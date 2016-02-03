Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mükemmeli bir ev

Homifyda bu gün Casa Salazar bölgesinde yer alan, farklı bir çalışma ve profesyonel proje uygulayıcısı mimarlar Camilo Pulido tarafından yapılan, aradığınız her kişiliğe uygun bir evi ziyaret ediyoruz. Mimari yapı ile doğayı birleştirerek herkesin seveceği bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evin tasarımı yapılırken; her ihtiyaç göz önüne alınmış, odalar işlevsel olarak yerleştirilerek en iyi şekilde kullanılması sağlanmış, zarif tasarımı ile evin karaktersitik bir ruha bürünmesi sağlanmıştır. Bu çarpıcı ev; 468 metre kare alan üzerine kurulmuş, oturma odası, özel banyo, teras, havuz, makine odası, yatak odaları, oyun odaları, mutfaklar gibi bütün ihtiyaç alanları yer almaktadır.
Bu muhteşem evin dış cephesi; konumlandırılması, dekorasyonu ve mimarisi ile muhteşem bir güzelliğe sahip olarak inşa edilmiş,düz çizgiler, hacimlerin geometrik kompozisyonları ile bütünleştirilerek zarif bir görünüme kavuşturulmuş.Erişim için geniş merdivenler yerleştirilmiş, küçük bir ön bahçe ile evin dış cephesi daha doğal bir görselliğe kavuşturulmuş. Dışarıdan bakıldığında muhteşem bir görselliği olan ana cephe ortaya çıkarılmış.
Her kişiliğe hitap etmesi için planlanan bu evde geniş bir havuz tasarlanmış ve evin çok yakınına bir havuz yapılmış. Havuzun içi canlı mavi taşlar ile süslenerek canlı ve görsel bir güzellik oluşturulmuş. Üst kattaki teras için bir seyir terasının bakabileceği muhteşem bir havuz oluşturulmuş. Havuzun yanın yapılan dinlenme alanı havuzun bir parçası şeklinde dekore edilerek bütünlük sağlanmış.
Evin mimari tasarımının zarafeti her detayında göze batıyor ve kendine hayran bırakıyor.Evin genişliği ve hacimsel yerleşimi muhteşem bir tasarımla en verimli şekilde yapılmış, rüzgarı iyi bir şekilde alması için rüzgar yönlerine göre bir yerleşim planı yapılarak havuz keyfi için sakin bir alan düşünülmüş. evin ön tarafında güçlü rüzgarları hissederken arka bahçe de sakin ve rüzgarsız bir hava oluşması sağlanarak evin mükemmelliği artırılmış.
Evin bahçesini geçip giriş kapısına ulaştığınızda muhteşem bir görkemi olan ana girişe ulaşıyorsunuz. Görkemli girişte koyu renk kolon ve taşıyıcı sistemler ile merdivenler açık tonlarda duvarlar ile zıt renklerin dekorasyonu oluşturulmuş.Evin genelinde düşünülen ve uygulanan sade, minimalist dekorasyon giriş kısmında da uygulanmış, cam kapılar ile dış güzelliğin evin içine ulaşması sağlanarak sade dekorasyonun güzelleşmesi sağlanmış.
İkinci kata ulaşımı sağlayan merdiven koyu renklere boyanarak açık renk korkuluklar ile zarif bir renk uyumu içinde dekore edilmiş, taşıyıcı kolon koyu renge boyanarak merdivenlerin açık renkler içinde sırıtması önlenmiş.Merdiven korkulukları içine toprak doldurularak yeşil canlı bitkiler ekilmiş ve koyu renk ağır dekorasyon içerisinde canlılık ve doğallık oluşturulmuş.
Evin üst katına ulaştığınızda koyu ve açık renklerin uyumunun devam ettiğini görüyorsunuz. İkinci katta ve terasta kullanılan mobilyalar de benzer renklerde tercih edilmiş. Terasa açılan kapılar sürgülü kapı olarak tercih edilerek istenildiğinde geniş istenildiğinde kapalı bir teras oluşmasına imkan verilmiş.
Evin içine girdiğinizde geniş bir bahçe ile karşılaşıyorsunuz. Geniş bahçe modern bir şekilde dekore edilmiş, şık bir bahçe ve estetik bir havuz ile mükemmel bir bahçe dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Havuzun nötr renkleri, bahçenin canlı renkleri bir arada kullanılarak uyumlu bir güzellik oluşturulması sağlanmış.Havuz ile ev çok yakın olarak tasarlanmış ve havuzun güzelliğinin evin içine yansıması sağlanmış.