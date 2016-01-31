Nefes kesen güzellikte tek çatılı ev!

Güney Kore'de Mlnp Architects adlı firma sıradan ev kavramının çok dışında yenilikçi ve modern bir ev tasarlamış. A tipi tek eğimli çatısıyla bu ev farklı dış cephesi ve modern çözümleri ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Modern ve sıra dışı ev mimarileri incelemeyi seviyorsanız bu yazımızda sizlere bu muhteşem evi tanıtacağız. Betonarme ve çelik konstrüksiyon yapıların özelliklerini tek bünyede barındıran, ve modern iç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu eve bayılacaksınız.

Farklı yapı sistemleri sayesinde eskisi gibi tek düze evler yerine yüzlerce farklı yapı ve tasarımda evler inşa ediliyor. Eğer siz de sıradan ev modellerinden sıkıldıysanız ve yenilikçi yaklaşımlara ilgi duyuyorsanız gelin bu evin bütün detaylarını birlikte inceleyelim.