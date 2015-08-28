Taş duvarların ardında gizli bir tasarım hazinesi

Taş malzeme tutkunları bilirler ki doğal taştan örülmüş duvarlar evlerimize eşsiz katkılar sağlarlar. Peki ya evimiz tamamen taştan yapılsaydı? Tamamen doğal taştan yapılmış bir bina düşünün, her bir metrekaresinin, tüm duvarların taştan örüldüğü, doğanın tam ortasında huzur içinde bir ev. İşte böyle bir yapıya sahip olan ve insanda gören herkesin hayallerini süsleyecek kadar kuvvetli bir etki bırakan örnek bir taş ev projesini görmek için Fransa'ya gidiyoruz bu defa. PixCity isimli mimari fotoğraf firması tarafından fotoğraflanan bu taş ev, Fransa'nın kırsal bölgelerinden birinde yer alıyor. Muhteşem doğası, yeşiller içindeki manzarası ve huzurlu ve konforlu yapısıyla göz kamaştıran bu ev adeta doğa üstü bir güzelliğe sahip.
Kırsal bir bölgede, el değmemiş bir doğanın içinde bulunan küçük bir kasabada yer alan bu sokaktan eve baktığımızda estetik bir taş ev gördüğümüz kesin. Ama geleneksel taş bina mimarisini şık bir tarzda yansıtan dış cephenin içinde dekorasyon açısından ne büyük harikalar yattığını dışarıdan bakarak tahmin etmek mümkün değil. Mütevazi ve şık dış cephede bulunan dikkat çekici panjur ve dış kapının ardından içeri süzülüp evin iç mekanlarındaki gizli dekorasyon hazinesinin kalbine doğru yol almaya başlayalım.
Salona adımınızı attığınız anda taş duvarlarla bütünleşen rustik tavan ve taş karolarla döşenmiş yer kaplaması otantik bir atmosfer yaratarak daha ilk bakıştan sizi huşu içinde bırakıyor. Güzel doğal taş döşemeli zeminin yarattığı sıcaklık ve samimi ortam damarlı desenlerle katmerleniyor. Odanın bu aydınlık ve havadar yapısını daha da kuvvetlendirmek için yumuşak renkli ve yine doğal görünümlü mobilyalar kullanılmış ve tavanda kullanılan ahşap natural bir şekilde ekru tarzda beyaza boyanmış.
Country tarzı dizayn edilmiş banyo da evin göz kamaştırıcı diğer yaşam alanlarından geri kalmıyor ve taş duvarları ve ahşap yerleri ile evin genelindeki büyüleyici atmosferi arttırıyor. Duşakabinin, banyo tezgahının ve diğer mobilya ve aksesuarların seçimi banyoya yenilikçi ve modern bir dokunuş katarken iç mimari özelliklerle de uyum içinde.
Mutfağın uzantısı olan bu köşede ise eski tip geleneksel bir ekmek fırını bulunuyor. Manzarayı görür görmez tip geleneksel taş fırınlarda pişen ekmeklerin lezzetini ve kokusunu duyar gibi oluyorsunuz. Bu geleneksel kokuların arasında rengarenk ve modern dokunuşlar da gözünüze hitap eden tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor. Tavandaki ahşap paletlerin renkleri ve yer döşemesinin hareketli ve renkli yapısı adeta birbiriyle bütünleşiyor.
Son olarak evin en keyifli ve en güzel yerine varıyoruz. Etraftaki olağanüstü manzaraya havuz çevresindeki taş örgüler ve havuzun muhteşem dokusu da eklenince tüm atmosfer peri masallarını andırır bir havaya bürünmüyor mu? Lüksün ve keyfin doğayla ve doğadan gelen estetikle birleştiği tüm şehir yaşantısının telaşını ve koşuşturmasını unutabileceğiniz şahane bir yaşam alanı. (Siz de bu havuza hayran kaldıysanız Lüks yüzme havuzları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)