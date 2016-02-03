Balıkçı köyünde bir mimari harikası

Son zamanlardaki hemen hemen tüm iyi, büyük ve başarılı projenin büyük kentlerde olduğu göz önüne alındığında bugünkü yazımızda tanıtacağımız ev oldukça farklı görünebilir. Zira yazımızın konusu olan ev, gözlerden uzakta, Portekiz’in güneyinde bir balıkçı köyü olan Algarve’de yer alıyor. Çağdaş ve çevre dostu olarak tasarlanan evin mimari ekibinin başında Marlene Uldschmidt yer alıyor. Şimdi bu güzel eve görsellerimiz yardımıyla biraz daha yakından bakalım.
Yapıda kullanılan malzemenin yerel olarak seçildiği ev, çağdaş duruşuyla komşularından ayrılsa bile, yerel çizgilerden çok uzaklaşmayan tasarımıyla hiç sırıtmıyor. Her bir ayrıntısı enerji verimliliği hesaba katılarak tasarlanan bina bembeyaz ve açıcı görüntüsü ve başarılı ışıklandırma uygulamasıyla derhal kendini belli eden bir görünüme sahip.
Binanın beyaz cephesinin sokağın geri kalanındaki komşu evlerle büyük bir uyum içinde olduğu açıkça görülüyor. Sokağa bakan cephedeki oldukça geniş sayılabilecek boşluklar evin aydınlatılmasında ve doğal ışık kazanmada oldukça etkili. Bina hem kendi karakterini ortya koyup bundan taviz vermiyor hem de komşularıyla uyumunu bozmuyor, böyle ince bir mimari başarı yakalamak çok da kolay olmasa gerek.
Aynen dış cephe gibi iç kısımlarda da beyaz rengin tartışmasız bir hakimiyeti var. Beyaz boyalı duvarlar arasında büyük boşluklar bırakılması ışığın evin içine bolca girebilmesini sağlamak için yapılmış. Adeta evin içinde de dışında da her ayrıntı evin apaydınlık olabilmesi için tasarlanmış gibi.
Yine ışıklandırma konusundan devam ediyoruz. Bu fotoğrafta aydınlatmanın nasıl tasarlandığını daha yakından görebilirsiniz. Tavana yakın kısımlarda gördüğünüz beyaz led ışıklar evin beyaz ve parlak iç ve dış görüntüsüyle bir hayli uyum içerisinde. Camla ayrılan mekanın sol üst tarafında görülen açıklıktan gökyüzünü seyredebilme imkanınız da var!
Bir önceki fotoğraftaki yeri bu kez de üst kattan görüyoruz. Evin iç mekanlarının arasıdna bilinçli olarak bırakılan bu boşluklar sadece aydınlatma ve doğal ışıktan faydalanma amaçlı değil, aynı zamanda (özellikle cam panellerin de yardımıyla) eve derinlik ve genişlik de katmaktalar.
Şimdi de oturma odasındayız. Herhalde oturm odasının da beyazın hakimiyeti altında olması kimseyi şaşırtmamıştır. Geniş paneller, üst kattaki boşluk gibi unsurlar yine evin aydınlık ve ferahlığı için düşünülmüş. Sol taraftaki oldukça pratik, şık ve kullanışlı masa dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz. Orta kısımdaki sütunun içinde yer alan bacaya bağlı olan şömine eve bambaşka bir hava katıyor doğrusu, şöminenin siyah renk seçilmesi ise oldukça başarılı bir kontrast uygulamasına işaret ediyor.
Mutfak kısmı da birçok kişinin hayallerini süsleyecek büyüklüğe ve özelliklere sahip. Gepgeniş ve boydan boya camların kullanılmasıyla yine aydınlıktan hiçbir taviz verilmemiş. Tezgahın arkasındaki duvarda yapılan turkuvaz minik rötuş oldukça kibar ve şık olmuş. Tezgah ise bir hayli geniş. Dolapların da hepsi hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde yine beyaz renkten seçilmiş.
Üstelik yukarıda bahsettiğimiz mutfağın devamı da var! İster mutfağın uzantısı olarak değerlendirin, ister yemek odası deyin bu kısım her durumda büyük bir keyif vaad ediyor. Üstelik başarılı bir mobilya ve avize seçimiyle dekorasyona çok şey katıldığı görülüyor. Geniş cam paneller, dostlarla ya da aileyle yenecek güzel, lezzetli, keyifli yemekler için mükemmel bir arka fon oluşturuyor.
Mutfakla yemek odasının bulunduğu kısım, enfes bir bahçeyi eve bağlayan şık bir patikaya açılıyor. Patikanın zeminiyle evin içindeki zeminin renk uyumuna lütfen dikkat edin. Üstelik patikayla ev arasında kalan avlu da özellikle yaz mevsiminde yemek alanı olarak kullanılmaya elverişli.
Az önce bahsettiğimiz avluyu şimdi daha yakından görüyorsunuz. Evin içindeki uygulamaların hemen hepsine, bu başarılı harmoniyi bozmamak adına avluda da yer verilmiş: Cam paneller, ahşap ve koyu renk ayrıntılar ve bolca beyaz renk. Bir hayli geniş sayabileceğimiz bu alan bu yüzden birçok amaçla kullanılabilmek gibi çok önemli bir özelliğe ve avantaja da sahip.
Bu şahane evde havuzun eksik olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Havuzun ölçüleri mütevazi olsa da konumu dolayısıyla, aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere insanın aklını başından alabilecek güzellikte manzaralar ve keyifli dakikalar vaad ediyor.
Evin iç ve dış mimarisi mükemmel olduğu kadar, manzarası ve konumu da bir harika. Eğer böyle yazlık ve villalara merakınız varsa daha önce sitemizde yayınlanan ‘Akdeniz tarzını modernlikle buluşturan eşsiz bir villa’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.