Ağaçlarla çevrili modern bir villa!

Çağımızda yaşam alanı tasarımlarının birer sanat eseri gibi ilgi görmesinden kimse şikayetçi değildir. Tıpkı beş yüz yıllık bir tabloyu inceler gibi modern mimari eserlerini saatlerce inceleyebiliyoruz. Hayallerimizi süsleyecek evlerin, ilham almak isteyeceğimiz dekorasyonların tanıtıldığı dergiler en keyifli saatlerimize eşlik etmeye çoktan başladı bile. Mimar ve tasarımcılar çalışmalarıyla birbiriyle yarışıyorlar ve bu yarış ortaya her geçen gün çok daha muhteşem yapılar çıkarıyor. Bu yazımızda da sizlere bu yarışın en ön sıralarında bulunacak bir villa projesini tanıtacağız. Lüks ve modern ögelerle oluşturulan dekorasyonlar ilginizi çekiyorsa bu eve de bayılacaksınız. Portekiz'den Mio Concept adlı firma tarafından inşa ve dekore edilen bu villa hemen her detayı ile gözlerinizi kamaştıracak. Gelin bu kusursuz eve birlikte daha yakından bakalım.