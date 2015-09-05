Hayatınızı kolaylaştıracak 13 yatak odası gardırop modeli

İyi bir yaşam kalitesi önce yatak odası dizaynı ve düzeninden geçer. Genel bağlamıyla insanların gözlerini açtığı, güne ilk başladığı mekan yatak odalarıdır. Günü sonlandırdığı, son demlerinin keyfini çıkardığı yaşam alanının nasıl bir düzene sahip olduğu sanıldığından daha önemlidir. İyi bir uyku çekmek için yatak modeli ve oda atmosferi ne kadar önemliyse, oda düzenini sağlamak için yatak odası gardıropları da o derece önemlidir. Giysilerimiz, aksesuar ve eşyalarımızı muhafaza ettiğimiz biricik gardıroplarımız olmasa nasıl bir karmaşa ile baş başa kalırdık kim bilir. Pekala gardırop modelleri ve çözümleri hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Fonksiyonel tasarımlarla güncellenen yeni gardırop modelleri artık hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Yatak odası dekorasyonu ile uyumlu ya da sıra dışı fikirlerle estetik algı oluşturabilecek çözümler düşünülebilir. Belki yatak odanızı yenilemek üzeresiniz ya da yeni bir ev döşemek isteyenler için yatak odası mobilyaları hakkında pratik fikirler arıyorsunuz. Yatak odası dolap modelleriyle de ilgileniyorsanız Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri yazımızda da size göre bir yatak dolabı bulabileceğinizi umuyoruz. Bu yazımızda sizlere yatak odası gardırop modellerinden hayatınızı kolaylaştıran seçkiler hazırladık. Dilerseniz hemen farklı tarz ve modellerde seçtiğimiz gardırop modellerini incelemeye başlayalım.
Şekil alabilmesi açısından işlevsel formlarının yanı sıra gözlere de hitap eden ahşap, yatak odasının tüm mobilyalarında uyum ve ahenk olanağı da sağlıyor. Daha modern tasarımlarla ahşabın yeni mobilyalarla yorumlanışı, hem klasik esintiler hem de modern yaklaşımı bir arada sunma imkanı da yaratıyor. Yatak modeliyle aynı ahşap dokusunun kullanıldığı dekorasyonda, dolap kapakları sade ve yalın bir formda üretilmiş. Ağacın yalın bir dille kullanımı minimalist ve modern yaklaşımlara daha yakın bir stille dizayn edildiğini gösteriyor. Tarzıyla gardırop modeli ve yatağın öne çıktığı yatak odası dekorasyonu, Almanya'da bulunan Allnatura tarafından dizayn edilmiş.
Duvara gömme bir dizayn ile giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza edebileceğiniz nefis bir model. İç açan renkleriyle döşenen yatak odasında, gardırop yüzeyinin sadeliğini görüyorsunuz. Adeta duvarın devamını getiren nitelikte dizayn edilmiş dolap yine beyaz renk raf ve çekmece dizaynlarıyla minimal şıklık ve sadelik katıyor. Böylesi dingin bir yatak odası için doğru tercihlerden biri.
Hem kullanışlı tasarımıyla, hem de duvar dekoru sunma alternatifi yaratmasıyla estetik bir sunumla karşı karşıyayız. Rafların, çekmecelerin bölme duvarlar ya da paneller ardına dizayn edilmesiyle kullanışlı bir dolap modeli tasarlanmış. Günümüzde modern stil yaklaşımlarla dolap ve gardırop tasarımlarının akılcı çözümlerle dizayn edilişiyle ilgili örnekler seçmeye çalıştık. Belki evinizde böyle bir sistem pratik ve işlevsel kolaylıklar sunacak, aradığınız raf sistemi ve dolap modellerini bulmuş olacaksınız.
Yatak odasında giysilerin ve eşyaların oluşturabileceği karmaşayı raf ve çekmecelere dizerken, göz yormayan bir tasarım modeline ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Hem estetik unsurları göz ardı etmek istemeyebilir, hem de işlevsel dolap kapakları modellerini kullanmak isteyebilirsiniz. Cam kapaklarla tasarlarken ister transparan, ister tamamen giysilerinizi gizleyebilecek cam modellerini tercih edebilirsiniz.
Dolap ve gardırop dizaynlarında yatak odası konsepti esas alınarak tasarlanabilir. Özellikle genç ve çocukların hoşuna gidebilecek gemici konsepti, hem hayal dünyalarına bir yolculuk, hem de neşeli bir atmosfer yaratmada ilginç bir alternatif sunuyor. Lacivert ve beyazın ağırlıklı kullanıldığı dolap dizaynı, aynı zamanda duvar dekoru olarak da değerlendirilmiş.
Siyah kütleler halinde taşınan sistem, hem yatak odalarının hem de giyinme odalarında değerlendirilebilecek niteliklerde. Modern stil dekorasyonlarda şıklığıyla göz dolduran giysi dolabı ve gardıroplar için ilgi çekici alternatiflerden biri. Sürgü kapak çözümüyle tasarlanan gardırop oldukça kullanışlı. Giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza etmek için, size göz yormayan modern stil bir oda dekorasyonu imkanı veriyor. Farklı boyutlarıyla değerlendirebileceğiniz ürünler evlerinizdeki alanları daha fonksiyonel kullanmanıza da yardımcı oluyor.
Elbette eğlenceli ve renkli görsellerle tasarlanmış estetik gardırop alternatifleri çocukların ilgilerini çekiyor. Hem kullanışlı hem göze hitap eden tasarımlarla, odaları renklendirmek, sıcak bir hava katmak mümkün. Dev çekmeceler, basamak modelleriyle yatak odalarında gardırop ve hatta ranzalar tasarlanabilir. Çocukların renkli dünyalarını resmeden paylaşımları ile süslenen çekmece kapakları oldukça eğlenceli değil mi?
Ara renklerle bir yatak odası dekorasyonunda, hem açık renklerin hem de koyu renklerle kontrastın yakalandığı bir gardırop modeli ile karşı karşıyayız. Özellikle duvar zemini ve tavan şeklini alan geometrik dizayn gardırop modeliyle ilgilenebilecek olanlara bazı ipuçları veriyor. İki yanı açık raflarla tasarlanan gardırop, tekdüze ve bildik gardırop modellerine karşılık formuyla fark yaratıyor.
Gardırop modellerinin fonksiyonlarından en bilindik niteliklerinden biri aynalı kapaklardır. Hem işlemsel sunum hem estetik algı yaratır. Siyah bir gardıropta kullanım özelliğine bir nitelik daha katar. O da koyu renklerin mekanı daraltan etkisini kıran aynaların derinlik katma özellikleri. Şık ve siyah ağırlıklı dizayn edilen bir yatak odasında, siyah severlere hitap edebilecek gösterişli bir gardırop modeli.
Beyazlar içinde mis gibi bir yatak odasına küçük bir farkla bambaşka bir atmosfer yaratmaya ne dersiniz? Hem gömme dolap özelliğini taşıyan, hem de açık raflar ve çekmecelerle dizayn edebileceğiniz alternatifte sıra. Böylesi güzel bir odada, giysilerin ve eşyaların yarattığı karmaşayı görmek istemezsiniz. O halde küçük bir açıyla hareket attığınız odaya, şık ve bembeyaz bir gardırop modeli dizayn edin.
Yatak odalarınızı güzelleştirmek için alternatifler çok. Özellikle sıradanlıktan hoşlanmayanlar ve tekdüzelikten sıkılanlar için, ahşap tonlarında parmaklıklarla tasarlanan bir gardırop modelini görmeden geçmemeliyiz. Tavan yüksekliğini fazla olmadığı oda kesitinde, yerden tavana uzanan parmaklık dolap kapısıyla, göze hitap eden bir dizayn oluşturabilirsiniz. Dar alanlarda giysilerin hava almasını sağlayan tasarım, aynı zamanda onları muntazam bir şekilde muhafaza ediyor.
Kullanılmayan alanların daha akılcı değerlendirilebileceği tasarım örneği ile devam ediyoruz. Çatı katı dar alanlarıyla ve küçük planlarıyla karanlık bir atmosfer oluşturmaya oldukça müsaittir. Boyle bir alanı en iyi şekilde değerlendirmek, beyaz ya da açık renk tonlarıyla tavan ve gardırop tasarımlarını kullanmak. Eğer çocuk sahibiyseniz, ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız, küçük alanları değerlendirebileceğiniz ayrı raflara ihtiyacınız olabilir.
İster sürgülü sistem kapılı, ister klasik dizayn edilen gardıroplar kullanın; yatak odası dekorasyonu ile ilişkisi ve ışık kullanımı detaylarını göz ardı etmeyin. Bazı küçük püf noktalarıyla daha kullanışlı ve iç açan bir atmosfer yaratmak mümkün. Tamamen kapalı yalın bir stil dizayn edilebileceği gibi, açık raflarla ve çekmeceli sistemle dizayn edilen örnekleri de değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen ihtiyaca ve işlevsel detaylar göre değişebilen tutumlarla alakalıdır. Giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza ederken, küçük alanlarda şık ve modern bir gardırop modeli ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
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