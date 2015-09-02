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Farklı stillerde yatak başlıkları modelleri

Meral Eser Meral Eser
homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
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 Genel bağlamıyla insanların güne başladıkları ve gözlerini açtıkları ilk yer  yatak odalarıdır. Temiz bir uyku çekebilmek yatak dizaynı, düzen ve ışık gibi etkenler sayesinde sağlanır. İyi bir yaşam kalitesi için ise öncelikle yatak oda düzenini gözden geçirmenin olumlu katkılarının olacağını söylemeliyiz. Yatak odasının nasıl tasarlandığı, hayatı kolaylaştıran  bir düzene sahip olup olmadığı sanıldığından daha önemlidir. Güzel bir uyku çekmek için yatak odası düzeni ve oda atmosferi ne kadar önemliyse, yatak tasarımı da o derece önemlidir. İşlevsel tasarımlarla güncellenen yeni yatak modelleri artık yaşamınızı daha da kolaylaştırıyor. Yatak odası dekorasyonu ile uyumlu ya da aykırı fikirlerle estetik bir görüntü sağlamak mümkün. Yatak odasında günün üçte birini uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek, keyif ve dinlenme alanı olarak da kullandığımız diğer zamanlarla beraber önemli bir süreci kapsadığını söyleyebiliriz. Bu durumda konfor sunan yatak modelinin ne derece önemli olduğunu, kullanılan yatağının formunun katkılarını hatırlayalım. Bu yazımızda sizlere yeni tasarımlarla yatak başlıkları modellerini işleyeceğiz. Belki yatak odanızı yeniden dizayn etmek istiyor, ya da yeni bir eve taşınmak üzeresiniz. Yatak odası mobilyaları hakkında pratik fikirler arıyor ve farklı tarzlarda yeni formlarla yatak modelleri ve yatak başlıkları modellerini arıyorsanız, bu yazı tam size göre. Ayrıca Yatak odası dekorasyon için çarpıcı fikirler yazımıza da bakabilirsiniz. Akılcı çözümlerle yatak başlıkları modelleri örneklerde size göre bir yatak başlığı modeli bulabileceğinizi umuyoruz. Şimdi sizin için seçtiğimiz farklı stillerde yatak başlıkları modelleri ile ilgili tasarımları incelemeye başlayabiliriz.

İçinizi açan Akdeniz stil

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Yatak Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Bize özel yaşam alanlarını renklendirmek, göz zevkimize göre dizayn ettiğimiz bir odaya sahip olmak hepimizin hakkı. Bunu en başta kişisel mutluluk ve iç huzur için sağlamak gerek. Bu yüzden de yatak modelleri dizayn edilirken kullanıcının ihtiyaçları ve konforu göz önünde bulundurulur. Kişiliğinizi yansıtan, size dair tasarlanan yatak modelleri daha mutlu bir yaşam alanı sağlar. Gördüğünüz yatak başlığı Akdeniz stil dizayn edilmiş. Sarı rengin cazibesi renkli kişiliklere hitap edecektir. Yatak başlığında kullanılan desenli oymalar yatağı öne çıkaran bir oda tasarımına katkıda bulunuyor. Gözlere ziyafet gördüğünüz yatak odası tasarımı Portekiz'de bulunan Rosa Pura Home Store tarafından dizayn edilmiş.

Klasik stil cazibesi

Дизайн квартиры "Невесомая красота" , Samarina projects Samarina projects Klasik Yatak Odası
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Hem gösterişli hem sade diliyle şık bir yatak başlığı modeli. Kontrast renklerin kullanıldığı yatak odası dizaynında, siyah ve beyazın getirdiği canlılık etkisi aksesuarlarda da sürdürülüyor. Klasik stil yatak başlığı, gösterişli aydınlatma detayları ile ışıklandırılmış. Böylesi şık ve insanın içini açan bir oda dekorasyonunda, göz yormayan bej tonları naif bir hava katmış. Gördüğünüz yatak odası dizaynı Samarina Projects tarafından tasarlanmış.

Siyahın asaletiyle bambaşka atmosfer

Bedroom interior Graham D Holland Modern Yatak Odası
Graham D Holland

Bedroom interior

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

Siyah rengiyle odanın havasını tamamen değiştiren, siyah severleri etkileyecek cazibeli bir yatak odası dekorasyonu. İçinizi açan pudra renkleri ile tezatlık oluştururken, şık dizaynı ile göz dolduran tasarımda, dekorasyonla uyumlu siyah yatak başlığı modeli tercih edilmiş. Dilediğinizde aykırı tarzlarda, çeşitli form ve renklerde yatak başlığı kullanabileceğiniz gibi, oda ile ahengi sürdürecek siyah yatak başlıklarını düşünebilirsiniz. Hem asil bir hava verirken, hem de size özel bir yatak odası tasarımı. 

Modern stil fonksiyonel yaklaşımlar

Dom w Holandii, Finchstudio Finchstudio Modern Yatak Odası
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Bir yatak başlığı modeli tasarlanırken, klasik stil yorumlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Odanızda bulunan alana göre, ihtiyaçları değerlendireceğiniz bir tasarım dizaynı mümkün. Gördüğünüz örnekte işlevsel seçenekler sunan yatak başlığı, kitaplarınızı, aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz küçük raflarla birleşiyor. İhtiyacınız olduğu anda içeceklerinizi hemen yanınızda bulabileceğiniz tasarım, estetik göründüğü kadar oldukça kullanışlı. Şık ve modern aydınlatma seçenekleriyle yatak başlığının görselliğini arttırabilirsiniz. Gördüğünüz yatak odası tasarımı Finlandiya'da bulunan Finchstudio tarafından dizayn edilmiş.

İskandinav stil

bolighus Design, bolighus design bolighus design Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

Nötr renk olan gri nevresim takımıyla ahşabın sıcaklığının yakalandığı bir tasarım. Yatak modülü, komodin ve yatak başlığında sıcak ve doğal ahşap dokuların kullanımı estetik bir görüntü yaratıyor. Özellikle alışıldık ahşap mobilya yorumlarından daha farklı stiller, günümüzde oldukça sık kullanılmaya başlandı. Yatak başlığı formunun yatak ve dekorasyonla uyumlu tercih edilmesi ayrıca gözü yormuyor. Dekoratif ürünlerle süslenen yatak başlığı aynı zamanda oldukça kullanışlı. Gördüğünüz yatak odası tasarımı Meksika'da bulunan Bolighus Design tarafından dizayn edilmiş.

Akdeniz stil esintiler

Cabecero Paisaje de Otoño de madera, metal y espejo., Héctor Nevado Héctor Nevado Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Héctor Nevado

Héctor Nevado
Héctor Nevado
Héctor Nevado

Dekoratif yatak başı olarak içinizi açan estetik bir örnekle karşı karşıyayız. Ağaç dalları ve çimleri simgeleyen dekoratif özellikleriyle düş gibi bir tasarım. Kişisel alanlarımız olan yatak odalarımız, tamamiyle hayalgücü ve kişisel zevklerle donatılabilecek fikirlere açık olmalı. Her birey kendi farkındalığını görmeli, bunu gerektiğinde yatak odası dizaynına yansıtmalı. Özel alan kapsamında yatak odası görselleştirebileceğiniz detaylar ve kişisel zevklere açık olmalı. Hoş bir esinti getiren yatak başı tasarımıyla siz de yatak odanızı daha özel bir yere çevirebilirsiniz.

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Ham malzeme, orjinal form

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

Olabildiğince orjinal tasarımlardan faydalanmak isteyenlere, oldukça şık ve kullanışlı bir yatak başlığı örneği. İçinizi ferahlatan açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bir yatak odasında, sizlerde doğal ahşap dokusundan faydalanmak istemez misin? Ahşabın, ağacın doğal formunu çok fazla bozmadan estetik bir görüntü sağlayabileceğinizi belki biliyorsunuz. Şık ve kullanışlı bir raf ileişlevsellik de katacağınız yatak başlığı, çoğu ev dizaynını güzelleştirebilecek niteliklerde. Gördüğünüz orjinal tasarımıyla yatak başlığının bulunduğu yatak odası, İspanya'da bulunan Cube Deco tarafından dizayn edilmiş.

Country yatak başlığı

Country yatak odası Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mahir Mobilya

Country yatak odası

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Elbette doğayla iç içe mümkün olduğunca yaşamak, ya da doğayı evin dekorasyonuna davet etmek isteriz. Doğadan motiflerle ve materyallerle dizayn edilen yatak odası, içimizi açan nefis nefis bir atmosfer yaratır. Gördüğünüz yatak odası dekorasyonu İstanbul'da bulunan Mahir Mobilya tarafından dizayn edilmiş. Çiçeklerle bezenmiş beyaz rengin ağırlıklı kullanıldığı yatak ve yatak başlığı, oda dekorasyonu ile de uyum ve ahenk içinde. Country tarzdan hoşlananlara fikir verebilecek bu yatak başlığı modeli sizce de mekanı güzelleştirmiyor mu? 

Tropikal stil dokular

Dekorasyon İşleri Daire Tadilatları Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Daire Tadilatları

Dekorasyon İşleri

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Capcanlı renkleriyle tropikal stil dekorasyon farklı ve seçkin zevklere hitap ediyor. Gerek duvar dekoru ile, gerekse yer zemini kaplamalarında uyum ve ahengin yakalandığı bir yatak odası dekorasyonu. Yatak odasının köşesine 45 derece açıyla yerleştirilen yatak modelinde, simetri yakalayan yatak başlığı formu kullanılmış. Can alıcı rengiyle portakal rengini anımsatan turuncu tonlarıyla, içinizi açan bambaşka özelliklerde tropikal bir yatak odası.

Pudra renklerine bürünen klasik stil

Дизайн коттеджа " Воздушный зефир", Samarina projects Samarina projects Klasik Yatak Odası
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Dönem dönem trend renklerin dekorasyona da yansıdığı tasarımlarda, artık pudra renklerinin yumuşaklığını uyku alanınıza da taşıyabilirsiniz. Dinlenme ve keyif alanı olarak nitelendirilen kişisel alanlarda, gözünüzü okşayacak pastel renklere yer açın. Bu size daha dingin bir atmosfer sunarken, yatıştırıcı bir etkiyle kaliteli uyku çekmenize yardımcı olacak. Öte yandan pudra renklerin hakim olduğu bir yatak odasıyla uyumlu ve ahenk içinde pudra tonlarında klasik stil bir yatak başlığı oldukça asil duruyor. Yatak odasını güzelleştirmek isteyenlere şık ve naif tasarımlarıyla örnekler sunan Samarina Projects'in diğer tasarımlarına da bakabilirsiniz.

Daha fazla yatak başlığı modeli görmek isteyenler için Çarpıcı yatak başlıkları yazımızı da incelemelerini tavsiye ediyoruz.

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