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Evlere yepyeni görünüm kazandıran koltuk takımları

Meral Eser Meral Eser
O.T.A.6, Stefania Murra Designer Stefania Murra Designer Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Birbirinden farklı ve değişik tarzlara sahip salon ve oturma odalarının vazgeçilmezi şüphesiz ki mobilyalardır. Keyif veren tasarımlarıyla, estetik ve işlevsel sunumlarıyla evlerimizin kalbi olan salonların olmazsa olmazıdır. Mutlu bir ev yaşantısının yegane unsurlarından biri, konfor ve huzur sağlayan bir atmosfer sunmak. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yaşam alanı konfor ve estetiğin buluştuğu bir ev dekorasyonu ile mümkün. Şüphesiz ki mobilyalar mevzubahis olduğunda akla ilk gelenlerden biri de kanepe ve koltuklardır. Hangi stilde dekore ederseniz edin, koltuklarda konfor ve estetik daima aranılan bileşenlerdir. Evinizi yeniden dekore etmek istiyor olabilirsiniz, ya da bambaşka bir hava kazandırmak arayışındasınız;  farklı tarzlarda koltuk takımlarıyla sahip olduğunuz en güzel ev dekorasyonlarından birine ulaşabilirsiniz. Koltuk tasarımlarıyla ilgileniyor ve spesifik ürün fikirlerinden faydalanmak isterseniz, ayrıca Beyaz koltuk tasarımları yazımıza da bir göz atabilirsiniz. İçinizi açan renkleriyle, farklı tarzlarda yaklaşımlarıyla tekli koltuk ve koltuk takımları modelleri için hazırladığımız örnekleri incelemeye başlayabiliriz.

Salonun en eğlenceli objesi koltuklar

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Oturma Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Rengarenk koltuk modeli salona girer girmez cazibesiyle dikkatleri çekiyor. Canlılık katan ve enerji veren tonlarıyla renkli kişiliklere şahane bir koltuk alternatifi sunuyor. Mavinin ve pembenin şeker tonlarını kullanırken, nötr renk olarak gri de tercih edilerek tasarlanmış. Renkli ve iç açan çiçek desenleriyle dekoratif yastıklar kullanılmış. Salon dekorasyonunda dikkatleri çeken mavi duvar ve kırmızıya çalan pembe renk tonlarını barındıran dekoratif kilim de dekorasyonla tamamen uyumlu. Modern stilde dizayn edilmiş salonda içinizi açan renkleriyle koltuk takımları dikiş izlerini öne çıkaran orjinal formlarda tasarlanmış. Bu güzel koltuk takımının bulunduğu salon Portekiz'de bulunan Rosa Pura Home Store tarafından dizayn edilmiş.

Aksesuarlarla yakalanan uyum

Taylors Etc Furniture , Taylors Etc Taylors Etc Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Taylors Etc

Taylors Etc Furniture

Taylors Etc
Taylors Etc
Taylors Etc

Dekoratif yastıklarla desteklenen tasarımıyla şıklık abidesi bir koltuk modeli ile karşı karşıyayız. Nötr renklere bürünen duvar zemini ile oturma odasını tamamlayan aydınlatma unsuru, mobilya ve aksesuar olarak öne çıkmış. Halı ve yine koltuklarda kullanılan yastık detaylarında uyumu yakalayan ara renkler tercih edilmiş. Genel olarak soğuk ve koyu renklerin tercih edildiği salon dekorasyonunda, konfor sunan koltuk modelleri her ev için aranılan özellikler içeriyor.

Farklı pastel dokularla tasarım

lenova consept Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

lenova consept

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Benzer renklerin farklı parçalarda yer aldığı tasarımda, bir koltuk diğeriyle tıpa tıp benzeşmiyor. Fakat yine de pastel renklerle ahenk yakalanıyor. Yumuşak tonlarda pembe, mavi ve bej renklerinin kullanıldığı koltuk takımı, içinizi açan ferah bir salon sunuyor. Detaylara dikkat eden biriyseniz, parlak mavi rengin kullanımının herhangi bir simetri oluşturmadığını göreceksiniz. Birbirinden farklı ama bir o kadar uyumlu koltuk tasarımları modern dekorasyon unsurlarının en gözdelerinden biri. Gördüğünüz şık salon tasarımı, İstanbul'da bulunan Trabcelona Design tarafından dekore edilmiş. 

Farklı tarzlara hitap eden modernist koltuk tasarımları

O.T.A.6, Stefania Murra Designer Stefania Murra Designer Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Stefania Murra Designer

Stefania Murra Designer
Stefania Murra Designer
Stefania Murra Designer

Günümüzde artık yeni model koltuk tasarımlarıyla ilgilenenler için modernist yaklaşımlar mevcut. Naif formlarıyla, sadelik ve şıklığı bir arada bulabileceğiniz koltuk takımları bulunduğu atmosferi de etkiliyor. İçinizi açan renkleriyle oturma odasına, koltuk tasarımlarında kullanılan göz alıcı mavi renk detaylarla hareket katılmış. Minimal formlarıyla gördüğünüz koltuk takımı İtalya'da bulunan Stefania Murra Designer tarafından dizayn edilmiş. Farklı tarzlara hitap eden koltuk tasarımlarıyla ilgilenenlere. 

Feng Shui ile uygulama

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Eski bir Çin öğretisi olan Feng Shui ile dekore etmenin oturma odasına enerji katan bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. koltuk modeli renkleri ile atmosferin ahengini yakalıyor. Birbirine zıt enerjilerin dengeli bir biçimde bir arada kullanılmasını sağlayan Feng Shui, ayrıca kontrast renkleri de bir arada kullanarak daha dinamik ve canlı bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacaktır. Masmavi koltukların konfor sunan tasarımlarıyla capcanlı yastık ve dekor ürünleri ile birlikte kullanabilirsiniz. Göz alıcı halı dizaynında bilinçli renk tercihleri, uyumu ve zıtlığı bir arada yakalamak isteyenlere şık bir alternatif olarak duruyor. Daha fazla bilgi edinmek için Feng Shui ile ev dekorasyonu yazımıza bakabilirsiniz.

Sıcak ve soğuk renklerin harmanlanması

CESTER CAPİTONE Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

CESTER CAPİTONE

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

İstanbul'da bulunan Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu oturma odası sarı rengin modern dilde nasıl kullanılabileceğinin en güzel anlatımlarından biri. Farklı dokularla üçlü bir koltuk tasarlarken, odanın dekorasyonu ile uyumu ya da kontrast etkileri unutulmamalı. Sarı, yeşil ve bej renkleri gibi farklı ve uyumlu, ya da kontrast yakalayan renklerle sizler de koltuk tercihlerinizi kullanabilirsiniz. Sıra dışı fikirlerle sıcak ve soğuk renklerin bir arada kullanıldığı koltuk tasarımı size hitap ediyor olabilir. 

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Bonus koltuk modeli: Josephine koltuk

ŞIMARIK KLASİK JOSEPHİNE Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

ŞIMARIK KLASİK JOSEPHİNE

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik stilden vazgeçmeyenler için, dinlenme ve yarı uzanma imkanı sağlayan Josephine koltuk modellerine değinmeden geçmeyelim. Asil bir hava katan koltuk tasarımının, bulunduğu köşeyi özelleştireceğini ve odaya bambaşka bir hava katacağını düşünüyoruz. Özellikle yatak odalarında sıklıkla kullanılan koltuk modeli, salonlara da şıklık ve asalet katıyor. Kendini özel hissetmek isteyenler için farklı koltuk tasarımları mevcut. Dilerseniz İstanbul'da bulunan  Asortie Mobilya Dekorasyon A. Ş.tarafından dizayn edilen tasarımlara bakabilirsiniz.

Beyaz mucize, kontrast değerler

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Salonlarda eskiye nazaran daha sık beyaz renk kullanımına rastlıyoruz. En aktif kullanım alanı mobilyalarda koltuk takımlarıdır.  Dolayısıyla artık kolay temizlenebilen dokuların üretilmesiyle ve bakım alternatiflerinin artmasıyla güncel koltuklarda beyaz renk daha çok tercih edildi. Siyahın ve beyazın yarattığı kontrast ile salona kattığı enerjiyi hissetmemek mümkün değil. Gördüğünüz salon tasarımı As Tasarım imzası taşıyor. Böylesi bir salonda beyaz koltuk takımlarının yarattığı göz alıcı etkiyi başka renkler sağlayamazdı.

Lacivert ve beyazın hakimiyeti

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects Minimalist Oturma Odası
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Oturma odasının tüm havasını değiştiren iki renk, neredeyse dekorasyonun ortak dilini oluşturuyor. Lacivert koltuklarla beyaz üzerine çizgili yastıklar, tekli koltukta da aykırı duruşu ile beyaz ve çizgili desen tercih edilmiş. Hem canlılık katan enerjisiyle hem de şık aksesuarlarla desteklenmesi ile gözlere hitap eden nefis bir oturma odası dekorasyonu dizayn edilmiş. Samarina Projects  imzasını taşıyan oturma odası dizaynı evlerine yenilik katmak isteyenlere parlak fikirler veriyor. Perdelerde kullanılan renk ve desenler, yine koltuk takımlarıyla bire bir uyumlu. Duvar dekorunda kullanılan aksesuarlar ve tablolarda koltuk takımlarının beyaz ve lacivert renkleri hakim. Renklerin dilini kullanmak isteyenlere.

Farklı doku ve renkleri bir araya getiren tasarım

Ancona Koltuk Takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Koltuk Takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Sıra dışı fikirler salon dekorasyonunu eğlenceli hale getiriyor. Başka formlarda veya dokularda koltukları bir araya getirmek artık eskisi kadar zor değil. Beyaz koltuk, pembe koltuk ve çiçek desenli koltuğu bir araya getiren tasarım naif tonlarıyla gözlerinizi okşuyor. Duvar zemini ve yer döşemesinde sadeliğin tercih edildiği salon dekorasyonunda, mobilyalar ve halı renkleri özgür bırakılmış. Capcanlı renklerin kullanıldığı halı, sıra dışı görsel etkileriyle salona sıcak bir hava verirken, koltuk takımları yumuşak tonlarda tutulmuş. Tek renk koltuk ve desenli koltukta kullanılan dekoratif yastık dokuları üzerinden diğer koltuklarla ahenk yakalanıyor. Konfor sunan tasarımıyla evlerin gözdeleri olabilecek koltuk takımları artık her zevke hitap eden desen, doku ve renk modelleriyle karşınıza çıkıyor. Simetriyi ve muntazam uyum şartlarını geride bırakan modernist yaklaşım, yeni fikirlere açık olmanızı gerektirebilir.

Daha fazla koltuk modelleri ile ilgileniyorsanız Sıradışı tekli koltuk modelleri yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

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