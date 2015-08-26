Değişik alternatifler sunan modern köşe takımları

Ağustos sonu yaklaşıp yaz yavaş yavaş yüzünü sonbahara döndürmeye başlayınca biz de bahçe ile ilgili yazılardan iç mekana doğru ince bir geçiş yapıyoruz. Bugün de birçok kişi için otuma odalarının vazgeçilmezlerinden olan köşe takımlarının modern versiyonlarından örnekler sunan bir yazıyla karşınızdayız.

Köşe takımları konumlandırılacağı yerin tanımını daha en başından isminde taşıdığı için görece bir kolaylığa sahip, zira en fazla dört konumlandırma seçeneğimiz var. Ancak asıl zorluk burada başlıyor. Köşe takımları çoğu zaman büyük mobilyalar olduklarından sırıtmayacak ve odadaki hareket imkanını daraltmayacak şekilde seçilmesi gerekiyor, bu da her zaman kolay değildir, belki de bu konuda uzmanlara danışmak en doğru ve en kestirme yoldur. Kumaş ve renk seçimi ve odanın geri kalanıyla uyum da, sadece konfora ve işleve değil estetiğe de en az onlar kadar önem verenler için bir zorunluluk niteliğinde. Bu yüzden ince eleyip sık dokumak ve birçok değişkeni hesaba katmak gerekiyor.

Aşağıdaki yazımızda hem koyu hem açık renk sevenlere, hem büyük hem daha mütevazi modeller beğenenlere, çeşitli ülkelerden örneklerle değişik ilhamlar vermeye çalışacağız.