Çarpıcı bir yatak odası dizaynı için 10 parlak fikir

Uyku vesilesiyle günümüzün ciddi bir kısmını geçirdiğimiz yatak odalarının dizaynı üzerine düşünme vakti geldi. Zira farkında olmadan ev içerisinde en çok zaman harcadığımız yaşam alanlarından birisi yatak odası. Bunun başlıca sebebi de dediğimiz gibi uyku. Ama uyku dışında da sabah işe giderken giyinmek, bakım yapmak, gece yatmadan kitap okumak, hatta belki yatağa uzanıp film keyfi yapmak vb. gibi aktiviteler gerçekleştirdiğimiz yatak odaları çoğunlukla sandığımızdan daha çok vakit harcadığımız yerler.
Hakkını yemeyelim, bizim kültürümüzde yatak odası dekorasyonuna her zaman özen gösterilmiştir. Bir misafir odası titizliğinde süslemeler hazırlanır. Ancak bunlar daha ziyade nevresim takımı ve yatak örtüleri ağırlıklı olur. Oysa günümüzde yatak odası dizayn edilirken yatak takımlarının hala bir önemi olmakla birlikte mobilya kullanımı ve yatak tasarımı daha ön plana çıkar. Özellikle bel ve sırt ağrısı çekmemek için yatağın konforlu olup olmadığı, vücut tipinize yatkınlığı, esneklik derecesi önemlidir.
Yatağın konforu kadar uygun mobilya ve aksesuar kullanımı da yatak odası dizaynının başlıca unsurlarıdır. Yatak odalarınızı dizayn ederken kişisel zevk ve tercihlerinize göre seçim yapabileceğiniz farklı stillerde yatak odası modelleri derledik. Bu örneklerin her birinde ön plana çıkan dekorasyon fikirlerini inceleyerek size ilham vermesini umuyoruz. Yatak odası dizaynı için işinizi kolaylaştıran öneriler sunan bir başka inceleme için “Türkiye’den 10 yatak odası, 10 özgün fikir” yazısına göz atabilirsiniz.
Yatak odası dizayn ederken en önemli husus yatak seçimi. Kendi vücut tipinize ve sağlığınıza uygun yatak modelini seçtiğinizi farz edelim. Peki dekorasyon için neler yapabilirsiniz? Özellikle de küçük bir yatak odanız ve sade beyaz duvarlarınız varsa. Böyle bir durumda en iyi seçenek şüphesiz duvarları renklendirmek. Ancak duvara resim asmak sıradan bir seçenek olabilir. Onun yerine duvar baskısı kullanmak hem çok özgün bir fikir hem de gayet estetik duruyor. Resimdeki örnekte yatağın arkasındaki duvara uygulanmış mavi duvar baskısı bir anda sanatsal ambiyans yaratmış. “Arabian Room” projesine ait bu örnekte tasarımcı Arap kültürüne ait çizgileri küçük dokunuşlarla odaya yedirmiş. Mesela yatak başlığı oldukça ilgi çekici. Duvardaki baskının da Arap mimarisini andırır bir şekli var.
Duvarları hareketlendirmek için; duvar boyası, duvar kağıdı, duvar baskısı ve duvar resimleri gibi pek çok seçenek mevcut. Ancak yatak odasının bir duvarının bizzat malzemesini değiştirmek herkesin aklına gelebilecek bir fikir değil. Örnekteki yatak odasının cam tarafı kırmızı tuğladan döşenerek oldukça ilgi çekici bir görünüm kazandırmış. Tuğlanın modern görüntüsüne uyumlu olarak odanın kalanı da son trend eşyalarla dizayn edilmiş. Sadece çizgileriyle dikkat çeken yatağa siyah yatak örtüleri kullanılarak kontrast yaratılmış. Kırmızı tuğlalara uyumlu göz alıcı bir başka kırmızı resim, hem yatak odası hem de duvar dizaynı için akıllıca bir fikir. Resmin hemen üzerine yerleştirilmiş lambalar da oldukça yaratıcı ve özgün.
Dilerseniz cibinlikle de kullanabileceğiniz yatak iskeleti bir hayli çarpıcı görünüyor. Bir apartman dairesi düşünülerek dizayn edilmiş yatak odasında alan oldukça dar. Her ne kadar modern eşyalarla dekore edilse de biraz karmaşık duruyor, çünkü fazla mobilya yerleştirilecek bir yatak odası değil. Bu yüzden ilgiyi yatağa çekmek küçük yatak odası olanlar için parlak bir fikir. Yatak başına da iskelete uygun paralel ilerleyen ışıklar yerleştirerek daha da göz alıcı bir dizayn gerçekleştirilmiş. Zaten küçük bir alan olduğu ve fazla eşya bulunduğu için yatak odasının kalanında sade renkler kullanmak göz yormamak açısından daha uygun.
GHD Photography imzalı yatak odası dizaynında siyah ve beyaz kontrastı ilk dikkat çeken. Böylece duvar kağıdı da kullanılsa, duvara resim de asılsa göz yormayan bir yatak odası dizaynı çıkmış ortaya. Yatağın yaslandığı duvar kağıdının deseni eğlenceli bir hava katmış. Büyük yatak başlığı çok şık. Zeminde sadece yatak bitimine serilmiş siyah kürk görünümlü halı kullanılarak yatak odası dizaynına estetiklik kazandırmış. Puantiyeli siyah perdelerin sevimliliği gözlerden kaçmasın. Birden çok fikri ve malzemeyi bir arada kullanan başarılı bir yatak odası dizaynı.
Bazen de yatak odası dizaynı o kadar çarpıcı ve estetik olur ki hangi bir noktasına bakacağınızı şaşırırsınız. Ancak resimdeki gibi bir duvarı tamamen camdan oluşan, orijinal bir mimariye sahip evlerde yaşamasanız da geniş pencereli evler için değerlendirebilir bir dizayn örneği. Ahşap yer zeminine uygun ilginç bir taban üzerine serilmiş yatak oldukça modern görünüyor. Bir duvarı boydan boya kaplayan endüstriyel stil giysi dolabı, kapaksız görünümüyle iddialı. Böylesi çarpıcı bir odayı dizayn ederken elbette sanat eseri resimlerden faydalanılacaktır. Bir hayli estetik duran gothic avize dikkatinizden kaçmasın.
Modern yatak odalarına doğru malzemelerle sade ve doğal atmosferler yaratmak mümkün. Bunun da yolu doğru yatak odası dizaynından geçiyor. Resimdeki sade çizgilere sahip modern yatak odasında ahşap yer zemini ve objelerdeki iç açıcı yeşiller dikkat çekici. Ahşap zemin hareketli olduğu için duvarlarda beyaz renk kullanılarak denge yaratılmış. Yatağın arka planındaki yeşil duvar süslemesi, yatağın baş ucundaki bitkilerle aynı ferah renkte. Örtü, bardak gibi objelerde de bu doğal yeşilden faydalanılarak göz yormayan ama tazelik veren bir yatak odası dizaynı elde edilmiş.
Yatak odası dizaynı estetik olduğu kadar hayatınızı da kolaylaştırmalı. Ev dizayn etmenin amacı yalnızca görsellik değildir. Konforunuzu sağlamadıktan sonra tek başına estetiğin bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla yatak odası alanınıza göre işlevsel dizayn yollarını bulmanız gerek. Örnekteki küçük yatak odasında büyük dolap yerleştirecek alan olmadığından yatağın olduğu kısma kat çıkılarak, yatağın olduğu zeminin altı için depolama alternatifi düşünülmüş. Küçük ama hayat kurtaran bir dizayn fikri. Odanın bir kısmı beyaz bir kısmı siyah, yatak arkası duvarda da desen kullanılarak estetik görünümden taviz verilmemiş.
Bir başka küçük yatak odası örneği karşımızda. Yine bir apartman dairesine göre düşünülüp dizayn edilmiş yatak odasında kapı kullanmak yerine o kısım boş bırakılarak küçük bir ferah alan yaratılmış. Hem mutfağa hem oturma odasına birleşik olan yatak odası dizaynı modern tasarımıyla estetik görünmeyi de başarmış. Kuşkusuz küçük evler için alan yaratacak her türlü alternatif değerlendirilerek ev dizaynında pratiklik ve işlevsellik gözetilmeli. Sizin için seçtiğimiz yatak odası dizaynı da bu duruma başarılı bir örnek.
Devasa çatı tavanıyla zaten çarpıcı olan yatak odasında perde kullanımını abartılarak oldukça orijinal bir tasarım çıkmış ortaya. Tabii ki böyle özgün mimari evlerde oturmak çok mümkün değil. Ancak oval yapılı bir yatak odasına sahipseniz, duvarları boydan boya perde ile kaplayarak bir hayli ilgi çekici bir yatak odası dizaynı yapabilirsiniz. Risk almaktan çekinmeyenler için.
Yatak odalarında pek kullanılmayan kabinlerin aslında gayet kendine has bir görüntüsü var. Bu kabinlerin iç kısmını dilediğiniz şekilde kullanabileceğiniz gibi dış yüzeyini örnekteki gibi desenli hale getirerek iç açıcı ve cıvıl cıvıl bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Hem yatak örtüsüyle hem yatak başlığıyla renkten ve desenden kaçınmayan yatak odası dizaynı, farklı renk ve dokuların ahengiyle bahar havasını evinize taşıyor.