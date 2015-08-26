Büyüleyici ve etkileyici bir ev

Banyoda ise yine doğal malzemelerle ince ince örülmüş modern bir tasarımla karşılaşıyoruz. Grinin farklı tonlarında boyanmış duvarlar, ahşap banyo tezgahı ve dolabı, taş lavabo ve bakır çeşmeler mükemmel bir ahenk içinde evin eskiden gelen klasik dokusunu koruyarak çağdaş bir yaşam alanı yaratıyor.

Eğer bu projeyi beğendiyseniz Polonya'da yer alan bu evi de beğeneceğinize eminiz: Tarzların buluştuğu büyüleyici bir ev