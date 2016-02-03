현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mükemmeli bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Evler Tuğla Beyaz
Loading admin actions …

Homifyda bu gün Casa Salazar bölgesinde yer alan, farklı bir çalışma ve profesyonel proje uygulayıcısı mimarlar Camilo Pulido tarafından yapılan, aradığınız her kişiliğe uygun  bir evi ziyaret ediyoruz. Mimari  yapı ile doğayı birleştirerek  herkesin seveceği bir ev ortaya çıkarılmış.  Bu evin tasarımı yapılırken; her ihtiyaç göz önüne alınmış,  odalar işlevsel olarak yerleştirilerek en iyi şekilde kullanılması sağlanmış, zarif tasarımı ile evin karaktersitik bir ruha bürünmesi sağlanmıştır. Bu çarpıcı ev; 468 metre kare alan üzerine kurulmuş, oturma odası, özel banyo, teras, havuz, makine odası, yatak odaları, oyun odaları, mutfaklar gibi bütün ihtiyaç alanları yer almaktadır.

Ana cephe

homify Modern Evler Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bu muhteşem evin dış cephesi; konumlandırılması, dekorasyonu ve mimarisi ile muhteşem bir güzelliğe sahip olarak inşa edilmiş,düz çizgiler, hacimlerin geometrik kompozisyonları ile bütünleştirilerek zarif bir görünüme kavuşturulmuş.Erişim için geniş merdivenler yerleştirilmiş, küçük bir ön bahçe ile evin dış cephesi daha doğal bir görselliğe kavuşturulmuş. Dışarıdan bakıldığında muhteşem bir görselliği olan ana cephe ortaya çıkarılmış.

Havuz keyfi

homify Modern Evler Tuğla Beyaz
homify

homify
homify
homify

Her kişiliğe hitap etmesi için planlanan bu evde geniş bir havuz tasarlanmış ve evin çok yakınına  bir havuz yapılmış.  Havuzun içi canlı mavi taşlar ile süslenerek canlı ve görsel bir güzellik oluşturulmuş. Üst kattaki teras için bir seyir terasının bakabileceği muhteşem bir havuz oluşturulmuş. Havuzun yanın yapılan dinlenme alanı  havuzun bir parçası şeklinde dekore edilerek bütünlük sağlanmış.

Estetik mimari

homify Modern Evler Tuğla Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin mimari tasarımının zarafeti her detayında göze batıyor ve kendine hayran bırakıyor.Evin genişliği ve hacimsel yerleşimi muhteşem bir tasarımla en verimli şekilde yapılmış, rüzgarı iyi bir şekilde alması için rüzgar yönlerine göre bir yerleşim planı yapılarak havuz keyfi için sakin bir alan düşünülmüş. evin ön tarafında güçlü rüzgarları hissederken arka bahçe de sakin ve rüzgarsız bir hava oluşması sağlanarak  evin mükemmelliği artırılmış.

Eve giriş

homify Modern Evler Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin bahçesini geçip giriş kapısına ulaştığınızda muhteşem bir görkemi olan ana girişe ulaşıyorsunuz.  Görkemli girişte koyu renk kolon ve taşıyıcı sistemler ile merdivenler açık tonlarda duvarlar ile zıt renklerin dekorasyonu oluşturulmuş.Evin genelinde düşünülen ve uygulanan sade, minimalist dekorasyon  giriş kısmında da uygulanmış, cam kapılar ile dış güzelliğin evin içine ulaşması sağlanarak sade dekorasyonun güzelleşmesi sağlanmış.

Merdivenin şıklığı

homify Modern Evler Tuğla Beyaz
homify

homify
homify
homify

İkinci kata ulaşımı sağlayan merdiven koyu renklere boyanarak açık renk korkuluklar ile zarif bir renk uyumu içinde dekore edilmiş, taşıyıcı kolon koyu renge boyanarak merdivenlerin açık renkler içinde sırıtması önlenmiş.Merdiven korkulukları içine toprak doldurularak yeşil canlı bitkiler ekilmiş ve koyu renk ağır dekorasyon içerisinde canlılık ve doğallık oluşturulmuş.

Açık teras

homify Modern Evler Tuğla Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin üst katına ulaştığınızda koyu ve açık renklerin uyumunun devam ettiğini görüyorsunuz. İkinci katta ve terasta kullanılan mobilyalar de benzer renklerde  tercih edilmiş. Terasa açılan kapılar sürgülü kapı olarak tercih edilerek istenildiğinde geniş istenildiğinde kapalı bir teras oluşmasına imkan verilmiş.

Mimari ve doğa

homify Modern Evler Tuğla Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin içine girdiğinizde geniş bir bahçe ile karşılaşıyorsunuz. Geniş bahçe modern bir şekilde dekore edilmiş, şık bir bahçe ve estetik bir havuz ile mükemmel bir bahçe dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Havuzun nötr renkleri, bahçenin canlı renkleri bir arada kullanılarak uyumlu bir güzellik oluşturulması sağlanmış.Havuz ile ev çok yakın olarak tasarlanmış ve havuzun güzelliğinin evin içine yansıması sağlanmış.

Tavanınızı daha yüksek göstermek için ipuçları
Bu villa projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler