Evlere yepyeni görünüm kazandıran koltuk takımları

Sıra dışı fikirler salon dekorasyonunu eğlenceli hale getiriyor. Başka formlarda veya dokularda koltukları bir araya getirmek artık eskisi kadar zor değil. Beyaz koltuk, pembe koltuk ve çiçek desenli koltuğu bir araya getiren tasarım naif tonlarıyla gözlerinizi okşuyor. Duvar zemini ve yer döşemesinde sadeliğin tercih edildiği salon dekorasyonunda, mobilyalar ve halı renkleri özgür bırakılmış. Capcanlı renklerin kullanıldığı halı, sıra dışı görsel etkileriyle salona sıcak bir hava verirken, koltuk takımları yumuşak tonlarda tutulmuş. Tek renk koltuk ve desenli koltukta kullanılan dekoratif yastık dokuları üzerinden diğer koltuklarla ahenk yakalanıyor. Konfor sunan tasarımıyla evlerin gözdeleri olabilecek koltuk takımları artık her zevke hitap eden desen, doku ve renk modelleriyle karşınıza çıkıyor. Simetriyi ve muntazam uyum şartlarını geride bırakan modernist yaklaşım, yeni fikirlere açık olmanızı gerektirebilir.

Daha fazla koltuk modelleri ile ilgileniyorsanız Sıradışı tekli koltuk modelleri yazımıza da bir göz atabilirsiniz.