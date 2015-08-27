Eski bir iş yerini nasıl eve dönüştürürüm?

homify sayfalarında sizlerle paylaştığımız yazılar arasında en çok ilgi görenler genellikle Önce & Sonra başlığı altındaki yenileme projelerini incelediğimiz yazılar oluyor. Biz de bu yüzden boş ya da harabe halindeki eski yaşam alanlarının yepyeni bir dünyaya dönüştürüldüğü ilham verici projeleri daha da sıklaştırarak yazmaya devam ediyoruz.
Bugün de o etkileyici projelerden birine konuk olmak için sizinle Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidip Home Staging Factory isimli mimarlık firması tarafından yeniden yaratılan eski ve yıkık dökük durumdaki bir konutu ziyaret edeceğiz. Bu eski ve bazı bölümleri bir hayli yıpranmış olan konut eskiden bir ofis alanıymış ama yenilemelerle bir eve dönüştürülmüş. Eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları karşılaştırdığımızda bu yenileme projesinin fantastik ve eşsiz bir dönüşüm olmasına hayran kalacağınıza eminiz.
Bu fotoğraf konutun ofis olarak kullanıldığı zamanlarda odanın görünüşünü bizlere yansıtıyor. Duvarlardaki küfü ve boyaların yıpranmış kötü görüntüsünü odaya girer girmez fark etmemek imkansız. Yerdeki ahşap döşemelerin ise yenilenmeye ve cilaya ihtiyacı varmış.
Projedeki, tasarım, malzeme seçimi, projelendirme ve dekorasyona kadar her bir adımı aynı tasarım ekibi yönetmiş. Mimarların odayı yenilerken birincil önceliği şık ve tarz sahibi bir yaşam alanı yaratmak olmuş. Yenileme çalışması yapılırken ilk olarak mermer, seramik karolar ve Portekiz taşları gibi doğal ve estetik malzemeli mobilyalar ve döşemeler tercih edilmiş.
Modern, kendine has ve lüks dokunuşlara sahip bir tarz sahibi olan bir oturma odası yaratmak için tasarımcılar önce duvarlardan başlamış ve duvarları yenilemekle yetinmeyerek şahane bir desenli duvar dekorasyonu yaratmışlar. Ahşap rabıtadan döşenmiş yerler ise ahşap malzemenin kıymeti bilinerek yenilenmiş ve cilalanmış. Odaya hakim olan ana renkler gri ve sarıdan oluşurken renk tonlamalarının geçişleri alanın karakterini belirliyor.
Yenilenen konut metrekare açısından çok geniş ve büyük olmadığı için oturma odası olabildiğince fonksiyonel bir yerleşimle tasarlanmış ve oturma odasının, yemek alanının ve hatta mutfağın aynı alanda, birbirleriyle bütünlük içinde ama kalabalık ve yoruculuk yaratmadan konumlanması sağlanmış. Odanın köşesine yerleştirilen mutfak alanı şık ve açık renk ahşaptan mutfak adasıyla alanın geri kalanından ayrılıyor.
Yemek alanına da daha detaylı bir açıyla tekrar bakmak istedik çünkü altı kişilik şık ve odanın genel estetik ve karakterine uyumlu yemek masası yerleşimi, çağdaş aydınlatma unsurları ve aksesuarlarıyla oldukça dikkate değer bir tasarım olma niteliği taşıyor. Yemek alanındaki kafes şeklinde tasarlanmış iki ayna da sıra dışı yaılarıyla dikkat çeken ayrıntılardan.
Mutfağın önceki hali duvarlarla diğer odalardan yalıtılmış oldukça küçük ve bakımsız, hiç albenisi olmayan oldukça sıradan bir alanmış. Mutfağın darlığı ve tezgahın neredeyse yok denecek kadar küçük olması sıradanlığın ve nahoş bir görüntüye sahip olmanın ötesinde fonksiyonel olarak da bir hayli kullanışsız.
Bir önceki fotoğrafta gördüğümüz o daracık ve boğucu alan içinde debelenmek yerine, duvarları kaldırarak oturma odasının içinde bir açık mutfak yaratılmış ve sonuç tek kelimeyle mükemmel olmuş! Artık oturma odasının penceresinden gelen doğal ışıkla aydınlık, yalın ve sade bir tasarıma sahip modern bir yerleşim ve kullanışlı ve geniş tezgahlar mutfağı oluşturuyor. Mutfak dolaplarının yalnızca tezgahın altına yerleştirilmesi ve üst kısımda sade bir raf kullanılması da odayı genişleten çağdaş ve son yıllarda trend olan parlak tasarım fikirlerinden.
Fotoğrafta yatak odasına dönüşecek olan bu odanın yenilenmeden önceki içler acısı hali görülüyor. Eskimiş, yıpranmış ve demode dolapların olduğu odanın dönüşümüne hayret edeceksiniz.
Eski halinde hiç doğal ışık almayan bu oda özel olarak yeniden dizayn edilerek aydınlatılmış. Yumuşak gri tonları kullanılarak renklendirilen odaya konumlandırılan üç kapılı dolap, yeterli depolama alanı sağlıyor. Dolaplardan arta kalan yerde de kapalı balkona bir geçiş uygulanmış ve böylece hem hoş ve konforlu bir oturma alanı oluşturulmuş hem de oda olduğundan çok daha ferah bir görünüme kavuşmuş.
Ebeveyn yatak odası olarak kullanılan bu oda içinde bir de banyo barındırıyor. Bu açıdan banyonun nerede konumlandığını da görebiliyoruz. Mini balkonla banyonun yer döşemeleri aynı renk ve desenlerde karolardan oluşarak odanın bütünlüğü sağlanmış.
Resimde de görebildiğimiz gibi, banyonun eski hali oldukça küçük, dar, karanlık ve bunaltıcıymış.
Banyonun eski haliyle yeni görünümü arasındaki geçiş tek kelimeyle şiirsel. Hatta bir yönüyle gerçek dışı çünkü eski haline baktığınızda yeni haline yakın bir tasarımı hayal bile edemiyorsunuz. Ahşap tezgah, sıra dışı tasarımlı mermer lavabo, çağdaş dizaynlı çeşmeler, duvar renkleri ve mekanı genişleten ayna dikkat çeken tasarım unsurlarını oluşturuyor.
Banyonun en dikkat çekici özelliği ise duş ünitesinin kare şeklindeki parmaklıklardan oluşan pencerenin yanında konumlanması. Çağdaş görünümlü ve göz alıcı bu tasarımda evin konumunun yüksekliğinden de faydalanarak şehir manzarasına karşı banyo yapmaya olanak veren bir tasarım yaratılmış.
Evin ikinci odasını oluşturan bu oda eskiden iş yerinin boğucu ve sıradan bir ofis odası olarak kullanılıyormuş ve cam bir duvarla diğer alanlardan ayrılıyormuş. Ev sahiplerinin de isteği doğrultusunda bu sıkıcı oda da şık bir yatak odasına dönüştürülmüş.
Bu iki yataklı odayı tarif etmek için üç kelime yeterli: Yalın, incelikli ve elegan. Misafir odası olarak düzenlenmiş olan bu odadaki iki yatak çift yatak olarak da, ayrılarak iki ayrı tek yatak olarak da kullanılabiliyor. Beyaz ve şık dolaplar da tasarım ve zarafetleriyle odanın dikkat çekici unsurlarından.
Bu dönüşüm hikayesini beğendiyseniz, Önce & Sonra: Bir apartman dairesinin inanılmaz değişimi isimli yazımızın da ilginizi çekeceğinden eminiz.