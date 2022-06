Yatak odası dekorasyonuna uygun en güzel mobilyalar

Yatak odası mobilyalarından biri olan kitaplıklar, bölünebilme özellikleri sayesinde her ne kadar çok yer kaplasa da yatak odanıza göre şekil alabilen mobilyalardandır. Örnekteki kitaplık da tarifimize uyan bir örnek. Yatak odasının alanı dar olduğundan, kapının olduğu duvar da dahil her bir köşe kullanılmış. Kapının her iki tarafına mobilya yerleştirilerek boş duvar bırakılmamış. Şayet küçük bir yatak odasına sahipseniz mobilyalarınızı yerleştirirken kapı tarafını unutmayın.