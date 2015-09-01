Yatak odası dekorasyonuna uygun en güzel mobilyalar

Ev dekorasyonunda en çok oturma odasının mobilyalarına özen gösterilir. Çünkü konuklarımızı ağırladığımız alandır ve genellikle evin en geniş odası kullanılır. Eski zamanlarda hele yeni mobilya alınan tek oda salonlardı. Oysa günümüzde ev dekorasyonu bir bütün. Oturma odasından mutfağa, mutfaktan banyoya evin her bir köşesi en az salonlar kadar ilgi ve özeni hak ediyor. Ev dekorasyonunu ihmal etmemelisiniz. Zira hayatımızın büyük kısmını geçirdiğimiz evler, konforlu ve estetikten yoksun olursa yaşam alanlarınızdan zevk almanız pek mümkün olmaz. Üstelik psikolojinizi de kötü etkileyebilir. Karakterinizi ve zevklerinizi yansıtan bir ev dekorasyonu ise enerjinizi yükselterek iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
Ev dekore ederken titizlik gösterilen bir diğer oda yatak odasıdır şüphesiz. Yatak örtülerinden duvar rengine dek çaba harcadığınız yatak odalarının mobilyaları da atlanmaması gereken bir konu. Komodinden tutun da gardıroplara, makyaj masasından çalışma masasına, esasen aklınıza ilk anda gelmeyecek pek çok mobilya yelpazesine sahip yatak odaları. Hele günümüzde televizyon ve bilgisayarların hayatımızdaki yerini düşünürsek yatak odası mobilyalarının çeşitliliği hakkında bir tahmin yürütmeniz kolaylaşır. Gelin hep birlikte farklı stil ve kategorilerde dizayn edilmiş yatak odası mobilyalarına göz atalım.
Örnekteki yatak odasında şüphesiz ilk dikkati çeken tavana dek uzanan kırmızı duvar kaplaması. Yatak odasını oldukça görkemli hale getirmiş. Böyle çarpıcı bir duvar kaplaması olan yatak odasının mobilyaları nasıl olmalı? Öncelikle hem hareketli dokusu hem de rengiyle ilgiyi üstüne topladığından mobilyaların sade renklerden seçilmesi doğru bir tercih. Zira farklı renklerde mobilyalar göz yorabilirdi. Özellikle de siyah beyaz çizgili halıyı hesaba katınca. Tavandan sarkan klasik stil avize çok şık. Yatağın hemen bitimindeki mini kanepe, dar alandan istifade etmek için doğru bir yere yerleştirilmiş. Böylece yatak odasında ufak bir oturma köşeniz olacak.
Bir çatı katının yatak odasına ait tasarımda geniş yatak baş köşeyi alırken diğer mobilyalar da unutulmamış. Çarpıcı bir turuncunun ön plana çıktığı yatak odasının minimalist bir çizgisi var. Bu stile uygun olarak eşyalar sıra dışı olmamakla birlikte canlı renk kullanımıyla yatak odası hareketlendirilmiş. Yatağın bir tarafında iki koltuktan oluşan sade bir oturma köşesi dizayn edilmiş. Gümüş renkli koltuklar çok şık. Diğer mobilyalarda da modern parçalar seçilmiş. Genellikle gümüş veya griden seçilen mobilyalar odanın minimal havasına uyum sağlamış.
Bazı yatak odalarında farklı stillerde mobilyalar kullanılırken bazen de tüm eşyaların bir örnek olması tercih edilir. Özellikle ahşap gibi bir malzeme kullanılmışsa diğer mobilyaların da ahşaptan olması dekorasyon açısından pratiklik sağlar. Resimdeki aynı takımdan olduğunu belli eder ahşap mobilyalar, giysi dolabı dışında da depolama ihtiyacı için imkan sunuyor. Mini çekmecelerden oluşan dolap ve komodinler, her türlü kişisel eşyanızı muhafaza etmek için ideal. Görüldüğü üzere yatak odasının genelinde koyu renkler kullanılmış. Ahşap mobilyalarda da koyu renk tercih edilerek dekorasyon tamamlanmış.
Yatak odası dekorasyonunda belli başlı mobilyalar kullanılır. Ancak alanınız varsa bazı değişiklikler yapmak hem kullanım açısından kolaylık sağlar hem de yatak odasını size has hale getirir. Resimdeki yüksek boylu yuvarlak masa bir hayli dikkat çekici. Pek sık rastlanan bir mobilya olduğu söylenemez. Birbirine geçmiş metal ayaklarıyla ilgi çekici halen gelen masa bir koltukla tamamlanmış. Yatak odası mobilyalarında oturma gruplarını sıklıkla göreceğiz. Ancak alışılmadık mobilya tasarımlarını tercih ederseniz yatak odanıza orijinallik kazandırabilirsiniz.
Bir yatak odasında yatağı mutlaka duvara yaslayacaksınız diye bir kaide yok. Odanın konumuna göre de ayarlamak zorunda değilsiniz. Tamamen kendi tercihlerinize göre mobilyaları düzenleyebilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi yatağınızı balkona yakın yerleştirmek istiyorsanız yatağı öne çekebilirsiniz. İki balkon arasındaki duvara ayna yerleştirmek ise sabah kalktığınızda gül cemalinizi seyretmek istiyorsanız eğlenceli bir seçenek. Kitaplığınızı ise yatağın arkasına dayayarak kitaplarınızdan da mahrum kalmamış olursunuz. İlgi çekici bir tasarıma sahip yatak odasında mobilyaların farklı düzeni yatak odasına karakter kazandırmış diyebiliriz. Alışkanlıkları bozup farklı düzenler denemek için de başarılı.
Herkes küçük apartman dairelerinde yaşamıyor. Kimilerinin de şatoyu andıran devasa yatak odaları var. Örnekteki yatak odası da göz yormayan şıklığıyla şatolara yakışacak bir tasarım. Soluk pastel renklerin hakim olduğu yatak odasında mobilyalar da ihtişamdan payını almış. Tavandaki mumlu avize çok şık. Pencere önündeki ikili koltuklar yatak odası mobilyalarının olmazsa olmazı. Duvara gömülü dolap alanınız olsa bile akıllıca bir seçenek. Çok fazla mobilyanın kullanılmaması, melankolik bir atmosfere sahip yatak odası tasarımında doğru bir tercih gibi.
Görkemli örneklerden küçük yatak odalarına geçelim. Dar alana sahip yatak odalarının mobilyaları şüphesiz işlevsel ve pratik olmalı. Fonksiyonellik, estetik görünmesinden daha önemli. Zira yeriniz dar ve sırf görselliğe hitap ediyor diye gereksiz mobilya yığamazsınız. Yatak odası mobilyalarının demirbaşlarından makyaj masası da mümkünse fazla yer kaplamadan çok eşya saklamalı. Örnekteki makyaj masası bu ihtiyacı karşılayan bir mobilya. Alt kısmında bulunan çekmeceleri ile aynı zamanda komodin işlevi gören mobilyanın üst orta kısmı öne doğru açılarak eşyalarınızı saklamanız için imkan sağlıyor.
Yatak odası mobilyalarından biri olan kitaplıklar, bölünebilme özellikleri sayesinde her ne kadar çok yer kaplasa da yatak odanıza göre şekil alabilen mobilyalardandır. Örnekteki kitaplık da tarifimize uyan bir örnek. Yatak odasının alanı dar olduğundan, kapının olduğu duvar da dahil her bir köşe kullanılmış. Kapının her iki tarafına mobilya yerleştirilerek boş duvar bırakılmamış. Şayet küçük bir yatak odasına sahipseniz mobilyalarınızı yerleştirirken kapı tarafını unutmayın.
Farklı stillerde yatak odası modellerine de göz atalım. Mesela karşımızdaki bir hayli şık bir tasarım. Klasik stilde dizayn edilmiş yatak odasının mobilyaları da bir o kadar görkemli. Parlak renkli kumaşlarla altın renginin zenginleştirildiği yatak odası tasarımında komodinler dikkat çekiyor. Böylesi bir yatak odasının mobilyalarının sade olması beklenemezdi zaten. Komodinler dışında resim ve avizelerle hareketlenen tasarımda asalet ve şıklık birbiriyle yarışıyor.
Bir başka çatı katı yatak odası karşımızda. Beyaz rengin hakim olduğu yatak odası kırsal bir yerde yaşıyorsunuz havasında dekore edilmiş. Yine bulunduğu mekana kendine has özellikler veren mobilyaların olduğu bir tasarım örneği diyebiliriz. Mesela eskitilmiş görünümlü beyaz sandık bir mobilya seçeneği olarak modası asla geçmeyenlerden. Dikimden anlıyorsanız resimdeki gibi bir manken ekleyerek hobilerinizi de icra edebilirsiniz. Me & Harmony imzalı tasarım sakin mobilyalar tercih edenler için ideal bir seçim.
Şayet yeteneğiniz varsa yatak odasına bir piyano yerleştirmek oldukça romantik bir fikir. Müzik aletlerinin de başlı başına ve orijinal bir yatak odası mobilyasına dönüşmesi tamamen sizin elinizde. Zira hazır alınmış mobilya takımlarının kişiliğinizi yansıttığı pek söylenemez. Kendinize dair bir şeyler kattığınız zaman yatak odası size ait olmuş olur. Bunu da karakterinizi yansıtan mobilyalar seçerek gerçekleştirebilirsiniz. Resimdeki bu duruma güzel bir örnek.
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