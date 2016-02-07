현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Birbirinden ilginç 9 kameriye modeli

Homify TR Homify TR
Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. BahçeSera & Çardaklar
Loading admin actions …

Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız bu günlerde kameriye de nereden çıktı diye soranlarınız olabilir. Ama bir de olumlu tarafından bakın, sıcak yaz günlerini hatırlatan ve önümüzdeki yazın hayallerini de körükleyen birbirinden ilginç kameriye modelleri bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Bundan daha önemlisi ise, yazlık ihtiyaçlarınızın bu soğuk günlerde her zamankinden daha düşük maliyetlerle çözülebiliyor olması. Eğer bahçenize, terasınıza ya da balkonunuza yaz için ihtiyacınız olacak eklemeleri yapacaksanız, bu günler aslında en ideal zamanlar. Gerek işçilik gerek malzeme maliyetinin düşük olması bir yana, işinizi yaptırabileceğiniz ustaların yazın çok daha yoğun çalışıyor olacağını da düşünürsek bu işleri şimdiden yapmanın çok daha yararlı olduğunu göreceksiniz. Üstelik Mayıs sonlarında bastırabilecek erken sıcak havalarda bile bahçenizin keyfini çıkarmak için yaza erken hazırlanmak hiç de kötü bir fikir değil. Şimdi gelin sizler için derlediğimiz birbirinden ilginç dokuz kameriye modeline bir de bu gözle bakın. 

Krallara layık

Ecocube, ecospace españa ecospace españa BahçeSera & Çardaklar
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Birinci sınıf ahşap malzemeden üretilmiş ve boyasız doğal haliyle bırakılmış bu kameriye modeli, hem iddialı hem de modern bir tarza sahip olmasıyla gerçekten de krallara layık bir ürün olarak dikkat çekiyor. Bahçenizin sakin bir köşesinde bütün bir yaz önemli bir kullanım alanı olacak bu modelin çok sayıda ahşap saksıyla ve bitkilerle süslenmiş olması da son derece güzel bir detay.

Geniş aile toplantıları için

Pawilony ogrodowe, Ogrodowy Salon Ogrodowy Salon BahçeSera & Çardaklar
Ogrodowy Salon

Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon

Gölgeleme özelliği sınırlı olan bu model ise yazın nispeten daha ılıman geçtiği ve sıcağın ortalığı yakıp kavurmadığı bölgeler için ideal. İki tarafının tamamen açık olması ve genişliği ile de altında oldukça geniş bir bahçe masası ve bankları barındıran kameriyenin geniş aile toplantıları için bire bir olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Buram buram kalite

Minispa, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto BahçeSera & Çardaklar
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

Polonya'nın önde gelen bahçe mobilyası tasarımcı ve üreticilerinden biri olan Italmaxitetto tarafından sunulan bu kameriye modeli ise gerek şık işlemeleri, gerek yüksek gölgeleme kabiliyeti gerekse de altındaki iddialı bahçe mobilyası grubu ile buram buram kalite kokuyor.

Modern rüstik

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY BahçeSera & Çardaklar
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Altında bulunan geniş tekerlekleri ile yarı mobil bir yapıda olan bu ilginç kameriye modeli ise hem rüstik unsurları hem de modern tarzı ile sıradışı bir yapıda. Gerektiği takdirde küçük bir bağ evi veya haftasonu evi olarak da işlevlenebilecek konforu da sunan bu modeli de yine görece ılıman iklimler için kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Adeta bir sahil barı

Altana nr 15, Drewnopol Drewnopol BahçeSera & Çardaklar
Drewnopol

Drewnopol
Drewnopol
Drewnopol

Doğal kütüklerden üretilen bu kameriye modeli Akdeniz'in pek çok bölgesinde sıkça karşımıza çıkan sahil barlarını andıran tarzıyla ilginç bir görüntü sunuyor.

Adeta mini bir ev

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Bu kameriye modeli ise kendini mini bir ev sanıyor dersek herhalde abartmış olmayız. Mükemmel bir gölgeleme ve son derece geniş bir iç hacim sunan modelin en dikkat çekici özelliği ise kapalı mekan konforunu açık mekan ferahlığı ile başarılı bir şekilde birleştiriyo olması.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yoğun peyzajlı bahçelere özel

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design BahçeSera & Çardaklar
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Bu model ise geniş bir konstrüksiyondan ziyade büyükçe bir sedirin üzerine kurulmuş basit bir gölgeleme sisteminden ibaret. Bu yönüyle çok miktarda bitki barındıran yoğun peyzajlı bahçeler için ideal bir tarza sahip.

İddialı ferahlık

Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. BahçeSera & Çardaklar
Keir Townsend Ltd.

Virginia Water

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Dört tarafı açık olmasına karşın çatı konstrüksiyonu ile tatmin edici bir gölgeme sunan bu kameriye modelinde ise gerçek anlamda iddialı bir ferahlık dikkat çekiyor. Boğucu olabilecek bütün unsurlardan dikkatli bir şekilde arındırılmış ve açık hava konforunu sonuna kadar yaşamanız için bire bir.

Ofis tipi bir model

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Modern çizgileri ve birinci sınıf malzemesine etrafındaki peyzaj unsurlarını da katınca adeta küçük bir tanıtım ofisine benzeyen bir kameriye modelinin ortaya çıktığını görüyoruz. İç mekânda ise bahçe mobilyalarından ziyade kapalı mekân mobilyaları kullanılmış olması kaliteli bir ortam yaratıyor.

Mimarisi ve zarafeti ile modern bir ev tasarımı
Bu kameriye modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler