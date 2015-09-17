Şık ve modern oturma grubu modelleri

Oturma odası dekore ederken en sık unutulan konulardan biri, dekorasyona başlamadan önce nasıl bir oturma odası oluşturulacağına dair bir plan belirlenmemesidir. İnsanlar, oturma odalarının genel görünümünün zamanla oluşacağını düşünürler fakat bu pek de doğru değildir. Bu noktada yapılması gereken, dekore etmeye başlamadan önce, oturma odanızın genel görüntüsünü kafanızda kararlaştırmaktır. Bu sayede bu süreçte atacağınız adımları plana uygun biçimde atabilirsiniz.
Dekorasyon sürecince-özellikle de mekan oturma odası ya da salon olunca-önünüze bir çok seçenek çıkar. Dekore edeceğiniz alana renk katabileceğiniz bir çok alternatifiniz vardır. Örnek vermek gerekirse, TV ünitenizin yanına koyacağınız biblo ve heykelcikler, o köşeye renkli bir hava katacaktır. Öte yandan, duvar boyaları ve zemin döşemesi de dekore edeceğiniz alana renk verebileceğiniz diğer seçeneklerdir. Fakat dekore edilecek alan oturma odası olunca, en büyük dekorasyon araçlarınızdan biri de oturma gruplarıdır. Fakat bir oturma grubuna sahip olmadan önce de yapmanız gereken bir takım şeyler vardır. Yeni bir oturma grubu alırken ağacın sağlamlığı, döşeme rengi, boyutları, sahip olduğu desen, işlevsellik ve fiyat gibi konulara dikkat etmelisiniz.
İşe satın alacağınız oturma grubunun boyutuna karar vererek başlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle oturma odanızın boyutlarını göz önünde bulundurun ve alacağınız oturma grubuna da buna dikkat ederek karar verin. Aksi takdirde, kocaman bir odada küçük koltuklar pek doğru sonuçlar vermez. Ya da, küçük bir alana sahip olan oturma odanız, sadece oturma grubu ile dolabilir. Bu yüzden, boyut, oturma grubu alırken dikkat edeceğiniz konuların başında gelmektedir. Bu noktada size tavsiye vermek isteriz. Küçük salonlar için köşe koltuklar güzel bir tercih olabilir. Küçük bir alana sahip olan salonunuz, köşe koltuklar sayesinde geniş ve ferah bir görüntü kazanabilir. Öte yandan, büyük salonunuz için büyük köşe koltuklar tercih edebilirsiniz. Fakat tercihinizi üçlü ve ikili koltuklardan yana da kullanabilirsiniz.
Koltuk tercihinde bir diğer önemli konu da tarz seçimidir. Aslında bu konuda çok keskin çizgilerden bahsetmek pek mümkün olmasa da genel olarak iki ana tarzın var olduğunu söyleyebilir. Salon ve oturma odalarınız için tercih edeceğiniz oturma gruplarında genel olarak klasik ve modern tarz hakimdir. Klasik tarz oturma grupları, klasik tarzın doğasında uygun olarak sade ve düz renkler barındırırlar. Bu tarzda aykırı tonlara rastlamak pek mümkün değildir. Fakat modern oturma gruplarında karşınıza daha renkli bir görüntü çıkar. Modern oturma gruplarında birçok renge rastlamak mümkündür. Öte yandan, modern oturma gruplarında ahşap ve kumaşın yanı sıra metal gibi malzemeler de kullanılabilir. Metal blok yerine, metal kaplanmış ahşaplar da karşınıza çıkabilecek örneklerdendir.
Tercihinizi yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer önemli nokta ise, renk uyumudur. Koltuklarınızın renginin salonunuza veya oturma odanıza uymasına dikkat etmeniz gerekmekte. Eğer klasik biçimde dekore edilmiş bir eviniz varsa, koltuklarınızın tonları evinizde hakim olan tonla paralellik göstermeli. Ya da siyah-beyaz gibi klasik tezatlardan faydalanabilirsiniz. Fakat bahsettiğimiz üzere, modern biçimde dekore edilmiş bir evde oturuyorsanız, tezatlardan faydalanmanız evinizin genel havası için daha iyi olacaktır. Örneğin kırmızının hakim olduğu bir salonda yeşil renkli koltuklar güzel bir tezat oluşturabilir. Ya da masmavi bir odaya turuncu bir oturma grubu koymak güzel bir tezata yol açabilir. Burdan hareketle dikkat etmeniz gereken bir diğer noktayı açıklayalım. Oturma grubu satın alırken, zor kirlenir/kolay temizlenir olmasına dikkat edin. Özellikle bu oldukça önemli bir noktadır. Sonuç olarak üç güne bir temizlik isteyen bir oturma grubu istemezsiniz değil mi ?
Eğer bir modern oturma grubu arıyorsanız, size Homify'ın oturma odası kategorisini inceleminizi tavsiye ediyoruz.
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Modern oturma gruplarının kumaş türü ve renginin yanı sıra bu koltukların üzerinde kullanacağınız kırlentlerin de büyük bir önemi vardır. Hem fonksiyonel hem estetik açıdan kritik bir öneme sahip olan bu kırlentler büyük bir potasiyele sahiptir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, düz renkli bir modern oturma grubunda renkli kırlentler kullanarak o modern oturma grubuna oldukça renkli bir hava kazandırabilirsiniz.
Oturma gruplarında ahşap kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle büyük ev mobilyası mağazalarının da yaygınlaşması nedeniyle, ahşap ve kumaştan kombinlenmiş koltuklar sık sık karşımıza çıkar. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, bu tarz koltuklar oldukça şık bir görünüşe sahiptir. Öte yandan diğer ahşap mobilyalarınız ve zemin döşemesiyle güzel bir grup oluşturabilirler. Hafif olması sebebiyle de gerekli olduğu durumlarda kolayca taşınabilir.
Oturma grubu konusunda bir diğer önemli konu da yan mobilyalardır. Yan mobilyalardan kastımız orta sehpa ve/veya TV ünitesi gibi küçük mobilyalardır. Bu konu da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü orta halli bir oturma grubu doğru bir orta sehpa ile kombinlendiğinde oldukça şık bir görüntü kazanabilir. Bu örnekte doğru bir kombin görmeniz pekala mümkündür. Ahşabın hakim olduğu koltuklar, yani ahşap bir orta sehpa ile kombinlenmiş.
Homify olarak size sık sık klasik çizgiden çıkmanızı ve farklı seçeneklere yönelmenizi tavsiye etmekteyiz. Dekorasyonunuzda özellikle karakteristik bir hava yakalamak için, en uygun yol farklı tercihler yapmaktır. Bu tavsiyemizi bu örnekte yenileyeceğiz. Modern oturma grubunu salonunuza yerleştirdikten sonra, salonunuza koyacağınız renkli bir obje, bütün salonunuza güzel bir hava katabilir. Bu örnekte, bahsettiğimiz güzel havanın, tekli sarı koltukla yakalandığını pekala söyleyebiliriz. Yücel Partners'a ait olan bu oturma grubu, siz klasik çizgiden çıkarken size yardımcı olabilir.
Siyah ve beyaz, klasik tarzda en çok tercih edilen iki renktir. Fakat beyaz hem temizliği hem de zarafeti akıllara getirmesinden dolayı çok sık karşımıza çıkar. Beyaz renginin modern tarz kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu örnek, beyazın modern koltuk takımlarında kullanımına güzel bir kanıt olma özelliği taşımakta. Özellikle tavanda ve diğer bölgelerde hakim olan beyaz tonları, modern oturma grubuyla güzel bir ikili oluşturmuş. Fakat bu tarz bir modern oturma grubu tercih etmeden önce kolay temizlenebilir olduğundan emin olmak gerek. Mimkare İç Mimarlık'a ait olan bu modern oturma grubu, koltuk takımı seçiminde size fikir sağlayabilir.
Salonunuz veya oturma grubunuz için modern koltuk takımı seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu da bu koltukların yerleşimidir. Yani salonunuzda kullanacağınız koltuğu seçmek sadece bir başlangıçtır. Bu oturma grubunu doğru bir biçimde yerleştirmek en az seçim kadar önemlidir. Bu yüzden yerleşim konusunda ayrıca kafa yormalısınız. Fakat dikkat etmeniz gereken iki ana konu konumların doğruluğu ve işlevselliktir. Koltuklarınızın doğru yerde olduğundan emin olun ve bu koltukları işlevsel açıdan değerlendirin. Örnek vermek gerekirse, kendi kendinize 'Bu koltuk burada ne kadar kullanılıyor ?' diye sorun.
Geniş bir salona sahipseniz salonunuzda büyük köşe takımları kullanabilirsiniz. Ya da tercihinizi üçlü,ikili ve tekli koltuklardan yana kullanabilirsiniz. Öte yandan bu örnektekine benzer bir koltuk da salonunuz için güzel bir tercih olabilir. Bu tarz modern oturma grupları hem oldukça geniştirler hem de konforlu yapısı sayesinde size ve misafirlerinize oldukça güzel vakitler yaşatabilir.
Yazımızın genelinde bu konudan bahsettik fakat oldukça önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz için bu konudan bir kez daha bahsetme ihtiyacı duyduk. Koltuklarınızı, mobilyalarınız, oturma grubunuzu ya da genel manada evinizde kullanacağınız eşyaları evinizin genel dekorasyonuna uygun seçmelisiniz. Aksi taktirde ortaya şık olmayan görüntüler çıkabilir. Bu örnekte salonun genel dekorasyonuna uygun olarak seçilmiş bir modern oturma grubu görebilirsiniz. Odanın duvarlarında kullanılan beyaza uygun olarak koltuklar da beyaz renkten seçilmiş. Fakat kırlentler zemin döşemesiyle güzel bir ikili oluşturmuş.
Salonunuza veya oturma grubunuza koyacağınız modern oturma grubunun sayısı ve boyutu bu bu mekanların büyüklüğüne bağlıdır. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi küçük salonlar için köşe takımı daha uygun bir tercih iken, büyük salonlar için üçlü ikili ve hatta tekli koltuklar kullanabilirsiniz. Bu örnekte ise, deri döşemeli ve beyaz renkli bir tekli koltuk görebilirsiniz. Bu tekli koltuk odanın girişine konularak orta alanın boş kalması hedeflenmiş.
Kimi zaman da karşımıza farklı renklerde oturma grupları çıkar. Düz renkli beyaz koltukların yanı sıra bu örnekteki gibi parlak renkli oturma grupları, salonunuza veya oturma odanıza şık bir görüntü katabilir. Burada önemli nokta, bu tarz koltukları doğru renklerle ve mobilyalarla kombinlemektir. Örneğe baktığınız zaman neyi ifade etmeye çalıştığımızı daha iyi anlayabilirsiniz. Parlak kırmızı renkli koltuklar, beyaz renkli perdeler ve bembeyaz bir tekli koltukla oldukça şık bir biçimde kombinlenmiş. Di-Ar İç Mimarlık'a ait olan bu modern oturma grubu, size modern oturma grubu tercihinizde yardımcı olabilir.