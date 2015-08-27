Göz dolduran oturma grupları

Sonbahar yaklaşınca biz de kendimizi iç mekan dekorasyonuna eğilen yazılar yazarken bulduk, bugün de yine oturma odalarının olmazsa olmazlarından oturma gruplarının birbirinden değişik örnekleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında bir gezintiye çıkaracağız.
Yeni şehirlilerin yaşamında artık minimalist ve modern çizgiler hakimiyet kazanmış durumda ama klasikten vazgeçemeyenlerin sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğunu söylemeliyiz. Renk konusundaysa, kırmızı ya da koyu gri gibi tonlar her zamanki yaygınlığını sürdürüken, kahverengi her tonunun ama özellikle de açık versiyonlarının büyük bir atağa kalktığını belirtelim.
Klasik bir oturma grubu normalde bir kanepe ve iki tekli koltuktan oluşur desek yanlış olmaz sanırız ancak aşağıdaki yazımızda kullandığımız örneklerde de göreceğiniz üzere ihtiyaç, işlev, estetik gibi unsurlara bağlı olarak otruma grubunun eleman sayısında elbette değişiklikler olabilir. Daha önceki yazılarda başka vesilellerle de belirttiğimiz gibi önemli olan, ilk etapta ne istediğine karar, gerisi daha sonra daha kolay gelecektir. Dekorasyon ve uyum zor konular; bu konularda uzmanlara başvurmaktan çekinmeyin, fikir almakta her zaman fayda vardır.
Şimdi gelin 10 farklı oturma grubu yardımıyla sizlere yeni fikirler vermeye çalışalım.
Klasikle bağını koparamayanlara seslenen bir oturma grubuyla devam etmek istiyoruz. Eklektik öğeler de içeren, açık tonların tamamen hakimiyetindeki oturma grubunda dikkati en çok çeken birbirinden farklı iki çiftten oluşan dört tekli koltuğun oldukça geniş oluşları ve fotoğrafın solundaki açık pembe koltukların tekerlekli oluşları. Hem kanepenin kendinin, hem de arka yan kısımlarının yüksekliği oturma grubunun bu parçasını haşmetli ve ihtişamlı göstermiş. Kanepenin mora daha yakın dokusuyla mavi renkler içeren yastıklara yumuşak bir geçiş yapılmış. Klasikçilerin mutlaka aklının bir köşesinde bulunması gereken bir tasarım.
Mütevazi ölçülerdeki bir odayı başarıyla dolduran ve İspanya’da tasarlanan bu oturma grubu, İspanyol rahatlığına uygun biçimde, belki de siestalar için düşünülmüş, bunu fotoğrafın sağındaki tamamen uzanmak için tasarlanmış koltuktan anlıyoruz. Bahsettiğimiz koltukla ikili kanepeye hakim olan açık kahverengi, tekli koltuklar ve sehpada yerini aynı rengin koyu tonlarına bırakmış. Aydınlatma ve ahşap zeminle desteklenen dekorasyon, televizyon için düşünülen fevkalade bir ahşap rafla tamamlanmış. Konforuna düşkünler için ve aynı zamanda birçok kişiyi ağırlayabilecek bir dekorasyon ortaya çıkmış.
Fotoğrafta gördüğünüz oturma grubu örneği Hiba Mimari ve İç Dekorasyon tarafından ülkemizde tasarlandı. Kırmızı dekorasyonda her zaman en çok kullanılan renklerden biri olagelmiştir, o hep bahsedilen cezbediciliği nedeniyle belki de. Bu rengi çekici bulanlara hitap eden yandaki oturma grubu yaprak ve çiçek figürlerinden oluşan açık renkli yastık ve arkalıkları da kırmızıyla zarif bir biçimde harmanlamış. Kanepenin alt kısmındaki bej rengin sehpadakiyle ne kadar paralel olduğu da dikkatli gözlerden kesinlikle kaçmamıştır.
Şömineli bir ev hemen hemen herkesin hayalini kurduğu bir fenomendir. Bir de fotoğrafta görüldüğü gibi iyi dekore edilirse keyfine doyum olmaz doğrusu. Kahverenginin neredeyse tüm tonlarının kullanıldığını gördüğümüz bu örnekte de, ölçüleri göz önüne alındığında geniş bir kapasiteye sahip kanepeye, belirttiğimiz gibi kahverenginin çeşitli tonlarında yastıklar ve hasır örgü motifli bir tekli koltuk eşlik ediyor. Bu hasır örgü motifi sayesinde sehpadaki saksıyla uyumlu bir ikili oluşturken, ahşap yapısıyla da büyük ve küçük sehpalara fevkalade uyum sağlamış görünüyor. Size de şöminenin keyfini sürmek kalıyor!
Logos Mimarlık tarafından ülkemizde tasarlanan bu odadaki klasikle modernizmi harmanlayan dekorasyon hemen dikkat çekiyor. Beyaza boyanmış ahşaptan yapılma dört adet tekli koltuktan oluşan oturma grubunda insana adeta serinlik veren bir beyaz-açık pembe uyumu var. Çiçek motifleri taşıyan ve kahverengi bir dokuyla çerçevelenmiş yastıklarla görüntü zenginliği ve konfor birarada yaratılmaya çalışılmış. Parke zemin ve ahşaptan diğer mobilya ve aksesuarlarla tamamlandığında göze hitap eden bir oda dekorasyonuna sahip olmanız işten bile değil, bu konuda uzmanlardan yardım da alabilirsiniz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi kırmızı dekorasyonda en çok yeri tutan renklerin başında geliyor. Parlak kırmızı ve beyazdan oluşan ve klasik öğeler barındıran bu oda Di-Ar İç Mimarlık tarafından tasarlandı. Kırmızı üzerine beyaz ve beyaz üzerine kırmızı yastıklarla kontrast arttırımına gidilen oturma grubu perdeler, sehpa diğer aksesuarlarla uyumlandırılmış. Karşılıklı ikişer kanepe ve tekli koltuktan oluşan oturma grubu gösterişli yapılarıyla ihtişamdan hoşlananların ruhunu okşuyor. Geniş oturma yüzeylerinden anlayabileceğimiz gibi sadece burada kalmayıp, konfor da sağlamakta bu oturma grubumuz.
Yavaş yavaş adım atmaya hazırlandığımız sonbahar hemen hemen herkese hüzün veren bir aydır; Dökülen yaprakları, kısalan günleri, soğumaya başlayan havasıyla. İşte Cese Home Concept bu sonbahar hüznünü fotoğrafını gördüğünüz dekorasyonla adeta enerjiye çevirmiş ve bu harikulade tasarım çıkmış. Taş yapılar ve/veya ahşap zeminlere birebir uygun bu oturma grubu alçalıp yükseltilebilecek şekilde tasarlanmış arkalıklarıyla işlevsellik konusunda da oldukça iddialı. Yerdeki kuru yapraklarla uuymlu motiflere sahip yastıklar, boş bir çerçeve, bir sandık, kısacası hemen hemen hiçbirşey eksik bırakılmamış, sonbahar havasını nekşetmek için, tam bir dekorasyon harikası.
Cese Home Concept’in zine oldukça başarılı ama tarz olarak daha farklı bir dekorasyonu. Hepsi birbirinden farklı renkte iki kanepe ve bir tekli koltuktan oluşan oturma grubunda koltukların rengini taşıyan yastıklar ve sehpayla aynı materyal ve tarzda hareketli bir sehpa konfor unsurunun başarıyla yerine getirilmesi sağlıyor. Öncelikle küçük bir ailenin ihtiyacını karşılayacak ölçülerdeki koltuklarımız, incecik ama çok şık ahşaptan bacaklar üzerinde duruyor.
Bu kez Almanya’dan aldığımız bir örnekle devam etmek istiyoruz. Bir bej rengi kanepeyle iki açık kahverengi tekli koltuktan oluşan oturma grubunu, tekli koltuklarla aynı renkte bir puf tamamlıyor. Geometrik hatlardan oluşan yapısı ve oldukça kabarık görünen oturma kısımlarına, uzaktan bakmak bile konfor hissini yaşatmaya yetiyor. Perde, zemin, lamba ve aksesuar gibi diğer yan öğeler bu koltuklarla optimum şekilde bir araya getirilirse ortaya görüldüğü gibi bir estetik harikasının çıkması çok da zor değil.
Son örneğimiz Fransa’dan geliyor. Fransızlar’ın moda ve dekorasyon konusundaki ünleri malumunuzdur. Kırmızı, bordo ve pembenin en açıktan en koyuya kadar neredeyse tüm tonlarının kullanıldığı bu oturma grubunda renk zenginliğini sağlamada en çok yardımcı olan bol sayıda yastık kullanılması olmuş. İrili ufaklı yastıklar L şeklindeki kanepede arz-ı endam ederken, diğer unsurlar olarak iki adet tekli koltuk ve yine kırmızı renk bir puf dikkat çekiyor. Deri sevenlein kesinlikle kaçırmamamsı gereken bu oturma grubu geniş yüzeyiyle oturma kolaylığı ve rahatlığı da sağlıyor.
Bu yazımız oturma grupları temasına giriş niteliğindeydi, zira tasarım ve dekorasyona bir sınır koymak mümkün değil. İleride devam etmek üzere konumuzu şimdilik sonlandırıyoruz ancakm oturma grupları konusu ilgisinizi çektiyse sitemizdeki ‘Ne siyah ne beyaz şimdi trend gri oturma grupları’ isimli yazıya da bakmanızda fayda var diye düşünüyoruz, özellikle de gri renk tutkunları için.