Küçük, sade ve çarpıcı bir ev!

Eğer siz de bahçeli ve müstakil evlerin hayranıysanız bu tek çatılı, sade ve modern ev ilginizi çekebilir. A tipi çatısı, verimli kullanılan iç alanları ve bembeyaz yapısı ile bu çarpıcı ev, kendini benzerlerinden birçok detay ile ayırıyor. Almanya'da bulunan Müllers Büro adlı firma tarafından tasarlanan eve birlikte daha yakından bakalım.
Yüksek ağaçların arasında ve kırsal denebilecek bir alanda bulunan ev, gün ışığından en verimli şekilde faydalanabilecek bir yapıda tasarlanmış. Gerek beyaz rengin yansıtıcı özelliği kullanılarak gerekse büyük ve çok sayıda pencerelerin yardımıyla evin iç mekanında son derece başarılı bir ferahlık sağlanmış. Küçük yapısına rağmen iç alanların oldukça verimli kullanıldığı ev modern detayları ile de dikkatleri topluyor. Evin diğer odalarına daha yakından bir göz atalım.
Betonarme yapı sisteminde inşa edilen evin mimarisi oldukça basit ve sıradan görünüyor. “Kutu gibi ev” şeklinde tanımlanabilecek bir yalınlığa sahip. Çatı katı, iç mekana yükseklik kazandıracak şekilde değerlendirilmiş. Beyaz dış cephesi ve antrasit rengi ile kontrast yaratan çatısı ve pencereleri ile oldukça sadece ve çarpıcı bir ev. Evin cephelerinde kullanılan pencereler ile çatıda kullanılan pencereler farklı renk ve modelde seçilmiş. Çatıda kullanılan pencereler koyu renk pervazları ile evin bütününde monokromatik bir renk dengesi sağlıyor.
Evin arka cephesi küçük ama bol yeşillikli bir bahçeye bakıyor. Aynı zamanda çevresi tamamen uzun ağaçlarla çevrili olan evin muhteşem bir doğa ortamı var. Bütün bu toprak ve ağaç bütününün ortasında bembeyaz yapısıyla zarif bir duruşu var. Evin çevresine veranda olarak kullanılabilecek bir zemin döşenmiş. Birkaç sandalye ve bir masa ile harika bir dinlenme alanı kazandırılmış.
Beyaz rengin ışığı yansıtma özelliği sayesinde iç mekanlarda mükemmel bir aydınlık sağladığını bilmeyen yoktur. Tasarımcılar hem evin cephelerinde hem de çatısında kullandıkları pencereler ile eve güçlü bir doğal ışık kaynağı sağlarken iç mekanda beyaz renk kullanarak, pencereler ile kazandıkları ışığı mükemmel bir şekilde eve dağıtmışlar. Bu sayede evin ışıklandırma ve aydınlanma sorunu gün içerisinde tam olarak çözülmüş. Akşam saatleri için ise tavan lambası, spot, aplik ve lambader gibi birçok aydınlatma alternatifi kullanmışlar.
Evin stili modern dekorasyonun neredeyse bütün özelliklerini taşıyacak şekilde oluşturulmuş. Beyaz ve ferah alanlar yaratılarak ahşap ve kontrast renklerde ögelerle zenginleştirilmiş. Ahşap zemin ve beyaz fonun mükemmel uyumu bu dekorasyona da güzellik katmış. Ayrıca evin çatı katına planlanan çalışma odasının evin alt katına bakan bir boşluğu bulunuyor. Bu boşluk sayesinde evin oturma odası, yemek odası ve mutfağının bulunduğu alt kattaki alana, yükseklik ve ışık kaynağı kazandırılmış. Modern aksesuarlar ve saksı bitkileri ile de dekorasyon tamamlanmış.
Evin alt katında açık mutfak, yemek odası ve oturma odası alanı açık olarak planlanmış. Bu sayede daha geniş ve ferah bir mekan yaratan tasarımcı doğru aksesuarlar ve mobilyalar ile de bu tasarımını eşsizleştirmiş. Üst kata çıkan merdivenlerde yine ahşap ve beyaz renk uyumu göze çarpıyor. Ahşap basamaklar ile beyaz korkuluklar kullanılmış. Rahat bir uzanma koltuğu ve lambader ile bir okuma köşesi bile hazırlanmış. Siz de evinizde açık mutfak yaptırmayı düşünüyorsanız ve bu konuda önerilere ihtiyacınız varsa “Açık mutfaklı salonların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Evin çatı katına son derece şık ve ilham verici bir çalışma odası dekore edilmiş. Aydınlığı ve göz alıcı dizaynı ile çalışmak için can atacağınız bir alan. Bu sayede çatı katı da oldukça iyi değerlendirilmiş.