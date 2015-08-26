Bir çiftlik evinin baş döndürücü dönüşümü

Evin yeni halinde en hoş ve çekici görünen kısımlardan biri de bu yemek alanı. Genişletilen pencereler sayesinde doğal ışığa adeta doyan bu alanda yine nötr renklerle rustik dokunuşların uyumunu görebiliyoruz. Mekândaki hoş ayrıntılardan biri de evin geçmişini hatırlatırcasına dokunulmadan bırakılan tavandaki iki kirişin varlığı. Bu bölüm evin geri kalanı gibi hem estetik açıdan tatmin edici, hem de içinde yaşayanlara konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Bu ev projesini beğendiyseniz, ’Benzersiz ve ilham verici bir ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.