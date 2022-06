Amerikan tarzı evlerin vazgeçilmez unsurları nelerdir ?

Her ülkenin her ırkın ve her milletin kendi geleneği ve kendi kültürü olduğu için ev dekorasyonları, ev düzeni, dekorasyon özellikleri milletlere özgü bir şekilde değişiklik göstermektedir. Türk evleri olarak bilinen geleneğimize uygun evler yaygın olarak kullanılıyor olsa da ülkemizde yani inşa edilen evlerin bir çoğu amerikan ev tarzında inşa edilmektedir. Amerikan ev tarzı, geleneklerimize ve kültürümüze aykırı olan, bildiğimiz ev türlerinden çok farklı bir yapısı olan, farklı özellikleri ile hayatımıza yenilikler kazandıran bu evler artık yaygın bir şekilde kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Mimari yapısı itibari ile geleneksel Türk evlerine göre çok farklı özellikleri bulunan, yatak odalarında suit banyo barındıran, açık mutfakları ile oturma odaları, salonlarını bileştiren, kilise çatısı ile çatı katlarını oda olarak kullanan, düz çatılı ev bulunmayan, geniş cam kapı ve pencereleri ile standart ve klasik pencerelerden çok farklı ev modelidir. Amerikan evi tarzında bir ev inşa ettirecek veya evinizde düzenlemeler yaparak geleneksel ve standart evinizi amerikan evi modelinde dekore ettirecekseniz bu özelliklere dikkat etmeli ve evinizi kişiliğinize uygun, amerikan modeli tarzında dekore etmelisiniz. Peki evinizi amerikan evi modelinde veya tarzında inşa ederken nelere dikkat etmelisiniz ?

Amerikan evlerinin tipik özelliklerinin başında kilise çatı tarzında evler olması ve çatı katlarını ikinci bir kat gibi kullanarak bu alanları oda olarak değerlendirmeleri gelir. Bu nedenle evinizi tek katlı bir ev şeklinde ve düz çatılı olarak inşa ettirmemeli, kilise çatısı şeklinde yüksek bir çatıya sahip şekilde inşa ettirerek, çatı katını evin bir bölümü olarak kullanmalısınız. Çatı katlarında yer alan odaları çocuk odası, hobi odası, oyun odası, misafir odası olarak değerlendirmeli ve evinizi bu şekilde dekore etmelisiniz. Amerikan evlerinin bir diğer tipik özelliği de ahşabın yoğun olarak kullanılmasıdır. Ahşap evin her alanında kullanılmakla birlikte dış cephede de yoğun olarak kullanılmaktadır. Filmlerde, dizilerde gördüğünüz ev örneklerinde de dış cephesi yalıtım ve estetik kaygı nedeniyle ahşap malzeme ile kaplanmaktadır. Ayrıca evin önünde yer alan sundurma ve veranda bölümleri ahşap malzemeler ile kaplanarak ahşap zeminler oluşturulmaktadır. Evin dışı gibi iç kısımlarında da ahşap yoğun olarak kullanılır. İç mekanlarda özellikle zemin kaplamaları, duvar kaplamaları, mutfak, banyo gibi odalarda ahşap yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Çatı alanlarında karkas olarak ahşaplar kullanılmakta, çatının şekillendirilmesi, estetik bir görünüm verilmesi içinde ahşap kullanılmaktadır. Amerikan ev modellerinin tipik bir özelliği olarak geniş odalar ve açık mutfaklar evin büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle evlerimizde kullandığımız mutfak tiplerine amerikan mutfak adı verilmektedir. Amerikan ev modelinde yaşayan insanlar geniş bir oturma odası, geniş bir mutfak istedikleri için geniş bir mutfağı tekil bir oda içinde dekore ettikleri gibi salon veya oturma odası ile mutfağı birleştirerek bir seperatör yardımıyla mutfağı basit bir şekilde salondan, oturma odasından ayırarak açık mutfak şeklinde dekore ederler. Bu mutfak şekline ülkemizde amerikan mutfak adı verilmektedir. Bir diğer amerikan ev modeli özelliği de yatak odalarında ebeveynler için suit banyo bulunmasıdır. Geleneksel Türk evlerinde bir adet banyo bulunur ve bu banyo ev halkının ortak olarak kullandığı banyo olduğundan ebeveynlere özel değildir. Ancak amerikan ev modellerinde yatak odalarında ebeveynlere özel bir banyo bulunur ve bu banyo sadece anne ve babalara aittir. Evin geri kalan halkı diğer banyoyu kullanırlar. Amerikan evlerinin tipik özelliklerinden biri de çatı katında bulunan ve soğuk kış aylarında güneşlenme amaçlı olarak kullanılan teraslardır. Bu teraslar her amerikan evinde mutlaka bulunur. Çatı katına genellikle yatak odalarından ve salonlardan açılan kapılar ile ulaşılan bu teras bölümleri oldukça geniştir. Terasın alt kısımları ise veranda ve sundurma olarak kullanılır. Bu özelliklerin tamamı amerikan ev modellerinin tipik özellikleridir. Evlerinizi amerikan ev tarzında inşa ettirmek veya düzenlemesini amerikan modellerine uygun bir şekilde yapmak için bu özelliklere dikkat etmeli, örnek uygulamalar ve amerikan ev modeli dekorasyonları için amerikan ev modelleri örneklerinin yer aldığı sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Onlarca amerikan ev modelinin ve dekorasyon örneklerinin bulunduğu sayfamızı ziyaret edip fikir edinebilir, evinizi uygun bir ev modeli şeklinde düzenleyerek dekore edebilirsiniz.