Sıradışı bir rezidans

Rezidanslar artık sıkça karşılaştığımız konut türleri arasında yer alıyor. Bundan on yıl öncesine kadar bizler için oldukça yabancı, ulaşılamayacak kadar lüks, adeta başka bir ülkeden veya başka bir dünyadan bir şeymiş gibi görünen rezidanslar bugün artık çok daha fazla insana hitap eden apartman türleri haline geldiler. Sayıları olduğu gibi çeşitleri de arttı. Adeta yedi yıldızlı otel konforunda olan ultra lüks rezidanslar olduğu kadar, ortalama bir otel düzeyinde olan ve temel olarak yalnız yaşayan insanların ihtiyaçlarına yanıt veren tesisler denebilecek rezidanslar da var. Bugün sizlere tanıtacağımız rezidans ise her ne kadar bu iki kategoriye de girmiyor olsa da, özellikle iç mimari ve dekorasyon özellikleriyle son derece sıradışı bir yapıda. Renk ve ton seçimleri, tercih edilen mobilyaların formları, banyo ve mutfak gibi bölümlerde görülen alışılmadık girişimler gibi çok çeşitli ilginç unsura ev sahipliği yapan bu rezidans daire, görenleri tarzıyla etkilemeyi kolaylıkla başarıyor.