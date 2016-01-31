Nefes kesen güzellikte tek çatılı ev!

Güney Kore'de Mlnp Architects adlı firma sıradan ev kavramının çok dışında yenilikçi ve modern bir ev tasarlamış. A tipi tek eğimli çatısıyla bu ev farklı dış cephesi ve modern çözümleri ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Modern ve sıra dışı ev mimarileri incelemeyi seviyorsanız bu yazımızda sizlere bu muhteşem evi tanıtacağız. Betonarme ve çelik konstrüksiyon yapıların özelliklerini tek bünyede barındıran, ve modern iç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu eve bayılacaksınız.
Farklı yapı sistemleri sayesinde eskisi gibi tek düze evler yerine yüzlerce farklı yapı ve tasarımda evler inşa ediliyor. Eğer siz de sıradan ev modellerinden sıkıldıysanız ve yenilikçi yaklaşımlara ilgi duyuyorsanız gelin bu evin bütün detaylarını birlikte inceleyelim.
Tek eğim çatı genelde tek bir A çatı altında bulunan evlerin çatı yapısını tanımlamak için kullanılır. MLNP tarafından tasarlanan bu ev de tam olarak o çatı yapısına sahip. Evin giriş katının betonarme inşa edildiğini ve sarı ışıklandırmalar ile göz alıcı bir güzelliğe büründüğünü görebilirsiniz. Üst katın cephesinde ise çatıyla beraber çelik konstrüksiyon kullanılmış. Hem siyah rengi hem de farklı modeli ile evin diğer bütün evler arasından sıyrılıp çıkmasını sağlayan bir özellik.
Evin her iki katı da oldukça geniş alanlara sahip olacak şekilde planlanmış. Tek cephesi tamamen camekan olarak düşünülen odada ışıklandırma spotlar ile sağlanmış. Ahşap ögelerin dikkat çektiği beyaz rengi ile de ferahlık sunan bir dekorasyon. Mutfak ekipmanları olarak ankastre ürünler seçilmiş. Bar masası ve tabureleri ile de dekorasyon tamamlanmış.
Evin mutfağında kullanılan modüler mobilyalar ve fonksiyonel dolaplar dikkat çekiyor. Mutfak dekorasyonunun daha derli toplu ve modern görünmesini sağlayan en önemli detay fonksiyonel mutfak dolapları ve depolama alanlarıdır. Mutfak dekorasyonunuzda ne kadar çok fonksiyonel depolama alanı varsa kalabalığını o kadar azalır ve dolayısıyla dekorasyonunuz o kadar modern görünür. Bu mutfak dekorasyonunda kullanılan bütün mobilya ve dolaplar bu özelliği taşıyor. Mutfak dekorasyonunuz için farklı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Mutfakları sıradanlıktan kurtaran çok özel 10 tasarım fikri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Dekorasyonda merdiven korkuluklarından pervazlara kadar bütün ufak detaylarda özenle çalışılmış. Ahşap zemin ve beyaz fonun sağladığı modern görüntüye kusursuz detayları da ekleyerek tasarımı mükemmelleştirmişler. Ayrıca tablo ve aksesuarlar da hem stile hem de evin konseptine son derece uygun seçilmiş.
Evin dikkat çeken özelliklerinden biri de en ufak alanların bile ziyan edilmeden kullanılmış olmasıdır. Alan tasarrufu sağlamak için merdiven altı gibi alanları kitaplık olarak değerlendirerek evin aslında modüler özelliği ile de dikkat çekmesini sağlamışlar. Kitaplık olarak kullanılan merdiven altları sayesinde hem alan hem de mobilya tasarrufu yapılmış.
Çatı katına dekore edilen bu dinlenme ve sinema odasının ne kadar şık ve modern göründüğünü söylemeye gerek yok sanırız. Bembeyaz duvarların ahşap zemin ve sarı ışıkla buluşturulduğu bu odada bir de küçük çatı penceresi bulunuyor. Dinlenme, okuma ve film izleme için en uygun aydınlatmayı sağlayan bu çözümler odaya değer katmış.
Evin üst katında bir de balkon bulunuyor. Şık ahşap mobilyalar ile dekore edilen bu muhteşem balkon bir dinlenme alanı olarak son derece kullanışlı görünüyor. Siyah pencere ve kapı pervazlarının beyaz duvarlar ile oluşturduğu kontrasta sıcaklık katan ahşap mobilyalar dekorasyonu özgün bir çizgiye taşımış.