Banyo dekorasyonunda taş malzemeyi nasıl kullanabilirim?

Banyolar yaşam alanlarının rahatlama mekanlarıdır. Yüzlerce yıldır suyun arındırıcı etkisi insan yaşamının vazgeçilmesi olmuş ve insanoğlunun mimari ve şehircilik becerisi geliştikçe de yaşadığı yapının özellikli mekanları haline gelmiş banyolar. Su insanın yaşamını sürdürebilmesi için en temel ögelerden bilindiği gibi… Canlıların biyolojik yapısı gereği su olmadığı yerde hayat da yoktur. Tabi sadece vücudumuza dahil olan, içtiğimiz, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirdiğimiz bir temel element olarak sınırlamamak gerekir suyu. Bir arınma ve temizlenme aracı olarak da suyun yaşam kalitesini yükselten ve kültürü doğuran bir olgu olduğunu yadsıyamayız. İnsanın ilk yerleşim alanları hep suya yakın yerlerde olmuştur. Zamanla temel yaşamsal ihtiyaçlarını giderdikten sonra yerleşik hayatın getirdiği arayış ve malzemeler üzerinde ve alet kullanımı konusunda becerileri geliştikçe insanın, toplu yaşamın getirdiği düzen içerisinde kendine özel alanlar yaratmaya başlamıştır. Tabi bu özel alanlar içinde geliştirdiği su yolları, sarnıçlar, su kemerleri ile başlayan macerası günümüzde kentlerin su sistemleri ve evlerimizdeki musluklardan kolayca ulaştığımız sistemlere evrilmiştir. Antik çağ kalıntılarına, turistik tarihi yerleşimlere bakıldığında hamamların, banyoların tasarımları ve yaşam alanları içerisinde konumlandırılması dikkate değer. Örneğin ülkemizde bulunan ve tarihi kalıntılar açısından oldukça zengin olan Bergama'daki antik kalıntılarda su ile tedavi yapılan hastaneler bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bir çok insanın gezdiği, araştırdığı ve ilgisini çektiği bu alanlarda mükemmel taş işçiliğinin, doğal malzemelerin örülerek oluşturulduğu yapıların içindeki banyolar oldukça cezbedicidir. Doğal malzemenin dokusu ve verdiği his her insanı bir yerden yakalar mutlaka. Günümüzde yapılar hazır beton sistemleri gibi temelinde endüstriyel ürünlerle gerçekleştiriliyor. Bu sebeple halen eski taş ya da ahşap yapılar hem fotoğraf çekimlerinde fon görevi görüyor hem de seyirlik sokaklar oluşturuyor kentlerde. Bir çoğumuz eski yapıların özenle korunduğu Prag, Viyana, Paris, Roma gibi tarihi dokusunu koruyan şehirlere turistik gezi yapmayı tercih ediyoruz. Günümüzde doğal dokulara, doğal malzemelere daha çok temas edebilmek için dekorasyon önerileri arasında bu malzemeler sıklıkla kullanılıyor. Bir çok stilin içinde ahşap, taş gibi doğal ürünler ve klasik motiflerle bezeli detaylar yer alıyor. Bu stillerin arasında özellikle rustik stil doğallığı ön planda tutması açısından öne çıkıyor. Rustik stili evin bir çok bölümünde uygulamak mümkün. Tabi ki evimizin özel alanları olan, arınma mekanlarımız banyolarda bu stilin yaygın olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Çeşitli fayanslar ile klozet, küvet gibi banyonun temel elemanları ve birbirinden güzel aksesuarlar ile rustik stil banyoları mükemmel alanlara çeviriyor. Bu yazımızda doğal bir malzeme olan taş dokusunun banyo dekorasyonuna nasıl dahil edilebileceği üzerine bir derleme hazırladık. Taş dokusunu banyonuzun bir çok bölgesinde kullanmanız mümkün. Tasarımcıların hayata geçirdiği çeşitli ürünler ile ve farklı boyutlardaki taşları duvarlarınızda uygulayabileceğiniz önerileri bulacaksınız bu yazımızda. Evinizin rahatlama alanı banyolarınız için rustik stili uygulayarak ve doğal malzemeleri bu dekorasyona dahil ederek bu özel mekanları daha da benimseyeceğiniz yerlere dönüştürebilirsiniz. Hep birlikte banyolarda taş kullanımı için farklı önerileri inceleyelim. Keyifli okumalar!
Banyo zeminine taş dokusunu taşımak için bir çok yol var. Banyolar genel olarak temiz kalmasına özen gösterilen alanlar olduğu için zeminde kullanılacak ürünün de büyük önemi vardır. Bu sebeple banyo zemininde taş dokusunu kullanabilmek için yüzeyi kolayca temizlenebilen taş karolar mevcut. Bilindiği gibi doğada taşlar bir çok farklı renkte bulunabiliyor. Banyonuzda kullandığınız renklerle ve duvardaki fayanslarla uyum sağlayacak renkleri barındıran taş karoları seçerek banyonuzdaki uyumu bozmadan taş dokusunu kullanmanız oldukça kolay. Bunun yanı sıra yaşam alanınızın dokusu da çok önemli. Tarihi dokuda bir mekanda yaşıyorsanız bu mekana en uygun seçeneği kullanmanız yapının bütünlüğünü korumak açısından daha doğru olacaktır. Bu örnekte görülen mekan ülkemizin nadide bölgelerinden Kapadokya'da bulunan ve restore edilen yapının banyosu. Görüldüğü gibi duvarlardaki taş dokusuna uygun biçimde seçilen taş karolar sanki yüzyıllardır burada bulunuyormuş izlenimi veriyor. Aynı şekilde lokal aydınlatma, küvet ve dolabıyla birlikte lavabo da bu atmosferi tamamlayan diğer unsurlar. Siz de banyonuzda taş kullanmak için duvarlarda kullanacağınız fayanslar, küvetiniz, lavabolarınız, aydınlatmanız ve hatta musluklarınız ile birlikte bir bütün olarak düşünerek bir proje geliştirip uygulamaya başlayabilirsiniz. Taş dokusunun zeminde vereceği his size oldukça keyif verecek.
Zeminden sonra banyolardaki en büyük yüzeylerden biri olan duvarlara geliyor sıra. Plaza Yapı Malzemeleri firmasının modern armatürler ve banyo eşyalarıyla gerçekleştirdiği bu projede taşın dokusu ile modern stilin mükemmel dengesi görülüyor. Burada örnek verdiğimiz yapının bir taş yapı olduğu ve eski usul tekniklerle inşa edildiği fark edilebiliyor. Sıva altında var olan taş dokusu sağlamlaştırılarak görünür bırakılmış. Böylelikle modern eşyaların pürüzsüz yüzeyleri içinde taş duvarın dokusu öne çıkarak banyo atmosferinin belirleyici ögesi haline geliyor. Tabi herkesin yaşadığı ev, tarihi dokusu olan bir yapı olmayabilir. Ancak bu hiç de dert edilecek bir mesele değil. Burada gördüğünüz taş duvar dokusunu banyonuza uygulamak için farklı seçenekleri bulunan taş dokulu duvar panalleri ya da doğal taşlarla var olan duvarınızı kaplatabilirsiniz. Böylelikle bir apartman dairesinin banyosunu dahi böyle bir görünüme sahip olacak şekilde dekore edebilirsiniz. Ne dersiniz? Sizce de çok güzel değil mi?
Bir çok iç dekorasyon uzmanı ya da evini kendi dekore eden kişi banyolarda hem dekoratif objeleri yerleştirebilmek hem de işlevsel bir raf görevi görmesi için duvarlarda pencere şeklinde niş kullanırlar. Siz de banyonuzu dekore etmek istiyorsanız bu örnekte görüldüğü gibi simetrik ya da asimetrik biçimde pencereler uygulayabilirsiniz. Bu tür pencerelerde taş dokusu kullanmak için buradaki gibi doğal taş dokusu görünümünde karolardan faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sahilde taş toplamak gibi bir hobiniz varsa, pencerelerin iç kısmına harcın üzerine topladığınız taşları yapıştırabilir, sonrasında aralarını da düzgün biçimde biraz daha doldurarak size özgü bir tasarım ortaya koyabilirsiniz. Uyguladığınız yüzey kuruduktan sonra da suya dayanıklı vernikler ile bu alanı hem kolay temizlenebilir hem de daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Ayrıca vernikle birlikte taşlar canlı renklerini de yansıtırlar.
Banyo tavanında taş dokusu kullanmayı düşünür müsünüz? Taş dokulu karoları tıpkı zeminde kullandığınız gibi tavana da uygulamanız mümkün. Bu örnekte görülen ferah banyoda duvarda kullanılan ince uzun taş parçaları tavanda devam ettirilerek mekansal bir bütünlük sağlanmış. Asimetrik asılan aydınlatmalarla oldukça şık bir dekorasyon örneği doğrusu…
İşte bu örnekte rustik stili taçlandıran harika bir taş lavabo örneği görülüyor. Lavabo, taştan imal edilmesinin kattığı mükemmelliğin yanı sıra form olarak da deniz suyuyla pürüzsüz hale gelen taşlara benzerliğiyle de göz dolduruyor.
Banyonuza taşın doğal dokusunu katmak için başka bir yöntem de taştan imal edilen dekoratif objeler kullanmak. Bu örnekte görülen objeler dekoratif yönünün yanı sıra işlevselliği barındırması açısından da mükemmel tasarımlar. Bu tür ürünler kullanarak banyonuza hem rustik stili taşıyabilir hem de bu tipik ürünlerin katacağı doğal dokuyla banyonuzu daha özel hale getirebilirsiniz.
Banyo dekorasyonu üzerine farklı stil uygulamaları için Banyonuzu country stilde nasıl dekore edebilirsiniz? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.