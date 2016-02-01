Duvar kağıdını nasıl uygulayabilirim ?

Evinizi kişiselleştirmek, evinizi sahiplenmeniz ve evinizdeyken kendinizi daha rahat hissetmeniz adına size oldukça yardımcı olur. Peki ya bir evin kişiselleştirilmesi nasıl mümkün olur ? Aslında bu soruya neredeyse sonsuz sayıda cevap verilebilir fakat bir bugün üzerinde duracağımız topikten ötürü aksesuarlardan bahsetme gereği duyuyoruz.
Aksesuarlar, anlam olarak bir bütünün çalışmasında etkisi olmayan organlar olarak tanımlanabilirler. Bu noktada, sık sık tercih edilen duvar kağıtlarının da aslında birer aksesuar olduklarını söylemek mümkündür. Peki ya, evinizde duvar kağıdı kullanmak evinizi kişiselleştirmeniz için yeterli midir ? Bu soruya üzülerek hayır demek zorundayız. Çünkü duvar kağıtları, doğru şekilde seçilmezse varoluş amacından saparlar. Duvar kağıtlarını doğru biçimde tercih etmek kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada, kişiliğinize hitap eden duvar kağıtları seçmelisiniz. Evinizde kullanacağınız duvar kağıdı, zevklerinizi, estetik anlayışınızı ve karakterinizi yansıtmalı. Bu sayede evinizi biraz olsun kişiselleştirebilirsiniz… Profesyoneller tarafından özenle seçilmiş binlerce duvar kağıdı örneğini görmek için, homify'ın duvar kağıdı kategorisini ziyaret edebilirsiniz…
Evinizde bir duvar kağıdı kullanmaya karar verdiniz fakat bu konuda aklınız karışık durumda ise, ilk önce yapmanız gereken şey, gerekli malzemelerin listesini çıkarmak ve bu malzemeleri satın almaktır. İlk ihtiyacınız -doğal olarak- bir duvar kağıdı. Duvar kağıdı tercihinin nasıl yapılması gerektiğine yukarıda değinmeye çalışmıştık. Dolayısı ile, bu örnekte ayrıca değinmeyeceğiz. Peki duvar kağıdı uygulamalarında ihtiyaç duyulan diğer malzemeler nelerdir ? Öncelikle duvar kağıdından sonra en zorunlu malzeme, -eğer seçtiğiniz duvar kağıdı kendinden yapıştırıcılı değilse- kuvvetli bir yapıştırıcıdır. Seçeceğiniz ve duvar kağıdınızı duvara yapıştıracak olan tutkalı piyasada çeşitli formlarda bulabilirsiniz. Ayrıca duvar kağıdı uygulamalarında, uzun bir fırçaya ve fazla tutkalı temizlemek adına da çeşitli kimyasallara ihtiyaç duyabilirsiniz. Çeşitli çiçek desenlerine sahip olan bu şık duvar kağıdı ise 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları'na ait…
Duvar kağıdı uygulamaları, diğer dekoratif faaliyetler gibi geri dönüşü oldukça kolay olan uygulamalar değildir. Daha açık konuşmak gerekirse, oturma odanızdaki mobilyaların yerlerini genel olarak kolayca değiştirebilirsiniz. Fakat salonunuzdaki duvar kağıdını kaldırmak istediğinizde, işiniz o kadar kolay olmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, duvar kağıdı uygulamalarında duvar kağıdını ve uygulama türünü oldukça iyi seçmelisiniz. Peki ya tüm önlemlere rağmen artık duvar kağıdınızdan memnun olmadığınızı düşünmeye başladığınızda hangi yola başvurmalısınız ? Öncelikle bu yolda çeşitli opsiyonlar mevcut. Dilerseniz duvar kağıdınızı kaldırırken duvarınıza zarar vermemek adına çeşitli kimyasalları kullanabilirsiniz. Aslında duvarınızdaki duvar kağıdı uygulamasını kaldırırken ne çeşit bir kimyasal kullanacağınız, biraz da duvar kağıdının türüne bağlıdır. Çünkü kimi duvar kağıtları su ile temas ettiği anda duvardan kolayca ayrılabiliyorken, kimi duvar kağıtlarının duvardan ayrılması için çeşitli kimyasallar gerekir. Duvar kağıdının kaldırılmasında çok sık tercih edilmeyen yöntemlerden biri de buhar makinesidir. Yoğun fazda ve sıcak biçimde verilen buhar, duvar kağıdının duvardan duvara zarar vermeden ayrılmasını sağlar. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, duvar kağıdını kaldırırken spatula veya metal spatula benzeri ürünler en büyük yardımcınız olacaktır. Cici Evim İthal Duvar Kağıtları'na ait olan bu duvar kağıdı ise muhtemelen kaldırmaya kıyamayacağınız bir duvar kağıdı…
Her türlü dekoratif faaliyetin öncesi ve sonrası olduğu gibi, duvar kağıdı uygulamalarının da öncesi ve sonrası vardır. Hatta duvar kağıdı uygulamalarında duvarın duvar kağıdı için hazırlanması bile gerekir. Peki evinizi duvar kağıdı uygulamasına hazırlamak için neler yapabilirsiniz ? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, duvar kağıtları diğer dekoratif faaliyetlerin aksine hemen kaldırılabilir aksesuarlar değildirler. Duvar kağıdının kaldırılması, önceki örnekte de bahsettiğimiz üzere ayrıca detaylı bir operasyondur. İşte bu sebepten ötürü, duvar kağıdınızı uygulamadan önce duvarınızı tam manasıyla duvar kağıdı için hazır hale getirmeniz gerekir. Peki bu amaçla neler yapılabilir ? İsterseniz, duvarınızda bulunan yapısal farklılıkların ve çeşitli döküntülerin sebep olduğu kötü görüntüyü yok etmek için, badana yaptırabilirsiniz. Bununla birlikte, duvar kağıdı duvarın tamamını kaplayacağından boya yaptırmak size kalmış. Fakat duvar kağıdınızla uyumlu bir görüntü yakalamak adına, evinizde genel olarak hakim olan tonu duvar kağıdınızın sahip olduğu tonla benzer hale getirebilirsiniz. Dilerseniz de estetik bir tezat elde etmek adına, duvarlarınızda duvar kağıdınızın sahip olduğu renge zıt renkler kullanarak evinizde modern ve hareketli bir tarzı yakalayabilirsiniz. Art Tasarım imzalı bu dekorasyon, duvar kağıtları ile boyanın aynı anda kullanılması yönünde size rehberlik edebilir.
Duvar kağıtları her ne kadar oldukça pratik aksesuarlar olsalar da, uygulama noktasına oldukça dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirde, biraz sonraki örneklerde de bahsedeceğimiz üzere çeşitli pürüzlerin, kabarcıkların ve açılmaların oluşması oldukça olası. İşte bu sebepten ötürü, duvar kağıdı uygulamasında oldukça özenli olmalısınız. Peki ya başarılı bir duvar kağıdı uygulamasına imza atmak için hangi noktalara dikkat etmek gerekir ? Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, duvar kağıdı uygulamalarında yapıştırma noktasında yapıştırıcı tercihi kilit rol oynar. Doğru bir yapıştırıcı tercihi, oldukça estetik ve başarılı bir duvar kağıdı uygulamasına imza atmanıza yardımcı olabilir. Diğer yandan, yanlış seçilmiş bir yapıştırıcı da kısa sürede duvar kağıdınızda açılmalara sebep olacaktır. Bu noktada duvar kağıdı uygulamalarında yapıştırıcının oldukça önemli olduğunu söylemekle yetineceğiz. Bir diğer önemli husus da duvar kağıdının yapıştırılma biçimi. Duvar kağıdınızı yapıştırırken, dilerseniz yapıştırıcıyı duvar kağıdına sürüp kağıdı da duvara baskı uygulayarak yapıştırabilirsiniz. Diğer yandan, daha sağlıklı bir sonuç almak adına, yapıştırıcıyı duvara yeterli miktarda sürerek duvar kağıdını duvara da yapıştırabilirsiniz. Bu seçim size kalmış durumda. Hannahome Dekorasyon'a ait olan bu örneği inceleyerek hem duvar kağıdı uygulamaları hakkında hem de minik kahramanların odaları için duvar kağıdı seçiminde daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.
Önceki örneklerde duvar kağıdını uygulamadan önce, duvarınızın ve evinizin alması gereken şekli tarif etmeye çalıştık. Peki ya duvar kağıdını uygularken neler yapılmalı ? Daha spesifik bir soru olarak, duvar kağıdını uygularken hangi malzemelere ihtiyaç duyacaksınız ? En önce, duvar kağıdına ihtiyacınız var. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü duvar kağıdı seçimi de epey meşakkatli bir iş. Fakat bizim size vereceğimiz en temel tavsiye, duvar kağıtları da aksesuar olduğu için, bu yöndeki seçiminizi zevklerinize ve kişiliklerinize uygun biçimde yapmanız olacak. Her sabah uyandığınızda, başınızın hemen yanında güzel bir çınar ağacı fotoğrafı, ışıl ışıl bir şehir manzarası ya da sevimli bir köpek resmi görmek istemez misiniz ? Hayatınızı ve evinizi daha yaşanası bir hale getirmek için, duvar kağıdı seçimine özen göstermelisiniz. Diğer yandan, duvar kağıdından sonra duvar kağıdını uygularken arada tutucu olarak iş görecek bir çeşit yapıştırıcıya ihtiyacınız var. Piyasa da ünlü markalar mevcut. Bununla beraber, kimi ürünlerde ise yapıştırıcı toz olarak bulunuyor ve sizin bu yapıştırıcıyı sulandırarak tutkal haline getirmeniz gerekiyor. Tercihinizi hangisinden yana kullanırsanız kullanın ama duvar kağıdınızın iyi biçimde yapıştığından emin olun. Aksi halde kısa süre sonra küçük küçük açılmalarla karşılaşabilirsiniz… Çeşit çeşit atmosferleri yansıtan duvar kağıtlarına imza atan Dekoros dekorasyon firmasına ait olan bu örnek, bir metro istasyonu biçimde…
Evinizde hakim olan dekorasyona zevkiniz doğrultusunda duvar kağıdı uygularken, karşınıza çıkabilecek en büyük engellerden biri de duvar kağıdınız ile duvar arasında oluşacak pürüzlerdir. Peki bu pürüzler nasıl oluşur ? Öncelikle, duvar kağıdınızı duvarına iyi biçimde yapıştırırken gözden kaçırdığınız noktalar olabilir. Bu noktalar, duvar kağıdınızın ömrünü kısaltacaktır. İşte bu sebepten ötürü, duvar kağıdınızı uygularken bu tarz pürüzlerin ve hava kabarcıklarının oluşmamasına dikkat edin. Diğer yandan, duvarınızda bulunan yapısal farklılıklar da sağlıklı bir duvar kağıdını görünümünün oluşmasına engel olacaktır. Önceki örneklerde de bahsettiğimiz üzere, duvar kağıdı uygulamalarında en önemli husus, duvarı duvar kağıdı yapıştırmak için uygun hale getirmektir. Bu doğrultuda, duvar kağıdını uygulamadan önce bu farklıları bir şekilde gidermelisiniz. Diğer yandan, bu örnekte de görüldüğü gibi, klimalar da zaman zaman duvar kağıdı uygulamaları için pürüz oluşturabilmektedir. Fakat yine örnekte de görüleceği gibi, bu tarz pürüzlerin pratik bir dokunuşla akıllıca çözülmesi mümkündür…