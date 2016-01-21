Küçük, sade ve çarpıcı bir ev!

Eğer siz de bahçeli ve müstakil evlerin hayranıysanız bu tek çatılı, sade ve modern ev ilginizi çekebilir. A tipi çatısı, verimli kullanılan iç alanları ve bembeyaz yapısı ile bu çarpıcı ev, kendini benzerlerinden birçok detay ile ayırıyor. Almanya'da bulunan Müllers Büro adlı firma tarafından tasarlanan eve birlikte daha yakından bakalım.

Yüksek ağaçların arasında ve kırsal denebilecek bir alanda bulunan ev, gün ışığından en verimli şekilde faydalanabilecek bir yapıda tasarlanmış. Gerek beyaz rengin yansıtıcı özelliği kullanılarak gerekse büyük ve çok sayıda pencerelerin yardımıyla evin iç mekanında son derece başarılı bir ferahlık sağlanmış. Küçük yapısına rağmen iç alanların oldukça verimli kullanıldığı ev modern detayları ile de dikkatleri topluyor. Evin diğer odalarına daha yakından bir göz atalım.