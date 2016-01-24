Muhteşem bahçesiyle rüya gibi bir sonbahar evi!

Bütün bahçeli evlerde olduğu gibi bu evde de bahçenin en güzel yerlerinden birine rahat mobilyalar ve süs bitkilendirmesi ile güzel bir dinlenme alanı dizayn edilmiş. Güzel havalarda vakit geçirmek için ideal olan bu alanlar evin ve bahçenin değerini artırıyor. Hem yetişkinler hem de evin çocukları için en sık kullanılacak alanlardan biri olacağına hiç şüphe yok. Sizin de bahçenizde buna benzer dinlenme alanları varsa ve bitkilendirmesi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız sitemizde bahçe dekorasyonu üzerine birçok fikir yazısı bulabilirsiniz. Ayrıca teras bitkilendirmesi konusunda örnek tasarımlar ve öneriler bulabileceğiniz “Dekorunuzu canlandıracak balkon ve teras bitkileri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.