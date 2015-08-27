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Adeta sihirli bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Evler
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Meksika'da bulunan Merida, Yucatan bölgesi önemli bir mimari mirasa sahip. Elbette bu mimari mirasın yanında yeni trendleri ve modern mimariyi de görmek mümkün. Bugün sizlere Taller Estilo Arquitectura imzası taşıyan bir değişim projesini göstereceğiz. Merida, Yucata bölgesinde bulunan 1920'lerden kalma bir ev adeta yeni bir kimliği kavuşmuş. Daha önce de yeniden modellenen evin o tadilat sırasında sadece iç mekanları üzerinde durulmuş. Oysa bu sefer dış mekanlar da işin içine katılmış ve ortaya harika bir ev çıkmış. Gelin lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.

Harika bir ortam

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bu resimde de anlaşıldığı gibi dış mekanların yeniden düzenlenmesine oldukça özen gösterilmiş. Doğayla iletişim halindeki bahçede hem yüzme havuzu, hem oturma grubu, hem de yemek yeme alanı mevcut. Şehrin gürültüsü ve stresinden sonra böyle bir ortam insana ilaç gibi gelecektir. Ev sahiplerini kıskanmadık desek yalan olur. 

Havuz başı

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Havuz başında yemek hazırlamak için her türlü düzenek düşünülmüş. Burada hazırlanan yemekler hoş sohbetler eşliğinde ve havuz manzarası karşısında afiyetle yenecek. Tüm bahçe ve havuz başında seramik, taş, bitki gibi değişik dokular kullanılarak alana canlı bir görünüm kazandırılmış. 

Havuzun diğer tarafındaki oda ise ev sahiplerinin isteği doğrultusunda yeni inşa edilmiş. Kalabalıktan uzak olma ihtiyacı hissettiklerinde ev sahipleri soluğu bu odada alıyormuş. 

Yemek alanı

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bahçe elden geçirilirken orijinal yapıya da sadık kalınmış. Meksika mimarisine uygun renklerin kullanıldığı evde ahşap, beton ve seramik dokuları ustalıkla kullanılmış.  Bitkilerle renklendirilen bahçe doğayla son derece uyumlu bir özellik sergiliyor. 

İyi bir sabah sporu için

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Havuz
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Hafta sonu güne en iyi başlamanın yollarından biri böyle güzel bir havuzda yüzmek olabilir. Örme duvarla mahremiyeti sağlanan havuz hem yüzmek için bir eğlence aracı olurken, hem de sonradan yapılan odayı evin diğer bölümlerinden ayırıyor. Bu odaya gidiş için yapılan yol dairesel taşlarla donatılmış ve çok estetik bir görüntü sağlanmış. 

Süslü merdiven basmakları

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Yukarıdaki terasa çıkan metal merdivende ince bir işçilik kullanılmış. Her basamağı süslemeli ve delikli olan merdiven güneş vurduğunda mavi duvara ve zemine yansıyan gölgesiyle ilginç şekiller oluşturuyor. 

Tepeden bakış

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Merdivenlerden yukarı çıktığımızda bir terasla karşılaşıyoruz. Bölgenin enfes gün batımını izlemek ve gece de yıldızlar ve ayı daha iyi görebilmek için ideal bir yer olan bu terasta sabit bir oturma grubu kullanılmış. Betondan yapılan oturma gruplarına koyu kahverengi minderlerle yumuşaklık getirilmiş. Açık kirişlerin olduğu ahşap tavan eve rustik bir hava katarken duvarlardaki desenler modern bir katkı sunmuş. 

Banyo

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Islak ve kuru zeminlerin çok şık bir cam kabinle ayrıldığı banyoda duş bölümünün duvarları cilalı taştan yapılmış. Ahşap lavabo setinin üstündeki mermer lavabo teknesi banyonun en göz alıcı unsuru. Armatürler de antika görünümlü ve altın varaklı olarak seçilmiş. Bu haliyle lavabo bir Osmanlı lavabosunu andırıyor. 

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