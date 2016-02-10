Banyo dekorasyonunda taş malzemeyi nasıl kullanabilirim?

Banyolar yaşam alanlarının rahatlama mekanlarıdır. Yüzlerce yıldır suyun arındırıcı etkisi insan yaşamının vazgeçilmesi olmuş ve insanoğlunun mimari ve şehircilik becerisi geliştikçe de yaşadığı yapının özellikli mekanları haline gelmiş banyolar. Su insanın yaşamını sürdürebilmesi için en temel ögelerden bilindiği gibi… Canlıların biyolojik yapısı gereği su olmadığı yerde hayat da yoktur. Tabi sadece vücudumuza dahil olan, içtiğimiz, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirdiğimiz bir temel element olarak sınırlamamak gerekir suyu. Bir arınma ve temizlenme aracı olarak da suyun yaşam kalitesini yükselten ve kültürü doğuran bir olgu olduğunu yadsıyamayız. İnsanın ilk yerleşim alanları hep suya yakın yerlerde olmuştur. Zamanla temel yaşamsal ihtiyaçlarını giderdikten sonra yerleşik hayatın getirdiği arayış ve malzemeler üzerinde ve alet kullanımı konusunda becerileri geliştikçe insanın, toplu yaşamın getirdiği düzen içerisinde kendine özel alanlar yaratmaya başlamıştır. Tabi bu özel alanlar içinde geliştirdiği su yolları, sarnıçlar, su kemerleri ile başlayan macerası günümüzde kentlerin su sistemleri ve evlerimizdeki musluklardan kolayca ulaştığımız sistemlere evrilmiştir. Antik çağ kalıntılarına, turistik tarihi yerleşimlere bakıldığında hamamların, banyoların tasarımları ve yaşam alanları içerisinde konumlandırılması dikkate değer. Örneğin ülkemizde bulunan ve tarihi kalıntılar açısından oldukça zengin olan Bergama'daki antik kalıntılarda su ile tedavi yapılan hastaneler bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bir çok insanın gezdiği, araştırdığı ve ilgisini çektiği bu alanlarda mükemmel taş işçiliğinin, doğal malzemelerin örülerek oluşturulduğu yapıların içindeki banyolar oldukça cezbedicidir. Doğal malzemenin dokusu ve verdiği his her insanı bir yerden yakalar mutlaka. Günümüzde yapılar hazır beton sistemleri gibi temelinde endüstriyel ürünlerle gerçekleştiriliyor. Bu sebeple halen eski taş ya da ahşap yapılar hem fotoğraf çekimlerinde fon görevi görüyor hem de seyirlik sokaklar oluşturuyor kentlerde. Bir çoğumuz eski yapıların özenle korunduğu Prag, Viyana, Paris, Roma gibi tarihi dokusunu koruyan şehirlere turistik gezi yapmayı tercih ediyoruz. Günümüzde doğal dokulara, doğal malzemelere daha çok temas edebilmek için dekorasyon önerileri arasında bu malzemeler sıklıkla kullanılıyor. Bir çok stilin içinde ahşap, taş gibi doğal ürünler ve klasik motiflerle bezeli detaylar yer alıyor. Bu stillerin arasında özellikle rustik stil doğallığı ön planda tutması açısından öne çıkıyor. Rustik stili evin bir çok bölümünde uygulamak mümkün. Tabi ki evimizin özel alanları olan, arınma mekanlarımız banyolarda bu stilin yaygın olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Çeşitli fayanslar ile klozet, küvet gibi banyonun temel elemanları ve birbirinden güzel aksesuarlar ile rustik stil banyoları mükemmel alanlara çeviriyor. Bu yazımızda doğal bir malzeme olan taş dokusunun banyo dekorasyonuna nasıl dahil edilebileceği üzerine bir derleme hazırladık. Taş dokusunu banyonuzun bir çok bölgesinde kullanmanız mümkün. Tasarımcıların hayata geçirdiği çeşitli ürünler ile ve farklı boyutlardaki taşları duvarlarınızda uygulayabileceğiniz önerileri bulacaksınız bu yazımızda. Evinizin rahatlama alanı banyolarınız için rustik stili uygulayarak ve doğal malzemeleri bu dekorasyona dahil ederek bu özel mekanları daha da benimseyeceğiniz yerlere dönüştürebilirsiniz. Hep birlikte banyolarda taş kullanımı için farklı önerileri inceleyelim. Keyifli okumalar!