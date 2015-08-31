Yemek takımları ve sofra aksesuarları artık binbir çeşit

Yemek takımları ve sofra aksesuarları evlerin ziynet eşyası niteliğinde olabilir. Özenerek seçilmiş, alınmış yemek takımları senelerce dolap içinde misafir için korunarak bekliyorlar. Yeni nesile daha az sirayet etmiş bu alışkanlık uzun senelere yayılmıştı ve kıymetli yemek takımları ve diğer aksesuarların sadece özel yemeklerde kullanıldığına şahit olduk. O zamanlar bu şekilde kullanılan misafir yemek takımları daha narin, maddi anlamda daha değerli parçalardı. Maliyeti yüksek, fiyatları yüksek olan bu modeller bazen işlemeli, bazen kabartmalı, bazen düz ama oldukça narin yapıdaydı. Porselen, kristal gibi narin ve pahalı malzemeler yemek takımlarının Cadillac'ları olarak evlerde yerlerini alıyordu. Şimdi yemek takımları ve sofra aksesuarları daha yalın tarzda tercih ediliyor ancak bu sefer pahalı parçalar eskiden olduğu gibi klasik ve narin modellerin dışında yalın ama özel tasarım ürünler olabiliyor. Ancak şunu da söylemek gerek, bugün artık yemek takımları ve sofra aksesuarları daha çeşitli, fiyatlar da ona göre çeşitli. Sade ve modern tasarımları da uygun fiyata bulmak mümkün. X tasarımcısının dizaynı olan takımlar pahalı olsa da aynı tarzda tasarlanmış pek çok gündelik ürün bulmak mümkün olabiliyor. Her keseye uygun bir seçenek olması her açıdan güzel çünkü nihayetinde bu gayet başarılı tasarımları uygun fiyata almak anlamına geliyor. Bu anlamda da gündelik yemek takımları için kullandığımız ürünler de daha seçkin bir zevke hitap edebiliyorlar.

Bu çeşitlilik içinde yemek takımları arasında da seçim yapmak ayrı bir dert bir yandan. Mağaza gezmek, internetten alışveriş yapmak elbette mümkün ama öncesinde internetten kendi zevkinize uygun ne gibi seçenekler olduğunu görmek de akılcı bir yaklaşım. Bu sayede satın almadan önce genel bir yönelim belirleyebilir, satın alma tercihlerinizi de buna göre şekillendirebilirsiniz

Klasikten moderne yemek takımları ve sofra aksesuarları arasında bir dolaşarak piyasadaki seçeneklere bir göz atalım.