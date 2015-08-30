Salon, oturma, yemek ya da yatak odası halısı: Zeminlerimizi süsleyen dokumalar

Halılar ve kilimler neredeyse insanlık tarihi kadar eski aksesuarlar. Bugün evimizin mutfağında, salonunda, koridorunda kullandığımız halılar ya da yatağın yanında duran yatak odası halısı aslında temelde sıcak bir zemin arayışıyla ortaya çıkmıştı. Dokumadan önce insanlar hayvan postlarını bu iş için kullandılar. Bu kullanım da artık daha ziyade dekoratif olarak bazen karşımıza çıkıyor. Özellikle geniş halılara ihtiyaç duymayan yerlerde, yatak odası halısı gibi küçük metrekarelere sahip zeminler için postlar kullanılabiliyorlar.

İnsanların bu postları kullanmaya başlamasından sonra elbet zamanla yaşam alanları da genişledi, değişti. Bir anlamda yaygı ihtiyacı artmış oldu. Bu ihtiyaç artıp, artış kadar hayvan postu kullanmak kolay ve akılcı olmadığı için de hayvan postunun işlevini yerine getiren dokumalar yapmaya başladılar. Yavaş yavaş ortaya desenler de çıkmaya başladı. Halıların desenleri üzerine oldukça geniş çaplı çalışmalar mevcut, desenlerin de tarihe dayanan pek çok simgesel anlamı var. Böylece insan denen varlık tarih içinde doğa şartlarına direnmek için onu sıcak tutacak halıyı icat etti ve daha sonra onu çeşitlendirdi. Bugün bir mağazada örneğin bir yatak odası halısı seçerken bu arka plan pek aklımıza gelmiyor.

Kültürel olarak da farklı coğrafyalarda farklı desenler ya da kullanım biçimleri mevcut. Desenler zaten tarih boyunca gelişirken kullanım biçimleri daha ziyade iklime dayanıyor. Örneğin Rusya'da Anadolu'da da kimi yerlerde hala gördüğümüz duvar halıları bugün bile çok yaygın. Tahmin edilebileceği üzere soğuk iklimde insanlar daha iyi bir izolasyon için duvarlara halı asıyorlar. Elbette bu ihtiyaç aynı zamanda kişisel beğeniler doğrultusunda seçilen halılarla dekoratif içeriğe da sahip.

İplik ve dokuma teknolojisiyse pek çok üretim teknolojisi gibi sürekli gelişmekte. Bu yüzden artık el yerine makinelerle dokunan halılara yepyeni özellikler verilebiliyor. Daha zor kirlenme, daha kolay temizlenme gibi özellikler yeni nesil halılarda kullanım kolaylığı sağlarken elbette desen ve doku konusunda da gelişmeler mevcut.

İster salondaki koltuk takımınıza uyacak bir halı arayın, ister mutfağınıza bir kilim almayı düşünüyor ister yatak odası halısı seçiyor olun, inceleyeceğimiz örnekler size bu konuda yardımcı olacaktır.