü uygulanır. Oysa Avrupa'da trend daha ziyade bu yapıların karakterlerini korumak suretiyle onları modernize ederek, günümüzün koşullarına uygun yaşam alanları haline getirmek. Zaman zaman homify'da yer verdiğimiz buna benzer renovasyon projelerinden birinde bugün Hollanda'ya kadar uzanıp, Tim Versteegh adlı mimarlık firmasının elinden çıkan çok özel bir renovasyon projesine göz atacağız. Hollandalı uzman ekip eski bir çiftlik evini tamamen elden geçirerek çağdaş bir yaşam alanı haline getirmiş. Geli isterseniz lafı daha fazla uzatmadan bu baş döndürücü projeye bir göz gezdirelim.

Önce: Dış cephe

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Binanın renovasyon öncesinde avlu tarafından nasıl göründüğüne bakınca, kuzey Avrupa taşrasında sıkça rastlayabileceğimiz eski ve yıpranmış bir çiftlik evi manzarası görüyoruz. Yörenin karakteristiğini yansıtan kırmızı tuğladan yapılan ev biri konut, diğeri de ahır ya da depo olarak düşünülmüş iki kısımda oluşuyor.

Sonra: Dış cephe

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Bu fotoğrafa bakınca baş döndürücü sıfatını boşuna kullanmadığımızı anlamış olmalısınız. Dış cephedeki kırmızı tuğla dokusunun beyaz boyayla yenilendiği binanın küçük olan pencereleri büyütülürken, bazı yapısal değişiklikler ve ahşap paravan ilavesi de mekâna bambaşka ve çok doğal bir hava katmaya yetmiş.

Ek bina

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Bir nevi müştemilat, misafir odası ya da hobi odası olarak da kullanılabilecek olan ek binanın tamamen elden geçirildiğini ve doğrudan terasa açılacak şekilde yeniden konumlandırıldığını görüyoruz. Burada küçük bir yatak odası olarak düşünülen küçük evden çıkıp ana eve açılan koridora yahut terasa yönelebiliyorsunuz.

Bağlantı koridoru

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Yukarıda sözünü ettiğimiz dar bağlantı koridoru evin ana kapısıyla oturma alanı arasında bulunuyor. Koridorun iki yanında ahşap yapıya entegre edilmiş kapılar misafir odasına ve misafir tuvaletine açılıyorlar. Koridorun sonunda ise açık planlı yaşam alanının iki seviyesini birbirine bağlayan merdivenleri görüyorsunuz.

Açık yaşam alanı

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Günümüzün trendlerine uygun biçimde açık planlı olarak tasarlanan yaşam alanı evin alt katını kaplıyor. Burada doğal ışık bakımından son derece zengin bir oturma alanı görüyoruz. Alanın tasarımında açık ve iç açıcı renklerle minimalist denilebilecek bir dekorasyon anlayışının uyumu dikkat çekiyor. Burada da dikkat çeken ahşap giriş kısmı doğal renkleri ve dokusuyla eve sıcak ve samimi bir hava katmayı başarıyor.

Mutfak

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Minimalist Mutfak
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Yenilenen çiftlik evinin mutfağında da tıpkı oturma alanında olduğu gibi ahşap malzemenin sıcaklığıyla, keskin hatların ve minimalist bir tasarım dilinin hakim olduğu dekorasyon anlayışının bir kombinasyonunu görüyoruz. Ada tezgah sayesinde yer açısından da rahatlayan mutfak, rustik ve minimalist ekollerin hoş bir sentezi olarak dikkat çekiyor.

Yemek alanı

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Minimalist Yemek Odası
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Evin yeni halinde en hoş ve çekici görünen kısımlardan biri de bu yemek alanı. Genişletilen pencereler sayesinde doğal ışığa adeta doyan bu alanda yine nötr renklerle rustik dokunuşların uyumunu görebiliyoruz. Mekândaki hoş ayrıntılardan biri de evin geçmişini hatırlatırcasına dokunulmadan bırakılan tavandaki iki kirişin varlığı. Bu bölüm evin geri kalanı gibi hem estetik açıdan tatmin edici, hem de içinde yaşayanlara konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. 

Bu ev projesini beğendiyseniz, ’Benzersiz ve ilham verici bir ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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