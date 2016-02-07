Birbirinden ilginç 9 kameriye modeli

Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız bu günlerde kameriye de nereden çıktı diye soranlarınız olabilir. Ama bir de olumlu tarafından bakın, sıcak yaz günlerini hatırlatan ve önümüzdeki yazın hayallerini de körükleyen birbirinden ilginç kameriye modelleri bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Bundan daha önemlisi ise, yazlık ihtiyaçlarınızın bu soğuk günlerde her zamankinden daha düşük maliyetlerle çözülebiliyor olması. Eğer bahçenize, terasınıza ya da balkonunuza yaz için ihtiyacınız olacak eklemeleri yapacaksanız, bu günler aslında en ideal zamanlar. Gerek işçilik gerek malzeme maliyetinin düşük olması bir yana, işinizi yaptırabileceğiniz ustaların yazın çok daha yoğun çalışıyor olacağını da düşünürsek bu işleri şimdiden yapmanın çok daha yararlı olduğunu göreceksiniz. Üstelik Mayıs sonlarında bastırabilecek erken sıcak havalarda bile bahçenizin keyfini çıkarmak için yaza erken hazırlanmak hiç de kötü bir fikir değil. Şimdi gelin sizler için derlediğimiz birbirinden ilginç dokuz kameriye modeline bir de bu gözle bakın.
Birinci sınıf ahşap malzemeden üretilmiş ve boyasız doğal haliyle bırakılmış bu kameriye modeli, hem iddialı hem de modern bir tarza sahip olmasıyla gerçekten de krallara layık bir ürün olarak dikkat çekiyor. Bahçenizin sakin bir köşesinde bütün bir yaz önemli bir kullanım alanı olacak bu modelin çok sayıda ahşap saksıyla ve bitkilerle süslenmiş olması da son derece güzel bir detay.
Gölgeleme özelliği sınırlı olan bu model ise yazın nispeten daha ılıman geçtiği ve sıcağın ortalığı yakıp kavurmadığı bölgeler için ideal. İki tarafının tamamen açık olması ve genişliği ile de altında oldukça geniş bir bahçe masası ve bankları barındıran kameriyenin geniş aile toplantıları için bire bir olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Polonya'nın önde gelen bahçe mobilyası tasarımcı ve üreticilerinden biri olan Italmaxitetto tarafından sunulan bu kameriye modeli ise gerek şık işlemeleri, gerek yüksek gölgeleme kabiliyeti gerekse de altındaki iddialı bahçe mobilyası grubu ile buram buram kalite kokuyor.
Altında bulunan geniş tekerlekleri ile yarı mobil bir yapıda olan bu ilginç kameriye modeli ise hem rüstik unsurları hem de modern tarzı ile sıradışı bir yapıda. Gerektiği takdirde küçük bir bağ evi veya haftasonu evi olarak da işlevlenebilecek konforu da sunan bu modeli de yine görece ılıman iklimler için kullanmak daha mantıklı olacaktır.
Doğal kütüklerden üretilen bu kameriye modeli Akdeniz'in pek çok bölgesinde sıkça karşımıza çıkan sahil barlarını andıran tarzıyla ilginç bir görüntü sunuyor.
Bu kameriye modeli ise kendini mini bir ev sanıyor dersek herhalde abartmış olmayız. Mükemmel bir gölgeleme ve son derece geniş bir iç hacim sunan modelin en dikkat çekici özelliği ise kapalı mekan konforunu açık mekan ferahlığı ile başarılı bir şekilde birleştiriyo olması.
Bu model ise geniş bir konstrüksiyondan ziyade büyükçe bir sedirin üzerine kurulmuş basit bir gölgeleme sisteminden ibaret. Bu yönüyle çok miktarda bitki barındıran yoğun peyzajlı bahçeler için ideal bir tarza sahip.
Dört tarafı açık olmasına karşın çatı konstrüksiyonu ile tatmin edici bir gölgeme sunan bu kameriye modelinde ise gerçek anlamda iddialı bir ferahlık dikkat çekiyor. Boğucu olabilecek bütün unsurlardan dikkatli bir şekilde arındırılmış ve açık hava konforunu sonuna kadar yaşamanız için bire bir.
Modern çizgileri ve birinci sınıf malzemesine etrafındaki peyzaj unsurlarını da katınca adeta küçük bir tanıtım ofisine benzeyen bir kameriye modelinin ortaya çıktığını görüyoruz. İç mekânda ise bahçe mobilyalarından ziyade kapalı mekân mobilyaları kullanılmış olması kaliteli bir ortam yaratıyor.