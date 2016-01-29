Sıradan bir apartman dairesinin modern dönüşümü

Tasarım dergilerinde sık sık görülen modern, bahçeli villa dekorasyonları çoğu kişinin hayallerini süslüyor olabilir ama bir tasarım ne kadar güzel olursa olsun sizin zevk ve ihtiyaçlarınızı karşılamadıktan sonra pek bir önemi yoktur. Özellikle apartman dairesi tutkunları için söyleyebiliriz bunu. Apartman dairesinde yaşamayı tercih edenler için bu yazımızda bir sıradan apartman dairesinin dönüşümünü anlatacağız. Dekorasyonu son derece eski olmasına rağmen kullanılabilir durumda olan bir daire sahipleri tarafından geniş çaplı bir yenişemeye sokuluyor. Güney Kore'de bulunan Light Salt Design adlı firma tarafından üstlenilen proje, sıradan bir dairenin modern ve minimal özellikler taşıyan bir daireye dönüşümünü kapsıyor. Eğer apartman dairelerinin yenilenerek muhteşem mekanlara dönüştüğüne şahit olmaktan keyif alıyorsanız bu projeye mutlaka bir göz gezdirin. Dilerseniz bütün odalarına birlikte bir göz atalım.