Göz dolduran oturma grupları

Sonbahar yaklaşınca biz de kendimizi iç mekan dekorasyonuna eğilen yazılar yazarken bulduk, bugün de yine oturma odalarının olmazsa olmazlarından oturma gruplarının birbirinden değişik örnekleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında bir gezintiye çıkaracağız.

Yeni şehirlilerin yaşamında artık minimalist ve modern çizgiler hakimiyet kazanmış durumda ama klasikten vazgeçemeyenlerin sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğunu söylemeliyiz. Renk konusundaysa, kırmızı ya da koyu gri gibi tonlar her zamanki yaygınlığını sürdürüken, kahverengi her tonunun ama özellikle de açık versiyonlarının büyük bir atağa kalktığını belirtelim.

Klasik bir oturma grubu normalde bir kanepe ve iki tekli koltuktan oluşur desek yanlış olmaz sanırız ancak aşağıdaki yazımızda kullandığımız örneklerde de göreceğiniz üzere ihtiyaç, işlev, estetik gibi unsurlara bağlı olarak otruma grubunun eleman sayısında elbette değişiklikler olabilir. Daha önceki yazılarda başka vesilellerle de belirttiğimiz gibi önemli olan, ilk etapta ne istediğine karar, gerisi daha sonra daha kolay gelecektir. Dekorasyon ve uyum zor konular; bu konularda uzmanlara başvurmaktan çekinmeyin, fikir almakta her zaman fayda vardır.

Şimdi gelin 10 farklı oturma grubu yardımıyla sizlere yeni fikirler vermeye çalışalım.