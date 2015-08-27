Mekanınızın yapısına uygun ilham verecek köşe takımları

Burada görülen koltuk tasarımı, mekanında sabit bir dekorasyonu tercih etmeyen, kendine has tarzları olan ve rahatlıklarına düşkün insanlar için ideal. Bakıldığında üç parçadan oluşan bir koltuk takımı gibi görülüyor bu köşe takımı. Ancak daha önceki bazı örneklerde de vurguladığımız gibi köşe takımlarının en güzel yönü bu varyasyonlara açık olma hali. Burada da takımın, pufları da hesaba katarsak, beş parçası ayrı ayrı yerlere yerleştirilmiş. Cam önündeki iki parçanın ve pufun konumları dün gece karşılıklı derin bir sohbetin yapıldığı izlenimini veriyor değil mi? Yapısı gereği oldukça konforlu olan bu koltuk mekanınız için ideal. Daha fazla koltuk önerisi için Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı yazımıza da göz atabilirsiniz.