Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri

Ev dekorasyonuna başlarken önceliği mutfak, salon ve yatak odasına verenlerdenseniz, yatak odası dekorasyonunun en önemli detayının mobilya ve dolayısıyla gardrop olduğunu da kabul edersiniz sanırız. Kıyafet, ayakkabı ve aksesuar gibi eşyalarınızı nereye koyacağınızdan daha önemlisi nasıl muhafaza edeceğinizdir. Çünkü onları ne kadar düzgün yerleştirirseniz ömürlerini de o kadar uzatmış olursunuz. Bu gerçekten yola çıkarak hem eşyalarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz kadar kullanışlı, hem de odanızın stilini tamamlayacak kadar şık bir gardrop seçmeniz gerekecek. Gardrop seçerken odanın stiline bağlı kalabileceğiniz gibi, stilin dışına çıksanız bile doğru kullanım ile bir uyum oluşturarak tarzınızı da yansıtabilirsiniz. Yatağınızla veya diğer mobilyalarınızla takım olsun ya da olmasın, doğru fikirlerle seçeceğiniz bir gardrop modeli odanızın havasını tamamen değiştirecektir.
Homify profesyoneller ekibi olarak bu zorlu görevde size ilham verecek birbirinden kullanışlı ve şık gardrop modellerini derleyip, işinizi kolaylaştıracak ip uçları ile birlikte bu yazımızda sunuyoruz. Yatak odası mobilyaları üzerine de örnekler görmek isterseniz “Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Beton duvar ve tavanıyla dikkat çeken bu tasarımın, yatağı ve gardırobu arasında mükemmel bir uyum var. Masif meşeden üretilen yatak, yüzeyinin bir kısmında yine meşe kullanılan gardrop ile takım yapılarak, odanın gri tonların hakim olduğu havasına eklenmiş. Sürgülü dolap kapakları ile bol raf ve askılıkları gardırobu son derece kullanışlı bir hale getirmiş. Tasarımı ile de göz dolduran bu mobilya takımı ile bol pencereli alan son derece ferah ve aydınlık dekor kazanmış.
Rustik stilin birçok özelliğini başarılı bir çizgide bünyesine ekleyen bu tasarımın renk dağılımı da oldukça sağlam. Chesterfield yatak başlığının renk olarak odadaki diğer kumaşlarla uyumu, stil olarak da gardrop ve tuvalet masası ile uyumu göz dolduruyor. Duvar kağıtları ve gardrop birlikte bir tasarım dehası gibi görünüyorlar. Eğer yatağınızdan bağımsız mobilya kullanmak istiyorsanız bu dekordaki gibi gardrop ve tuvalet masası takımlarını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu stil ve renklerde bir takımı hemen her tarzda odaya rahatlıkla uygulayıp eklektik dizaynın keyfini sürebilirsiniz. Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko imzalı bu çalışma, yatak odası dekorasyonunuz için size birçok konuda ilham verecektir.
Beyaz ve ferah alanlar, ahşap zemin, cam ve metal aksesuarlar ve sıcacık bir halı ile iskandinav stilin mükemmel bir örneği ile karşı karşıyayız. Dekorda kullanılan gardrop diğer bütün eşyalar gibi beyaz renkte ve oldukça kullanışlı. Duvar boyu uygulanan gardrop tasarımı, sürgülü kapakları ve sleek yüzeyiyle dikkat çekiyor. Klasik askı ve raf sisteminin yanında tel çekmeceleri ile de birçok kalabalığınızı toparlayacak özgün bir sisteme sahip.
Klasik stilde dekor edilmiş ve oldukça gösterişli bu yatak odasının gardıropları da odanın stil ve renk bütünlüğünü koruyor. Duvar, kapı gibi yapı detaylarıyla aynı renkte uygulanan ve pürüzsüz yüzeye sahip gardırobun kapakları da klasik açılır kapanır sistemde üretilmiş. Dekorun perde, halı duvar kağıdı gibi desenli ögelerinin yanına tek ve pastel rengi ile tatlı bir sadelik katmış. Ayrıca tuvalet masası ile takım kullanılan gardrop odanın stilini tamamlamış.
Cam ve tuğladan oluşan yan duvarları, metal aydınlatması ve ahşap zemini ile endüstriyel stili çağrıştıran odaya, yatakla takım modern stilde bir gardrop eklenerek, eklektik stilin başarılı bir örneği oluşturulmuş. Yatak başlığı ve gardıroptaki benzer çizgiler odanın odak noktasını belirlemiş. Gardıropta en çok aranan özelliklerden biri olan boy aynası, sürgülü kapaklarla birleşince gardırobu son derece kullanışlı bir forma bürümüş hem de görkeminden ödün vermeden.
Klasik ve modern çizgiler taşıyan bu stilde kullanılan yatak ve gardrop takımı, stilin odak noktası olmakla kalmayıp odanın havasına da yumuşak bir ihtişam kazandırmış. Hafif renkler ve yoğun olmayan ama dikkat çeken desenlerle özel bir uyum oluşturmuş. Ayrıca takımın chesterfield yatak başlığı ve tam boy aynalı, sürgülü kapaklı gardırobu son derece şık. Sizin de yatak odanız modern stilde ve sade bir görüntüye sahipse, bu tarz bir yatak takımı ile odanıza ihtişam kazandırabilirsiniz.
Modern stilde ve sade bir çizgiye sahip odanın, dikkat çeken bir kaç güzel detayı var. Bunlardan birisi; dolabın üzerinde bulunan siyah yapı borusu odanın stiline brütal bir tat eklemiş. Bir diğeri ise, jaluzi görünümlü yüzeye sahip beyaz dolap kapakları, odanın pencereleriyle adeta takım oluşturmuş. Geniş ve oldukça kullanışlı görünen, beyaz renkli, farklı yüzeyli gardrop ile odanın bütün kalabalığı ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Varaklı, işlemeli, modern ve klasik çizgiler taşıyan görkemli bir gardırop. Odanın stili ne olursa olsun, özgün ve dikkat çeken tarzı ile ortama uyum sağlayacaktır. Ayrıca beyaz renk gardıroba, her stilde rahatlıkla kullanılabilme özelliği kazandırıyor. Görselde ahşap zemin, beyaz duvarlar ve mobilyalar ile birebir uyum sağlamış.
Bir köy veya çiftlik evi dekorasyonuna ait olan bu sıra dışı gardırop, country stilin çizgisini taşısa da birçok farklı stilde rahatlıkla kullanılabilecek kadar özgün. Kaliteli ahşap malzeme ve dolap başlığı ile göz dolduran gardırobun dikkat çeken yanı elbette ki kapakları. Tam anlamı ile kapak denemese de kapak işlevi gören perdesi, etnik desenlere ve dokuya sahip, stile uyumlu natürel bir kumaştan üretilmiş.
Minimalist stilin izlerini taşıyan, son derece modern ve sade bir görünüme sahip olsa da farklı dizaynı ile dikkat çeken bir gardırop. Farklı dolap kapakları, cam ve ahşap malzemeden üretilen detayları ile dolabın içerisini görme imkanı sağlayan bir tasarıma sahip. Ayrıca yerleştirme şekli ile odanın bir köşesini giyinme odası haline getiren özel bir kullanımı var.
İskandinav stili bir odada kullanılan bu gardırobun tek göz olduğuna bakmayın, boyundan büyük kalabalığı görünmez edebilecek bir iç hacme sahip. Cilalanmamış ahşap görüntüsü ile etnik bir havaya sahip ve geleneksel çizgideki bu gardrop hemen her stilde odanın dekoruna takım veya tek parça olarak uygulanabilir.
Yatak odanızda giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir alan varsa istediğiniz büyüklükte bir gardrop seçebilirsiniz. Hatta bir çok aksesuar ile dekoru zenginleştirme şansı da sunan bu alanlar için ideal olabilecek bir gardrop modelini görselde sunuyoruz. Beyaz ve çok bölmeli yapısı ile her stile uyabilecek geniş ve kullanışlı bir model çok eşyalı evler için kurtarıcı olabilir.
Gardrop ve yatak odası üzerine konuşurken miniklerin odalarını görmezden gelmeyelim. Hatta onlar yatak odalarında bizden çok vakit geçirdiklerinden kullanacağınız mobilyalar onlar için daha büyük bir önem taşıyabilir. Bol raf ve çekmeceli modeller çocuk odalarının kalabalığı için idealdir. Ayrıca beyaz rengin ferah görüntüsü de odaya yakışacaktır.