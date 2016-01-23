Pratik ve modern yapılarıyla Eko-Evler!

Modernleşen dünya ve insanların giderek artan ihtiyaçları beraberinde birçok çevre sorunu getiriyor. Bu sorunlara bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına yaşam alanlarımızda bir takım düzenlemeler ya da çevre dostu çözümler kullanabiliyoruz. Bu yazımızda, bu çevre dostu çözümlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan eko-evlerden bahsedeceğiz. Fransa'dan Lode Architecture tarafından tasarlanan muhteşem bir eko-ev örneğiyle birlikte bu doğa dostu evler hakkında fikir edinmeye ne dersiniz?

Eko-evler çevre dostu ve ekonomik çözümlerle üretilen evlerdir. Yapı şeklinden enerji kullanımına, izolasyonundan ısıtma sistemine kadar her detayı doğaya vereceği zarar minimuma indirilecek şekilde tasarlanır. Alternatif enerji çözümleri ile kendi kendine yetebilen evlerdir. Eko-evlerde çelik ya da ahşap konstrüksiyon, ahşap çatı, ekolojik çatı, rüzgar ve güneş panelleri, odun sobası gibi evin masrafını ve doğaya vereceği zararı en aza indiren yapı ve enerji çözümleri bulabilirsiniz. Kırsal alana, büyük bir bahçenin ortasına inşa edilen bu muhteşem eko-evi daha yakından incelemeye başlayalım.