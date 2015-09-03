Pastel ve kontrast renklerle yatak odası tasarımları

Güne başlarken nasıl bir odada uyanmak istediğinizi düşündünüz mü? Nefis bir uyku çekmek için renklerin dilinden faydalanmak ister miydiniz? Gözlerinizi açtığınızda nasıl bir atmosfere uyanmak isterdiniz? Dinginlik ve naif çizgilerle döşenmiş bir yatak odası, ihtiyacınız olan dinlence atmosferini size sunabilir. Belki daha enerjik renklerle güne başlamak isteyenlerdensiniz. Kontrast renklerin etkisiyle capcanlı bir sabaha uyanmalısınız o halde. Yatak odası yaşamınızda sandığınızdan daha önemli yer teşkil ediyor olabilir. Özellikle günün büyük bir kısmını uyku esnasında geçiriyorsak. Bize iyi bir uyku çekebilmemizi sağlayan işlevsel ve görsel etkiler, uzmanların ellerinden çıkan örneklerle doğru ipuçlarını verebilir. Günün üçte birini uyuyarak geçiren insanoğlu, zamanının önemli ve kayda değer bir kısmını yatak odasında geçiriyor. Bireysel alanlarımıza giren bu odalar, öncelikle gözümüze ve gönlümüze hitap etmeli. Çok masraf ederek aranılan en güzel dekorasyona ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Sadece kullanacağınız renklerin diline kulak vererek, doğru stratejileri belirleyebilirsiniz. Huzurlu bir uyku, sağlık açısından da önemli olacağından, yatak odanızı gözden geçirmek için biraz düşünmekte yarar olduğunu söylemeliyim. Uzun vadede sağlıklı kararlar vermiş olmanın yarattığı huzur paha biçilemez.
Yatak odamızı dekore ederken en başta hangi stili uygulayacağımızı bilmemiz kadar hangi renklerle ifade edeceğimiz de önemlidir. Mobilya ve aksesuarların belli renk ve zevklerde tercihi, dekorasyon hakkında da ipucu verecektir. Duvar zeminlerinden yer döşemesine, mobilya gruplarından halılara kadar her bir detay, kullanacağınız renkleri izler, dağıtır, aykırılaştırır. Dolayısıyla dekorasyonun renk tercihlerinden önce hangi ruha hitap edeceği ayrıca önem teşkil ediyor. Kullanacağınız stiller veya dönemsel etkiler de belli renk paletine sizi yönlendirebilir. Dolayısıyla renklerin, dokuların ve eşyaların formlarının bile tercih edeceğiniz stilden etkilenebileceğini hatırlatmalıyız. Özellikle gençlerin yatak odası dekorasyonlarıyla ilgilenenler için Yepyeni genç odası modelleri yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Bu yazımızda sizlere pastel ve kontrast renklerle yatak odası dekorasyonu hakkında ipuçları veren bazı örnekler derledik.
Gözlerinizi okşayan pudra renk tonlarına bürünen enfes bir yatak odası modeli. Dingin atmosfere teslim olmak isteyenler için ilham veren bir fikir olarak alınabilir. Naif tasarımıyla halıda odanın dekorasyonuyla uyumlu açık renkli desenler kullanılmış. Duvarların tatlı pudra renkleri ile boyanması, yatak takımı ve aksesuarlarda yumuşak renk dokularının sürdürülmesi sempatik bir yatak odası modeli olmasını sağlıyor. Pudra tonlarındaki yatak başının yanı sıra duvar dekoru olarak büyük bir tablo kullanmak, farklı alternatifler ve modern seçenekleriyle mümkün. Şık bir avizeyle tamamlanan tasarımda gözlere ziyafet bu oda modeli Samarina Projects imzası taşıyor.
Genellikle iç açan renklerle donatılan oda takımları hemen her zevke hitap ediyor. Sıra dışı zevkleri ile odalarında estetiği yakalamak isteyenlere şahane bir örnekle geliyoruz. Siyah yatak odası takımları, belki cesaret isteyen modeller arasındadır. Gönlünüze hitap eden yatak tasarımları için size sunulanın ötesini göz ardı etmemeli. Kişilik ve karakterlerin değişkenliği yatak odası dekorasyonlarına elbette yansıyacak. Siyahın asaletini, pastel renklerin yumuşaklığıyla tezat kullanma olanağını unutmayın. Radikal kararlar almaktan çekinmeyin, sonunda kişiliğinize uygun şahane bir yatak odası kazanabilirsiniz.
Eğer çocuk sahibiyseniz ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız, nefis bir uyku çekeceği bir atmosfer yaratmak istemez miydiniz? Çocukların dinlenme ve uyku ihtiyacının ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Uyuya uyuya büyüyen küçük varlıklar için dingin bir uyku alanı oluşturmaktan kaçınılmamalı. Pastel renklerle döşenmiş yatak odasında, çocuklara hitap eden aynı renk dilinde tablo ve çerçevelerle dekoratif bir duvar oluşturulmuş. Göz yormayan renk tercihleri ile dolap ve şık bir avize kullanılmış. Mis gibi bir uyku çekmek için sadece pastel maviler ve pudra renklerinden faydalanmanın bile odanın havasını tamamen değiştirdiğini unutmayın.
Eşyaların o göz yoran kütlelerinin yanı sıra, renklerin de ruhumuzu etkilediğini biliyoruz. Bir yatak odasında dinlenme ve keyif alanı yaratmak tasarım önceliklerinden biri olmalı. Duvar zemininde kullanılan mavi ve beyaz tonları yatıştırıcı etki yaratıyor. Mavinin dinginliğini duvar dekorunda kullanılan ışıklandırma arttırıyor. Nefis bir uyku için göz yormayan nevresim takımları tercih edilmiş. Genel olarak oda tasarımında minimal öğelere rastlıyoruz. Zarif modeli ile yatağa uzanan lambalar aynı zamanda akılcı tasarlanmış fonksiyonel ışıklandırma görevi görüyor. Yatştırıcı ve dingin bir hava katması özelliğiyle tanıdığımız mavi renk, modern formlarda dizayn edilmiş avizede de kullanılmış.
Capcanlı bir görünüm kazandırmada renklerin rolü yadsınamaz. Örnekte de görüldüğü gibi koyu renkleri uç noktalarda seçip, açık renkleri daha da açık tonlardan seçebilirsiniz. Canlı ve enerjik görünümüne sarı renk katarak modern bir görünüm de kazandırılmış. Ayrıca duvar dekorları olarak da farklı zevkleri bir arada bulunduran dokular tercih edilmiş. Modern stil dizayn edilmiş bu yatak odası tasarımı İspanya'da bulunan PAPEL PİNTADO SAİNT HONORÉ tarafından sunulmuş.
Hem sıcak hem soğuk etkilerle tasarlayabileceğiniz yatak odası tasarım seçeneklerinin sonu yok. Kişilik ve karakterinizle donatacağınız yatak odanızın bireysel ve özel alanlar olduğunu hatırlatalım. Pastel renkler size hitap etmiyor olabilir. Daha canlı ve dinamik bir atmosfer oluşturmak adına siyahın ve beyazın dengesini kullanabilirsiniz. Örnekte sıcak ahşap dokusuyla desteklenmiş bir yatak odası tasarımı görüyoruz. İki duvardan biri tamamen siyah, diğeri tamamen beyaza boyanması ile görsel etki ve canlılık arttırılıyor. Modern stil dizayn edilmiş enfes yatak odası modeli, Ordu'da bulunan Yücel Partners tarafından tasarlanmış.
Endüstriyel stil sıcak etkilerle dizayn edilmiş bir yatak odası modeli ile karşı karşıyayız. Doğayı anımsatan, doğal malzemelerin kullanımı her zaman ev dekorasyonlarında sıcak etkiler yaratmıştır. Tuğla duvar dokusu, ahşabın sıcak dokusu ile bir arada kullanılmış. Pencere etrafını çevreleyen raf detayları açık renk tonlarında ahşap ile dizayn edilmiş. Açık renk tonlarında duvar zeminine kontrast edkiler yapan jaluzi formatında pencere materyalleri kullanılmış. Nevresim ve yatak odası halısı detaylarında da kontrast renklere rastlıyoruz. Pop art'a yere verilen duvar dekoru, tavanda modern tip koyulu açıklı bir aydınlatma gereci kullanılmış. Sıcak atmosferi ile bu nefis yatak odası modelini Ukrayna'da bulunan Polovets & Tymoshenko Design Studio dizayn etmiş.
Klasik stil öğelerin açık ve koyu renklerle bir arada yeniden yorumlanışına şahit oluyoruz. Akılcı çözümleriyle sarkan aydınlatma detaylarında siyah renk uygulanmış. Yine keyif veren salıncak askısında da siyah renk kullanılmış. Zemin rengi olarak açık renk tonlarının tercih edildiği yatak odasında, askılar, avizeler ve yatak takımlarındaki detaylarda koyu renkleri görüyoruz. Sadelik ve açık renklerin uygulanmasını, koyu renkli detaylarla süsleyebilir, bambaşka bir atmosfere dönüştürebilirsiniz.
Doğadan gelen renklerle ve desenlerle beslenen tasarım, doğaya daha yakın hissetmek isteyenleri yakınına çekiyor. Ahşap dokularının da doğadan geldiğini unutmayalım. Ev dekorasyonlarında oldukça fazla kullanılan ahşap, hem şekil verilmesi kolaylığı bakımından, hem de soğuk renkli odalara sıcak etkiler katması yönünden oldukça tercih ediliyor. Yastıklarda, yer zemini örtülerinde ve perde seçeneklerinde, duvar dekorlarında kontrast değerlerle dizayn seçeneklerini düşünmek isteyenlere.
Asaletini kullanılan avize ve dekorlarda kullanılan formlarda klasik stilden alsa da, siyahın kattığı seçkinlik ayrı bir detay unsuru. Gösterişli bir yatak başlığı oluşturmada yeniden koyu renklerin cazibesini görüyoruz. Açık ve koyu renkli yastıklar ve açık renkli nevresim ile capcanlı bir oda yaratmak mümkün. Kontrast değerlerin oldukça fazla kullanıldığı nefis yatak odası tasarımına, sıcak sarı rengini ekleyebilir, kişisel zevklerinizle donatabileceğiniz özel bir yaşam alanı oluşturmanızı sağlayabilirsiniz