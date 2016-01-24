Muazzam bir dönüşüm projesi!

Homify projeleri içerisinde en çok ilgi görenler genelde dönüşüm projeleri oluyor. Eski ve sıradan bir evin uzman dokunuşlar ile muhteşem güzellikte tasarımlara dönüştüğünü görmek herkes için heyecan verici olsa gerek. Peki dönüşüme giren evlerin sahipleri ne kadar heyecanlanıyordur tahmin edebiliyor musunuz? Bu yazımızda sizlere ev sahiplerini son derece mutlu eden bir dönüşüm projesi tanıtacağız. İtalya'dan Architetto Roberta Castelli adlı firma tarafından yürütülen proje eski bir villa evinin yeniden dekore edilmesini kapsıyor. Evin mimari yapısında herhangi bir değişikliğe gidilmeden sadece dekorasyon üzerinde yapılan düzenlemeler ile eski ve kasvetli bir ev, göz alıcı ve modern bir villaya dönüşüyor. Gelin bu dönüşüme birlikte yakından bakalım.