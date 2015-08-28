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Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri

Homify Homify
Behagliches Loft, Elke Altenberger Interior Design & Consulting Elke Altenberger Interior Design & Consulting Eklektik Giyinme Odası
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Ev dekorasyonuna başlarken önceliği mutfak, salon ve yatak odasına verenlerdenseniz, yatak odası dekorasyonunun en önemli detayının mobilya ve dolayısıyla gardrop olduğunu da kabul edersiniz sanırız. Kıyafet, ayakkabı ve aksesuar gibi eşyalarınızı nereye koyacağınızdan daha önemlisi nasıl muhafaza edeceğinizdir. Çünkü onları ne kadar düzgün yerleştirirseniz ömürlerini de o kadar uzatmış olursunuz. Bu gerçekten yola çıkarak hem eşyalarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz kadar kullanışlı, hem de odanızın stilini tamamlayacak kadar şık bir gardrop seçmeniz gerekecek. Gardrop seçerken odanın stiline bağlı kalabileceğiniz gibi, stilin dışına çıksanız bile doğru kullanım ile bir uyum oluşturarak tarzınızı da yansıtabilirsiniz. Yatağınızla veya diğer mobilyalarınızla takım olsun ya da olmasın, doğru fikirlerle seçeceğiniz bir gardrop modeli odanızın havasını tamamen değiştirecektir.

Homify profesyoneller ekibi olarak bu zorlu görevde size ilham verecek birbirinden kullanışlı ve şık gardrop modellerini derleyip, işinizi kolaylaştıracak ip uçları ile birlikte bu yazımızda sunuyoruz. Yatak odası mobilyaları üzerine de örnekler görmek isterseniz “Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Meşe detaylı gardrop

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Beton duvar ve tavanıyla dikkat çeken bu tasarımın, yatağı ve gardırobu arasında mükemmel bir uyum var. Masif meşeden üretilen yatak, yüzeyinin bir kısmında yine meşe kullanılan gardrop ile takım yapılarak, odanın gri tonların hakim olduğu havasına eklenmiş. Sürgülü dolap kapakları ile bol raf ve askılıkları gardırobu son derece kullanışlı bir hale getirmiş. Tasarımı ile de göz dolduran bu mobilya takımı ile bol pencereli alan son derece ferah ve aydınlık dekor kazanmış.

Başarılı bir tarz: Rustik

Domiklasik Genç Odası Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Çocuk Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Domiklasik Genç Odası

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustik stilin birçok özelliğini başarılı bir çizgide bünyesine ekleyen bu tasarımın renk dağılımı da oldukça sağlam. Chesterfield yatak başlığının renk olarak odadaki diğer kumaşlarla uyumu, stil olarak da gardrop ve tuvalet masası ile uyumu göz dolduruyor. Duvar kağıtları ve gardrop birlikte bir tasarım dehası gibi görünüyorlar. Eğer yatağınızdan bağımsız mobilya kullanmak istiyorsanız bu dekordaki gibi gardrop ve tuvalet masası takımlarını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu stil ve renklerde bir takımı hemen her tarzda odaya rahatlıkla uygulayıp eklektik dizaynın keyfini sürebilirsiniz. Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko imzalı bu çalışma, yatak odası dekorasyonunuz için size birçok konuda ilham verecektir.

İskandinav stilin asaleti

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Yatak Odası
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Beyaz ve ferah alanlar, ahşap zemin, cam ve metal aksesuarlar ve sıcacık bir halı ile iskandinav stilin mükemmel bir örneği ile karşı karşıyayız. Dekorda kullanılan gardrop diğer bütün eşyalar gibi beyaz renkte ve oldukça kullanışlı. Duvar boyu uygulanan gardrop tasarımı, sürgülü kapakları ve sleek yüzeyiyle dikkat çekiyor. Klasik askı ve raf sisteminin yanında tel çekmeceleri ile de birçok kalabalığınızı toparlayacak özgün bir sisteme sahip.

Tatlı rüyaların pembe mobilyaları

Hürrem Suit Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hürrem Suit

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Klasik stilde dekor edilmiş ve oldukça gösterişli bu yatak odasının gardıropları da odanın stil ve renk bütünlüğünü koruyor. Duvar, kapı gibi yapı detaylarıyla aynı renkte uygulanan ve pürüzsüz yüzeye sahip gardırobun kapakları da klasik açılır kapanır sistemde üretilmiş. Dekorun perde, halı duvar kağıdı gibi desenli ögelerinin yanına tek ve pastel rengi ile tatlı bir sadelik katmış. Ayrıca tuvalet masası ile takım kullanılan gardrop odanın stilini tamamlamış.

Modern bir yatak odası takımı

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Cam ve tuğladan oluşan yan duvarları, metal aydınlatması ve ahşap zemini ile endüstriyel stili çağrıştıran odaya, yatakla takım modern stilde bir gardrop eklenerek, eklektik stilin başarılı bir örneği oluşturulmuş. Yatak başlığı ve gardıroptaki benzer çizgiler odanın odak noktasını belirlemiş. Gardıropta en çok aranan özelliklerden biri olan boy aynası, sürgülü kapaklarla birleşince gardırobu son derece kullanışlı bir forma bürümüş hem de görkeminden ödün vermeden.

Dore işlemeler

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik ve modern çizgiler taşıyan bu stilde kullanılan yatak ve gardrop takımı, stilin odak noktası olmakla kalmayıp odanın havasına da yumuşak bir ihtişam kazandırmış. Hafif renkler ve yoğun olmayan ama dikkat çeken desenlerle özel bir uyum oluşturmuş. Ayrıca takımın chesterfield yatak başlığı ve tam boy aynalı, sürgülü kapaklı gardırobu son derece şık. Sizin de yatak odanız modern stilde ve sade bir görüntüye sahipse, bu tarz bir yatak takımı ile odanıza ihtişam kazandırabilirsiniz.

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Faklı yüzeylere sahip dolap kapakları

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Yatak Odası
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Modern stilde ve sade bir çizgiye sahip odanın, dikkat çeken bir kaç güzel detayı var. Bunlardan birisi; dolabın üzerinde bulunan siyah yapı borusu odanın stiline brütal bir tat eklemiş. Bir diğeri ise, jaluzi görünümlü yüzeye sahip beyaz dolap kapakları, odanın pencereleriyle adeta takım oluşturmuş. Geniş ve oldukça kullanışlı görünen, beyaz renkli, farklı yüzeyli gardrop ile odanın bütün kalabalığı ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Görkemli bir sadelik

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Varaklı, işlemeli, modern ve klasik çizgiler taşıyan görkemli bir gardırop. Odanın stili ne olursa olsun, özgün ve dikkat çeken tarzı ile ortama uyum sağlayacaktır. Ayrıca beyaz renk gardıroba, her stilde rahatlıkla kullanılabilme özelliği kazandırıyor. Görselde ahşap zemin, beyaz duvarlar ve mobilyalar ile birebir uyum sağlamış.

Country stilin sıradışı yansıması

Kahya Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Yatak Odası
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Kahya Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Bir köy veya çiftlik evi dekorasyonuna ait olan bu sıra dışı gardırop, country stilin çizgisini taşısa da birçok farklı stilde rahatlıkla kullanılabilecek kadar özgün. Kaliteli ahşap malzeme ve dolap başlığı ile göz dolduran gardırobun dikkat çeken yanı elbette ki kapakları. Tam anlamı ile kapak denemese de kapak işlevi gören perdesi, etnik desenlere ve dokuya sahip, stile uyumlu natürel bir kumaştan üretilmiş.

Alışılmışın dışında, minimalist bir şıklık

Летняя квартира у Черного моря, Котова Ольга Котова Ольга Minimalist Giyinme Odası
Котова Ольга

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

Minimalist stilin izlerini taşıyan, son derece modern ve sade bir görünüme sahip olsa da farklı dizaynı ile dikkat çeken bir gardırop. Farklı dolap kapakları, cam ve ahşap malzemeden üretilen detayları ile dolabın içerisini görme imkanı sağlayan bir tasarıma sahip. Ayrıca yerleştirme şekli ile odanın bir köşesini giyinme odası haline getiren özel bir kullanımı var.

Etnik çizgiler

Apartament na Kabatach, Studio Inaczej Studio Inaczej İskandinav Giyinme Odası
Studio Inaczej

Studio Inaczej
Studio Inaczej
Studio Inaczej

İskandinav stili bir odada kullanılan bu gardırobun tek göz olduğuna bakmayın, boyundan büyük kalabalığı görünmez edebilecek bir iç hacme sahip. Cilalanmamış ahşap görüntüsü ile etnik bir havaya sahip ve geleneksel çizgideki bu gardrop hemen her stilde odanın dekoruna takım veya tek parça olarak uygulanabilir.

Giyinme odalarının çok bölmeli gardropları

Behagliches Loft, Elke Altenberger Interior Design & Consulting Elke Altenberger Interior Design & Consulting Eklektik Giyinme Odası
Elke Altenberger Interior Design &amp; Consulting

Elke Altenberger Interior Design & Consulting
Elke Altenberger Interior Design &amp; Consulting
Elke Altenberger Interior Design & Consulting

Yatak odanızda giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir alan varsa istediğiniz büyüklükte bir gardrop seçebilirsiniz. Hatta bir çok aksesuar ile dekoru zenginleştirme şansı da sunan bu alanlar için ideal olabilecek bir gardrop modelini görselde sunuyoruz. Beyaz ve çok bölmeli yapısı ile her stile uyabilecek geniş ve kullanışlı bir model çok eşyalı evler için kurtarıcı olabilir.

Çocuklar için eğlenceli ve pratik tercihler

Casa Itu, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Giyinme Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Gardrop ve yatak odası üzerine konuşurken miniklerin odalarını görmezden gelmeyelim. Hatta onlar yatak odalarında bizden çok vakit geçirdiklerinden kullanacağınız mobilyalar onlar için daha büyük bir önem taşıyabilir. Bol raf ve çekmeceli modeller çocuk odalarının kalabalığı için idealdir. Ayrıca beyaz rengin ferah görüntüsü de odaya yakışacaktır.

En güzel sehpa takımları
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