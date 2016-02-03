Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mükemmeli bir ev

Homifyda bu gün Casa Salazar bölgesinde yer alan, farklı bir çalışma ve profesyonel proje uygulayıcısı mimarlar Camilo Pulido tarafından yapılan, aradığınız her kişiliğe uygun bir evi ziyaret ediyoruz. Mimari yapı ile doğayı birleştirerek herkesin seveceği bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evin tasarımı yapılırken; her ihtiyaç göz önüne alınmış, odalar işlevsel olarak yerleştirilerek en iyi şekilde kullanılması sağlanmış, zarif tasarımı ile evin karaktersitik bir ruha bürünmesi sağlanmıştır. Bu çarpıcı ev; 468 metre kare alan üzerine kurulmuş, oturma odası, özel banyo, teras, havuz, makine odası, yatak odaları, oyun odaları, mutfaklar gibi bütün ihtiyaç alanları yer almaktadır.