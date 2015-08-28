Kırların ortasında şehirli bir ev

Bugün sizlere mimari tarihinin en önemli ve çığır açıcı akımlarından biri olan kübizmin bazı prensiplerini çağdaş bir tasarım diliyle yeniden üreten, kuğu gibi bir kır evini tanıtacağız.
Çok karmaşık ve sofistike olmayan mimari diline rağmen, ilk bakışta dikkati çeken ev, iç mekânları itibarıyla ise şehirli bir tarzla döşenmiş aile evi izlenimi veriyor. Evin planlaması İsviçreli bir mimari bürosu olan Marty Häuser tarafından yapılmış.
Bu modern mimari örneğine konutu içinde bulunduğu arsa üzerinde tüm görkemiyle gösteren bu fotoğrafla başlayalım. Projeyi üstlenen mimarların evden kısaca
Sub & Add, yani
çıkarma ve toplama diye bahsetmesi boşuna değil. Zira evin mimarisi küpü andıran geometrik şekillerin tıpkı bir oyuncak kule gibi yan yana ya da üst üste getirilmesinden oluşuyor. Ahşap vurgularıyla keskin hatların yarattığı soğukluk izleniminin bir nebze hafifletildiği evde her bir keskin hat özellikle vurgulanarak villanın modern mimarisini vurguluyor.
Şimdi yavaş yavaş bu evdeki turumuza başlayabiliriz. Evin giriş kısmında ise bizi duvarladan başlayıp tavanda devam eden beton sayesinde ortaya çıkan endüstriyel bir hava karşılıyor. Zemindeki ahşap tercihi ve merdivenlerle bu genel hava biraz olsun dengeleniyor. Merdivende akıcı formu ve tasarım dilini zedelememek adına trabzana yer verilmemesi de yerinde bir tercih olmuş.
Bu modern evin banyosu ise adeta küçük bir welness vahası gibi tasarlanmış. Mekânın baş rolünü özel yuvarlak hatlı tasarımıyla dikkat çeken bağımsız küvet üstlenirken, diğer kısımların aksine zeminde sıcak ve canlı bir rengin kullanılması hem beton duvarlarla oluşturduğu kontrast, hem de banyoyu daha samimi hale getirmesi açısından yerinde olmuş. Mekân içerisinde optik bir derinlik oluşturmak açısından duşakabinin bir duvarının siyaha boyanması da dikkat çekici bir tasarımcı damgası.
Evin yemek odası olarak düzenlenen kısmı ise geniş pencerelerden birinin hemen arkasında yer alıyor. Dolayısıyla ev sakinleri yemeklerini yerken dışarıdaki kır manzarasının tadını da çıkarabiliyorlar. Diğer yandan ilginç bir şekilde bu bölüm için yapılan mobilya tercihleri evin endüstriyel ve modern atmosferiyle güçlü bir kontrast teşkil ediyor.
Beton duvar ve tavan tercihinin aynen korunduğu oturma odası kısmında ise seçilen renkler ve mobilyalar sayesinde son derece samimi bir atmosfer bizi karşılıyor. Doğal renklerin seçilmesi, aydınlatma seçeneklerinin de buna uygun olarak düzenlenmesi ve mobilyaların sadece estetik değil konfor ve rahatlık etkenleri de düşünülerek seçilmiş olması bu etkiyi ortaya çıkaran faktörler olarak sıralanabilir.
Üstteki giriş kısmında gördüğümüz merdiven ise bu fotoğrafta görüldüğü gibi evin üst katına kadar uzanıyor. Tasarım ekibinin hem düşme tehlikesini önlemek hem de eve yepyeni bir vurgu katmak için tercih ettikleri cam korkuluk ise 308 metrekarelik bir alana yayılan bu evin gizlediği hoş sürprizlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Bu evi beğendiyseniz, ’Taş duvarların ardında gizli bir tasarım hazinesi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.