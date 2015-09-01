Çarpıcı bir yatak odası dizaynı için 10 parlak fikir

Uyku vesilesiyle günümüzün ciddi bir kısmını geçirdiğimiz yatak odalarının dizaynı üzerine düşünme vakti geldi. Zira farkında olmadan ev içerisinde en çok zaman harcadığımız yaşam alanlarından birisi yatak odası. Bunun başlıca sebebi de dediğimiz gibi uyku. Ama uyku dışında da sabah işe giderken giyinmek, bakım yapmak, gece yatmadan kitap okumak, hatta belki yatağa uzanıp film keyfi yapmak vb. gibi aktiviteler gerçekleştirdiğimiz yatak odaları çoğunlukla sandığımızdan daha çok vakit harcadığımız yerler.

Hakkını yemeyelim, bizim kültürümüzde yatak odası dekorasyonuna her zaman özen gösterilmiştir. Bir misafir odası titizliğinde süslemeler hazırlanır. Ancak bunlar daha ziyade nevresim takımı ve yatak örtüleri ağırlıklı olur. Oysa günümüzde yatak odası dizayn edilirken yatak takımlarının hala bir önemi olmakla birlikte mobilya kullanımı ve yatak tasarımı daha ön plana çıkar. Özellikle bel ve sırt ağrısı çekmemek için yatağın konforlu olup olmadığı, vücut tipinize yatkınlığı, esneklik derecesi önemlidir.

Yatağın konforu kadar uygun mobilya ve aksesuar kullanımı da yatak odası dizaynının başlıca unsurlarıdır. Yatak odalarınızı dizayn ederken kişisel zevk ve tercihlerinize göre seçim yapabileceğiniz farklı stillerde yatak odası modelleri derledik. Bu örneklerin her birinde ön plana çıkan dekorasyon fikirlerini inceleyerek size ilham vermesini umuyoruz. Yatak odası dizaynı için işinizi kolaylaştıran öneriler sunan bir başka inceleme için “Türkiye’den 10 yatak odası, 10 özgün fikir” yazısına göz atabilirsiniz.