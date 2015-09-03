Pastel ve kontrast renklerle yatak odası tasarımları

Güne başlarken nasıl bir odada uyanmak istediğinizi düşündünüz mü? Nefis bir uyku çekmek için renklerin dilinden faydalanmak ister miydiniz? Gözlerinizi açtığınızda nasıl bir atmosfere uyanmak isterdiniz? Dinginlik ve naif çizgilerle döşenmiş bir yatak odası, ihtiyacınız olan dinlence atmosferini size sunabilir. Belki daha enerjik renklerle güne başlamak isteyenlerdensiniz. Kontrast renklerin etkisiyle capcanlı bir sabaha uyanmalısınız o halde. Yatak odası yaşamınızda sandığınızdan daha önemli yer teşkil ediyor olabilir. Özellikle günün büyük bir kısmını uyku esnasında geçiriyorsak. Bize iyi bir uyku çekebilmemizi sağlayan işlevsel ve görsel etkiler, uzmanların ellerinden çıkan örneklerle doğru ipuçlarını verebilir. Günün üçte birini uyuyarak geçiren insanoğlu, zamanının önemli ve kayda değer bir kısmını yatak odasında geçiriyor. Bireysel alanlarımıza giren bu odalar, öncelikle gözümüze ve gönlümüze hitap etmeli. Çok masraf ederek aranılan en güzel dekorasyona ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Sadece kullanacağınız renklerin diline kulak vererek, doğru stratejileri belirleyebilirsiniz. Huzurlu bir uyku, sağlık açısından da önemli olacağından, yatak odanızı gözden geçirmek için biraz düşünmekte yarar olduğunu söylemeliyim. Uzun vadede sağlıklı kararlar vermiş olmanın yarattığı huzur paha biçilemez.

Yatak odamızı dekore ederken en başta hangi stili uygulayacağımızı bilmemiz kadar hangi renklerle ifade edeceğimiz de önemlidir. Mobilya ve aksesuarların belli renk ve zevklerde tercihi, dekorasyon hakkında da ipucu verecektir. Duvar zeminlerinden yer döşemesine, mobilya gruplarından halılara kadar her bir detay, kullanacağınız renkleri izler, dağıtır, aykırılaştırır. Dolayısıyla dekorasyonun renk tercihlerinden önce hangi ruha hitap edeceği ayrıca önem teşkil ediyor. Kullanacağınız stiller veya dönemsel etkiler de belli renk paletine sizi yönlendirebilir. Dolayısıyla renklerin, dokuların ve eşyaların formlarının bile tercih edeceğiniz stilden etkilenebileceğini hatırlatmalıyız. Özellikle gençlerin yatak odası dekorasyonlarıyla ilgilenenler için Yepyeni genç odası modelleri yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Bu yazımızda sizlere pastel ve kontrast renklerle yatak odası dekorasyonu hakkında ipuçları veren bazı örnekler derledik.