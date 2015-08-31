Bebek yatak odası dekorasyonu için pratik çözümlemeler

Bebeklerin odalarının dekorasyonunu yaparken dikkat edilmesi gereken detaylar oldukça çoktur. Onların huzurlu bir ortamda, sağlıklı bir biçimde büyüyebilmeleri için sizin de stilini seveceğiniz farklı karyola, şifonyer, duvar kağıdı, aydınlatma elemanları modelleri arasından size ve bebeğinize göre seçenekleri değerlendirmek önemli. Bebeğinizin hayatınıza katılacağı odayı dekore etme sürecinin oldukça özel ve heyecan verici zamanlar olduğunu biliyoruz. O yüzden, bebeğinizin o doyulmaz kokusunun ve sıcaklığının dolacağı bebek yatak odası dekorasyonu üzerine yeni fikirler edinebilmeniz için size bir derleme yaptık.
Bebek yatak odası dekorasyonu hem ebeveynlerin yeteneklerini ve zevklerini gösteren hem de çocuğunuzun görsel zekasını geliştirmek açısından ilham verici seçeneklerle dolu. Örnek fotoğrafta görülen bebek yatak odası dekorasyonu ana mobilyaların ahşap kullanımıyla son derece sıcak bir atmosfere sahip. Aynı cins ağaçtan yapılmış mobilyalar birbirleriyle uyum içerisinde odanın diğer detaylarını görmemizi sağlıyor. ELK FERTİGHAUS GMBH isimli Alman firma oldukça kullanışlı bir bebek karyolası tasarlamış. Bebek karyolası ahşap ve organik formuyla bebeğin yatağının altına başka bir alan daha ayırmış. Bu alanda bebeğinizin battaniyelerini yanı başınızda bulabilirsiniz. Gördüğünüz bebek yatak odası, oyuncaklar ve giysiler için de farklı saklama alanlarına sahip. Her şey elinizin altında, yeter ki siz yorulmayın!
Örnek bebek yatak odası dizaynı, özellikle kız çocuğu için pembe ve uçucu renkleri sevenler için ideal. Bebek karyolası bebeğiniz için güven verici yükseklikte tasarlanmış şık tasarımıyla yatak odasının stilini belirliyor. Bu Bebeğinizin oyuncaklarını ve aksesuarlarını aynı stilde ve renkte tasarlanmış dolapta organize ederseniz hem hareketli bir görünüm elde edebilir hem de bebeğinizin her an oyuncaklarını görüp kendini güvende hissetmesine imkan sağlayabilirsiniz. Romantik ve modern bir stile sahip bebek yatak odası dekorasyonunda, duvarlarda pembe ve beyaz kullanılarak kız bebek bekleyenler için sevimli görsellerle süslenmiş. Ayrıca yatağın sağındaki komidin ise bebeğin sürekli kullanılan eşyaları için çeşitli hasır sepetlerle organize edilmiş. Yalın ve huzur dolu ortam karşınızda!
Mekanlarda mimari düzenlemeler istek doğrultusunda Feng Shui uygulamasıyla yapılabiliyor. Örnek fotoğrafta görülen bebek yatak odası dekorasyonu da bunun en iyi örneklerinden. Bu uygulamayla amaçlanan hedef; bolluk, bereket, mutluluk ve sağlığın enerjiyi doğru yönlendirerek sağlanmasıdır. Modern bir bebek yatak odası olan bu dekorasyon örneğinde özellikle pembe ve beyaz kullanılarak iki rengin beraberliği mekanı fantastik bir düzleme taşımış. Bebeğiniz sanki okuduğunuz masallardaki karakterlerden biri gibi. Çeşitli hayvan figürleriyle bebeğinizi heyecanlandıracak bu dekorasyon, mobilyaların sadeliğiyle de göz alıcı bir zevke sahip. Duvar kağıtlarını unutmayın, bebeğinizin gözlerini daha mutlu kapamasını sağlayacaktır.
Çocuğunuzun odasının dekorasyonunda mobilya seçimiyle birlikte duvarlarda yapacağınız düzenlemeler de mekanın karakterini bir anda başkalaştıracaktır. Burada oldukça iyi organize edilmiş, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabileceği modüllerin yer aldığı mobilya örnekleri görülüyor. Kitaplığı, yaratıcılığını geliştireceği malzemelerini koyabileceği renkli çekmeceleri ve puf görünümündeki oyuncak dolabı mevcut odada. Duvarda tüm çocukların çok sevdiği Ayı Winnie ve arkadaşlarının inanılmaz masum hikayelerinin olduğu çizgi filmden çizimler yer alıyor. Bu görsellerin renkli hallerinin değil de kara kalem eskiz hallerinin kullanılması da oldukça sevimli detaylar. Çocuğunuz da odasındayken Eeyore'un kuyruğunu takmak için yardım eder ve Winnie'nin arkadaşları arasına girer belki, ne dersiniz?
İşte çok iyi çözümlenmiş bir bebek odası dekorasyonu örneği daha! Bu odada mobilyaların tasarımlarındaki mükemmel detaylar dışında aydınlatma öne çıkıyor. Bebekler yüksek ses ve güçlü ışıklardan hoşlanmazlar. Bu dekorasyonda da tavandaki avizeden duvardaki aydınlatmaya kadar lokal ve endirekt ışık kaynakları kullanılmış. Bu durum da ışığın mekanda daha yumuşak dolaşmasını ve bebeğin huzurunu arttıran bir unsur. Mekanda genel olarak ahşap kullanılmış. Karyolanın ayaklarının tekerlek görünümüne sahip olması oldukça hoş bir detay. Üzerinde bebeğin altını değiştirebileceğiniz şifonyer de oldukça işlevsel görünüyor. Bunun dışında çapraz ayaklı küçük masa ve askı sistemine bez torbaların asılmasıyla çözülen, gereçler için ek alanlar da mekanın işlevselliğine ve sevimli görüntüsüne katkıda bulunuyor.
Burada görülen dekorasyon örneği oldukça huzurlu bir atmosferi sağlayan detaylarla bezeli. Beyazın hakimiyetine pastel renkler eşlik ediyor. Zeminde ahşap lamine parkeler kullanılmış bu da bebeğin sağlığı açısından önemli. Bebeğin ince korkuluklu zarif karyolası pencerenin karşısına konumlandırılmış böylece küçük bebek gün ışığı ve mevsimlerin döngüsünü hissederek büyüyecek. Bebeğin uyuduğu zamanlar için de pencerede koyu renk perdeler kullanılmış bu da bebeğin uyku kalitesini yükseltecek önemli bir detay. Odanın uyku bölümünde zarif ve sade bir duvar kağıdı tercih edilmiş. Köşedeki minik kürelerden oluşan aydınlatma elemanı da mekana değer katıyor. Bebeğe ait eşyaların bulunduğu ve üzerinde onunla ilgilenebileceğiniz bir alanın bulunduğu dolap da konumlandırılması sebebiyle yine dış mekanla entegre olmuş. Oldukça huzurlu bir atmosfere sahip bu dekorasyonun inceliklerini dikkate almanızı öneririz.
Çocuğunuzun yatak odasını evinizin üst bölümlerine taşımak onlar için daha yalıtılmış bir alan sağlamanız bakımından önemli bir seçenek. Böylelikle daha çok ışık alan üst katlarda ışığın etkisiyle daha pozitif bir alan oluşmuş olur hem de çocukların uyku saatlerinde siz de yaşam alanlarınızda daha rahat hareket edebilirsiniz. Burada görülen oda 0-4 yaş arası bir çocuğa gerekli olabilecek eşyalar ile dekore edilmiş. Beyaz karyolası, şifonyeri ve koltuğuna eşlik eden sevimli oyuncak kutuları, minik masa ve sandalyesi ile sade bir biçimde çözülmüş bir dekorasyon. Çocuğunuz büyüdükçe kendi anılarını yansıtacağı bu sadelik çocuklar için ideal yalınlıkta.
Birden fazla çocuğunuz ya da ikizleriniz varsa sizin için oldukça yerinde bir örnek sunuyoruz size. Burada görülen oda inanılmaz derecede güzel dekore edilmiş. Çocukların uyku ve oyun alanları küçük bir basamak ile birbirinden ayrılmış. Oyun bölümünde kanepenin ardındaki duvardaki resim masal kitaplarından fırlamış gibi mekana sıcaklık ve sevecenlik katmasının yanında iki duvarı kaplaması nedeniyle mekandaki derinlik duygusuna bir illüzyon etkisi getiriyor. Uyku alanını ayıran basamağın altına sevimli kulplarıyla dikkat çeken çekmeceler yerleştirilerek işlevsellik arttırılmış. Bununla birlikte oyun alanındaki büyük gardırop da çocuklar büyüyünce de kullanabilmeleri için oldukça mantıklı doğrusu. Yeşiller, sarılar ve toprak tonlarıyla doğayı renkleriyle bebeğinizin odasına getiren güzel bu güzel dekorasyonu tavsiye ederiz.
Örnekte gördüğünüz bebek yatak odası dekorasyonu odanın genelinde ahşap kullanılarak sıcacık bir atmosfer yaratmamızı sağlıyor. Bebek karyolası, şifonyeri ve raf düzenlemesi aynı ağaçtan yapılarak takım sevenler için güzel bir örnek. Zeminde ve odanın duvarlarında da gördüğümüz ahşap çözümleme, farklı tarzda uygulanarak çeşitlilik sağlanmış. Odada kullanılan aksesuarlar farklı renk seçenekleriyle bebeğinizin hem huzurlu hem de renkli bir odada uyumasına imkan tanıyor. Daha çok fikir için Farklı ilhamlar veren 10 bebek odası örneği başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Bebeğiniz için sadece duvarları bir uzmana boyatarak bambaşka bir alan yaratabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri örnek fotoğraftaki bebek yatak odası dekorasyonu. Tıpkı gökyüzüne bakar gibi bebeğiniz bulutlarla uyanabilir, kendisini gün boyunca bir hikayenin kahramanı gibi hissedebilir. Ahşaptan yapılmış bebek karyolası tasarımı açık renk kullanılarak dekorasyonla uyumlu bir ton yakalamış, dekorasyondaki hiç bir öğe birbirini maskelememiş. Zeminden karyolaya kadar duvara boyanmış uçucu görünümdeki papatyalar gökyüzü ve bulutlarla birlikte bebeğinizin doğayla barışık olmasını sağlayacak, oyuncaklarıyla birlikte harika saatler geçirmesi kolaylaşacak. Emin olun, doğa bebeğinizle.