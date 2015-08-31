Bebek yatak odası dekorasyonu için pratik çözümlemeler

Çocuğunuzun yatak odasını evinizin üst bölümlerine taşımak onlar için daha yalıtılmış bir alan sağlamanız bakımından önemli bir seçenek. Böylelikle daha çok ışık alan üst katlarda ışığın etkisiyle daha pozitif bir alan oluşmuş olur hem de çocukların uyku saatlerinde siz de yaşam alanlarınızda daha rahat hareket edebilirsiniz. Burada görülen oda 0-4 yaş arası bir çocuğa gerekli olabilecek eşyalar ile dekore edilmiş. Beyaz karyolası, şifonyeri ve koltuğuna eşlik eden sevimli oyuncak kutuları, minik masa ve sandalyesi ile sade bir biçimde çözülmüş bir dekorasyon. Çocuğunuz büyüdükçe kendi anılarını yansıtacağı bu sadelik çocuklar için ideal yalınlıkta.