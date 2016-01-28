Modern çizgisiyle göz alıcı bir ev!

Modern evlerin en dikkat çeken özelliği lüks ögelere bolca yer vermesidir. Konfor ve rahatlığın ön plana çıktığı tasarımlarda bile lüks ögeler her zaman dikkat çeker. Eğer siz de konforlu, modern ve lüks detaylar barındıran büyük villalarla ilgileniyorsanız bu ev hoşunuza gidebilir. Bu kez Arjantin'den Speziale Linares Arquitectos adlı bir firma tarafından tasarlanmış göz alıcı bir villa ile karşınızdayız. Huzur veren manzarası, modern ve şık dekorasyonu, eşsiz mimarisi ile bu villaya hayran kalabilirsiniz. Modern mimarinin geometrik şekillerle iç içe kullanıldığı bu yapı modern tasarım sevenler için ideal. Her detayıyla göz dolduracak bu evi daha yakından görmeye ne dersiniz?