Dikkat çeken mimarisi ile özgün bir villa

Mimaride farklı çizgiler her zaman sıradan tasarımlardan daha çok dikkat çekmiştir. Özellikle modern tasarımda yenilikçi ve farklı yaklaşımlar hem tasarım dünyası tarafından hem de kullanıcılar tarafından daha çok ilgi görüyor. Bu yazımızda sizlere farklı mimarisi ve modern iç mekan tasarımı ile dikkat çeken muhteşem bir villa tanıtacağız. Eğer modern ve lüks kavramlarını dolduran mimari yapılar ilginizi çekiyorsa bu eve bayılacaksınız. Almanya'da bulunan Die Hausmanufaktur adlı firma tarafından tasarlanan ve mimarisi ile dikkat çeken bu eve daha yakından bakmaya ne dersiniz? O halde gelin evin bütün odalarını birlikte gezelim.
Evin mimarisinde dışarıdan bakıldığında hemen dikkat çekecek bir özellik bulunuyor. Strüktür yapısı köşeli S şeklinde olan ve ön ve yan duvarlarının neredeyse tamamı cam yapıda olan bu evin iç mekanı inanılmaz bir ferahlığa sahip. Yeşil bir bahçesinin ortasında bulunan evin komşuları da farklı ve güzel yapıları ile dikkat çekiyor. Bahçedeki çimler aynı uzunlukta ve muntazam bir şekilde biçilmiş. Doğal ve karışık görüntüsüyle orman havası veren bahçeleri sevenler için pek uygun olmasa da harika bahçe.
Evin iç mekan tasarımında bahsedilecek çok fazla farklı detay var. Bu resimde evin banyosunu görebilirsiniz. Taş duvar dekorasyonu ile cam ve ahşap ögeleri modern bir çizgide birleştiren bu banyo tasarımı övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Yerde kullanılan dokulu ve tüylü mavi halı ile okyanus havası sağlayan bu dekorasyon ev sahiplerine keyifli banyo ve dinlenme saatleri sunacak gibi görünüyor.
Neredeyse bütün cephelerinde duvar boyu cam kapı ve pencereler bulunan evin aydınlatma konusunda en ufak bir sıkıntısı bile olmayacak gibi görünüyor. Akşam saatleri için ise farklı ışıklandırma alternatifleri ile başarılı bir aydınlatma sağlanmış. Bu fotoğrafta mutfak ve yemek odası alanında kullanılan tavan aydınlatmalarının ne kadar güçlü ve modern bir ışıklandırma sağladığını rahatlıkla görebilirsiniz.
Giyinme odası, banyo ve yatak odasından oluşan bu geniş alan evin diğer kısımları gibi modern dekorasyonun bütün özelliklerini taşıyor. Ahşap zemin ve beyaz duvarların taş duvar dekorasyonu ile kombine edildiği fona konforlu ve büyük bir yatak eklenerek dekorasyon tamamlanmış. Yatak için kadife döşemeli karyola seçilmiş. Yine siyah kadife döşeli yatak başlığı ile odanın ferah havasına zenginlik kazandırılmış. Yatak odası dekorasyonunuza yeni başladıysanız veya dekorunuzu yenileyecekseniz sitemizde arama yaparak yüzlerce farklı tasarım örneğine ulaşabilirsiniz. Ayrıca yatak odası dekorasyonunu daha konforlu hale getirmek için öneriler içeren “Rahatlatıcı bir yatak odası tasarımı için neler yapmalıyım?” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Evin oturma odasında dekoratif anlamda dikkat çeken birçok detay bulunuyor. İki cephesi tamamen camekan olan odanın aydınlatması doğal gün ışığı ve birkaç spot ile tavan lambasıyla sağlanmış. Pencerelerde kullanılan dış mekan jaluzileri dekorasyona modern bir sıcaklık kazandırmış. Oturma odasında kullanılan koltuk takımı konforlu ve geniş yapısı ile son derece rahat görünüyor. Sofa sınıfında sayılabilecek bu köşe koltuk takımı hemen hemen bütün stil ve konseptlere uyacak güzellikte. Krem tonlarında döşenen odaya vurgu rengi olarak kırmızı bir berjer ve renkli tablolar düşünülmüş. Sıcak renklerin ağırlıklı kullanıldığı ikiz tablolar oturma odasının dekorasyonuna oldukça iyi uyum sağlamış.
Evin merdivenleri ahşap basamaklı ve cam korkuluklu olacak şekilde dizayn edilmiş. Son derece şık ve modern bir tasarım. Ayrıca odalar dışında kalan antre, hol, merdiven, koridor gibi alanlarda da farklı ve şık aksesuarlarla dekorasyon tamamlanmış. Bu fotoğrafta merdiven altlarının harika birer çift saksı ile bitkilendirilerek dekore edildiğini görebilirsiniz.