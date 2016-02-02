Hangi tür iç dekorasyon modelleri çocuklara uygundur?

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yaşam alanlarının kontrolleri yetişkin bireylerin sorumluluğundadır. Güvenlik önlemleri konfor ve düzenin aksamaması açısından önemlidir. İç ve dış mekanda güvenlik önlemleri söz konusu olduğunda, priz kilitleme mandalları, kaymayı önleyen sabitleyici merdiven halıları, korkuluk boyutları ve mesafeleri, çekmece ve dolap kilitleme mandaları, havuz bariyerleri, pencere koruyucuları gibi önlemler alınarak, evinizi çocuklar için daha güvenli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Çocuklu bir evin diğer evlerden mutlaka farkları olacaktır. Çocuklu evlerde aydınlatma sistemleri de değişkenlik gösterebilir. Lambalar ısındığından erişilemeyecek mesafede, tavana monte dizayn edilebilir.

Çocukların yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak adına, ev dekore edilirken sadece yetişkin bireylerin erişim mesafeleri göz önüne alınmamalıdır. Çocukların göz hizası ve erişim mesafesi bu noktada ön plana çıkar. İç mekan dekore edilirken renklerle ilgili genel değerlerle sabitleşen renk kararları almanıza gerek yok. Çocukların büyüdükçe zevkleri ve tercihleri oluşacak, kişilik ve karakterlerine göre renk tercihlerini ve seçimlerini yapabilecekler. Belli başlı renk skalaları ile çocukların zengin iç dünyalarını sınırlamaya gerek yok. Mutfak, oturma odası ve diğer mekanlar dizayn edilirken çocukların ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Yemek masası ve sandalyeleri yetişkin bireylerin erişim mesafesine göre dizayn edilir. Çocuğun yaş ve boyuna uygun sandalye modelleri tasarlanabilir ya da satın alınabilir. Çocuklarının kullanımına açık raf ve dolapların, çocukların uzanacakları mesafede olması gerekir. İç ve dış mekanda çocukların yaşam aktivitelerini kolaylaştıracak detaylar için alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.