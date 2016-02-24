Sıradışı bir rezidans

Rezidanslar artık sıkça karşılaştığımız konut türleri arasında yer alıyor. Bundan on yıl öncesine kadar bizler için oldukça yabancı, ulaşılamayacak kadar lüks, adeta başka bir ülkeden veya başka bir dünyadan bir şeymiş gibi görünen rezidanslar bugün artık çok daha fazla insana hitap eden apartman türleri haline geldiler. Sayıları olduğu gibi çeşitleri de arttı. Adeta yedi yıldızlı otel konforunda olan ultra lüks rezidanslar olduğu kadar, ortalama bir otel düzeyinde olan ve temel olarak yalnız yaşayan insanların ihtiyaçlarına yanıt veren tesisler denebilecek rezidanslar da var. Bugün sizlere tanıtacağımız rezidans ise her ne kadar bu iki kategoriye de girmiyor olsa da, özellikle iç mimari ve dekorasyon özellikleriyle son derece sıradışı bir yapıda. Renk ve ton seçimleri, tercih edilen mobilyaların formları, banyo ve mutfak gibi bölümlerde görülen alışılmadık girişimler gibi çok çeşitli ilginç unsura ev sahipliği yapan bu rezidans daire, görenleri tarzıyla etkilemeyi kolaylıkla başarıyor.
Açık mutfak denince aklımıza çoğu kez yer darlığından yapılmış biraz da derme çatma bir mutfak gelir. Oysa ki açık mutfaklar her türden dekorasyonla ve her nitelikte evde kullanılabilir. İzmir'in önde gelen mimarlık ofislerinden Bago Mimarlık imzası taşıyan bu rezidansta gördüğümüz açık mutfak modeli de bunu mükemmel biçimde kanıtlıyor. Vişneçürüğü ve beyazın muazzam uyumuyla göz kamaştıran, mükemmel aydınlatmasıyla yemek yapmayı bir keyif haline getirebilecek mutfak, aynı zamanda rezidansın da en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yerden tavana kadar geniş pencerelerin bulunduğu oturma odası ihtişamlı görünümüyle göz dolduruyor. Mutfakta olduğu gibi burada da vişneçürüğü ve beyaz renklerde uyumlu bir oturma grubu görüyoruz. Ortada yine beyaz bir halı kullanılmış. Tüm bu unsurlar birinci sınıf ahşap işçiliğini yansıtan zeminle bir araya geldiğinde ortaya gerçekten seyre değer bir mekân çıkmış.
Bu rezidansın bir başka özelliği de müstakil tipteki evlerde sıkça gördüğümüz ancak apartman tipindeki evlerde yaygın olmayan muazzam bir iç hacme sahip olması. Birbirine bağlanan iç mekânlar evin içinde müthiş bir akıcılık ve ışık dolaşımına izin verirken sonuç olarak ferahlıkta adeta yeni ufuklar aralanıyor.
Evin büyük bir bölümünde beyaz rengin hakimiyeti dikkat çekiyor. Tavan, duvarlar, mobilyalar, aksesuarlar ve daha pek çok detayda kullanılan beyazın göze çok fazla görünmemesi ve sonuç olarak dengeli bir görüntü oluşturması da başarılı bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Bunun altında da özellikle kontrast ahşap tonlarının beyazı sağlıklı bir şekilde dengelemesi yatıyor.
Geçmişte hemen her gelir grubuna hitap eden evde görebildiğimiz, mutfak, banyo, zeminler, küpeşteler ve bunlara benzer pek çok alanda kullanımına rastladığımız mermerin kullanımı bugünlerde bir parça azaldı. Ağırlıklı olarak dış mekanlarda ya da yazlık bölgelerde kullanılıyor. Yüksek kaliteli mermerler ise lüks mekânlara renk vermeye her dönem olduğu gibi devam ediyor. Burada da banyoda klasik desende mermer kullanıldığını görüyoruz. Sonuç gerçekten etkileyici.
Tuvalet bölümünde de banyoda olduğu gibi aynı tür mermer kullanılmış. Fakat burada asıl dikkat çeken unsur, oldukça fütüristik bir görünüme ve renge sahip vitrifiye grubu. Gerek formları gerekse de renkleri ile dikkat çeken vitrifiye grubu, mermerle oluşturdukları kontrast görüntü ile ilgi çekici bir etki yaratıyor.