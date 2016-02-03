Balıkçı köyünde bir mimari harikası

Mutfak kısmı da birçok kişinin hayallerini süsleyecek büyüklüğe ve özelliklere sahip. Gepgeniş ve boydan boya camların kullanılmasıyla yine aydınlıktan hiçbir taviz verilmemiş. Tezgahın arkasındaki duvarda yapılan turkuvaz minik rötuş oldukça kibar ve şık olmuş. Tezgah ise bir hayli geniş. Dolapların da hepsi hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde yine beyaz renkten seçilmiş.