Eski bir iş yerini nasıl eve dönüştürürüm?

homify sayfalarında sizlerle paylaştığımız yazılar arasında en çok ilgi görenler genellikle Önce & Sonra başlığı altındaki yenileme projelerini incelediğimiz yazılar oluyor. Biz de bu yüzden boş ya da harabe halindeki eski yaşam alanlarının yepyeni bir dünyaya dönüştürüldüğü ilham verici projeleri daha da sıklaştırarak yazmaya devam ediyoruz.

Bugün de o etkileyici projelerden birine konuk olmak için sizinle Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidip Home Staging Factory isimli mimarlık firması tarafından yeniden yaratılan eski ve yıkık dökük durumdaki bir konutu ziyaret edeceğiz. Bu eski ve bazı bölümleri bir hayli yıpranmış olan konut eskiden bir ofis alanıymış ama yenilemelerle bir eve dönüştürülmüş. Eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları karşılaştırdığımızda bu yenileme projesinin fantastik ve eşsiz bir dönüşüm olmasına hayran kalacağınıza eminiz.