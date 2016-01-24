Sıradan bir mutfağın gözalıcı değişimi!

Evi ilk aldığınızda ya da dekorasyonunuzu ilk yaptırdığınızda her şey mükemmel görünür ancak aradan birkaç yıl geçip eşyalar eskimeye, duvar renkleri değişmeye ve zemin döşemesi kavlamaya başladıkça o mükemmel dekorasyon can sıkıcı bir hale gelir. Ne yazık ki bundan kaçış yok. En kaliteli malzemeleri de kullansanız bir süre sonra eskiyecektir. Çok uzun yıllar dayansa bile bu sefer de modası geçeceğinden yine bir şekilde gözünüze kötü görünebilir. Eğer ev dekorasyonunuzun eskidiğini düşünüyorsanız ve yenilemeye nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız size tavsiyemiz mutfak olacaktır. Evin mutfağını yenilemek bütün evi yenilenmiş gibi gösterebilir. Peki mutfak yenilemeye nereden başlamalı ve nelere dikkat etmeli? Bu soruların cevabını bulmanıza yardımcı olması için bu yazımızda sizlere bir mutfak dönüşüm hikayesi anlatacağız. Eski ve harabe durumdaki bir mutfak uzman ellerde tamamen yıkılarak baştan yaratılıyor. Bu mutfak dönüşüm hikayesi mutfak dekorasyonunuzu yenilemenizde ilham kaynağınız olabilir.

İspanya'dan Scala Proyectos adlı firma küçük, eski ve modası geçmiş bir mutfak dekorasyonunu ustaca baştan yaratıyor. Bu dönüşümün bütün adımlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? O halde başlayalım.