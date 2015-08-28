Taş duvarların ardında gizli bir tasarım hazinesi

Taş malzeme tutkunları bilirler ki doğal taştan örülmüş duvarlar evlerimize eşsiz katkılar sağlarlar. Peki ya evimiz tamamen taştan yapılsaydı? Tamamen doğal taştan yapılmış bir bina düşünün, her bir metrekaresinin, tüm duvarların taştan örüldüğü, doğanın tam ortasında huzur içinde bir ev. İşte böyle bir yapıya sahip olan ve insanda gören herkesin hayallerini süsleyecek kadar kuvvetli bir etki bırakan örnek bir taş ev projesini görmek için Fransa'ya gidiyoruz bu defa. PixCity isimli mimari fotoğraf firması tarafından fotoğraflanan bu taş ev, Fransa'nın kırsal bölgelerinden birinde yer alıyor. Muhteşem doğası, yeşiller içindeki manzarası ve huzurlu ve konforlu yapısıyla göz kamaştıran bu ev adeta doğa üstü bir güzelliğe sahip.