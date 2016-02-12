Ev aydınlatmasında neleri göz önünde bulundurmalıyım?

Yaşam alanlarını dekore ederken aydınlatmanın en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri olduğunu bir çok yazımızda belirtmiştik. Aydınlatmanın dekorasyondaki etkisinin önemi, kullandığınız mobilyalardan renklere yaşam alanınızdaki her detayın görünümündeki belirleyici rolüdür. Gerçekten de gerek evler olsun gerekse çalışma alanları ofisleri olsun aydınlatma doğru bir şekilde yapılmadığında ortamın enerjisi düşer ve dilediğiniz atmosferi gerçekleştiremezsiniz. Bunun sonucu da açıktır ki; huzurla ve keyifle zaman geçiremediğiniz, enerjinizi çalan bir yaşam alanı. Nasıl ki gün ışığının daha çok temas ettiği yaşam alanlarının renkleri daha iyi görünür, daha ferah hissedilirse gün ışığının olmadığı saatlerde de doğru noktalardan aydınlatılmış bir mekan tıpkı güneşli günlerde yaşanılan ferahlığı sunar mekanlara. Bilindiği gibi ışık ve renk ilişkisi üzerine yüz yıllardır farklı teoriler, kuramlar geliştirilmiştir. Bunların arasında Newton'un geliştirdiği ışığın bir prizmadan geçerek renkleri ortaya çıkardığı kuramı oldukça popüler olan kuramlar arasındadır. Hatta Pink Floyd hayranlarının da iyi bileceği gibi Dark Side of the Moon albümünün kapağında da bu prizmanın bir görseli vardır. Newton'un yanı sıra Goethe'nin renk ve ışık ilişkisi üzerine geliştirdiği teoriler o dönemin ünlü romantik ressamlarını etkilemiştir. Yaşam alanlarımız da tıpkı bir resim gibidir. Boş tuvali nasıl renklendirdiğimiz çok önemli. Tabi sadece renklendirmek yetmiyor bu renkleri daha iyi ve doğru algılayabilmemiz için aydınlık ve karanlık dengesini iyi kurmak lazım. Yaşam alanlarımız için seçtiğimiz ışığın rengi de oluşturmak istediğiniz ambiyansla doğrudan alakalıdır. Soğuk renklerdeki ışıklar mekandaki renklerin daha soğuk görünmesine sebep olur. Modern stilde düzenlenmiş ve olabildiğince sadelikle döşenmiş yalın ve mat yüzeylerle dekore edilmiş mekanlarda soğuk ışığın büyük katkıları olabilir. Genel olarak baktığımız zaman sıcak ışık kaynakları mekanın aydınlatılmasında oldukça etkilidir. Sıcak ışık kaynakları hem renklerinizi hem de mobilyalarınızı ve sevdiğiniz dekoratif objelerinizi daha güzel gösterir. Bu duruma örnek olarak mağaza vitrinlerinde kullanılan çoklu sarı ışıkların atmosfere katkılarını gösterebiliriz. Bunun yanı sıra aydınlatmanızı gerçekleştirirken tek kaynaktan aydınlatma uygulamalarından da kaçınmanız gerekir. Farklı noktalardan gelen ışıklar yaşam alanınızı daha güzel gösteririr. Homojen bir ışık oluşturur ve hem gözleriniz yorulmaz hem de evinizin enerjisini dinginleştirir. Bu yazımızda ev aydınlatmasında göz önünde bulundurmamız gerekenleri incelediğimiz örneklerle size ilham verecek bir derleme hazırladık. Evlerin farklı odalarında ve bölümlerinde nasıl ışıklar kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!
Yatak odaları yaşam alanlarının en özel bölümlerinden biridir. Özel olmasının yanı sıra yatak odasında kaliteli bir uyku ve iyi dinlenmiş bir beden iyi geçecek bir günün garantisidir. Bu sebeple yatak odasını dekore ederken oldukça özenli davranılması gerekir. Huzur veren ve rahatlatıcı renkleri açık tonlarda kullanmak, yatak odasının penceresinden gelecek gün ışığından faydalanarak güneş ile birlikte daha yüksek bir enerjiyle uyanmayı sağlamak oldukça önemli. Mat beyaz tonların yanı sıra açık maviler de uyku kalitesini yükselten ve dinginlik veren rahatlatıcı renklerdendir ve yatak odaları için oldukça uygun ve tercih edilen renklerin başında gelir. Bir renge karşı özel bir ilginiz yoksa yatak odasında kırmızı, turuncu gibi canlı renkler kullanmaktan kaçının. Tabi rengin yanı sıra girişte de belirttiğimiz gibi hem renklerinizi akşamları daha güzel görebilmeniz hem de aradığınız atmosferi oluşturmak için aydınlatmaya önem vermek gerekir. Bu fotoğrafta görülen yatak odası tasarımı aydınlatmanın oldukça doğru bir şekilde çözümlendiği güzel bir örnek. Yatak odalarında tavandan endirekt ışıklar kullanmak daha homojen bir aydınlatma oluşturmanızı sağlayacaktır. Bu yatak odasında tavana gizlenen ışıkların yanı sıra duvara yakın kısımlarda spot ışıklar da kullanılmış. Spot ışıkların tam yatağın üzerinde olmaması da oldukça makul bir yaklaşım. Yatarken gözünüzü rahatsız edecek bir ışık olmasını kimse istemez değil mi? Bunun yerine yatağın üst kısmında homojen dağılan ışık kaynağı en mantıklı çözümlerden. Evinize böyle bir sistem uygulamak isterseniz spotların ve gizli ışıkların farklı anahtarla açılmasına özen gösterin böylelikle yatak odanızdaki ışık kontrolünü sağlayabilirsiniz. Tabi yatak odası aydınlatması denildiğinde olmazsa olmaz baş ucu lambalarını unutmamak gerek. Baş ucunuzda da şapkalı abajurlar kullanmak yine endirekt bir ışık kaynağı elde etmenizi sağlayacağı için yönelmeniz gereken modellerden diyebiliriz. Partnerinizi rahatsız etmeden kitap okumak için de baş ucu lambaları oldukça gerekli. Huzurlu bir dinlenme için yatak odası aydınlatmanıza özen gösterin!
Duvar aydınlatmalarını sağlayan ve aplik adı altında bulabileceğiniz ürünler evin çeşitli noktalarında kullanmak için idealdir. Koridorlarda, antrelerde ve oturma odasının bazı duvarlarında ışıkla dekoratif bir etki sağlamak için kullanılabilen aplikler özellikle müstakil evlerde oturanlar için evin dış duvarlarında en çok tercih edilen ürünlerdir. Bu fotoğrafta görülen TREND AYDINLATMA / KAZANCI AYDINLATMA adlı firmanın gerçekleştirdiği projedeki aydınlatma dış mekanın aydınlatılması konusunda oldukça güzel bir örnek. Gece boyunca açık bırakabileceğiniz ya da hareket sensörlü olarak kullanabileceğiniz bu modeller hem işlevsel hem de güvenlik açısından tercih edilebilir.
Mutfaklarda kullanacağınız aydınlatmaların aynı zamanda işlevselliği de oldukça önemlidir. Mutfakta en çok tezgah üzerinde vakit geçirilmekte. Ancak tavandan gelen aydınlatma tezgahta çalışırken size çok da fazla yardımcı olamaz. Bu sebeple mutfak dolaplarının altındaki aydınlatmalar hem mutfağın daha şık görünmesini sağlar hem de yaptığınız işi daha iyi görebilmenizi. Günümüzde led modelleri bulunan dolap altı aydınlatmaların özellikle sıcak tonlarda ışık kaynağına sahip olanları mutfağın olmazsa olmaz aydınlatmalarından oldu bile. Siz de mutfağınız için mutlaka bu aydınlatmaları kullanın. Mutfağım için hangi aydınlatmayı kullanmalıyım? başlıklı yazımız da mutfak aydınlatması üzerine size yeni fikirler verebilir. Göz atmanızda fayda var!
Yemek odasında kullanılan lambalar genellikle bu örnekte görüldüğü şekilde uygulanır. İkili lambalar kullanmak hem yemek masasının daha güzel görünmesini sağlar hem de lokal aydınlatma sayesinde sofralarınızı daha şık gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken lambaları masaya çok yakın uygulamamanız. Masaya çok yakın olan lambalar sunumu daha iyi gösterir ancak masada oturanların birbiriyle diyaloglarını etkiler. Çünkü alçakta duran lambalar gözünüzü rahatsız edebilir. Bu örnekteki yükseklik oldukça yemek masanız için oldukça ideal.
Merdivenleri aydınlatmak için kullanılan basamaklara yakın duvara gömme ışık kaynakları oldukça popüler. Bu ışıklar ortamdaki tüm lambalar kapalı olduğunda bile sağlıklı ve tehlikesiz bir şekilde merdiveni kullanmanızı sağlar. Burada da görüldüğü gibi şık bir ambiyans da katıyor yaşam alanına.
Raylı aydınlatma sistemleri genellikle spot ışıklarla desteklenen ve ışığın yönünü değiştirebildiğiniz kullanışlı tasarımlardır. Bu örnekte görülen endüstriyel stildeki oturma odasında raylı aydınlatma sisteminin oldukça başarılı uygulamalarından. Kişisel objeler ve görsellerle düzenlenmiş duvara yönlendirilmiş üç adet lamba mekanın genel aydınlatması içinde oluşturduğu etki oldukça güzel. Siz de evinizin farklı noktalarında atmosferi güçlendirmek için bu sistemlerden yararlanabilirsiniz.