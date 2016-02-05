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Muhteşem bir kütük ev

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Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
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Pek çoğumuzun aklında dondurucu soğuktan başkaca fazla bir çağrışım yapmasa bile Rusya'da ahşap işçiliği oldukça ileri bir seviyededir. Aslında bu durum kısmen bizzat dondurucu soğunun kendisinden de kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere ahşap, özellikle bir yapı malzemesi olarak en güçlü yalıtım özelliğine sahip hammaddelerden biridir. Bu yüzden soğuk iklimlerde sıklıkla ahşap evlerle karşılaşırız. Bunun en yaygın örnekleri de Finlandiya'dadır. Bugün sizlere tanıtacağımız kütük ev ise, işçiliği ve tasarımındaki incelik ile Finlandiya'nın geleneksel kütük evlerinden esintiler taşıyor olsa da bir yandan da Rusya'nın ahşap işlemesinde geldiği noktayı temsil ettiği söylemek herhalde yanlış olmaz. Tüm bunlardan ayrı olarak, ahşap evlerde çok sık görülmeyen bir yönü ile daha ön plana çıkıyor bu ilginç kütük ev. Bu yön de başlı başına çok başarılı olan iç dekorasyonu. Hem evin doğal ahşap yapısıyla uyum içinde ama bir yandan da bu ahşap güzelliğinin gölgesinde kalmayan dekorasyon da hemen her detayıyla sizlere yeni fikirler verecek bir nitelik taşıyor. Gelin şimdi bu soğuk havalarda içinizi bir nebze ısıtacak bu ahşap eve biraz daha yakından bakalım. 

Her cepheden dört dörtlük

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Evler
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Oldukça geniş bir oturum alanına ve buna bağlı olarak son derece ferah bir iç hacme sahip olan kütük evin dış mekânı da bu ferahlıktan nasibini almış durumda. Evin güzelliğiyle rekabete girmeyecek basit bir peyzajın tercih edildiği ön bahçe, doğal taş döşenmiş yolları ve yemyeşil çimleri ile gönülleri fethetmeyi yine de başarıyor. 

Kütük farkı

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio tarafından tasarımı yapılan bu evi özel kılan en önemli niteliklerinden bir tanesi hiç kuşkusuz basit bir ahşap ev değil, bir kütük ev olması. Kütük evlerin sıradan ahşap evlerden farkı, ağacın olabilecek en ham haline mümkün olan en yakın şekliyle kullanılması ve bu anlamıyla da doğallık çıtasının çok daha yükseğe konulmasından ileri geliyor. Aynı zamanda çeşitli geleneksel tekniklerle modern usullerin harmanlanması ile ortaya son derece güçlü ve minimum bakımla çok uzun yıllar ayakta kalacak bir yapı çıkarılmış.

Şömineye modern bir yorum

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Bu tarz geleneksel kütük evlerde ve yine benzer şekilde doğal taş evlerde de eski tip şömineler kullanılır. Daha doğrusu genellikle böyle olur. Üstelik bu eski tip şömineler de bu geleneksel mimari örneği evlere bir hayli yakışır. Bu durum burada da pekâlâ böyle olabilirdi, ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, burada basit bir dekorasyonun bir hayli ötesinde bir tasarımla karşı karşıyayız. Bu yüzden de eski tip bir şömine yerine döküm demirden imal edilmiş ve bacaya bağlandığı boru haricinde zeminle veya herhangi bir duvarla teması olmayan modern bir şömine modelini görüyoruz.

Klaslıktan ödün vermeyen doğallık

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Doğal malzemeler kullanmaya özen gösterirken, klastan ve zerafetten uzaklaşmak oldukça yaygın olarak düşülen bir tuzaktır. Oysa ki bu şık kütük evde bunun adeta tam tersini görüyoruz. Oturma odasında deri ve kumaş karışımı şık bir koltuk takımına yer verilirken orta sehpa olarak da eski bir sandık kullanılmış. Bu şık tablo zemindeki yekpare sığır derisi ile birleşince ortaya ilginç bir manzara çıktığını söylemek yanlış olmaz. Oldukça iddialı tercihler, iddialı sonuçlar ortaya koyuyor doğal olarak.

İhtişamlı yatak odası

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Yatak Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Yatak odasında yine geleneksel ahşap işçiliğinin ince bir ürünü olan şık bir karyola kullanılmış. Tavan eğimiyle de birleşen iki renkli perde grubu ise odaya daha da ihtişamlı bir hava katıyor.

Banyo keyfinden ödün verilmemiş

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Banyo
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Ahşap evleri iyi tanımayan insanların en çok merak ettiği konuların başında ıslak zeminler ve tuvalet, banyo gibi alanların nasıl olduğu gelir. Oysa ki ahşap sanılanın aksine suya ve neme bir hayli dayanıklıdır. Bu yüzden ıslak alanlarda ayrıca beton veya başka bir malzeme kullanılmasını gerektirecek bir durum yoktur.

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