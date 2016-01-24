Sıradan bir mutfağın gözalıcı değişimi!

Evi ilk aldığınızda ya da dekorasyonunuzu ilk yaptırdığınızda her şey mükemmel görünür ancak aradan birkaç yıl geçip eşyalar eskimeye, duvar renkleri değişmeye ve zemin döşemesi kavlamaya başladıkça o mükemmel dekorasyon can sıkıcı bir hale gelir. Ne yazık ki bundan kaçış yok. En kaliteli malzemeleri de kullansanız bir süre sonra eskiyecektir. Çok uzun yıllar dayansa bile bu sefer de modası geçeceğinden yine bir şekilde gözünüze kötü görünebilir. Eğer ev dekorasyonunuzun eskidiğini düşünüyorsanız ve yenilemeye nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız size tavsiyemiz mutfak olacaktır. Evin mutfağını yenilemek bütün evi yenilenmiş gibi gösterebilir. Peki mutfak yenilemeye nereden başlamalı ve nelere dikkat etmeli? Bu soruların cevabını bulmanıza yardımcı olması için bu yazımızda sizlere bir mutfak dönüşüm hikayesi anlatacağız. Eski ve harabe durumdaki bir mutfak uzman ellerde tamamen yıkılarak baştan yaratılıyor. Bu mutfak dönüşüm hikayesi mutfak dekorasyonunuzu yenilemenizde ilham kaynağınız olabilir.
İspanya'dan Scala Proyectos adlı firma küçük, eski ve modası geçmiş bir mutfak dekorasyonunu ustaca baştan yaratıyor. Bu dönüşümün bütün adımlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? O halde başlayalım.
Mutfağın eski hali, üç tarafı tezgah ile çevrili küçücük bir alandan ibaret. Eski dolaplar ve karışık bir görüntü ile de adeta mutfağın kasvetine kasvet katılmış. Bu mutfağı baştan yaratmaya karalı mimarlar işe bütün bu dağınıklığı olduğu gibi yıkarak başlıyorlar. Gelin bu yıkıma daha yakından bir bakalım.
Sadece mutfağı değil mutfağın bulunduğu mekanın tamamını yıkarak işe başlayan mimarları zorlu bir yolculuk bekliyor. Evin mimari özelliklerini ve ana kolonlarını koruyacak şekilde yapılan yıkım işleminden sonra iş ustalık gerektiren yeniden yapım aşamasına kalıyor. Duvarlar, zemin, tavan ve pencereler olmak üzere her yeri önceden çizilen projeye göre yıkan ustalar ciddi bir alçılama işlemi için kolları sıvıyor.
Ev içerisinde küçücük bir alana sığdırılan eski mutfağın yan duvarlarını yıkarak mutfağa ferahlık kazandıran mimarlar renk olarak da beyazı seçmiş. Mimarlar yan duvarları yıksa da mutfağın ana alanını koruyarak bir çeşit yarı açık mutfak tasarlamışlar. Bu sayede mutfak evin içerisinde tamamen açıkta kalmadığı gibi dar ve havasız görüntüsünden de kurtulmuş. Açık renk ahşap zemin, beyaz dolaplar ve bembeyaz duvarlar ile aydınlık bir mekan kazanılmış. Duvarlarınızı beyaza boyama konusunda çekinceleriniz varsa hiç düşünmeden harekete geçebilirsiniz çünkü daha ferah ve kullanışlı bir renk bulmak zordur. Ayrıca duvarlarınızı beyaza boyarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini görmek için “Duvarı profesyonelce beyaza boyamak için ne yapmalıyım?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Yaratılan yarı açık mutfakta aydınlık ve ferahlık sorununu çözen mimarlar mutfak ekipmanları için ankastre ürünleri, tezgahta ise antrasit taş malzemeyi tercih etmiş. Dolaplarda beyaz renk ve kapaklarında buzlu cam kullanarak modern dizaynı tamamlayan tasarımcılar antrasit ve beyaz renkleri ustaca kullanmış. Siyah zemini ile de oldukça başarılı bir renk dengesi sağlanmış. Eski mutfak ile kıyaslandığında oluşan değişime şaşırmamak imkansız öyle değil mi?
Evin mutfağının etrafında bulunan birçok eski detay da dekorasyonun beyaz bütünlüğünden nasibini alıyor. Bu eski ahşap gömme dolabın yerine gelen dolabı gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.
Yarı açık mutfağın da bulunduğu evin ana alanında bulunan ahşap gömme dolap tamamen sökülerek yerine ayna kapaklı, beyaz ve modern bir gömme dolap yaptırılmış. Açık renk ahşap zemin, beyaz fon ve beyaz mobilyalar ile eski ve kasvetli bir mekan muhteşem ve ferah bir eve dönüşmüş.