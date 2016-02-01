Duvar kağıdını nasıl uygulayabilirim ?

Evinizi kişiselleştirmek, evinizi sahiplenmeniz ve evinizdeyken kendinizi daha rahat hissetmeniz adına size oldukça yardımcı olur. Peki ya bir evin kişiselleştirilmesi nasıl mümkün olur ? Aslında bu soruya neredeyse sonsuz sayıda cevap verilebilir fakat bir bugün üzerinde duracağımız topikten ötürü aksesuarlardan bahsetme gereği duyuyoruz.

Aksesuarlar, anlam olarak bir bütünün çalışmasında etkisi olmayan organlar olarak tanımlanabilirler. Bu noktada, sık sık tercih edilen duvar kağıtlarının da aslında birer aksesuar olduklarını söylemek mümkündür. Peki ya, evinizde duvar kağıdı kullanmak evinizi kişiselleştirmeniz için yeterli midir ? Bu soruya üzülerek hayır demek zorundayız. Çünkü duvar kağıtları, doğru şekilde seçilmezse varoluş amacından saparlar. Duvar kağıtlarını doğru biçimde tercih etmek kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada, kişiliğinize hitap eden duvar kağıtları seçmelisiniz. Evinizde kullanacağınız duvar kağıdı, zevklerinizi, estetik anlayışınızı ve karakterinizi yansıtmalı. Bu sayede evinizi biraz olsun kişiselleştirebilirsiniz… Profesyoneller tarafından özenle seçilmiş binlerce duvar kağıdı örneğini görmek için, homify'ın duvar kağıdı kategorisini ziyaret edebilirsiniz…