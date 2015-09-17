Şık ve modern oturma grubu modelleri

Oturma odası dekore ederken en sık unutulan konulardan biri, dekorasyona başlamadan önce nasıl bir oturma odası oluşturulacağına dair bir plan belirlenmemesidir. İnsanlar, oturma odalarının genel görünümünün zamanla oluşacağını düşünürler fakat bu pek de doğru değildir. Bu noktada yapılması gereken, dekore etmeye başlamadan önce, oturma odanızın genel görüntüsünü kafanızda kararlaştırmaktır. Bu sayede bu süreçte atacağınız adımları plana uygun biçimde atabilirsiniz.

Dekorasyon sürecince-özellikle de mekan oturma odası ya da salon olunca-önünüze bir çok seçenek çıkar. Dekore edeceğiniz alana renk katabileceğiniz bir çok alternatifiniz vardır. Örnek vermek gerekirse, TV ünitenizin yanına koyacağınız biblo ve heykelcikler, o köşeye renkli bir hava katacaktır. Öte yandan, duvar boyaları ve zemin döşemesi de dekore edeceğiniz alana renk verebileceğiniz diğer seçeneklerdir. Fakat dekore edilecek alan oturma odası olunca, en büyük dekorasyon araçlarınızdan biri de oturma gruplarıdır. Fakat bir oturma grubuna sahip olmadan önce de yapmanız gereken bir takım şeyler vardır. Yeni bir oturma grubu alırken ağacın sağlamlığı, döşeme rengi, boyutları, sahip olduğu desen, işlevsellik ve fiyat gibi konulara dikkat etmelisiniz.

İşe satın alacağınız oturma grubunun boyutuna karar vererek başlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle oturma odanızın boyutlarını göz önünde bulundurun ve alacağınız oturma grubuna da buna dikkat ederek karar verin. Aksi takdirde, kocaman bir odada küçük koltuklar pek doğru sonuçlar vermez. Ya da, küçük bir alana sahip olan oturma odanız, sadece oturma grubu ile dolabilir. Bu yüzden, boyut, oturma grubu alırken dikkat edeceğiniz konuların başında gelmektedir. Bu noktada size tavsiye vermek isteriz. Küçük salonlar için köşe koltuklar güzel bir tercih olabilir. Küçük bir alana sahip olan salonunuz, köşe koltuklar sayesinde geniş ve ferah bir görüntü kazanabilir. Öte yandan, büyük salonunuz için büyük köşe koltuklar tercih edebilirsiniz. Fakat tercihinizi üçlü ve ikili koltuklardan yana da kullanabilirsiniz.

Koltuk tercihinde bir diğer önemli konu da tarz seçimidir. Aslında bu konuda çok keskin çizgilerden bahsetmek pek mümkün olmasa da genel olarak iki ana tarzın var olduğunu söyleyebilir. Salon ve oturma odalarınız için tercih edeceğiniz oturma gruplarında genel olarak klasik ve modern tarz hakimdir. Klasik tarz oturma grupları, klasik tarzın doğasında uygun olarak sade ve düz renkler barındırırlar. Bu tarzda aykırı tonlara rastlamak pek mümkün değildir. Fakat modern oturma gruplarında karşınıza daha renkli bir görüntü çıkar. Modern oturma gruplarında birçok renge rastlamak mümkündür. Öte yandan, modern oturma gruplarında ahşap ve kumaşın yanı sıra metal gibi malzemeler de kullanılabilir. Metal blok yerine, metal kaplanmış ahşaplar da karşınıza çıkabilecek örneklerdendir.

Tercihinizi yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer önemli nokta ise, renk uyumudur. Koltuklarınızın renginin salonunuza veya oturma odanıza uymasına dikkat etmeniz gerekmekte. Eğer klasik biçimde dekore edilmiş bir eviniz varsa, koltuklarınızın tonları evinizde hakim olan tonla paralellik göstermeli. Ya da siyah-beyaz gibi klasik tezatlardan faydalanabilirsiniz. Fakat bahsettiğimiz üzere, modern biçimde dekore edilmiş bir evde oturuyorsanız, tezatlardan faydalanmanız evinizin genel havası için daha iyi olacaktır. Örneğin kırmızının hakim olduğu bir salonda yeşil renkli koltuklar güzel bir tezat oluşturabilir. Ya da masmavi bir odaya turuncu bir oturma grubu koymak güzel bir tezata yol açabilir. Burdan hareketle dikkat etmeniz gereken bir diğer noktayı açıklayalım. Oturma grubu satın alırken, zor kirlenir/kolay temizlenir olmasına dikkat edin. Özellikle bu oldukça önemli bir noktadır. Sonuç olarak üç güne bir temizlik isteyen bir oturma grubu istemezsiniz değil mi ?

Eğer bir modern oturma grubu arıyorsanız, size Homify'ın oturma odası kategorisini inceleminizi tavsiye ediyoruz.

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