En gözde avangard yatak odası modelleri

Bireysel yaşam alanlarının çoğalmasıyla birlikte, günümüzün önemli bir kısmını geçirdiğimiz yatak odalarının önemi de arttı. Dizayn stilleriyle ilgili artık çok fazla sayıda dekorasyon örneğine rastlıyoruz. Nasıl bir yatak odası istiyoruz ve hangi stille dekore edeceğiz, bu konuda bazı fikirlerimiz olması gerekiyor. Spesifik tercihlerin hangi stili uygulayacağımıza dair ipuçları vermesi işimizi kolaylaştıran unsurlardan biri olmalı. Bu yazımızda sizlere, özellikle klasik stil severler için gözde avangard yatak odası modellerini tanıtacağız. Yatak odaları kişisel zevklerle döşenir ve karakteristik öğeler taşıması açısından özel alanlar kapsamına girer. Sizin için özel olan stil ve tarzlarda bir yatak odası döşemek, bilinçli ve ölçülü bir dekorasyon ile mümkündür. İhtişamın, desenlerin, varaklarla bezenen mobilya takımlarının ve avizelerin hakim olduğu avangard yatak odası modelleri sizlere hitap ediyorsa başka adres aramanıza gerek yok. Dönemsel etkilerden beslenen, geçmişin izlerini dekorasyona taşımak isteyenler için ayrıca Yatak odasında Osmanlı esintileri yazımıza da bakabilirsiniz. Şimdi sizler için hazırladığımız gözde avangard yatak odası modellerinden seçtiğimiz örnekleri inceleyebiliriz.
Elbette kendinizi en iyi hissettiğiniz dekorasyon modelini tercih edeceksiniz, bu belki de sizi sultanlar gibi yaşatacak bir atmosfer olacak. Hayal gücünüzü sınırlamayın. Bir kere yaşıyorsak, yatak odası gibi tamamen kişisel kararlarla döşenebilecek mekanlarda bizi mutlu edecek yaklaşımlardan faydalanmalıyız. Estetik duruşu ile gösterişli bir yatak başlığı, konforlu bir yatak odası ile birleşince gönülleri fetheden bir dizayn stili olmaya aday oluyor. Mor renkli nevresimlerin ışıltısı ile altın varaklarla bezenen mobilya detayları ve duvar dekoru ise bu odayı özel yapan unsurlardan bazıları oluyor. Gördüğünüz şahane yatak odası İstanbul'da bulunan Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilmiş.
Altın sarısı detaylarıyla kırık beyaz rengin hakim olduğu bir yatak odası dekoru ile karşı karşıyayız. Özellikle göz alıcı bir halı, şık bir avize, büyük bir tablonun kullanıldığı yatak odasında mobilyalar altın varaklarla bezenmiş. Duvar dekoru için büyük tabloları değerlendirebilir, zevklerinize göre oldukça fazla sayıda alternatif bulabilirsiniz. Sade ve iç açan renklerin hakimiyetiyle ölçülü bir kıvamda şıklığı elden bırakmayan tasarımıyla hayalleri süsleyebilecek bu yatak odası modeli İnan Aydoğan /IA Interior Architects imzası taşıyor.
Açık renk tonlarında bir oda dizayn edecek olsanız bile şıklık katan altın sarısı varak unsurunu unutmamalı. Mekanı estetik dokusuyla şekillendiren, bambaşka bir hava katan varaklar yatak başlığı, duvar dekorları ve mobilya detaylarında kullanılmış. Dekorasyona uyumlu renklerde seçilen nevresim takımı, yastıklar genel ahengi yakalıyor. Öte yandan avizenin zarafetini unutmamalı, adeta yatak başlığı süslemeleriyle yarışıyor. Genel olarak şatafattan kaçınılmayan dekorasyonda sade bir yer zemini örtüsü tercih edilmiş. Avangard yatak odası temsilcisi sayılabilecek tasarım, İtalya'da bulunan MERONİ FRANCESCO E FİGLİ tarafından dizayn edilmiş.
Avangart ya da avangard şeklinde de kullanımı geçerli olan mobilya ürünlerinden sonra, beyazlarla iç açıcı dinginlikte bir yatak odasına ne dersiniz? Bir yatak odası için beyaz rengin dinlendirici etkisi bir yana, şıklık ve zarafeti temsil eden detaylar belki de aradığınız nitelikler olabilir. Mobilyalarla ahengi sürdüren tasarımda, yatak başlığındaki gümüş varak süslemelerine diğer detaylarda da yer verilmesi görkemli bir atmosfer yaratıyor. Akılcı ölçülerle renk tercihleri sayesinde yakalanan zarafeti şık bir beyaz avize tamamlıyor. Hayalleri süsleyebilecek gördüğünüz yatak odası modeli İstanbul'da bulunan Mahir Mobilya tarafından dizayn edilmiş.
Duvar ve yer zemini her ne kadar desenler ve detaycılık içerse de, fazla sayıda renk kullanımından kaçınılmış. Yer döşemesi kaplaması ve duvar zemininde benzer renklerle sarı ve beyaz desenler tercih edilmiş. Öte yandan dekorasyonla uyumlu bir avize şıklığı naif tonlarıyla göz dolduruyor. Renkli nevresim ve yatak başlığı uyumu, kalan dekorasyondaki altın sarısı ve beyazla uyumlu renk tonlarında. Şıklığıyla göz dolduran, doğayla iç içe bir yatak odası tercih edenler için şahane bir örnek.
Elbette huzur ve dinginlik arayışını unutmamalı. Bir yatak odasının vazgeçilmezlerinden dinlendirici renk tonlarında, sade ve soft renklerle de avangard tasarımlar elde etmek mümkün. Genel olarak odanın atmosferiyle uyumlu renk tercihleri, farklı ve öne çıkan çarpıcı renk seçeneklerinden kaçınıldığını gösteriyor. Estetik duruşuyla mobilyalar ve yatak, inceliği ve zarafeti taşıyor. Tüm duvarlarda tercih edilmeyen nötr renklerde duvar kağıdı dekoru tek duvar zeminine döşenmiş. Işıktan daha fazla faydalanmak için mobilyaların yerleşim yönlenmesi pencereye göre ayarlanmış.
Geçmişin izlerini ev dekorasyonuna taşımak isteyenler, bu yatak odası modeli tam size göre olabilir. Kahverengi ve beyazın büyüleyici birlikteliğiyle sultanlar gibi yaşayacağınız bir oda modeli. Günün önemli bir kısmını yatak odalarında geçirdiğimizi söylemiştik. Hayallerinizi süsleyen yatak odalarını dizayn ettirmek, sandığınız kadar zor olmayabilir. Gözlere hitap eden duvar dekorlarıyla, dekoratif ayna ve aksesuarlarla, şık yatak başlığıyla gözlere ziyafet çeken bir tasarımı kim istemez? Eğer klasik ve şık yatak odası modelleri ile ilgileniyorsanız İstanbul'da bulunan Asortie Mobilya Dekorasyon A.Ş. tarafından dizayn edilen diğer tasarımları da görmelisiniz.
Vezir Proje olarak sunulan yatak odası tasarımı iç açan renklerle dizayn edilmiş. Tavan zemini ve yer döşemesinde sade renklerin kullanıldığı yatak odasında, tek duvar zeminini yatak başlığı ile uyumlu tonlarda renkli duvar kağıdı ile bezenmiş. Hem şık bir duvar dekoru oluşturulurken, hem de gösterişli bir yatak başlığı tasarlanmış. Genel olarak açık renklerde sade bir nevresim tercih edilmiş. Aksesuar ve objelerin hareketliliği odaya dinamik bir hava katmış. Renklerin gözünüzü okşadığı tasarımda halı unsuru da unutulmamalı.
Göz alıcı kırmızının büyüsünü tüm oda dekorasyonuna serpiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Eğer cesaret etmediyseniz bu, avangard yatak odası modelleri ile mümkün. Kırmızı bir dekorasyon unsuru olarak kullanmak, özellikle çarpıcı etkiler yaratmak istenen noktalarda sıklıkla uygulanan bir yöntemdi. Karakteristik bir tasarım dili oluşturmak istenen yatak odası duvarlardan, halılara kadar kırmızı renge bürünmüş. Yine duvarlarda, yatak başlığı ve mobilya detaylarında altın varak ve işlemelere yer verilmiş. Şık aydınlatma unsurları ile düşleri süsleyen masalsı bir yatak odası dizaynı elde edilmiş. Gördüğünüz kıpkırmızı yatak odası modeli, İtalya'da bulunan Asnaghi Interiors tarafından dizayn edilmiş.
Sadelik ve zarafetin süregeldiği bir tasarım anlayışı her zevke hitap ediyor. Yatıştırıcı bir atmosfer yaratan açık renk tonlarının hakim olduğu oda dekorasyonu modern öğeler de taşıyor. Modern yatak takımı ve konfor arayan yatak dizaynı, yatak başındaki asimetrik tablolarla süsleniyor. Öte yandan tek duvar dekorunun avangard süslemelerle giriş ve çıkışı karşılaması, görkemli bir hava katıyor. Şıklık ve estetikten taviz vermeyen dizayn anlayışı ile yatak odası modeli gözlere hitap ediyor.Duvar zemini ve yer döşemesinde benzer renkler kullanılmış, genel olarak çarpıcı renk detaylarından kaçınılmış.
Yatak odası modelleri hakkında daha fazla fikir sahibi olmak için 8 yatak odası fikri yazımızı inceleyebilirsiniz.