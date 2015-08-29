Yatak odanızın yıldızı: Gardrop

Yatak odası dekorasyonu denince şüphesiz akla ilk yatak ve gardrop modelleri gelir. Zira yatak ve gardrop yatak odasının odak noktasındaki ögelerdir. Bütün eşya ve giysilerimizin saklanıp korunduğu yerler olan gardroplar yatak odası dekorasyonun temel taşıdır. Gardrop, evlenecek çiftlerin veya evini yenileceklerin dekorasyon sırasında üzerinde en çok düşündüğü konulardan biri olmakla beraber mobilya sektörünün de üzerine en çok çalıştığı objelerdendir. Sürgülü veya kapaklı, gömme veya harici, takım veya tek parça modelleriyle gardroplar alanınızı daraltmadan kalabalığınızı kaldırmak için ideal mobilyalardır. Gardrop alırken stile veya dekora uygun olmasının yanı sıra kullanım alışkanlıklarınıza hitap etmesi de dikkat edilmesi gereken konular arasında. Ayrıca gardropların sadece dış görüntüsü değil iç hacminin ne kadar geniş olduğu ve raf, askı sisteminin kullanışlı olup olmadığı da çok önemlidir. Seçiminizi yaparken gardroba yerleştireceğiniz eşyaların tipine göre seçim yapmanızı tavsiye ederiz. Ayakkabı, aksesuar, iç çamaşır gibi eşyalarınız için raflı, çekmeceli bölümler kalın kaban ve uzun elbiseleriniz için geniş askılık sistemleri barındırmasına dikkat etmek gerekir.

Sadece yatak odası değil giyinme odasının da en önemli ögesi olan gardroplar hakkında ilham veren örnekler bu yazımızda olacak. Gardrop modelleri hakkında daha fazla örnek için “Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.