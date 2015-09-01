Yatak odası dekorasyonuna uygun en güzel mobilyalar

Ev dekorasyonunda en çok oturma odasının mobilyalarına özen gösterilir. Çünkü konuklarımızı ağırladığımız alandır ve genellikle evin en geniş odası kullanılır. Eski zamanlarda hele yeni mobilya alınan tek oda salonlardı. Oysa günümüzde ev dekorasyonu bir bütün. Oturma odasından mutfağa, mutfaktan banyoya evin her bir köşesi en az salonlar kadar ilgi ve özeni hak ediyor. Ev dekorasyonunu ihmal etmemelisiniz. Zira hayatımızın büyük kısmını geçirdiğimiz evler, konforlu ve estetikten yoksun olursa yaşam alanlarınızdan zevk almanız pek mümkün olmaz. Üstelik psikolojinizi de kötü etkileyebilir. Karakterinizi ve zevklerinizi yansıtan bir ev dekorasyonu ise enerjinizi yükselterek iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Ev dekore ederken titizlik gösterilen bir diğer oda yatak odasıdır şüphesiz. Yatak örtülerinden duvar rengine dek çaba harcadığınız yatak odalarının mobilyaları da atlanmaması gereken bir konu. Komodinden tutun da gardıroplara, makyaj masasından çalışma masasına, esasen aklınıza ilk anda gelmeyecek pek çok mobilya yelpazesine sahip yatak odaları. Hele günümüzde televizyon ve bilgisayarların hayatımızdaki yerini düşünürsek yatak odası mobilyalarının çeşitliliği hakkında bir tahmin yürütmeniz kolaylaşır. Gelin hep birlikte farklı stil ve kategorilerde dizayn edilmiş yatak odası mobilyalarına göz atalım.