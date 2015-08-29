Yatak odanızın yıldızı: Gardrop

Yatak odası dekorasyonu denince şüphesiz akla ilk yatak ve gardrop modelleri gelir. Zira yatak ve gardrop yatak odasının odak noktasındaki ögelerdir. Bütün eşya ve giysilerimizin saklanıp korunduğu yerler olan gardroplar yatak odası dekorasyonun temel taşıdır. Gardrop, evlenecek çiftlerin veya evini yenileceklerin dekorasyon sırasında üzerinde en çok düşündüğü konulardan biri olmakla beraber mobilya sektörünün de üzerine en çok çalıştığı objelerdendir. Sürgülü veya kapaklı, gömme veya harici, takım veya tek parça modelleriyle gardroplar alanınızı daraltmadan kalabalığınızı kaldırmak için ideal mobilyalardır. Gardrop alırken stile veya dekora uygun olmasının yanı sıra kullanım alışkanlıklarınıza hitap etmesi de dikkat edilmesi gereken konular arasında. Ayrıca gardropların sadece dış görüntüsü değil iç hacminin ne kadar geniş olduğu ve raf, askı sisteminin kullanışlı olup olmadığı da çok önemlidir. Seçiminizi yaparken gardroba yerleştireceğiniz eşyaların tipine göre seçim yapmanızı tavsiye ederiz. Ayakkabı, aksesuar, iç çamaşır gibi eşyalarınız için raflı, çekmeceli bölümler kalın kaban ve uzun elbiseleriniz için geniş askılık sistemleri barındırmasına dikkat etmek gerekir.
Sadece yatak odası değil giyinme odasının da en önemli ögesi olan gardroplar hakkında ilham veren örnekler bu yazımızda olacak. Gardrop modelleri hakkında daha fazla örnek için “Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
İskandinav stilin göz alıcı sadeliği bu tasarımda yine kendini hissettirmiş. Dekorda kullanılan her öge ayrı ayrı stili tamamlarken, parlak yüzeyli sürgülü kapaklarıyla yavruağzı renkteki gardrop, dekorun odağı haline gelmiş. Gardropun bol raflı ve geniş iç hacmi birçok eşyanızı rahatça saklarken şıklığıyla da odanızı renklendirecek. Duvar boyu dekor edilen gömme gardropların en büyük artısı da zaten geniş iç hacme sahip olurken odada hiç yer kaplamıyor gibi görünmesidir.
Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko tarafından hazırlanmış bu dekorda yatak takımı son derece şık ve göz dolduracak bir tasarıma sahip. Odanın stiline mükemmel bir uyumla eklemlenen beyaz sleek yüzeyli, kapaklı gardrop, komidinler ve yatak, özgün dizaynlı ayakları ve modeliyle her dekora uyum sağlayabilir.
Eski dönem mobilyalar arasında oldukça popüler olan ve evlerin vazgeçilmezi, kalabalık düşmanı gömme dolaplar günümüzde de modern tasarımlarıyla ününü koruyor. Odanın stiline göre ve son derece modern çizgilerle tasarlanan duvar boyu gömme dolaplar yatak odalarının en çok tercih edilen gardrop modeli olma özelliğine de sahip. Görselde kullanılan model, çekmeceli ve kapaklı son derece kullanışlı bir model ayrıca ahşap detayları ve beyaz, parlak yüzeyi ile de odanın stiline ışık katıyor. Yatak ile takım olmasa bile ince detayları sayesinde mükemmel bir uyuma sahipler.
Tropikal ögelerin bolca kullanıldığı bu tasarımda, duvar boyu gömme, kapaklı ve koyu renk ahşaptan gardrop kullanılmış. Rengi ve mat dokusu natürel bir görüntü sağladığı için dekorun stiline birebir uymuş. Yatak ile takım olmamasına rağmen stille bir bütün oluşturan bu gardrobu birçok farklı stilde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Birçok farklı renk ve desenin bir arada kullanıldığı, klasik izler taşıyan bu dekorda yataktan gardroba, halıdan avizeye hemen her detayda ihtişamlı bir çizgi var. Kapaklı ve ayaklı gardrob da odanın bu ihtişamına uyum sağlayacak özellikte dore işlemeler ve parlak yüzeyler içeriyor. Eğer siz de yatak odanızda saraylara layık bir ihtişam arıyorsanız bu detaylara sahip mobilyalara göz atabilirsiniz.
Yer ve duvar kaplamaları ve kumaşlarının dokusu ile iskandinav stili çağrıştıran bu dekorda gardrop materyali olarak ahşabın seçilmesi, stile, özgün ve modern bir çizgi kazandırmış. Sürgülü ve boy aynalı gardrop oldukça kullanışlı ve şık görünüyor. Zaten gardroba eklenen boy aynası yatak odası için gerçekten parlak bir fikir. Gardrop yatakla takım olmasa bile tuvalet masası ve komidin ile takım olarak kullanılmış, ve bu takım dekor için tamamlayıcı bir öge olmuş.
Dekorda kullanılan perde, halı gibi kumaşların renk ve desenleri stile benzersiz bir hava katarken mobilyaların model ve renkleri de bu havayı tamamlamış. Komidin ve tuvalet masası ile takım olarak tasarlanan gardrop, aynalı ve sürgülü özellikte. Tasarımındaki işleme detaylar ve aynanın kullanılış şekli oldukça özgün bir yapıya sahip. Bu stilde bir gardrop takımını klasik veya modern birçok tarzda yatak odası için kullanabilirsiniz.
Açık renklerde yatak odalarının popüler olduğu bu dönemlerde özellikle beyaz mobilyaların somon, yavruağzı, bebe mavisi gibi soft renklerle takım olarak kullanılması odalarda cennet havası yaratıyor. Bu dekorda kullanılan beyaz kapaklı ve aynalı modelde gardrop yatak, komidin ve makyaj masası ile takım olarak kullanılmış. Takımın bahar çiçeklerini andıran oymalı desenleri ve tutma parçalarındaki işlemeleri yatak başlığının rengi ile mükemmel uyum sağlıyor. Bu mobilyalar, özellikle yeni evli çiftlerin kullanmak için can atacağı cinsten bir yatak odası dekorasyonu yaratmış.
Aynalı, kapaklı, beyaz ve dore işlemeli, üstelik diğer bütün aksesuarlarla takım bir gardrop, istediğiniz her stilde odaya kolayca uygulanıp, büyük bir rahatlıkla kullanılabilir. Zaten beyaz renk mobilyanın bu konuda özel bir yeteneği olduğu aşikar. Siz de, arada sırada, duvar renklerini veya halı, perde, yatak örtüsü gibi aksesuarlarınızı değiştirmeyi seviyorsanız, mobilya ve gardırobunuzu bu tarzda seçmenizi tavsiye ederiz çünkü yapacağınız her dekor değişikliğine uyum sağlayacaktır.
Sıra dışı kapak tasarımı ve minimalist stilde modern görünümü ile son derece kullanışlı ve özgün bu gardrobun en önemli özelliği bölmelerini ayrı ayrı, istediğiniz şekilde yerleştirerek, o alanı odanızın bir köşesinde giyinme odasına çevirebilirsiniz. Ayrıca farklı kapak yapısı sayesinde dolabın içini görme kolaylığı da sağlayan şık ve özel bir dizayn. Ahşap malzeme ve her dönemin modası olan kahverengi de cabası.
Gardroplara sıra dışı bir yaklaşım sunan cam kapaklı modeller dolabın içerisinin görünmesini sağladığı gibi son derece de modern bir görüntü oluşturuyor. Özellikle cam materyalin popüler olduğu, endüstriyel, modern, iskandinav gibi stillerle mükemmel uyum sağlayacak bu modellerin ilerleyen yıllarda beyaz mobilyaların yerini alacak kadar popüler olması bekleniyor.
Dar bir alana sahip olduğu halde, beyaz duvarlar ve beyaz gömme gardrop ile olduğundan çok daha geniş ve ferah görünen bu odanın ilham alınabilecek birçok detayı var. Bunlardan en önemlisi odanın bütün mobilyaları ve duvarları aynı elden çıktığını onaylarcasına benzer modelde. Bu özellik yan duvarların da gardrop gibi görünmesini ve odanın çok geniş olduğu izlenimi sağlıyor.
Yatak odası dekorasyonunu önemseyen yalnızca siz değilsiniz elbette. Evinizin prenseslerinin de uyuyacağı ve hatta gününün büyük kısmını geçireceği odasının dekorasyonu için bir takım istekleri olacaktır. Bu dekor hemen her detayıyla onların isteklerini karşılayabilecek özellikte. Eğer evinizi bir çocuk ile paylaşıyorsanız, çocuk gardroplarına da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.