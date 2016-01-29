Sıradan bir apartman dairesinin modern dönüşümü

Tasarım dergilerinde sık sık görülen modern, bahçeli villa dekorasyonları çoğu kişinin hayallerini süslüyor olabilir ama bir tasarım ne kadar güzel olursa olsun sizin zevk ve ihtiyaçlarınızı karşılamadıktan sonra pek bir önemi yoktur. Özellikle apartman dairesi tutkunları için söyleyebiliriz bunu. Apartman dairesinde yaşamayı tercih edenler için bu yazımızda bir sıradan apartman dairesinin dönüşümünü anlatacağız. Dekorasyonu son derece eski olmasına rağmen kullanılabilir durumda olan bir daire sahipleri tarafından geniş çaplı bir yenişemeye sokuluyor. Güney Kore'de bulunan Light Salt Design adlı firma tarafından üstlenilen proje, sıradan bir dairenin modern ve minimal özellikler taşıyan bir daireye dönüşümünü kapsıyor. Eğer apartman dairelerinin yenilenerek muhteşem mekanlara dönüştüğüne şahit olmaktan keyif alıyorsanız bu projeye mutlaka bir göz gezdirin. Dilerseniz bütün odalarına birlikte bir göz atalım.
Mutfağın eski haline bakınca göze ilk çarpan olumsuzluk kalabalık ve yorucu bir ortam oluyor. Bu kalabalık ve yorucu görüntünün sebeplerini yanlış ışıklandırma, kalabalık, depolama alanı eksikliği ve uyumsuz dolap ve mobilyalar olarak sayabiliriz. Ahşap, cam , lake, plastik gibi farklı ögelerin bir arada uyumsuzca kullanılması mutfağa daha boğucu bir hava katmış. Mimar ve tasarımcılar bütün bu olumsuzluklarla baş etmeye nereden başlayacaklar dersiniz?
Alanı ferahlatmanın en etkili yolu olan açık mutfak uygulaması bu dizaynda da kurtarıcı olmuş. Mutfağın sol tarafında bulunan cam bölmeyi tamamen yok eden tasarımcılar ön duvarları da açarak ciddi bir alan tasarrufu sağlamışlar. L şeklinde yerleştirilen tezgah ve kullanışlı iç yapıları ile bütün kalabalığı görünmez edebilen mutfak dolapları ile başarılı bir yerleşim sağlanmış. Renklerde beyaz ve krem gibi açık tonları seçerek mekanı rahatlatmışlar.
Açık mutfak sayesinde ferahlayan alanın zemininde lamine parke kullanılmış. Beyaz tezgah ve dolaplar, beyaz kapılar, beyaz pencereler ve beyaz duvarlar ile oluşturulan bembeyaz tasarıma kontrast oluşturması için siyah bir tavan lambası eklenmiş. Hem renk dengesi hem de aydınlatma için son derece başarılı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Işığı yansıtma özelliği sayesinde kullanıldığı bütün dekorları ferahlatan beyaz renk bu dekorasyonda da görevini başarıyla yerine getirmiş.
Kalabalık eşya yığını ve, uyumsuz mobilyalar ve ağır desenli duvar kağıtları nedeniyle göze oldukça karışık gelen bu oturma odası dekorasyonu için kolları sıvayan mimarlar işe yine odayı beyaza bürüyerek başlayacaklar. Oturma odası dekorasyonu için farklı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da birbirinden güzel oturma odası dekorasyonlarının bulunduğu “Farklı zevklere hitap eden oturma odası dekorasyon örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bu fotoğraf için oturma odasının son hali demek pek doğru olmaz zira henüz dekorasyon yapılmamış. Tadilat işlemleri tamamlanan oda hakkında konuşmak gerekirse lamine parke, beyaz fon ve doğru aydınlatma detayları oturma odasında da gözden kaçmamış. Aydınlatma için farklı alternatif ışıklandırmalar kullanan tasarımcılar ortaya iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Spot lambalar, tavan lambası ve vurgu ışıklandırmaları ile dengeli bir aydınlatma sağlanabilir.
Beyaz tasarım ve geniş tutulan ana alan sayesinde iç mekanda son derece başarılı bir ferahlık sağlanmış. Dekorasyonu da tamamlandığı zaman küçük ama keyifle yaşanacak, sıcacık bir eve dönüşeceğinden şüphe yok. Apartman dairenizin dekorasyonunu yenileme konusunda korkularınız varsa bu dönüşüm projesinin size ilham vermiş olmasını umuyoruz. Uzman tasarımcıların ellerinde en kötü odalar bile birer tasarım harikasına dönüşebiliyor.