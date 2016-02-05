Muhteşem bir kütük ev

Pek çoğumuzun aklında dondurucu soğuktan başkaca fazla bir çağrışım yapmasa bile Rusya'da ahşap işçiliği oldukça ileri bir seviyededir. Aslında bu durum kısmen bizzat dondurucu soğunun kendisinden de kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere ahşap, özellikle bir yapı malzemesi olarak en güçlü yalıtım özelliğine sahip hammaddelerden biridir. Bu yüzden soğuk iklimlerde sıklıkla ahşap evlerle karşılaşırız. Bunun en yaygın örnekleri de Finlandiya'dadır. Bugün sizlere tanıtacağımız kütük ev ise, işçiliği ve tasarımındaki incelik ile Finlandiya'nın geleneksel kütük evlerinden esintiler taşıyor olsa da bir yandan da Rusya'nın ahşap işlemesinde geldiği noktayı temsil ettiği söylemek herhalde yanlış olmaz. Tüm bunlardan ayrı olarak, ahşap evlerde çok sık görülmeyen bir yönü ile daha ön plana çıkıyor bu ilginç kütük ev. Bu yön de başlı başına çok başarılı olan iç dekorasyonu. Hem evin doğal ahşap yapısıyla uyum içinde ama bir yandan da bu ahşap güzelliğinin gölgesinde kalmayan dekorasyon da hemen her detayıyla sizlere yeni fikirler verecek bir nitelik taşıyor. Gelin şimdi bu soğuk havalarda içinizi bir nebze ısıtacak bu ahşap eve biraz daha yakından bakalım.