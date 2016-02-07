Birbirinden ilginç 9 kameriye modeli

Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız bu günlerde kameriye de nereden çıktı diye soranlarınız olabilir. Ama bir de olumlu tarafından bakın, sıcak yaz günlerini hatırlatan ve önümüzdeki yazın hayallerini de körükleyen birbirinden ilginç kameriye modelleri bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Bundan daha önemlisi ise, yazlık ihtiyaçlarınızın bu soğuk günlerde her zamankinden daha düşük maliyetlerle çözülebiliyor olması. Eğer bahçenize, terasınıza ya da balkonunuza yaz için ihtiyacınız olacak eklemeleri yapacaksanız, bu günler aslında en ideal zamanlar. Gerek işçilik gerek malzeme maliyetinin düşük olması bir yana, işinizi yaptırabileceğiniz ustaların yazın çok daha yoğun çalışıyor olacağını da düşünürsek bu işleri şimdiden yapmanın çok daha yararlı olduğunu göreceksiniz. Üstelik Mayıs sonlarında bastırabilecek erken sıcak havalarda bile bahçenizin keyfini çıkarmak için yaza erken hazırlanmak hiç de kötü bir fikir değil. Şimdi gelin sizler için derlediğimiz birbirinden ilginç dokuz kameriye modeline bir de bu gözle bakın.