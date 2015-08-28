Kırların ortasında şehirli bir ev

Bugün sizlere mimari tarihinin en önemli ve çığır açıcı akımlarından biri olan kübizmin bazı prensiplerini çağdaş bir tasarım diliyle yeniden üreten, kuğu gibi bir kır evini tanıtacağız.

Çok karmaşık ve sofistike olmayan mimari diline rağmen, ilk bakışta dikkati çeken ev, iç mekânları itibarıyla ise şehirli bir tarzla döşenmiş aile evi izlenimi veriyor. Evin planlaması İsviçreli bir mimari bürosu olan Marty Häuser tarafından yapılmış.