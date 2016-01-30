Kırsalda bulabileceğiniz en şirin ev!

Bol ağaçlı, çimenli ve alabildiğine yeşil bir alanda bulunan ev ilk bakışta çatısı ve dış cephe kaplaması ile dikkat çekiyor. Bu çatı ve cephe kaplamasından biraz bahsedelim. Reet panel olarak bilinen, sunta ve çeşitli izolasyon katmanlarından oluşan bu paneller, kullanıldıkları cepheye hem güçlü bir izolasyon hem doğal bir görüntü kazandırıyor. Ayrıca ekolojik çatı ve dikey bahçe uygulaması için de zemin olarak kullanılan bu paneller sayesinde evin enerji verimliliği artıyor. Tamamen doğal malzemelerden oluştuğu için geri dönüşümü mümkün olan kullanışlı ve sağlam bir yapı malzemesi. Özellikle Mohring firmasının diğer işlerinde de sık sık bu panelleri kullandığını görebilirsiniz. Firmanın diğer evleri için sayfalarına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.