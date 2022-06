Sehpa örtüleri fora: Modern sehpa dekorları

Sehpa örtüsü mü? Hayır! On yıllarca süren bir modanın daha nihayet sonuna geldik. Evin her köşesini örtülerle süsleyen bir milletin evlatlarıyız. Sehpalardan televizyon üstlerine, mutfak raflarından buzdolapları içlerine (evet bunu yapanlar vardı!), koltuk sırtlarından çay tabaklarına kadar evlerimizin ya da annelerimizin evlerinin her bir köşesi, eşyası, mobilyası yıllarca örtüler ile süslendi. Ama artık o örtüleri kaldırmanın zamanı geldi. Temizlik yaparken kaldırılıp sonra özenle tekrar yerlerine yerleştirilen, sık sık yıkanıp saatlerce ütülenen örtüler artık yemek masalarında dahi nadiren kullanılan birer aksesuar. O halde hadi, örtüleri toplayalım, son kez bir yıkayıp ütüleyelim ve bir çekmeceye kaldıralım. İsteyen elden de çıkarabilir elbette ama ben yine de ihtiyatlı davranma taraftarıyım zira moda bu, ne zaman ne şekilde döneceği belli olmaz.

Bu sayfada sizler için örtüsüz sehpaların ne şekilde süslenebileceğini derledik. Şık ve modern görünümlü bir sehpa dekorasyonu fikirleri umarım sizlere de ilham kaynağı olur.