Bahçem için ideal yürüyüş yolu nasıl olmalı ?

Ev dekorasyonları kadar bahçe peyjazı ve bahçe dekorasyonları da evimizi güzelleştiren, bahçelerimizin daha dekoratif olmasını sağlayan, yaşanabilir ve keyif alınabilir bir bahçe olması açısından çok önemlidir.Bahçe düzenlemeleri bir çok detayı içinde barındıran, titiz bir çalışma isteyen düzenlemeler olduğundan düzenleme yapmadan önce uzmanlardan veya bahçe peyzaj firmalarından destek almalı veya danışmanlık hizmeti alarak bahçe düzenlemesi yapmalıyız. Evimizin cenneti olarak, dinlenme alanı olarak düzenleyeceğimiz bahçeler için yapacağımız düzenlemeler içerisinde yer alan yürüyüş yolları çok önemlidir. Yürüyüş yolları bahçe içerisinde gezinti yapmanızı sağlayan, bahçedeki bitkilere ulaşmanızı, bahçe içindeki oturum alanlarına ulaşımınızı sağlayan yollardır. Bu nedenle titiz bir çalışma ile hem bahçe içerisinde ulaşılmayan alan bırakmadan, bahçe peyzajını bozmadan ve bahçenin güzelliğini artıran bir yürüyüş yolu yapmanız gereklidir. Yürüyüş yolu inşası meşakkatli ve zor bir imalattır. Kullanacağınız malzemeler, bahçe içeresinde geçireceğiniz noktalar, yürüyüş yolunun genişliği, şekli ve estetiği çok titiz bir çalışma isteyen ve dikkatli bir çalışma ile estetik ve zariflik kazanacak yürüyüş yollarıdır. Bu özellikleri nedeniyle yürüyüş yolları hem inşası zor olan bir imalat olup hem de bahçenizi daha zarif bir hale getiren unsurlardır. Yürüyüş yolları yapılırken tek başına düşünülmemelidir. Bahçe içerisinde yer alan yıllık otsu ve odunsu bitkiler, bahçe oturum yeri, bahçenin büyüklüğü ve genişliği ile birlikte düşünülerek yürüyüş yolları yapılmalıdır. Bu etkenler ile birlikte tasarlanan yürüyüş yolları dekoratif olduğu kadar estetik ve zarif yürüyüş yolları olacaktır.
Bahçenize yapacağınız yürüyüş yolunda kullanacağınız malzemelerin seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmalı, bahçenin doğallığını bozmadan, eviniz ile bahçe arasında doğal bir bağ olacak şekilde bir malzeme seçmelisiniz. Betonarme bir eviniz var ise bahçenizde evin dış cephesini kapladığınız taşları kullanarak yapacağınız bir yürüyüş yolu evinizin her alanı ile bütün olmasını sağlayacaktır. Evinizin dış cephesi ahşap kaplama ise evinizin bahçesinde ahşapların kullanıldığı bir yürüyüş yolu yapmanız dekorasyon açısından bütünlük sağlayacaktır. Eğer evinizin dış cephesi ile benzer bir malzeme kullanmayacaksanız, yürüyüş yolları için özel olarak üretilen küp taşları kullanarak arnavut kaldırımı benzeri bir yürüyüş yolu yaparak bahçenizin güzelliğini hem güzellik hem de doğallık katmış olacaksınız. Yürüyüş yolları yapılırken çim alanları ihmal edilmemelidir. Yalın olarak toprağın üzerine yapacağınız yürüyüş yolu çirkin görünecek ve zarif olmayacağı gibi bahçenizin görselliğini de bozacaktır. Bu nedenle yürüyüş yollarınızı mutlaka çim alan üzerine yapmalı veya yürüyüş yolları içerisine çim tohumları ekerek yürüyüş yolunun yeşermesini sağlayarak zarif bir görünüm kazandırmalısınız. Çim dışında yürüyüş yolu yaparken dikkat etmeniz gereken diğer nokta, yürüyüş yolunun bahçenin tüm alanına ulaşımı sağlamasıdır. Bahçenizin en köşesinde yer alan bitkiye kadar ulaşım imkanı veren bir tasarım ile bahçe genişliğini uygun bir yürüyüş yolu yaparak bahçenizin görselliğini artırmış ve zarif bir bahçe ortaya çıkarmış olursunuz.
Bahçe içinde yapacağınız yürüyüş yollarını güzelleştirmek için kullanacağınız bir diğer malzeme de mıcır olarak adlandırılan küçük taşlardır. Yürüyüş yollarınızı çim yerine yere sereceğiniz mıcır taşlar üzerine yapabilir ve bahçenizi renklendirebilirsiniz. Mıcır taşların avantajı, yıl boyunca estetik görünümü bozulmadan olduğu gibi kalabilmesidir. Ayrıca istediğiniz renklerde temin edebileceğiniz için bahçenizi daha renkli bir hala getiren bir yürüyüş yolu yapabilirsiniz. Farklı bir yürüyüş yolu oluşturmak isterseniz çim alanın üzerine iki veya üç farklı renkte mıcır taşları karışım halinde sererek estetik ve zarif bir yürüyüş yolu oluşturabilirsiniz. Bahçenizde yer alan yürüyüş yollarını yaparken bütün bunlara dikkat etmeniz ve yürüyüş yolunun etrafını ve üzerine süsleyerek bahçenizi daha yaşanabilir ve keyif alınabilir hale getirebilirsiniz. Yürüüş yolu boyunca kü.ül renkli çiçekleri ekerek muhteşem görsellikte bir bahçe ve yürüyüş yolu oluşturacağınız gibi yürüyüş yolunda yapacağınız yürüyüşlerde ruhunuzu dinlendirebileceksiniz. Bahçenizde yapacağınız yürüyüş yolları için sitemizde yer alan homify bahçe dekorasyonları örnekleri incelemek için sitemizi ziyaret etmelisiniz. Onlarca bahçe dekorasyonu arasından seçeceğiniz örnek bahçe dekorasyonunu ve yürüyüş yolunu bahçenize rahatlıkla uyarlayabilir ve daha görsel ve daha kullanışlı bir bahçe sahibi olabilirsiniz.
Bahçenizde bir yürüyüş yolu yapmadan önce bahçenizin lanı üzerinde bir yürüyüş yolu güzergahı oluşturarak tasarım yapmalısınız. Yapacağınız tasarım, bahçe içinde bütün noktalara ulaşımı sağlamalı, bahçe genişliğine göre uzunluğu yeterli olmalıdır. Bu şekilde yapacağınız tasarım sonucunda bahçenizde mükemmel bir yürüyüş yolu sahibi olabilir, bahçenizin daha estetik bir dekorasyona sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yürüyüş yolu ulaşım alanı kısa olduğu için portatif doğal taşlar kullanılarak yapılmış ve düz bir doğrultu ile kısa mesafe için ulaşım sorunu çözülmüştür.
Bahçenizde yapacağınız yürüyüş yolu için en uygun maliyetle yapabileceğiniz yürüyüş yolu mıcır ve çakıl taşları ile yapılanlardır. Çakılları ve mıcırları bahçeniz içinde istediğiniz gibi şekillendirebilecek , istediğiniz alanların tamamına ulaşabileceğiniz, istediğiniz genişliği kolaylıkla verebileceğiniz ve mıcır ile çakılın doğallığı sayesinde bahçenize ekstradan doğallık kazandırabileceğiniz yürüyüş yolu malzemeleridir. peyzaj firmaları bahçe dekorasyonlarında estetik bir görüntü oluşturmak için yürüyüş yollarını mıcır ve çakılla yapmaktadırlar. Örnek resimde hem yürüyüş yolu hem de estetik bir görünüm oluşturulmuş ve çakıl kullanılmış bir bahçe yer almaktadır.
Bahçenin olmaz ise olmazı çimlerdir. Bahçenin görsel olması için ekilen, yürüyüş yollarının etrafını sarması için kullanılan, görsellik sağlaması için tercih edilen çimler bahçeler için vazgeçilmezlerdir. Bu nedenle bahçenize yapacağınız yürüyüş yolunun etrafına çim ekmeli veya yürüyüş yolu içerisine atacağınız çim tohumları ile bahçelerinizin yeşilden mahrum kalmasını önlemeli ve estetik bir yürüyüş yolu sahibi olmalısınız. Örnek resimde yer alan çim alan içine yapılmış çakıl taşlı yürüyüş yolu gibi estetik bir yürüyüş yolu yapmak için bahçenizde mutlaka çim kullanmalısınız.
Bahçenizde yapmak istediğiniz yürüyüş yolu için alternatif bir yöntem de yürüyüş yoluna harç döküp üzerine çakıl yerleştirmek ve hareketsiz sabit bir çakıllı yürüyüş yolu yapmaktır. Bu yöntem ile istediğiniz renk ve desende çakıllardan oluşan bir yürüyüş yolu yapabilir, uzun yıllar kullanabilirsiniz. Örnek resimde harç üzerine çakıl dökülmüş bir yürüyüş yolu örneği yer almaktadır.
Bahçeniz geniş bir bahçe ve her alanı farklı bitkiler ile süslenmiş ise yapmanız gereken bütün bahçenin güzelliklerini aynı anda gezebileceğiniz doğal taşlardan yapılmış bir yürüyüş yolu yapmaktır. Doğal taşlar doğada yalın halde bulunduğu için bahçenizin doğallığını bozmayacak ve şık bir yürüyüş yolu oluşturmanızı sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan taş yürüyüş yolu basamaklar şeklinde tasarlanmış ve bahçeye uyumlu bir yürüyüş yolu oluşturularak hem doğallık korunmuş hem de zarif bir yürüyüş yolu yapılmıştır.
Bahçenizin doğallığını bozmadan zarif bir yürüyüş yolu yapmak istiyorsanız ahşap kullanmalısınız. Sadece ahşap kullanarak yapacağınız yürüyüş yolu hem doğal olacak hem de bahçenizin doğallığını bozmadan zarif bir görünüm oluşturacaktır.Örnek resimde yer alan, toprağa gömülü ahşaplardan yapılmış yürüyüş yolu hem doğal hem de zarif bir yürüyüş yolu şeklinde yapılmıştır.