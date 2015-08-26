Değişik alternatifler sunan modern köşe takımları

Ağustos sonu yaklaşıp yaz yavaş yavaş yüzünü sonbahara döndürmeye başlayınca biz de bahçe ile ilgili yazılardan iç mekana doğru ince bir geçiş yapıyoruz. Bugün de birçok kişi için otuma odalarının vazgeçilmezlerinden olan köşe takımlarının modern versiyonlarından örnekler sunan bir yazıyla karşınızdayız.
Köşe takımları konumlandırılacağı yerin tanımını daha en başından isminde taşıdığı için görece bir kolaylığa sahip, zira en fazla dört konumlandırma seçeneğimiz var. Ancak asıl zorluk burada başlıyor. Köşe takımları çoğu zaman büyük mobilyalar olduklarından sırıtmayacak ve odadaki hareket imkanını daraltmayacak şekilde seçilmesi gerekiyor, bu da her zaman kolay değildir, belki de bu konuda uzmanlara danışmak en doğru ve en kestirme yoldur. Kumaş ve renk seçimi ve odanın geri kalanıyla uyum da, sadece konfora ve işleve değil estetiğe de en az onlar kadar önem verenler için bir zorunluluk niteliğinde. Bu yüzden ince eleyip sık dokumak ve birçok değişkeni hesaba katmak gerekiyor.
Aşağıdaki yazımızda hem koyu hem açık renk sevenlere, hem büyük hem daha mütevazi modeller beğenenlere, çeşitli ülkelerden örneklerle değişik ilhamlar vermeye çalışacağız.
Dekorasyonda ve mobilya seçiminde koyu rengi tercih edenler için bir örnekle başlamak istiyoruz. Duvar ve zemin renkleriyle kontrast yapmasına uygun olarak oldukça koyu bir renk seçilmiş ancak kontrastta da istenilen başarı yakalanmış diyebiliriz. Geniş ve her ihtiyaca uygun bir oturma alanı sağlayan takım, koyu renklerin çeşitli tonlarındaki yastıklarla süslenip görüntü zenginliği yaratılmış. Arkadaki yemek takımıyla birlikte tasarlandığı uyumlarından belli olan bu takımımızın karşısına elbette genişçe bir sehpasıyla birlikte bir televizyon çok yakışacakttır diye düşünüyoruz.
Bu kez yukarıdakinin tam tersi bir örnekle devam ediyoruz ve açık renk sevenlere hitap eden bir köşe takımını yazımıza alıyoruz. Polonya’da tasarlanan bu takımın alt kısmı koyu renk olmasına rağmen, geri kalan unsurlarla da paralel olarak oturma yüzeyi açık renkten seçilmiş. Televizyon karşısında yeterli konforu sağlayacak olan üç büyük yastığın yanında, üç tane nisbeten küçük yastıkla da konfor unsuru sağlamlaştırılmış. Arka fondaki yazı mutlaka dikkatinizi çekmiştir, siz de benzeri esprili örnekleri kendiniz tasarlayarak arkadaşlarınızın ilgisini çekecek oturma odalarına imza atabilirsiniz.
İtalya’dan seçtiğimiz bu örnekteki odada insanın içini ferahlatan birşeyler olduğu sezmişsinizdir. Bembeyaz duvarlar ve tavanla hoş ve çarpıcı bir kontrast yapacak şekilde yumuşak ve göz yormayan tonda bir koyu renk seçilerek fevkalade bir dekorasyon çizgisi yakalanmış. Turkuaz ve bej rengi yastıklar şıklığı tamamlayan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Görece alçak tasarlanan bu köşe takımının hem oturma yüzeyi, hem de diğer unsurları oldukça geniş tasarlanmış, bu da rahatınız için hiçbir etkenin göz ardı edilmediği izlenimi yaratıyor.
Tepeden tırnağa bembeyaz tasarlanan bu köşe takımında insana huzur veren, adeta bulutların üzerindeymiş gibi bir his bırakan birşeyler var değil mi? Elbette bu harmoniyi tamalayan duvar, zemin ve halıyla birlikte düşünüldüğünde. Yüzey genişliğine oranla alçak tutulan arka ve yan kısımlar koltuğun geri kalanıyla kontrast oluşturacak şekilde ince ama yüksek tasarlanmış yastıklarla dengelenen bu koltuğumuz gerçekten içinizi açacak nitelikte bir tasarıma sahip. Eğer beyaz bir kediniz varsa aman dikkat!! Bu bembeyaz pamuk denizinin içinde kaybetmeyin onu.
Kahverenginin birçok tonunu barındırmakla birlikte açık sütlü kahve renginin hakimiyetindeki bu köşe takımımiz da yine İtalya’dan. Dört köşe tasarlanamış taban, arka ve yan kısımların üstünde yien dörtgen ama yuvarlatılmış köşeleriyle yastıklarımızı görüyoruz. Zemin, perdeler ve abajurdaki tarz ve renk harmonisiyle tamamlanan dekorasyonda ayrıca rengarenk motifler içeren iki adet tekli koltuk da bulunmakta ki, bunlar da çok motifli döşemelerine rağmen köşe takımızla gayet uyumlular, ki köşe takımının üzerindeki yastıklardan bir kısmı da aynı motifleri taşıyor ve dekorasyona ayrı bir başkalık katıyor.
Bu defa sizlere ülkemizden bir örnek sunmak istiyoruz. Hiba İç Mimari ve Dekorasyon’a ait açık renk bu tasarımda dikkati çeken ilk husus kuşkusuz parlak farklı renklerdeki ufak yastık seçimlerinin sağladığı kontrastla (yukarıda da örneklerini gördüğümüz gibi) koltuğun kendini belli etmesini sağlamış olması. Tipik modern bir köşe takımına örnek gösterebileceğimiz bu tasarım daha mütevazi ölçülere sahip oda ve salonlar için birebir gibi görünüyor. Arka fonda görülen çiçekler gibi çok farklı aksesuarla bu güzel görüntüyü zenginleştirmek sizin elinizde.
Odanızdaki oturma alanını maksimize etmek istiyorsanız fotoğrafını gördüğünüz köşe takımı tam da sizin için olabilir. Cese Home Concept tarafından ülkemizde tasarlanan bu takım her iki yanının uzunluğuyla dikkat çekiyor. Açık tonlarını destekleyecek şekilde ayakların da açık renk ahşaptan seçilmesi oldukça yerinde olmuş. Aile sohbetlerinden televizyon karşısında uzanarak vakit geçirmek isteyeceklere kadar çok farklı kullanım amaçlarına izin veren tasarımda, küçük yastık ve kolçakların aynı renkten seçilmesinin yarattığı hoşluk gözlerden kaçmıyor. Koltuğunuza uyacak zemin veya halılar konusunda sitemizde yer alan uzmanların görüşlerinden yararlanabilirsiniz.
Duvar, tavan ve zeminle de renk uyumu güdülmüş olan bu örneğimizde yere kadar cam uygulamasından azami şekilde faydalanmak amacıyla olsa gerek, takım odanın cam olan köşesine başarıyla konumlandırılmış. Arka kısmı kalın mor unsurlarla desteklenen takımın bacaklarıyla pencere kenarında görülen sehpanın dizaynı arasındaki benzerlik hemen dikkati çekiyor. Hem televizyonu hem de dışarıyı izlemeye izin veren konumlandırılması ve tasarım çizgileriyle modern dekorasyondan vazgeçemeyenler için makul bir alternatif sunan tasarımı ülkemiz firmalarından Fen Proje Mimarlık İnşaat hayata geçirmiş.
Bu yazımızdaki son iki tasarımı Almanya’dan seçtik. Fotoğrafını gördüğünüz bu tasarım köşe takımı deyince ilk akla gelen resimden biraz daha değişik bir alternatif sunuyor. En fazla iki kişiye hitap eden bu bembeyaz köşe koltuk, oldukça sempatik tasarımıyla, hem değişiklik arayıp hem de alan darlığı sıkıntısı çekenler için muazzam bir örnek ortaya koyuyor. Koyu renk fonla da başarılı bir kontrast yakalayan koltuk; yuvarlak hatlarla, köşeli hatlara sahip yastıkların enteresan ama hoş bir bileşimi olarak yazımızda yer alıyor.
Genişçe oda veya salonlara daha uygun düşecek bu son örneğimizde en çok göze çarpan nokta köşe takımının konumlandırılması. Zira köşe takımı denildiğinde zihinde genelde ilk uyanan en az bir kenarı duvara dayalı bir takımdır. Oysa ki farklı bakış açısı ve tarzlara açık olamak gerekir burada da görüleceği üzere. Örneğimizde köşe takımının her iki yanı da cam kenarlarına gelecek şekilde yerleştirilmiş. Oturulacak yüzeyin genişliği salonun büyüklüğüyle doğru orantılı. Kahverenginin hem açık hem de koyu tonları seçilerek konulmuş yastıklar da hem koltukla hem de çevrelerindeki diğer dekorasyon unsurlarıyla gayet uyumlu bir biçimde yerleştirilmiş.
Köşe takımı konusunda kararlıysanız farklı alternatifler görmeniz açısından yine sitemizde yer alan ‘Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı’ başlıklı yazıya da göz atmanızda yarar olabilir.