Pratik ve modern yapılarıyla Eko-Evler!

Modernleşen dünya ve insanların giderek artan ihtiyaçları beraberinde birçok çevre sorunu getiriyor. Bu sorunlara bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına yaşam alanlarımızda bir takım düzenlemeler ya da çevre dostu çözümler kullanabiliyoruz. Bu yazımızda, bu çevre dostu çözümlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan eko-evlerden bahsedeceğiz. Fransa'dan Lode Architecture tarafından tasarlanan muhteşem bir eko-ev örneğiyle birlikte bu doğa dostu evler hakkında fikir edinmeye ne dersiniz?
Eko-evler çevre dostu ve ekonomik çözümlerle üretilen evlerdir. Yapı şeklinden enerji kullanımına, izolasyonundan ısıtma sistemine kadar her detayı doğaya vereceği zarar minimuma indirilecek şekilde tasarlanır. Alternatif enerji çözümleri ile kendi kendine yetebilen evlerdir. Eko-evlerde çelik ya da ahşap konstrüksiyon, ahşap çatı, ekolojik çatı, rüzgar ve güneş panelleri, odun sobası gibi evin masrafını ve doğaya vereceği zararı en aza indiren yapı ve enerji çözümleri bulabilirsiniz. Kırsal alana, büyük bir bahçenin ortasına inşa edilen bu muhteşem eko-evi daha yakından incelemeye başlayalım.
Eko-evler çok katlı ya da kompleks yapıda olmadıkları, genelde müstakil oldukları için inşası diğer yapılara göre çok daha kolaydır. Betonarme gibi su tüketimi fazla olan ve doğaya çok fazla inşaat atığı bırakan yapı sistemleri yerine çelik ya da ahşap konstrüksiyon gibi daha pratik ve ekolojik yapı sistemleri kullanılır. Bu ev de eko-ev sınıfından ahşap bir yapıya sahip. Tek eğim çatısı ve ahşap dış cephesi ile son derece şirin ve doğa dostu bir ev. Çelik konstrüksiyon yapılar hakkında daha fazla öneri ve örnek ev görmek isterseniz “Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Ekolojik yapı sınıfındaki ev modelleri giderek daha çok tercih ediliyor. Bunun nedeni insanların doğaya verdikleri zararın etkilerini önceki yıllara göre çok daha şiddetli hissediyor olmalarıdır. Son yıllarda insanlar büyük ve kalabalık şehirlerde, yüksek apartmanlarda değil de sakin kırsal alanlarda bahçeli ve müstakil evlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Gördüğünüz bu ev, böyle bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkarılmış ekolojik bir yapı.
Eko-evlerde hemen her detay ekolojik faktörler ön planda tutularak tasarlanmış olsa da iç mekanlarında modern hayatın gereksinimlerini karşılayacak tasarımlar içerir. Bu ev de tam olarak bu şekilde tasarlanmış. Ekolojik özelliklerinin yanı sıra son derece modern ve kullanışlı bir iç mekan tasarımı var. Sağlam ve kullanışlı malzemelerin modern dekorasyon çizgisiyle şekillendirildiği bu mutfakta ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Ahşap ögelerin siyah renk ile kombine edildiği göz alıcı bir dekorasyon.
Evin üst katında alan ve mobilya tasarrufu sağlayan üstelik sıra dışı detayları bulunan bir yatak odası mevcut. Odadaki yataklar evin ahşap konstrüksiyonuna entegre biçimde ve yine ahşaptan tasarlanmış. Bu sayede ekstra mobilyalara gerek kalmamış. Evin üst katından alt katına açılan bir boşluk görüyorsunuz. Olası kazalara karşı etrafı ağ ile çevrilen bu bölüm odaya sıra dışı bir dekorasyon özelliği kazandırmış. Çatı katı da bu oda ile dekorasyona dahil edilmiş.
Evin banyosu da tıpkı diğer alanlar gibi ahşap ögelerle kaplı. Ambiyans sağlayan bir ışıklandırmanın kullanıldığı evde spotlar ve tavan lambaları tercih edilmiş. Eve, alternatif ısıtma sistemi olarak odun sobası kurulmuş. Bütün evi ısıtmaya yetecek büyüklükte olan odun sobası hem dekorasyona otantik bir hava katmış hem de ekolojik ısıtma sistemi olarak evdeki yerini almış.