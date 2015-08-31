Sehpa örtüleri fora: Modern sehpa dekorları

Sehpa örtüsü mü? Hayır! On yıllarca süren bir modanın daha nihayet sonuna geldik. Evin her köşesini örtülerle süsleyen bir milletin evlatlarıyız. Sehpalardan televizyon üstlerine, mutfak raflarından buzdolapları içlerine (evet bunu yapanlar vardı!), koltuk sırtlarından çay tabaklarına kadar evlerimizin ya da annelerimizin evlerinin her bir köşesi, eşyası, mobilyası yıllarca örtüler ile süslendi. Ama artık o örtüleri kaldırmanın zamanı geldi. Temizlik yaparken kaldırılıp sonra özenle tekrar yerlerine yerleştirilen, sık sık yıkanıp saatlerce ütülenen örtüler artık yemek masalarında dahi nadiren kullanılan birer aksesuar. O halde hadi, örtüleri toplayalım, son kez bir yıkayıp ütüleyelim ve bir çekmeceye kaldıralım. İsteyen elden de çıkarabilir elbette ama ben yine de ihtiyatlı davranma taraftarıyım zira moda bu, ne zaman ne şekilde döneceği belli olmaz.
Bu sayfada sizler için örtüsüz sehpaların ne şekilde süslenebileceğini derledik. Şık ve modern görünümlü bir sehpa dekorasyonu fikirleri umarım sizlere de ilham kaynağı olur.
Kafes şeklinde pirinç ayakları olan ahşap tablalı bu sehpanın üzerinde yuvarlak forma sahip bakır bir vazo içine mor ortancalar yerleştirilmiş. Pastel tonlardaki yumuşak bir renk skalasına sahip bu salondaki en çarpıcı mobilya parçası olan sehpa, üzerindeki el yapımı bakır vazo ve ortancalar ile mekanın yıldızı haline gelmiş.
Üst tablası ikiye ayrılarak açılan ve içinde depolama alanı bulunan bu ahşap sehpanın bir yanına bardak altlığı olarak kullanılabilecek, taştan yapılma iki dekoratif parça, diğer yanına ise cam bir aksesuar ve bakır iplikle örülerek yapılmış dalga formlu ufak bir heykel yerleştirilmiş.
Bu üç adet üçgen ayağa sahip, bünyesinde küçük bir de raf bulunduran sarı sehpanın üzerine modern bir forma sahip cam vazo ve ahşap çerçeve içerisinde siyah-beyaz bir fotoğraf konmuş. Opaktan transparana degrade bir yapıya sahip vazonun içerisine ise yarı ve kırmızı çiçekler yeşil yapraklarıyla birlikte yerleştirilmiş. Renklerin cıvıl cıvıl olduğu bu iç açıcı sehpa dekoru komodin olarak yatak odasında kullanılmış.
Bu klasik takımın yine kendi gibi klasik modeldeki sephasının üzerine Volkswagen'in 1950'de piyasaya çıkardığı efsane minibüsü Type 2'nin minik bir kopyası konmuş. Hasırlı İtalyan tarzına sahip, aslan ayaklı, yeşil antika berjerler ve takımı camlı tablalı sehpa setinin tüm ağırlığını alan bu sevimli araba modeli ile sıra dışı bir dekor yakalanmış.
Aynadan imal edilmiş bu sıra dışı orta sehpanın üzerine mekanın krem ve bej tonlarını kıracak kırmızı güller yerleştirilmiş. Ayrıca şık bir tepsi içerisinde bir takım dekoratif objeler ve enteresan bir tasarıma sahip güzel bir şamdan bulunuyor. Eskiden yalnızca mutfaklarda sakladığımız ve kullanmadıkça ortalığa çıkarmadığımız tepsiler artık dekoratif
İki adet paletin üst üste konması ile oluşturulmuş bu orta sehpanın alt kısmı günlük gazeteler ya da okuduğumuz kitap ve dergiler için depolama görevi gören bir raf şeklinde tasarlanmış. Malzemenin ağır olması nedeniyle tekerlekli olarak üretilen bu sehpa koyu renk cila ile boyanmış. Sehpanın üstündeki pembe çiçekler ile koyu renk ahşabın verdiği o ağır hava kırılmış. Canlı çiçek bakımında zorlanıyorsanız, sizler de sehpalarınızı yapma çiçekler ile süsleyebilirsiniz. Korkmayın, yeni nesil yapma çiçekler kalitesiz ve aşırı plastik görünmüyorlar.
Zeytin, meşe ve çam ağaçlarından üretilen, ağaç kütüğünün doğal formunu koruyarak yatay dilimler haline kullanılan bu sehpalar Balıkesirli Odywood firması tarafından üretiliyor. Fotoğfarta görmüş olduğunuz, zeytin ağacından üretilmiş bu sehpanın üçgen şeklinde metal ayakları var. Kütüğün doğal kaba ve amorf formu ile ayakların incecik, zarif, metal malzemesi iyi bir tezat oluşturuyor. Gelelim aksesuarlara: Son yıllarda birçok dekorasyon mağazasında görmeye başladığımız cam bardak/kavanoz içindeki mumlar bu sehpalar için kahve ve krem rengi tonlarında seçilmiş. Sandal ağacı, tarçın vb. ağaç kabuğu kokuları veren mu mumlar şık görünümleri ile iyi birer sehpa üstü aksesuarı oluyor.
Orta sehpaların birinci görevi, hepimizin bildiği üzere ayak uzatmaktır. İtiraz eden? Bu gerçeği bilen mobilya firmaları ise bazı model koltuk takımlarını klasik anlamda bir orta sehpa ile değil, puf sehpa ile tamamlıyor. Yumuşak yüzeyi sayesinde ayaklar acıtmayan bu puf sehpaları birçok mağazada görmek mümkün. Ancak yumuşak yüzeyi nedeniyle bardak vb. ürünleri koymanın mümkün olmadığı bu pu sehpalar için önerilen en şık çözüm yukarıda da bahsettiğimiz şık tepsiler. Deri kaplama, sermaik, cam gibi estetik materyaller kullanılarak imal edilen bu tür tepsiler sürekli olarak sehpa üzerinde tutuluyor ve sehpanın bir parçasıymış gibi kullanılıyor. Hem dekoratif hem işlevsel. Fotoğraftaki örnekte daha cesur davranılmış ve puf sehpa üzerine büyükçe bir figüratif biblo yerleştirilmiş.
Antika ürünlerden hoşlanıyorsanız işte karşınızda beğeneceğiniz bir ikili: Bavuldan yapılma bir sehpa ve üzerinde şık bir gaz lambası. Eski bir ahşap bavulun temizlenip, cilalanıp uygun ayaklar üzerine oturtulması ile imal edilmiş bu tasarım İstanbullu tasarım firması Atölye Butka'ya ait. Alt kısmına cam bir raf yerleştirilmiş bu sehpanın üzerinden ise şık bir antika gaz lambasının dönüştürülmesi ile üretilmiş bir aplik duruyor. Koltuk yanlarına konulan sehpalar için son derece uygun bir aksesuar olan aplikler yumuşak aydınlatması ile oturma odalarına şık bir ambiyans veriyor.
Kırmızı renge boyanmış kablo makarasından imal edilen, 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde kolaylıkla taşınabilen bu sehpa Galleria Gaia ekibi tarafından tasarlanmış. Rafları kitaplık ve CD'lik olarak görev yapıyor. Üzerinden ise Buddha heykeli ve artık antika olmuş bir kamera sergileniyor. Endüstriyel ve eklektik bir parça olan bu sehpanın tarzı üzerindeki dekoratif objeler ile uyum içerisinde.
Tablası maun ve meşe ağacından yapılan, metal parçalarının tamamı özel üretim olan bu sehpanın üzerinde adeta ufak bir bahçe yaratılmış. İnsanın içini açan bu saksı bitkileri yeşil bir tepsi içindesergileniyor. Tepsi modasından yukarıda birkaç defa bahsetmiştik. Şık ve pratik bir dekorasyon unsuru haline gelen tepsiler birçok farklı materyalde üretiliyor ve her biri oturma odalarımızın orta yerinde sergilemek isteyeceğimiz kadar şıklar. Fotoğraftaki masada iki adet ahşap dekoratif obje, kitapların üzerinde de kağıt ağırlığı olarak kullanılan doğal taşlar mevcut. Bu fotoğraftaki sehpa ve üzerindeki dekorlar tam bir ilham kaynağı.
Zigon sehpalar evlerimize geri döndü! Bu müthiş işlevli ve kullanılamadığı zamanlarda da iç içe geçerek çok fazla yer kaplamayan zigon sehpalar bir süredir dekorasyon dünyasından elini eteğini çekmişti ancak tasarlanan yeni ve modern modeller sayesinde evlerimizdeki yerlerini geri almaya başladılar. Fotoğraftaki örnekte üçlü bir zigon seti üzerinde üst üste konularak dekoratif hale getirilmiş kitaplar ve üç adet de sevimli saksılar içerisinde kaktüsler görüyoruz. Kaktüsler kolay bakımları ve hızlı büyümemeleri nedeniyle ev içi dekorasyonunun değişmez parçalarından biri.
(Yeni moda zigon sehpalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Alanları genişletmek için modern zigon sehpa modelleri yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.)