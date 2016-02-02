Hangi tür iç dekorasyon modelleri çocuklara uygundur?

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yaşam alanlarının kontrolleri yetişkin bireylerin sorumluluğundadır. Güvenlik önlemleri konfor ve düzenin aksamaması açısından önemlidir. İç ve dış mekanda güvenlik önlemleri söz konusu olduğunda, priz kilitleme mandalları, kaymayı önleyen sabitleyici merdiven halıları, korkuluk boyutları ve mesafeleri, çekmece ve dolap kilitleme mandaları, havuz bariyerleri, pencere koruyucuları gibi önlemler alınarak, evinizi çocuklar için daha güvenli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Çocuklu bir evin diğer evlerden mutlaka farkları olacaktır. Çocuklu evlerde aydınlatma sistemleri de değişkenlik gösterebilir. Lambalar ısındığından erişilemeyecek mesafede, tavana monte dizayn edilebilir.
Çocukların yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak adına, ev dekore edilirken sadece yetişkin bireylerin erişim mesafeleri göz önüne alınmamalıdır. Çocukların göz hizası ve erişim mesafesi bu noktada ön plana çıkar. İç mekan dekore edilirken renklerle ilgili genel değerlerle sabitleşen renk kararları almanıza gerek yok. Çocukların büyüdükçe zevkleri ve tercihleri oluşacak, kişilik ve karakterlerine göre renk tercihlerini ve seçimlerini yapabilecekler. Belli başlı renk skalaları ile çocukların zengin iç dünyalarını sınırlamaya gerek yok. Mutfak, oturma odası ve diğer mekanlar dizayn edilirken çocukların ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Yemek masası ve sandalyeleri yetişkin bireylerin erişim mesafesine göre dizayn edilir. Çocuğun yaş ve boyuna uygun sandalye modelleri tasarlanabilir ya da satın alınabilir. Çocuklarının kullanımına açık raf ve dolapların, çocukların uzanacakları mesafede olması gerekir. İç ve dış mekanda çocukların yaşam aktivitelerini kolaylaştıracak detaylar için alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.
Evin göz bebeği çocuklar için önemsenen ihtiyaçlar ve oluşturulan dekor, gözetim altında fakat gereğinden fazla kontrol altında olmamalıdır. Özellikle mükemmelliyetçi anne ve babalarda görülen fazla kontrol merakı çocuklarının özgüvenini sarsabilir. Daha güvenli ve hoşnut kalacakları yaşam alanları oluşturmak için aşırı steril bir ortam yaratmaya da gerek yok. Çocukların oyuncaklarını ve eşyalarını toplamak için saklama kutuları ve dolaplar barındırın. Giysilerini muntazam şekilde düzenleyebilecek ayrı bir giysi dolabı olmalıdır. Düzenlik temizlik ve eşyalarını toparlamak dinlendirici bir alan oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Yer döşemesi zemininde alan kazanmak istiyorsanız, eşya ve oyuncaklarını muhafaza edebilecekleri duvar rafları ve dolaplar dizayn edebilir, geniş alanlara yer açabilirsiniz.
Düzen ve tertip oluşturmanın esası pratik depolama sistemlerini oluşturmakla kolaylaşır. Her seferinde yoğun bir çalışma ile odayı düzene sokmak, zaman kaybına sebep olur ve zaman kaybettirir. Çocukların ilgilerini çekebilecek renkli raflar, kutular, sepetler ve dolaplar kullanım kolaylığının yanı sıra düzen oluşturma alışkanlığı da kazandırır. Çocukların hareket alanlarının sınırı yoktur. Dolayısıyla çocukların ulaşabilecekleri dolap ve çekmecelerde, güvenlik tehdidi oluşturabilecek malzemeler bulunuyorsa çekmece kilitleme mandallarını kullanmanızı öneririz. Oda düzeni sağlanırken, çocukların erişebilecekleri dolap, çekmece ve kutularda, çocukların kaldırmakta zorlandığı ve dengelerini kaybedecekleri malzemeleri bulundurmayın, kullanılan eşyaların ağırlığına dikkat edin. Hareket ettirilebilir eşyaların hafif olmasına özen gösterin, ağır eşyaları mümkünse bulundukları zemine sabitleyin.
Çocuklara uygun ev dekorasyonu mevzu bahis olduğunda çocuk güvenliği ön sırada yer alır. Çocuklara rahat ve huzurlu yaşam alanları sunmak için, önceden alınması gereken güvenlik tedbirleri göz önüne alınmalıdır. Kesici aletler, ağır ve hareket ettirilebilir objeler mümkün olduğunca çocukların erişemeyecekleri yerlerde kaldırılmalıdır. Kullanılan dolap ve çekmecelerde, çocukların yine de erişebilecekleri yükseklikler bulunuyorsa, çekmece ve dolaplar için tasarlanan kilitleme mandallarını kullanabilirsiniz. Kilitlenen dolap ve çekmecelere kaldırılan objelerle, daha güvenli bir yaşam alanı oluşturacaksınız. Tehlikeli objeler denildiğinde akla sadece aletler gelebilir. Hareket ettirilebilir eşya ve ojelerin ağırlığı da çocuklar için tehlike unsuru olabilir. Dolayısıyla hareket ettirilebilir eşyalarınız eğer çok ağırsa sabitleyin. Aksi takdirde, çocukların merakı ve enerjisi yüzünden istenilmeyen kazalara maruz kalınabilir. Çocukların merak ve enerjileri bunlarla tükenip bitmez. Bir objeye asılmak, sallanmak ve tırmanmak isteyebilirler. Alçak seviyede duvara asılı ve sallanan aksesuarın kullanılması çok fazla önerilmez. Çocukların asılıp, tırmanma ihtimallerine karşı duvara asılı sallanan aksesuarların sağlam bir şekilde sabitlenmesi gerekir. Pencereler için de kilitleme sistemleri mevcut. Pencere kenarına yatak konulmamalı, çocukların tırmanıp pencereye çıkabilecekleri eşyalardan kaçınılmalı, gereken yerlerde pencere korkulukları çocuk güvenliği için dizayn edilmeli. Örnek görselde gördüğünüz modern stil çocuk odası tasarımı, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyor.
Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları göz önüne alarak iç mekan dizaynı oluşturuyorsanız, çocukların güvenliğinin yanı sıra sıcak bir yaşam alanı oluşturmaya özen göstermelisiniz. Her çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır. Ebeveynler ve çocuklar arasında bağ oluşturulması, çocuklarla birlikte vakit geçirebilecek alanlar oluşturun. Oyunlarına katılmak, sohbet etmek, kucaklaşmak çocukların özgüvenini geliştirir, ebeveynler ile arasındaki bağı kuvvetlendirir. Yatmadan önce, Tv izlerken çocuğunuza sarılmanız, sevgi ve güven sağlayan bir atmosfer sunmanız çocukları olumlu etkiler. Çocukların kucaklaşması için yumuşak oyuncaklar, yastıklar da oldukça işlevseldir. Öfke ve üzüntü anında sarılma ihtiyacı iyileştirici bir etki yaratır. Çocuğunuzun odasında kendinize de oturmak, sohbet etmek, sarılmak için yer ayırın. Sevdikleri ile sarılmak, bağ kurmak, yumuşak yastıklar, peluş oyuncaklara sarılmak çocukları mutlu edecektir.
Çalışma masası formu ve yüksekliği standart dizayn edildiği için, çocukların yaşı ve erişim mesafeleri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Çocukların ihtiyacı göz önüne alınarak sağlanan bir çalışma alanı, ödevlerini yapmaları açısından da verimli olacaktır. İşlevsel duvar rafları, ve dolaplar, çocukların erişebilecekleri yükseklikte olmalıdır. Gün ışığı alan bir çalışma ortamı hem sağlıklı hem de işlevsel bir yaşam alanı oluşturacaktır. Pencere kenarına yerleşen çalışma masası, özellikle küçük odalar için, cam şeffaf yüzeyler aracılığıyla iç mekana derinlik katan bir etki yaratır. Eğer çocuğunuz pencereden gördüklerine odaklanıyorsa, görüş açılarını ve çalışma masası konumunu değiştirebilirsiniz. Çocukların ilgisini çekebilecek kitaplar, klasörler, aksesuarlar, çalışma alanı için masa lambaları kullanabilirsiniz. Çocukların dikkatlerini dağıtabilecek bir açıda çalışma masası konulmamalı, ödevlerine odaklanabilecekleri düzenli bir çalışma alanı veya çalışma köşesi dizayn edilebilir.
Çocuk odası, evin diğer alanlarından çok fazla izole olmamalıdır. Yakın alanlarda çocukların kolaylıkla size erişebilecekleri geçiş aralıkları, kolaylıkla ulaşabilecek koridor mutlaka bulunmalı. Çocukların ebeveynlerini yakınlarında hissetmeleri, onların güven duygusunu pekiştirir. İhtiyaç duyduklarında kolaylıkla erişebilecekleri ebeveynlerinin olduğunu bilmek, gerektiğinde seslerini duyurabilmek çocukların ihtiyaçları arasındadır. Uzun süre kendi haline bırakılan bir çocuğun yaşam alanı, ebeveynlerinden çok fazla olursa, herhangi bir kazada ulaşması sorun olabilir, zaman alabilir. Yaşam alanlarını çok fazla izole etmeye, birbirine erişmeye uzak alanlar oluşturmaya gerek yok. Güvenlik ve aile bağlarının kuvvetlendirilmesi için, çocuklarınızla yakın olmanız gerekir. Çocuk odası ile ebeveyn yatak odasının farklı katlarda olması önerilmez. Mümkün olduğunca kolay erişebilecekleri odalar bir birine yakın olmalıdır. Çocuklarınız evde iken, ihtiyaç halinde ebeveynleri ile kolaylıkla iletişim kurabilmeli, kolaylıkla erişebilmeli.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Evinizi çocuklar için nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?’ yazımız da ilginizi çekebilir.