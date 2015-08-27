Adeta sihirli bir ev

Havuz başında yemek hazırlamak için her türlü düzenek düşünülmüş. Burada hazırlanan yemekler hoş sohbetler eşliğinde ve havuz manzarası karşısında afiyetle yenecek. Tüm bahçe ve havuz başında seramik, taş, bitki gibi değişik dokular kullanılarak alana canlı bir görünüm kazandırılmış.

Havuzun diğer tarafındaki oda ise ev sahiplerinin isteği doğrultusunda yeni inşa edilmiş. Kalabalıktan uzak olma ihtiyacı hissettiklerinde ev sahipleri soluğu bu odada alıyormuş.