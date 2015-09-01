En gözde avangard yatak odası modelleri

Sadelik ve zarafetin süregeldiği bir tasarım anlayışı her zevke hitap ediyor. Yatıştırıcı bir atmosfer yaratan açık renk tonlarının hakim olduğu oda dekorasyonu modern öğeler de taşıyor. Modern yatak takımı ve konfor arayan yatak dizaynı, yatak başındaki asimetrik tablolarla süsleniyor. Öte yandan tek duvar dekorunun avangard süslemelerle giriş ve çıkışı karşılaması, görkemli bir hava katıyor. Şıklık ve estetikten taviz vermeyen dizayn anlayışı ile yatak odası modeli gözlere hitap ediyor.Duvar zemini ve yer döşemesinde benzer renkler kullanılmış, genel olarak çarpıcı renk detaylarından kaçınılmış.

Yatak odası modelleri hakkında daha fazla fikir sahibi olmak için 8 yatak odası fikri yazımızı inceleyebilirsiniz.