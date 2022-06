Ev aydınlatmasında neleri göz önünde bulundurmalıyım?

Yaşam alanlarını dekore ederken aydınlatmanın en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri olduğunu bir çok yazımızda belirtmiştik. Aydınlatmanın dekorasyondaki etkisinin önemi, kullandığınız mobilyalardan renklere yaşam alanınızdaki her detayın görünümündeki belirleyici rolüdür. Gerçekten de gerek evler olsun gerekse çalışma alanları ofisleri olsun aydınlatma doğru bir şekilde yapılmadığında ortamın enerjisi düşer ve dilediğiniz atmosferi gerçekleştiremezsiniz. Bunun sonucu da açıktır ki; huzurla ve keyifle zaman geçiremediğiniz, enerjinizi çalan bir yaşam alanı. Nasıl ki gün ışığının daha çok temas ettiği yaşam alanlarının renkleri daha iyi görünür, daha ferah hissedilirse gün ışığının olmadığı saatlerde de doğru noktalardan aydınlatılmış bir mekan tıpkı güneşli günlerde yaşanılan ferahlığı sunar mekanlara. Bilindiği gibi ışık ve renk ilişkisi üzerine yüz yıllardır farklı teoriler, kuramlar geliştirilmiştir. Bunların arasında Newton'un geliştirdiği ışığın bir prizmadan geçerek renkleri ortaya çıkardığı kuramı oldukça popüler olan kuramlar arasındadır. Hatta Pink Floyd hayranlarının da iyi bileceği gibi Dark Side of the Moon albümünün kapağında da bu prizmanın bir görseli vardır. Newton'un yanı sıra Goethe'nin renk ve ışık ilişkisi üzerine geliştirdiği teoriler o dönemin ünlü romantik ressamlarını etkilemiştir. Yaşam alanlarımız da tıpkı bir resim gibidir. Boş tuvali nasıl renklendirdiğimiz çok önemli. Tabi sadece renklendirmek yetmiyor bu renkleri daha iyi ve doğru algılayabilmemiz için aydınlık ve karanlık dengesini iyi kurmak lazım. Yaşam alanlarımız için seçtiğimiz ışığın rengi de oluşturmak istediğiniz ambiyansla doğrudan alakalıdır. Soğuk renklerdeki ışıklar mekandaki renklerin daha soğuk görünmesine sebep olur. Modern stilde düzenlenmiş ve olabildiğince sadelikle döşenmiş yalın ve mat yüzeylerle dekore edilmiş mekanlarda soğuk ışığın büyük katkıları olabilir. Genel olarak baktığımız zaman sıcak ışık kaynakları mekanın aydınlatılmasında oldukça etkilidir. Sıcak ışık kaynakları hem renklerinizi hem de mobilyalarınızı ve sevdiğiniz dekoratif objelerinizi daha güzel gösterir. Bu duruma örnek olarak mağaza vitrinlerinde kullanılan çoklu sarı ışıkların atmosfere katkılarını gösterebiliriz. Bunun yanı sıra aydınlatmanızı gerçekleştirirken tek kaynaktan aydınlatma uygulamalarından da kaçınmanız gerekir. Farklı noktalardan gelen ışıklar yaşam alanınızı daha güzel gösteririr. Homojen bir ışık oluşturur ve hem gözleriniz yorulmaz hem de evinizin enerjisini dinginleştirir. Bu yazımızda ev aydınlatmasında göz önünde bulundurmamız gerekenleri incelediğimiz örneklerle size ilham verecek bir derleme hazırladık. Evlerin farklı odalarında ve bölümlerinde nasıl ışıklar kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!