Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri

Ev dekorasyonuna başlarken önceliği mutfak, salon ve yatak odasına verenlerdenseniz, yatak odası dekorasyonunun en önemli detayının mobilya ve dolayısıyla gardrop olduğunu da kabul edersiniz sanırız. Kıyafet, ayakkabı ve aksesuar gibi eşyalarınızı nereye koyacağınızdan daha önemlisi nasıl muhafaza edeceğinizdir. Çünkü onları ne kadar düzgün yerleştirirseniz ömürlerini de o kadar uzatmış olursunuz. Bu gerçekten yola çıkarak hem eşyalarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz kadar kullanışlı, hem de odanızın stilini tamamlayacak kadar şık bir gardrop seçmeniz gerekecek. Gardrop seçerken odanın stiline bağlı kalabileceğiniz gibi, stilin dışına çıksanız bile doğru kullanım ile bir uyum oluşturarak tarzınızı da yansıtabilirsiniz. Yatağınızla veya diğer mobilyalarınızla takım olsun ya da olmasın, doğru fikirlerle seçeceğiniz bir gardrop modeli odanızın havasını tamamen değiştirecektir.

Homify profesyoneller ekibi olarak bu zorlu görevde size ilham verecek birbirinden kullanışlı ve şık gardrop modellerini derleyip, işinizi kolaylaştıracak ip uçları ile birlikte bu yazımızda sunuyoruz. Yatak odası mobilyaları üzerine de örnekler görmek isterseniz “Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.