Muhteşem bahçesiyle rüya gibi bir sonbahar evi!

Sararmış yaprakların döküldüğü geniş bahçenizde akşamüstü kahvenizi içip manzaranın ve hafif esen rüzgarın tadını çıkarmak istemez miydiniz? Kim istemez ki? Şehir hayatının kargaşasından bıkan herkes soluğu kırsalda bahçeli ve çatılı bir evde alıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte tatillerinizi ve kısa kaçamaklarınızı değerlendirebileceğiniz bir dağ evi hayali kuruyorsanız ve bu evin aynı zamanda bütün modern dekorasyon özelliklerini taşımasını istiyorsanız bu ev tam size göre olabilir. Polonya'dan Biuro Projektowe Mtm Styl adlı firma tarafından tasarlanan bu ev hem konumu hem bahçesi hem de iç mekan tasarımı ile gören herkesin beğenisini kazanıyor. Yeni yaptıracağınız veya satın alacağınız dağ evi için fikirlere ihtiyacınız varsa bu evde ilham alacak birçok detay bulabilirsiniz. Gelin evin cephe ve bahçe detaylarına birlikte daha yakından göz atalım.
Çocukluğumuzun hayal evi olan üçgen çatılı ve bahçeli evler artık alternatif yapı sistemleri sayesinde çok daha ekonomik yollarla alınabiliyor. Çelik konstrüksiyon yapılar ve modüler evler gibi sistemlerin avantajından faydalananlar için böyle bir evde oturmak artık hayal olmaktan çıkıyor. Tek eğimli klasik A tipi ahşap çatısı, geniş pencereleri, beyaz dış cephesi, balkonu, verandası, bahçesi ve diğer bütün güzellikleri ile bu muhteşem ev, ev konusundaki planlarınızı değiştirecek.
Evin fransız pencerelerinden birinin açıldığı alanda bulunan veranda ahşap bir masa sandalye takımı ile muhteşem bir dinlenme alanına dönüştürülmüş. Yemyeşil ve birbirinden güzel ağaçlarla süslü bir bahçenin ortasında bulunan ev çiçeklendirmesi ile de güzelliğine güzellik katıyor. Özellikle ılıman iklimlerde bu tarz evler sadece mevsimlik değil dört mevsim rahatlıkla yaşanabilecek şekilde tasarlanıyorlar.
Bütün bahçeli evlerde olduğu gibi bu evde de bahçenin en güzel yerlerinden birine rahat mobilyalar ve süs bitkilendirmesi ile güzel bir dinlenme alanı dizayn edilmiş. Güzel havalarda vakit geçirmek için ideal olan bu alanlar evin ve bahçenin değerini artırıyor. Hem yetişkinler hem de evin çocukları için en sık kullanılacak alanlardan biri olacağına hiç şüphe yok. Sizin de bahçenizde buna benzer dinlenme alanları varsa ve bitkilendirmesi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız sitemizde bahçe dekorasyonu üzerine birçok fikir yazısı bulabilirsiniz. Ayrıca teras bitkilendirmesi konusunda örnek tasarımlar ve öneriler bulabileceğiniz “Dekorunuzu canlandıracak balkon ve teras bitkileri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Bahçeleri güzelleştirmek için kullanılan süs havuzları aynı zamanda çevrede bulunan hayvanlar için de su kaynağı olacağından son derece iyi bir fikir. Özellikle kuşlar sıcak mevsimlerde bahçenizde bulunan süs havuzundan çok faydalanabilirler. Bu evin bahçesinde de dinlenme alanlarının görüş açısında olacak şekilde güzel bir süs havuz dekore edilmiş. Ayrıca geri planda ağaçların arasında sallanan hamağa da dikkat çekmek istiyoruz. Evin en güzel alanlarından biri de orası olabilir.
Evin iç mekan tasarımı modern stilde yapılmış. Ahşap ögeler ile beyaz fon ve mobilyaların başarılı bir şekilde kullanıldığı dekorasyon rahatlık, şıklık ve konforu bir arada sunuyor.
Geniş pencereler sayesinde birçok yerden bahçeye açılan iç mekanda oturma odası, yemek odası ve mutfak alanları açık olarak planlanmış. Bahçeyle bütünleşen alanlar ev sahiplerine keyifli dinlenme saatleri sunuyor. Özellikle yemek odası ferahlığı ve modern dekorasyonu ile konuk ağırlamak için ideal.