Farklı stillerde yatak başlıkları modelleri

Dönem dönem trend renklerin dekorasyona da yansıdığı tasarımlarda, artık pudra renklerinin yumuşaklığını uyku alanınıza da taşıyabilirsiniz. Dinlenme ve keyif alanı olarak nitelendirilen kişisel alanlarda, gözünüzü okşayacak pastel renklere yer açın. Bu size daha dingin bir atmosfer sunarken, yatıştırıcı bir etkiyle kaliteli uyku çekmenize yardımcı olacak. Öte yandan pudra renklerin hakim olduğu bir yatak odasıyla uyumlu ve ahenk içinde pudra tonlarında klasik stil bir yatak başlığı oldukça asil duruyor. Yatak odasını güzelleştirmek isteyenlere şık ve naif tasarımlarıyla örnekler sunan Samarina Projects'in diğer tasarımlarına da bakabilirsiniz.

Daha fazla yatak başlığı modeli görmek isteyenler için Çarpıcı yatak başlıkları yazımızı da incelemelerini tavsiye ediyoruz.