Sıradışı bir rezidans

Geçmişte hemen her gelir grubuna hitap eden evde görebildiğimiz, mutfak, banyo, zeminler, küpeşteler ve bunlara benzer pek çok alanda kullanımına rastladığımız mermerin kullanımı bugünlerde bir parça azaldı. Ağırlıklı olarak dış mekanlarda ya da yazlık bölgelerde kullanılıyor. Yüksek kaliteli mermerler ise lüks mekânlara renk vermeye her dönem olduğu gibi devam ediyor. Burada da banyoda klasik desende mermer kullanıldığını görüyoruz. Sonuç gerçekten etkileyici.