Modern çizgisiyle göz alıcı bir ev!

Modern evlerin en dikkat çeken özelliği lüks ögelere bolca yer vermesidir. Konfor ve rahatlığın ön plana çıktığı tasarımlarda bile lüks ögeler her zaman dikkat çeker. Eğer siz de konforlu, modern ve lüks detaylar barındıran büyük villalarla ilgileniyorsanız bu ev hoşunuza gidebilir. Bu kez Arjantin'den Speziale Linares Arquitectos adlı bir firma tarafından tasarlanmış göz alıcı bir villa ile karşınızdayız. Huzur veren manzarası, modern ve şık dekorasyonu, eşsiz mimarisi ile bu villaya hayran kalabilirsiniz. Modern mimarinin geometrik şekillerle iç içe kullanıldığı bu yapı modern tasarım sevenler için ideal. Her detayıyla göz dolduracak bu evi daha yakından görmeye ne dersiniz?
Eve dışarıdan bakıldığında ilk dikkat çeken şey dış cephesinde kullanılan kaplama değil ve boya değil evin geometrik şekiller içeren mimari yapısı oluyor. Bu ne kadar başarılı bir mimariye sahip olduğunun ilk göstergesidir. Mimari yapısından sonra evin dış cephesinde beyaz renk, krem renk ve taş dekordan oluşan üç farklı kaplama kullanıldığını görebilirsiniz. Bu üç renk ve dokudan oluşan dış cephe konsepti eve modern ve yenilikçi bir hava kazandırıyor. Ayrıca evin iç mekan tasarımı hakkında da ipuçları veriyor.
Evin arka bahçesi hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak güzellikte düşünülmüş. Yeşil bahçesi, havuzu, verandası, ve fransız pencereleri ile muhteşem bir görüntüye sahip. Ayrıca açık hava mutfağı olarak da kullanılabilecek, taş dekorla kaplı bir açık tezgah da göze çarpıyor. Havuz başı davetleri veya kokteyller için kullanılabilecek şık bir alan. Taş dekor ögesi ile dizayn edilen bu alanın üzerinde siyah pergola kullanılmış. Oldukça başarılı ve dikkat çeken bir renk dengesi sağlıyor.
Evin birçok yerinde tasarımını zenginleştiren bu gibi detaylar görmek mümkün. Verandada bulunan açık hava mutfağını ve üzerindeki siyah pergolaları bu açıdan çok daha detaylı görebilirsiniz. Üstelik bu açıdan havuz manzarasının ne kadar mükemmel olduğunu da görebilirsiniz. Eğer teras veranda ve havuz başı gibi alanlar için daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca teras dekorasyonu hakkına öneriler için “Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Eğer bir gün dekorasyonlarda en çok kullanılan ikiliyi bulmak için bir araştırma yapılırsa sonuç mutlaka ahşap ve beyaz ikilisi çıkacaktır. Hemen hemen bütün stillerde kullanılabilen bu ikili uygulandığı dekorasyonlara inanılmaz bir uyum ve şıklık kazandırıyor. Bu modern evin mutfağına da oldukça yakışan bu ikili siyah ve antrasit detaylarla da dekorasyonu mükemmelleştirmiş. Geniş tezgahı, bol dolapları ve ankastre ekipmanları ile son derece kullanışlı ve şık bir mutfak dekorasyonu.
Evin iç mekan merdivenleri geniş pencereler sayesinde ışık alacak şekilde tasarlanmış. Gün ışığında son derece aydınlık bir alanla sahip olan merdivenlerin gece için de başarılı bir ışıklandırması mevcut. Cam korkulukları ve beyaz basamakları ile merdivenler, hem evin modern çizgisine uyum sağlayan hem de aydınlık görüntüye destek olan bir yapıya sahip.
Evde taş dekorlar ve bitkilendirme gibi dikkat çeken, güçlü detaylar mevcut. Bu detaylar ile benzerlerinden sıyrılan tasarım hayalleri süsleyecek bir ev olarak yerini alıyor.
Evin mimarisinin ve dekorasyonunun ne kadar iyi tasarlanmış olduğu bir yana konumu olarak da son derece avantajlı. Yeşil ve güzel bir bahçenin içerisinde ve geniş bir düzlükte bulunan evin bir de muhteşem bir dere manzarası var. İnsan bir evden daha başka ne bekleyebilirdi ki?