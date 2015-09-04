Hayallerinizi süsleyecek avangart yatak odası modelleri

Yatak odası dekorasyonu ev dizayn ederken üzerinde titizlikle durulması gereken alanlardan biri. Evin bütünüyle birlikte yatak odasında da hangi tarz dekorasyon stilinin kullanılacağının en başta karar verilmesi gerekiyor. Yoksa ortaya kafası karışık ve her telden çalan bir ev tasarımı çıkabilir. Yatak odalarını döşerken hangi stil olacağına karar verdikten sonra mobilya ve aksesuar seçimi çok daha kolay olacaktır. Tabii iş yalnızca mobilya seçiminden ibaret değil. Karar verdiğiniz dekorasyon stili; duvar renginden dokusuna, aydınlatma sistemlerinden yer döşemesine, ilk anda aklınıza gelmeyen pek çok ayrıntıyı kapsayacaktır.
Artık tek tip mobilya kullanımı yok, farklı stillerde dekorasyon yapmanız mümkün. Yatak odasına uygulayabileceğiniz stillerden birisi de klasik tarz. Bu stilin en gözde ve çarpıcı modelleri ise avangart mobilyalardan oluşmakta. Tahmin edeceğiniz gibi klasik stil dekorasyonun modası hiçbir zaman geçmiyor, hatta en çok rağbet gören stillerden birisi. Avangart model mobilyalar ise hem ince işçiliği hem ihtişamlı görünümleriyle bu tarzın vazgeçilmezi.
Avangart yatak odası örneklerini inceleyeceğimiz yazıda, klasik stilin eskiyi günümüze taşıyan zarif ve sofistike modellerini göreceksiniz. Özellikle dore ve mor gibi ihtişamı simgeleyen renklerin yoğun kullanımıyla göz dolduran avangart yatak odaları, sizin için zarafeti ve şıklığı taçlandıran tasarımlar sunuyor.
Avangart yatak odası yalnızca evlerde kullanılmaz, oteller söz konusu olduğunda da revaçta olan bir tasarımdır. Örnekte gördüğümüz avangart model, otel odası düşünülerek tasarlanmış. Klasik stil mobilyaların ağırlığını hissettiren yatak odasında ilk dikkati çeken ahşap yatak. Yatak başlığı klasik tarza uygun çizgilere sahip. Yatak odasının genelinde kahverenginin hakimiyeti var. Yatağın yanındaki sandalye ve yatak bitimindeki kadife puf avangart tipi mobilya çizgisine uyumlu. Yatağın hemen üstündeki duvara iliştirilen düşünceli meleklerin resmi de uykuya dalmadan evvelki ruh hallerimize benziyor.
Asnaghi İnteriors imzalı avangart yatak odasının tasarımı kadar rengi de bir o kadar baş döndürüyor. Kırmızının tonlarıyla bezeli odada avangart stil mobilyalar renkle yarışır ihtişamda. Yatak başlığına çok benzeyen devasa ayna göz kamaştırıyor. Yatak başı, yatak kenarları, komodin ve sandalyelerde ince ve zarif bir işçilik var. Kadife ve dantel bezeli yatak odası romantik denebilir ancak güçlü rengi bir o kadar iddialı duruyor. Halıda da kadifeden vazgeçilmemiş. Duvarlarda ise benzer süslemeler görünüyor. Bir taraf ise kırmızının tonlarında çizgiler şeklinde tasarlanmış. Resme her baktığınızda başka bir detay fark edeceğiniz ihtişamlı yatak odası avangart modelin her türlü süslemesini barındırıyor diyebiliriz.
Avangart yatak odalarının dizaynı ve mobilya detayları birbirine benzese de farklı desenlerle birbirinden özgün modeller elde etmek mümkün. Resimdeki avangart tasarım da bu durumun başarılı bir örneği. Çatı katında bulunan yatak odasının duvarları yeşil beyaz ince şeritler halinde dizayn edilmiş. Yatak örtüleri de duvarla birebir aynı tonda tercih edilerek ilgi çekici bir görünüm elde edilmiş. Yer zemininde ise yeşil beyazın başka bir deseni bulunuyor. Odanın genelinde avangart mobilyalar klasik stili yansıtıyor. Genel olarak bakıldığında onlarca mobilya dizmeden de farklı renk ve desenleri bir arada kullanarak zenginlik yaratabilmek avangart yatak odası modellerinin başarısı denilebilir.
Avangart yatak odalarının olmazsa olmazı denince; canlı bir renk kullanımı, varaklı aynalar, parlak kumaşlar ve avize gibi unsurlar gelir akla. Resimdeki örnek ise bir yatak odası dizayn etmek yerine sergi gibi bir sunum tercih etmiş. Avangart yatak odalarının en revaçta olan renklerinden moru büyük yatak başlığında kullanılmış. Klasik stilin diğer öğeleri ise avize ve varaklı çerçeve de kadraja girerek avangart yatak odasının öğeleri olarak resimde kendine yer bulmuş.
Yatak odası tasarımını klasik stilden yana yaparken en şanslı olduğunuz konulardan biri de canlı renk kullanımı olacaktır. Şayet tekdüze ve sönük dekorasyonlardan sıkıldıysanız avangart tipi yatak odaları gönlünüzü açacak. Örnekteki yatak odasında uçucu turkuaz kullanılarak adeta bahar esintisi yaratılmış. Yatakla aynı renkteki koltuk avangart mobilya modeline uygun. Aydınlatma olarak avize kullanılmış. Yatağın yanındaki beyaz komodinin ince işçiliği çok estetik görünüyor. Halı kullanımının dikkat çekici olmadığı avangart yatak odalarında, halı tercihini örnekte olduğu gibi kadifemsi uzun tüylü halılardan yana kullanmak isterseniz kolayca bulabilirsiniz.
Şimdiye dek gördüğümüz avangart örneklerde yatak ve mobilyaların ihtişamı yeteri kadar göz alıcıydı. Ancak dekorasyon mobilya seçiminden ibaret değildir. Kimi avangart modeller de eşya ile değil odanın bütünüyle ön plana çıkarlar. Mesela örnekteki yatak odasında yataktan ziyade arka duvar heybetli görünüyor. Tüm bir duvarı kaplayan panelin yan tarafları işlemeli ilerlerken, orta kısmına ilgi çekici bir ayna yerleştirilmiş. Mavi yatak örtüsü dışında fazla renk kullanılmayan yatak odası, avangart modellerin renk kullanmadan da doku ve biçimiyle klasik stilin kendine has unsurlarını taşıyabileceğini gösteriyor.
Daha önceki avangart yatak odası örnekleri genel olarak gösterişli modellerdi. Oysa daha sade çizgilere sahip ancak detaylarda yine klasik sitilin izlerini taşıyan tasarımlar görmek mümkün. Renk kullanılımının az olduğu yatak odasında yatak başlığı da kendini belli eden ancak sade bir modelden seçilmiş. Yatağın bitimine yerleştirilmiş koyu renkli kanepe avangart mobilya esintisini hissettiriyor. Yatağın iki kenarındaki şık siyah abajurlar ve duvardaki güzel tablo ile sofistike bir yatak odası örneği.
Bir hayli çarpıcı görünen yatak odası neon mor aydınlatmasıyla göz dolduruyor. Oldukça görkemli bir yatak başlığına sahip yatağın diğer yatak köşeleri de heybetli görünüyor. Neon aydınlatma sistemiyle modern bir hale gelen avangart yatak odası asaleti ve görkemi tüm detaylarıyla hissettiren bir model. Perdelerle aynı desene sahip yatak örtüsü ve birbirinden zengin avangart mobilyalarıyla hayallerinizi süsleyecek bir yatak odası.
Resimdeki makyaj masası her ne kadar klasik stil bir mobilya olmasa da modern malzemelerle trend hale gelen avangart yatak odalarına rahatlıkla girebilecek bir tasarım. Avangart yatak odalarının gözde renklerinden olan fuşya renkli masa bilhassa ayaklarıyla dikkat çekiyor. Sekiz parçadan oluşan ilginç tasarımlı aynası ise tek başına bir yatak odasını özgün kılmaya yeter.
Yatak odası tasarımlarında yuvarlak yataklara alışkın değilizdir. Yuvarlakyataklar da genel olarak modern dekorasyonlarda kullanılır. Ancak yuvarlak yatakların klasik stil dekorasyonlarda yeri olmadığını düşünmeyin. Koltuğu andıran heybetli yatak başı, bordo renkli kadife kumaş kullanımı, altın renkli çekmece ve minderleriyle avangart yatak odalarının tüm öğelerini taşıyan bir model. Gösterişli komodinleri ve abajurlarıyla aklınızı alacak bir yatak odası.
Son olarak daha modern görünümlü bir yatak odasıyla karşı
karşıyayız. Rengarenk kumaşlarıyla değil de desenli çizgileriyle ön plana çıkan bir yatak odası. Turkuaz çiçekli yatak başlığı çok zarif. Yatak başlığı kısa tutulsa da benzer desenler yatak duvarına da işlenmiş. Giysi dolabında da yine benzer desenler kullanılarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış. Son derece orijinal bir formu olan avize dikkatinizden kaçmasın.
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