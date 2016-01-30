Kırsalda bulabileceğiniz en şirin ev!

Şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden yorulanlar, kırsalda bir ev bulup vaktinin çoğunu orada geçirmek isteyenler ve yaşam alanları ile doğaya verdiği zararı minimuma indirmek için çözümler arayanlar, bu ev sizin hayaliniz olabilir. Bu yazımızda sizlere eko-ev örneği olarak da verebileceğimiz muhteşem bir dağ evi tanıtacağız. Eko-evler enerji sınıfı, izolasyon ve yapı şekli itibariyle doğaya en az zararı veren evlerdir. Ayrıca natürel yapıları nedeniyle son derece sağlıklı, dayanıklı ve huzur vericidir de. Birçok yönü ile aklınızda yer edecek bu evin tasarımcısı Almanya'dan Mohring Architekten adlı firma. Tek eğim çatılı, farklı dış cepheli ve modern iç mekan tasarımlı bu eve daha yakından bakmaya ne dersiniz? O halde detaylarına birlikte göz atalım.
Bol ağaçlı, çimenli ve alabildiğine yeşil bir alanda bulunan ev ilk bakışta çatısı ve dış cephe kaplaması ile dikkat çekiyor. Bu çatı ve cephe kaplamasından biraz bahsedelim. Reet panel olarak bilinen, sunta ve çeşitli izolasyon katmanlarından oluşan bu paneller, kullanıldıkları cepheye hem güçlü bir izolasyon hem doğal bir görüntü kazandırıyor. Ayrıca ekolojik çatı ve dikey bahçe uygulaması için de zemin olarak kullanılan bu paneller sayesinde evin enerji verimliliği artıyor. Tamamen doğal malzemelerden oluştuğu için geri dönüşümü mümkün olan kullanışlı ve sağlam bir yapı malzemesi. Özellikle Mohring firmasının diğer işlerinde de sık sık bu panelleri kullandığını görebilirsiniz. Firmanın diğer evleri için sayfalarına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
İç mekanın aydınlık bir görünüm kazanması için evde büyük cam kapı ve pencereler kullanılmış. Dışarıdan bakıldığında bir tabloyu andıran bu görüntü evin en güzel cephesine ait. Pencere pervazlarında siyah renk tercih eden tasarımcı çift cam ve yalıtımlı pervaz detaylarını da atlamamış. Yeşil çimenlerle dış cephenin oluşturduğu mükemmel uyuma ek olarak kapı ve pencere detayları da evi ayrıca güzelleştiriyor.
Evin iç mekan tasarımında modern dizayn özellikleri açıkça görülüyor. Belirgin hatlar, ferah bir renk dengesi ve güçlü bir aydınlatma ile kullanışlı ve şık bir iç mekan yaratılmış. Beyaz, siyah ve ahşap ögelerin sağladığı uyumla oluşturulan dekorasyonda farklı yükseklikler ve geniş alanlar dikkat çekiyor. Mutfak ile yemek odası olarak kullanılan bu alanın renk ve ışık dengesi oldukça başarılı.
Evde yemek odası, mutfak ve oturma odası açık olarak planlanmış. Bu sayede çok daha geniş ve aydınlık bir ortam oluşturulmuş. Beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığı mutfak dekorasyonunda mutfak adası gibi birçok modüler ve fonksiyonel öge bulunuyor. Mutfak dekorasyonunuz için fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yaparak yüzlerce farklı tasarıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca mutfak dolapları hakkında örnekler ve detaylı açıklamalar bulabileceğiniz “Birbirinden özel 10 farklı mutfak dolabı” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Evin iç mekan aydınlatması için geniş pencerelerin yanı sıra farklı yükseklik ve özellikte ışıklandırma ögeleri de kullanılmış. Hem stile hem de uyan ışıklandırma ögeleri sayesinde başarılı ve dengeli bir aydınlatma sağlanmış. Evin yüksek tavanlı alanlarında bile en uygun yüksekliğe kadar uzatılan tavan lambaları sayesinde hem modern bir görüntü oluşturulmuş hem de ışıklandırma sorunu çözümlenmiş.
Yine beyaz ve ahşap uyumunun kullanıldığı bir banyo dekorasyonu görüyorsunuz. Spot ışıklandırmalar ile cam ve ayna gibi parlak yüzeylerin kullanıldığı beyaz banyoda ferahlık ön planda tutulmuş. Raf olarak düşünülen duvar nişleri içerisine ahşap kutular yerleştirilerek oldukça sevimli bir depolama alanı oluşturulmuş. Her yönüyle övgüyü hak eden bir dekorasyon.