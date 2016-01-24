Muazzam bir dönüşüm projesi!

Homify projeleri içerisinde en çok ilgi görenler genelde dönüşüm projeleri oluyor. Eski ve sıradan bir evin uzman dokunuşlar ile muhteşem güzellikte tasarımlara dönüştüğünü görmek herkes için heyecan verici olsa gerek. Peki dönüşüme giren evlerin sahipleri ne kadar heyecanlanıyordur tahmin edebiliyor musunuz? Bu yazımızda sizlere ev sahiplerini son derece mutlu eden bir dönüşüm projesi tanıtacağız. İtalya'dan Architetto Roberta Castelli adlı firma tarafından yürütülen proje eski bir villa evinin yeniden dekore edilmesini kapsıyor. Evin mimari yapısında herhangi bir değişikliğe gidilmeden sadece dekorasyon üzerinde yapılan düzenlemeler ile eski ve kasvetli bir ev, göz alıcı ve modern bir villaya dönüşüyor. Gelin bu dönüşüme birlikte yakından bakalım.
Kahverengi eski moda dolaplar ve eski mutfak eşyaları alanı olduğundan çok daha küçük gösteriyor. Bu dolapların ve mutfak ekipmanlarının ilk iş olarak değişmesi gerekli! Duvar renkleri ve aydınlatma ögelerinde de ciddi bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bütün detayları hesaplayan tasarımcılar mutfak için epey zaman harcamış olmalılar.
Oturma odası ile mutfak arasındaki duvarı yıkarak işe başlayan tasarımcılar açık mutfağın avantajlarından faydalanarak çok doğru bir karar vermiş gibi görünüyor. Mutfağın eski hali düşünüldüğünde son hali gerçekten hayret verici güzellikte. Duvar renklerinden zemine, dolaplardan tezgaha her şey değişmiş. Beyaz rengin ışığı yansıtma özelliğini en iyi şekilde kullanan tasarımcılar dar bir alana sahip olmasına rağmen muhteşem ferahlıkta bir dekorasyon yaratmışlar.
Tıpkı mutfağın eski halinde olduğu gibi oturma odasının eski halinde de duvarlardan mobilyalara bütün detaylarda kasvetli bir hava hakim. Mutfak ile oturma odası arasındaki duvarı açarak kullanılacak alanı genişleten tasarımcılar oturma odası dekorasyonuna duvarlar ve zeminden başlayacaklar gibi görünüyor.
Oturma odası dekorasyonunda göze çarpan ögeler ahşap, beyaz fon ve kontrast sağlayan mobilyalar. Bunun yanı sıra raf, dolap ve kitaplık gibi depolama ve sergileme alanlarına bol bol yeren tasarımcılar, modüler mobilyalar ile fonksiyonel bir dekorasyon oluşturmuşlar. Koltuklarda siyah ve beyaz renk tercih edilerek başarılı bir renk dengesi sağlanmış. Vurgu rengi olarak da renkli ve desenli kırlentler kullanılmış.
Yatak odasında da yine eski mobilyaların ve evi çok daha dar gösteren kalabalığın etkileri var. yanlış aksesuarlar, yanlış ışıklandırma ve kirlenmiş duvar renkleri ile göze batan dekorasyonda değişiklik vakti geldiği aşikar. Yatak odası dekorasyonuna yeni başlıyorsanız veya dekorasyonunuzu değiştiriyorsanız işinize çok yarayacak öneriler sunan bir fikir yazımızı tavsiye edebiliriz. Yatak odası dekorasyonuna başlamadan önce “Yatak odalarını sıradanlıktan kurtarmak için basit ama etkili fikirler” başlıklı yazımıza bir göz atmanızda fayda var.
Beyaz renk ve ahşap zemin uyumunun kullanıldığı dekorasyona yine beyaz tonlarında yatak ve tekstil ürünleri eklenmiş. Sarı ışıklı abajurlarla odanın renk dengesine tatlı bir hava katan tasarımcılar asma tavan ve spot ışıklar ile de oldukça şık bir dekorasyon oluşturmuşlar.
Neredeyse tavana kadar fayans kaplı olan duvarlar banyoda nemli bir hava oluşturmuş. Yeterli depolama alanı olmadığı için ortada duran bütün temizlik malzemeleri banyoyu olduğundan daha dar ve kasvetli göstermiş. Işıklandırma ise yine yetersiz kalmış.
Ahşap zemin ve beyaz dolaplarla kaplanan banyoya hafif mavi tonlarında duvar boyası ile tatlı bir sıcaklık kazandırılmış. Vurgu ve tavan ışıklandırmalarının mekanı oldukça ferahlattığını görebilirsiniz. Sleek yüzeylerin modern çizgilerle birleştirildiği bütün dekorasyonlar gibi bu banyo dizaynı da görenleri hayran bırakacak güzellikte olmuş.