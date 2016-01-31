Bahçem için ideal yürüyüş yolu nasıl olmalı ?

Ev dekorasyonları kadar bahçe peyjazı ve bahçe dekorasyonları da evimizi güzelleştiren, bahçelerimizin daha dekoratif olmasını sağlayan, yaşanabilir ve keyif alınabilir bir bahçe olması açısından çok önemlidir.Bahçe düzenlemeleri bir çok detayı içinde barındıran, titiz bir çalışma isteyen düzenlemeler olduğundan düzenleme yapmadan önce uzmanlardan veya bahçe peyzaj firmalarından destek almalı veya danışmanlık hizmeti alarak bahçe düzenlemesi yapmalıyız. Evimizin cenneti olarak, dinlenme alanı olarak düzenleyeceğimiz bahçeler için yapacağımız düzenlemeler içerisinde yer alan yürüyüş yolları çok önemlidir. Yürüyüş yolları bahçe içerisinde gezinti yapmanızı sağlayan, bahçedeki bitkilere ulaşmanızı, bahçe içindeki oturum alanlarına ulaşımınızı sağlayan yollardır. Bu nedenle titiz bir çalışma ile hem bahçe içerisinde ulaşılmayan alan bırakmadan, bahçe peyzajını bozmadan ve bahçenin güzelliğini artıran bir yürüyüş yolu yapmanız gereklidir. Yürüyüş yolu inşası meşakkatli ve zor bir imalattır. Kullanacağınız malzemeler, bahçe içeresinde geçireceğiniz noktalar, yürüyüş yolunun genişliği, şekli ve estetiği çok titiz bir çalışma isteyen ve dikkatli bir çalışma ile estetik ve zariflik kazanacak yürüyüş yollarıdır. Bu özellikleri nedeniyle yürüyüş yolları hem inşası zor olan bir imalat olup hem de bahçenizi daha zarif bir hale getiren unsurlardır. Yürüyüş yolları yapılırken tek başına düşünülmemelidir. Bahçe içerisinde yer alan yıllık otsu ve odunsu bitkiler, bahçe oturum yeri, bahçenin büyüklüğü ve genişliği ile birlikte düşünülerek yürüyüş yolları yapılmalıdır. Bu etkenler ile birlikte tasarlanan yürüyüş yolları dekoratif olduğu kadar estetik ve zarif yürüyüş yolları olacaktır.

Bahçenize yapacağınız yürüyüş yolunda kullanacağınız malzemelerin seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmalı, bahçenin doğallığını bozmadan, eviniz ile bahçe arasında doğal bir bağ olacak şekilde bir malzeme seçmelisiniz. Betonarme bir eviniz var ise bahçenizde evin dış cephesini kapladığınız taşları kullanarak yapacağınız bir yürüyüş yolu evinizin her alanı ile bütün olmasını sağlayacaktır. Evinizin dış cephesi ahşap kaplama ise evinizin bahçesinde ahşapların kullanıldığı bir yürüyüş yolu yapmanız dekorasyon açısından bütünlük sağlayacaktır. Eğer evinizin dış cephesi ile benzer bir malzeme kullanmayacaksanız, yürüyüş yolları için özel olarak üretilen küp taşları kullanarak arnavut kaldırımı benzeri bir yürüyüş yolu yaparak bahçenizin güzelliğini hem güzellik hem de doğallık katmış olacaksınız. Yürüyüş yolları yapılırken çim alanları ihmal edilmemelidir. Yalın olarak toprağın üzerine yapacağınız yürüyüş yolu çirkin görünecek ve zarif olmayacağı gibi bahçenizin görselliğini de bozacaktır. Bu nedenle yürüyüş yollarınızı mutlaka çim alan üzerine yapmalı veya yürüyüş yolları içerisine çim tohumları ekerek yürüyüş yolunun yeşermesini sağlayarak zarif bir görünüm kazandırmalısınız. Çim dışında yürüyüş yolu yaparken dikkat etmeniz gereken diğer nokta, yürüyüş yolunun bahçenin tüm alanına ulaşımı sağlamasıdır. Bahçenizin en köşesinde yer alan bitkiye kadar ulaşım imkanı veren bir tasarım ile bahçe genişliğini uygun bir yürüyüş yolu yaparak bahçenizin görselliğini artırmış ve zarif bir bahçe ortaya çıkarmış olursunuz.

Bahçe içinde yapacağınız yürüyüş yollarını güzelleştirmek için kullanacağınız bir diğer malzeme de mıcır olarak adlandırılan küçük taşlardır. Yürüyüş yollarınızı çim yerine yere sereceğiniz mıcır taşlar üzerine yapabilir ve bahçenizi renklendirebilirsiniz. Mıcır taşların avantajı, yıl boyunca estetik görünümü bozulmadan olduğu gibi kalabilmesidir. Ayrıca istediğiniz renklerde temin edebileceğiniz için bahçenizi daha renkli bir hala getiren bir yürüyüş yolu yapabilirsiniz. Farklı bir yürüyüş yolu oluşturmak isterseniz çim alanın üzerine iki veya üç farklı renkte mıcır taşları karışım halinde sererek estetik ve zarif bir yürüyüş yolu oluşturabilirsiniz. Bahçenizde yer alan yürüyüş yollarını yaparken bütün bunlara dikkat etmeniz ve yürüyüş yolunun etrafını ve üzerine süsleyerek bahçenizi daha yaşanabilir ve keyif alınabilir hale getirebilirsiniz. Yürüüş yolu boyunca kü.ül renkli çiçekleri ekerek muhteşem görsellikte bir bahçe ve yürüyüş yolu oluşturacağınız gibi yürüyüş yolunda yapacağınız yürüyüşlerde ruhunuzu dinlendirebileceksiniz. Bahçenizde yapacağınız yürüyüş yolları için sitemizde yer alan homify bahçe dekorasyonları örnekleri incelemek için sitemizi ziyaret etmelisiniz. Onlarca bahçe dekorasyonu arasından seçeceğiniz örnek bahçe dekorasyonunu ve yürüyüş yolunu bahçenize rahatlıkla uyarlayabilir ve daha görsel ve daha kullanışlı bir bahçe sahibi olabilirsiniz.