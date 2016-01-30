Ağaçlarla çevrili modern bir villa!

Çağımızda yaşam alanı tasarımlarının birer sanat eseri gibi ilgi görmesinden kimse şikayetçi değildir. Tıpkı beş yüz yıllık bir tabloyu inceler gibi modern mimari eserlerini saatlerce inceleyebiliyoruz. Hayallerimizi süsleyecek evlerin, ilham almak isteyeceğimiz dekorasyonların tanıtıldığı dergiler en keyifli saatlerimize eşlik etmeye çoktan başladı bile. Mimar ve tasarımcılar çalışmalarıyla birbiriyle yarışıyorlar ve bu yarış ortaya her geçen gün çok daha muhteşem yapılar çıkarıyor. Bu yazımızda da sizlere bu yarışın en ön sıralarında bulunacak bir villa projesini tanıtacağız. Lüks ve modern ögelerle oluşturulan dekorasyonlar ilginizi çekiyorsa bu eve de bayılacaksınız. Portekiz'den Mio Concept adlı firma tarafından inşa ve dekore edilen bu villa hemen her detayı ile gözlerinizi kamaştıracak. Gelin bu kusursuz eve birlikte daha yakından bakalım.
Ev oldukça geniş ve ağaçlıklı bir alana inşa edilmiş bu nedenle hem bahçe hem de iç mekan olarak alan sıkıntısı çekilmeden tasarlanmış. Geniş bahçesinde yüksek ağaçlar ve yemyeşil çimenler bulunan, dinlenme alanları ile gönülleri fetheden bir ev yaratılmış. Evin dış cephesinde beyaz renkli boya kısımlar ile ahşap kaplama kısımlar birlikte kullanılmış. Ayrıca geniş camlar ve dış cephe ışıklandırmaları ile de göz alan bir cephe oluşturulmuş.
Evin bahçesinden iç mekan tasarımına kadar birçok yerinde detaycı yaklaşımın izleri görülebiliyor. Pencere ve kapı pervazlarından merdiven ışıklarına, lavabo monte yerlerinden elektrik anahtarlarına kadar en ufak detaylar bile dekoratif bütünlüğü bozmayacak şekilde düşünülmüş. Evde kusurlu bir nokta bulmak neredeyse imkansız.
Evin sadece banyo ve mutfakta değil birçok alanında sleek yüzeylerin parlaklığını bulmak mümkün. Bu pürüzsüz ve yansıtıcı yüzeyler sayesinde hem ışık odanın her köşesine yayılarak muhteşem bir aydınlık sağlıyor hem de her noktada modern ve temiz bir görüntü yaratıyor. Görselde geniş ve pırıl pırıl mutfak tasarımını görüyorsunuz. Geniş karo seramik zemin üzerine uygulanan büyük spot tavan lambaları odanın içerisinde adeta bir ışık oyunu yaratmış. Beyaz mutfak adası ve dolaplar bu parlak görüntüye pürüzsüzlükler ile katılmışlar. Ayrıca bahçeye bakan uzun pencere sayesinde mutfak görüş alanı genişletilerek mekan daha da ferahlatılmış.
Dekorasyonun zemin ve duvar yüzeylerinde genelde siyah, beyaz ve antrasit renkler tercih edilmiş ancak banyoda suyla temas edecek alanlarda toprak tonlarında mozaikler kullanılmış. Hem daha dayanıklı hem de dekorasyonu canlandıran bir detay olmuş. Banyo dekorasyonu için her stile ve eve ilham verebilecek bir dizayn. Eğer banyo dekorasyonu hakkında daha fazla öneriye ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Banyo fayans modelleri ve yaratıcı dekorasyonlar” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Evin dekorasyonunda asma katlar kullanılarak farklı yükseklikler oluşturulmuş. Bu sayede çok daha modern ferah odalar kazanılmış. Gördüğünüz oturma odasında ışıklandırma, mobilyalar, aksesuarlar, zemin ve duvar uygulamaları ve hatta tekstil ürünleri bile ayrı ayrı dekora şıklık ve özgünlük katıyor.
Geometrik şekillerde uzun kütleler ile duvarda oluşturulan raf sistemi sayesinde birçok stile uyacak örnek bir duvar dekorasyonu yaratılmış. Şık bir berjer ve lambader seti ile bu duvar dekorasyonun hemen önünde bir okuma köşesi planlanmış. Göz alıcı bir detay.
Evin dekorasyonunda kullanılan mobilyaların hemen hepsi özel tasarımlar. Birçoğu ikonik mobilyalardan ilham alınarak tasarlanmış. Uzanma koltukları, berjerler, markizler, aksesuarlar ve tablolar evin muhteşem lüks ve modern yapısına uyum sağlayacak özellikte.
Evin farklı alanlarında farklı renk dengeleri kurulmuş olsa da vurgu rengi olarak dikkat çeken renk siyah oluyor. Evin karakterini de belirleyen siyah detaylar ferahlığı ve aydınlığı olumsuz etkilemeyecek şekilde son derece dengeli kullanılmış.