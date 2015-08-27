Mekanınızın yapısına uygun ilham verecek köşe takımları

Köşe takımları gerek evlerin gerekse oteller gibi işletmelerin oturma grubu çözümlemesini sağlayan başat ögelerdir. Konumlandırılmasına göre bazen mekanın bölümlenmesine katkı yapan bu tasarımlar özellikle farklı kombinasyonları denemenize olanak sağlaması açısından tercih ediliyor. Genellikle tasarımına puflar da dahil olan köşe takımlarını salonunuzun biçimine göre yerleştirmeniz mümkün. Burada size sunduğumuz örneklerde hem farklı tasarımları hem de mekana göre farklılaştırılmış tasarımları bulabilirsiniz.
Geniş pencereleri sayesinde ışığın dolaştığı geniş salonunuz için oturma grubu seçimi konusunda binlerce kombinasyona ve tasarıma başvurabilirsiniz. Ya da bu önerimizde gördüğünüz gibi sadece tek bir koltukla salondaki oturma grubu işini çözebilirsiniz. Adeta heykelsi bir kütle olarak salondaki oturma alanını kaplayan bu köşe takımı, hem kalabalık günlerde herkesin rahatlıkla oturabileceği hem de halıda oynayan çocukların ya da keyif çatmak isteyen ev halkının güvende hissederek vakit geçireceği bir konforu sunuyor. Salonunuzun kimliğine ya da sizin dekorasyon tercihinize göre takımın sağ kısmındaki sandıklı pufu farklı bir yerde de kullanabilirsiniz. Mekanın sadeliğini korurken sizinle bağ kuran kocaman, sevimli, bir koltuk değil mi sizce de?
Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonunda kuşkusuz en çok ilgiyi köşe takımı çekiyor. Tüm duvarların gri olduğu ve ham uygulama yapılmış beton malzeme mekana endüstriyel bir hava verirken, köşe takımı ve az sayıdaki mobilya atmosferi ısıtıyor. Bir adet L kanepe ve farklı kombinasyonlar yapılabilecek uzanma koltuğu modüler sisteme göre tasarlanmış, mekanınız zamanla size sıradan geliyorsa hemen şekil değiştirmeye uygun bir kanepe tasarımı örneği karşınızda. Modern bir stile sahip oturma odası dekorasyonu örnekleri arasından sıcaklığıyla sıyrılan oda, aydınlatma elamanları ile de şık bir görünüme sahip. Kullanılan prizmatik ve ahşap çıtalardan oluşturulmuş aydınlatma elamanı tasarımı, açık kahve tonlarındaki oturma grubuyla güzel bir etkileşim içinde. Haydi! İnşaattan korkmayın, köşe takımlarıyla evinize yaşam katın!
Oturtma odanız küçükse, ne yapacağım diye hayıflanmanıza hiç gerek yok. Sitemizde her tür plana ve stile uygun yüzlerce seçenekle oturma odanız için dekorasyon örnekleri mevcut. Bu resimde görülen salon çok büyük bir boyuta sahip değil, dolayısıyla köşe takımını seçerken mekanı boğmayacak türde çizgilere sahip bir tasarıma yönelmek gerekir. Fen Proje Mimarlık İnşaat bu projede oldukça iyi bir seçenek sunmuş. Köşe takımı yüksek ayakları sayesinde daha hafif, minderlerle çözümlenmiş yapısı nedeniyle de daha rahat bir görünümü odaya taşıyor. Mor minderler mekandaki genel bej hakimiyetiyle uyum sağlayacak güçlü bir renk olarak dikkat çekiyor. Köşe takımı tekerlekli yüksek ve ince ayaklı sehpa ile tamamlanıyor.
Köşe takımları geleneksel anlamda bir büyük iki küçük oturma grubundan oluşmak zorunda değil. Tasarım seçenekleri zihnimizin gidebildiği yere kadar gidiyor. Yani sonsuz seçeneklerle dolu bir ev hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Örnek oturma odası dekorasyonundaki köşe takımı bildiğiniz koltuklara ya da kanepelere benzemiyor değil mi? Bildiğimiz ve alışık olduğumuz L kanepelerin köşe tasarımı alınarak tek başına bir uzanma koltuğu ve kanepe arası bir tasarım yapılmış. Oturma odası dekorasyonundaki en farklı tasarım olarak bu oturma grubu arasına bir sehpa konularak birleştirilmiş ve alternatifli kullanım alanları oluşturulmuş. İş dönüşü şekerlemeleriniz için size özel bir alan!
İşte mükemmel bir biçimde tasarlanmış bir salon takımı. Pencere doğramalarından perdelere, sehpa seçiminden ayna kullanımına tüm detaylar bu mükemmelliği arttıran detaylar. Böylesi bir oturma alanında deri koltuların şıklığından başka bir seçenek düşünülemezdi doğrusu. Mekanın nötr etkisi içinde deri köşe takımı konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Bu deri koltuk özellikle yalnız yaşayanlar için karizmatik bir etiket işlevi görecektir davetlileriniz için. Ahşabın tasarımına dahil olduğu tekli koltuk ve ayak minderi de bu kusursuzluğu taçlandıran ve mekanın dekorasyonunu tamamlayan bir diğer detay.
Ailelerin bir aradalığına katkıda bulunan bu tür köşe takımları vazgeçilmez tasarımlar olarak öne çıkıyor. Üç modülden oluşan bu koltuklar oval gelen köşeleri sayesinde evin kalabalık olduğu zamanlarda daha çok insana eşit konforu sağlayacak bir tasarım. Siz de evinizde bu tür bir tasarım kullanabilirsiniz ve farklı renk seçeneklerini tercih edebilirsiniz ancak köşe takımları genellikle büyük boyutlu mobilyalar olduğu için fotoğraftaki gibi açık renkler tercih etmeniz mekanın daha ferah görünmesine katkı sağlayacaktır.
Köşe takımına ihtiyaç duyuyorsanız ve kendinize uygun bir tasarım bulamadınızsa koltukları zevkinize ve makanın boyutlarına göre düzenleyebilirsiniz. Burada gördüğümüz köşe takımı aynı forma, boyuta sahip iki koltuğun ve puflarının kombinasyonuyla oluşturulmuş. Dikkatli bakmayınca öyle görünmüyor değil mi? İki koltuğun arasına yerleştirilen puf köşe takımının formunu kırarak mekana dinamizm katmakta. Bu kombinasyon mat krom metal konstrüksiyonun üzerinde duran oturma bölümü tasarımının inceliğine incelik katmış. İşte köşe takımlarının en güzel tarafı, yeni biçimlere dönüşmesi…
Oturma odanızda köşeleri değerlendirmek ve oturma alanınızda duvarlara yakın 9olma gibi istekleriniz varsa örnek oturma odası dekorasyonu ve köşe takımı örneği tam size göre.Köşe takımları alışıldık kalıplarda düşünüldüğünde genellikle birkaç parçadan oluşan mobilyalardır. Oysa bu gördüğünüz köşe takımı nerdeyse iki duvarı kaplayacak şekilde tasarlanmış. Geniş ve zemine yakın dizaynıyla hem eski divanları çağrıştıran hem de boylu boyunca hep birlikte uzanarak televizyon izleyebileceğiniz köşe takımı sadece tek bir yardımcı elemanla kompoze edilmiş. Tekli koltuk-sandalye tasarımının içi, köşe takımıyla aynı renkte ve dokuda malzeme kullanılarak oluşturulmuş, alüminyum ve plastik malzeme bileşimli bir yapıda tasarlanmış. Köşe takımının rengine uygun resim düzenlemeleri ve duvarda oluşturulmuş niş, birçok aksesuarın salonda hayat bulmasını sağlamış.
Köşe takımlarının en önemli özelliklerinden biri de farklı koltuk tasarımlarıyla uyum sağlayabilmeleridir. Burada gördüğümüz köşe takımı oldukça küçük boyutlarda bir tasarım. Mekana ağırlığını koymaması bakımından bu köşe koltuk oldukça iyi bir tercih çünkü kitaplarla dolu ve dış mekanla bağlantı halindeki bu odanın samimiyetine katkı yapıyor. Burada da yine köşe takımlarının ayrılmaz parçaları puflar size kombinasyon imkanı tanıyor. Dilerseniz sağdaki pufu diğerinin ardına koyarak manzaraya paralel uzanırken okuma zamanlarınızı daha konforlu hale getirin mesela.
Burada görülen koltuk tasarımı, mekanında sabit bir dekorasyonu tercih etmeyen, kendine has tarzları olan ve rahatlıklarına düşkün insanlar için ideal. Bakıldığında üç parçadan oluşan bir koltuk takımı gibi görülüyor bu köşe takımı. Ancak daha önceki bazı örneklerde de vurguladığımız gibi köşe takımlarının en güzel yönü bu varyasyonlara açık olma hali. Burada da takımın, pufları da hesaba katarsak, beş parçası ayrı ayrı yerlere yerleştirilmiş. Cam önündeki iki parçanın ve pufun konumları dün gece karşılıklı derin bir sohbetin yapıldığı izlenimini veriyor değil mi? Yapısı gereği oldukça konforlu olan bu koltuk mekanınız için ideal. Daha fazla koltuk önerisi için Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı yazımıza da göz atabilirsiniz.