Büyüleyici ve etkileyici bir ev

Mérida, Yucatán zaten dünya üzerinde mimari açıdan oldukça zengin bir mirasa sahip yerlerden biri ve ayrıca bu geleneksel mimari miras son yıllarda yeni trendlerle zenginleştirilip geliştiriliyor. Taller Estilo Arquitectura isimli mimarlık ve dekorasyon firması da bölgedeki tarihi evleri ve yapıları ev sahiplerinin zevk ve ihtiyaçlarına göre ve bölgenin mimari yapısına uygun bir tarzla yeniliyor. Bu yazımızda da 20'li yıllarda inşa edilmiş bir aile evinin yenilenmiş, büyüleyici ve dinlendirici mükemmel bir tatil konutuna dönüştürülmüş halini ziyaret edeceğiz. Aslında bu konut daha önce bir kez daha yenilenmiş ancak o zaman yalnızca iç mekanlara odaklanılmış ve binanın dış yapısında hiçbir değişikliğe gidilmemiş. Bu yenileme çalışmasında ise proje hem içeride hem de dışarıda rahat, konforlu, şık, estetik ve lüks bir konut yaratmak için incelikle hazırlanmış ve tasarlanmış. Daha fazla uzatmadan bu büyüleyici evi gezmeye başlayalım isterseniz.
Terasa daha yakından baktığımızda hem yemek pişirmek hem servis etmek hem de keyifle ve afiyetle yemek için ihtiyacınız olan her şeyin bu alanda konumlandığını fark ediyoruz. Yemek alanı olarak dizayn edilmiş olan bu şahane terasta sıradan öğünler değil, havuzun ve etrafındaki yeşil ve doğal çevrenin şık manzarasının eşlik ettiği keyifli sohbetlerle süslenen eğlenceli yemekler yeniyor. Yemek alanının karşısında gördüğümüz evin diğer kısımlarından ayrılan cam kapılı havuz evi ise ev sahipleri tarafından özel ve ayrı bir dinlenme alanı olarak sipariş edilen ve aynı zamanda misafir odası olarak da kullanılabilecek bir yaşam alanı.
Evin havuz kısmındaki avlunun görünümü mimarların evi yenilerken ön planda tuttuğu doğallık ve estetiğin ilk ip uçlarını veriyor. Doğal güzelliklerle iç içe olan avlu insani yaşamla doğayı bir araya getiren bir yapıya sahip. Doğal taşlarla çevrili bahçe duvarı havuz keyfi yaşarken aynı zamanda da ev sakinlerine özel alan sağlıyor. Hem yerlerde hem de duvarlarda kullanılan bu natural malzemeler rahatlatıcı ve sakin bir ortam da yaratıyor. Yumuşak geçişlerle dingin bir atmosferde birbirine bağlanan havuz alanı, yemek alanı ve teras dinlenme alanı yalnızca evin bu bölgesiyle bile mükemmel bir tatil konutu olduğunu kanıtlar nitelikte.
Bu perspektiften ise terasın duvarlarının Meksika mimarisine uygun renklerde boyandığını ve bunun ortama şık ve estetik bir doku kattığını görebiliyoruz. Bu güçlü ve canlı renkler, 20'li yıllardan süregelen geleneksel mimarinin korunduğu ve sakinliğin ve dinginliğin hakim olduğu teras alanına derinlik ve dinamiklik katıyor.
Yaz tatillerinde ya da haftanın telaşından kaçtığınız güneşli havalı hafta sonu molalarında güne başlamanın en güzel yolu hiç şüphesiz ki tazeleyici bir havuzda yüzmektir. Beton çerçeveli ve iki tarafında iki taş duvarın çevrelediği havuz doğal bir yapıya sahip olmakla birlikte modern bir tasarım örneği niteliği de taşıyor.
Teras alanından yukarı kata çıkan merdivenler de evin genel yapısına uyumlu bir şekilde ilham verici ve özgün bir tasarıma sahip. Ağaçlardaki yaprakların dokusundan ilham alınarak dizayn edilmiş merdivenin şık görünümü oluşturulurken demir malzeme kullanılmış ve doğal desenli işlemelerle süslenmiş.
Merdivenlerden yukarıya çıktığımızda üst katta bir teras alanının daha olduğunu görüyoruz. Bu alan özellikle evin en yüksek noktasından güzel gün batımlarının keyfine varabilmek için tasarlanmış bir teras alanı. İki tarafta bulunan beton duvarlar hoş bir altın işlemeyle dekore edilmiş. Ahşap tavansa alt kattaki terasın tavanıyla benzerlik göstererek bütünlük sağlıyor. İki duvara yaslanmış şık ve konforlu koltuklar da alanın estetiğini sağlayan mobilyalar olma özelliği taşıyor ve eve modern bir dokunuş katıyor.
Banyoda ise yine doğal malzemelerle ince ince örülmüş modern bir tasarımla karşılaşıyoruz. Grinin farklı tonlarında boyanmış duvarlar, ahşap banyo tezgahı ve dolabı, taş lavabo ve bakır çeşmeler mükemmel bir ahenk içinde evin eskiden gelen klasik dokusunu koruyarak çağdaş bir yaşam alanı yaratıyor.
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