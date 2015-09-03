Hem estetik hem pratik yatak odası tasarımları

İsterseniz kalabalık bir aileniz olsun veya yalnız başınıza yaşayın; hanedeki kişi sayısı kaç olursa olsun kendinize vakit ayırabileceğiniz en özel alan yatak odası olacaktır. Evin diğer bölümlerini düşündüğünüz zaman mutfağı, banyoyu, oturma odasını mutlaka evdeki diğer kişilerle paylaşmak durumundasınız. Belki çalışma odaları için bir istisna söz konusu olabilir. Ancak geniş bir eviniz yoksa çalışma odası ayarlamak genel olarak pek mümkün değil. Oysa yatak odaları her evde bulunur. Gerek uyku vesilesiyle gerekse de kişisel bakımınız için zaman ayırdığınız yatak odalarının tasarımına el atmanın zamanı geldi.
Eskiden yatak odalarına genişçe bir yatak giyinme dolabı ve belki komidin atmak yeterli oluyordu. Oysa günümüzde yatak odalarına televizyon, bilgisayar ve hatta küçük bir çalışması dahi yerleştirmek mümkün. Mobilya sayısı arttıkça da tasarım ön plana çıkıyor. İşbu sebepten yatak odaları farklı stillerdeki tasarımlarıyla iç dekorasyonda kendine geniş bir alan buluyor. Bu yazıda sizin için seçtiğimiz birbirinden farklı ve özel yatak odası örnekleriyle hem fikir vereceğini umuyoruz hem de hiç aklınıza gelmeyen yatak odası tasarımlarını inceleyerek yeniliklere açık olmanıza vesile olacağımıza inanıyoruz. Gelin hep birlikte göz atalım.
Renklerin ağırlıkta olduğu bir başka tasarım örneği. Bildiğiniz üzere duvar kağıtları tekrardan trend hale geldi. Doksanlı yıllarda kalan bir nostalji olmaktan hepten çıktı. Yatak odalarında da sıkça kullanılan duvar kağıtları, özellikle yatağın dayandığı duvara uygulanarak yatak odalarının tasarımına hareket katıyor. Duvar kağıdı kadar farklı stil ve materyallerdeki aksesuarlar da tasarımı ilgi çekici hale getirmiş. Örneğin mumlu avize modern çizgilere sahip. Turkuaz renkli abajurlar uzak doğu kültüründen izler taşıyor. Verandaya açılan yatak odası, küçük bir alanda neler yapılabileceğine dair başarılı bir yatak odası örneği. Fakat bu tasarımda en çok ön plana çıkanın renk ve figür uyumu olduğunun altını çizmek lazım.
Örnekteki yatak odası tasarımı esasen klasik stilde dizayn edilmiş. Ancak tavandan uzanan koyu yeşil lambalar oldukça canlı ve modern bir hava katmış. Böyle trend bir lambayı odadaki diğer klasik avize ile beraber kullanmak şüphesiz herkesin aklına gelebilecek bir fikir değil. Ancak tasarımcı farklı öğeleri bir arada harmanlayarak hem klasik hem de özgün bir tasarım ortaya çıkarmayı başarmış. Koyu yeşil lambalara uygun mor yatak örtüsü aynı dinamizmi yansıtmış. Klasik çizgilere sahip aynalı komidin de avize ile uyumlu. Duvar kağıdı ve perdeler de klasik tasarımda ölçüyü kaçırmayan doğru tercihler. Duvarlardaki Marilyn Monroe ve komidindeki Audrey Hepburn resimleri sevenlerinin gözünden kaçmasın.
Rebel Walls Russia yapımı yatak odası modeli bir çatı katı düşünülerek tasarlanmış. Resimde gördüğünüz kısım dışında genişçe farklı bölmelere uzanan yatak odasının yatak kısmını inceliyoruz. Çatı katının mimari yapısından dolayı çok fazla mobilya yerleştiremeyeceğinizden, alçak duvarları duvar kağıdıyla kaplamak oldukça yaratıcı bir fikir. Böylece maliyeti düşük hem de rengârenk bir yatak odası tasarımına sahip olabilirsiniz. Duvar kağıdı yerine resim kullanmak da bir seçenek olabilir ancak bu örnek daha trend bir yatak odası tasarımı çıkarmış ortaya. Hasır yatak başlığı ve modern masa lambalarıyla da kolonyal stilini hissettiriyor.
Tropikal stil kadar doğu mistisizminden de çizgiler taşıyan yatak odası tasarımının yıldızı turuncu rengi diyebiliriz. Gerek yatak örtüsüyle gerek aynı renkteki objeleriyle dikkat çeken tasarım oldukça orijinal. Turuncu rengiyle ahşabın ahengi diye tarif edebileceğimiz tasarım; sıcak iklime sahip yerlerde yaşayanlara uygun olmakla beraber, yaz havasını her daim yatak odasında yaşatmak isteyenler için de birebir. Renk kadar orijinal aksesuarların kullanılmasıyla dikkatleri çeken proje, hem risk almayı hem de tabiri caizse kışı kovalamayı tercih edenler için başarılı bir örnek. Buna benzer farklı yatak odası modelleri arayanlar “Sıra dışı yatak odası tasarımları” yazımızı okuyabilirler.
Bir villanın yatak odası tasarımı görüyoruz resimde. Birden fazla kata sahip yapıların odaları kimi zaman küçük de olabilir. Örnekteki yatak odası da bu duruma uyuyor. Zaten küçük bir alana sahip yatak odasını daha da daraltmamak için mobilya yığmamak gerekir. Resimdeki tasarımda da az sayıda mobilya kullanılarak göz yormayan bir tasarıma imza atılmış. Villanın diğer odalarında olduğu gibi bir duvarı tuğla ile döşeyerek ilgi çekici bir görünüm elde edilmiş. Kafesi andıran küçük penceresine uyumlu kafes şeklindeki küçük sehpası da detaylarıyla yatak odası tasarımını zenginleştirmiş. Gereksiz renk kullanımından kaçınarak da odağı duvara çekmiş.
Tasarımcısının “Arabian Room” adını verdiği yatak odasında doğu kültürünün olmazsa olmazlarından şarkı köşesi eklemek hem kültürü yaşatmak açısından anlamlı hem de kolay rastlayamayacağımız bir örnek olduğu için sıra dışı. Yatak odası tasarımı yalnızca belli başlı mobilyaları hazır alıp yerleştirmekten ibaret değildir. Bu örnekte olduğu gibi yaratıcı fikirleri hayata geçirmek, büyük maliyetlere de girmeden orijinal yatak odası tasarımına sahip olmanız anlamına gelir. Duvar baskısıyla ilgi çekici hale gelen yatak odasında renk olarak mavi beyaz kullanıldığı için farklılıklar göz yormuyor. Böylece hem duvar baskısı yapabiliyorsunuz hem de şark köşesi gibi ilginç tasarımları gerçekleştirebiliyorsunuz.
Paris’teki stüdyo daireler için düşünülmüş yatak odası tasarımında mutfak, banyo, oturma odası hepsi bir arada. Yalnızca banyonun kendi özel kapısı olan dairede yatak odasının sınırları perde yardımıyla çizilmiş. Mavi beyaz ağırlıklı tasarıma sahip stüdyo daire, içinizi bunaltmayacak şekilde dekore edilmiş. Yatağın hemen bitişiğindeki duvara gömülü raf ise hem işlevsel hem de yer kaplamıyor. Küçük yatak odaları için de düşünebileceğiniz tasarım, dar alanları verimli kullanmak için fikir verebilir.
Yatak odası için düşünülmüş tasarımlarda aklınıza hiç gelmeyecek sıra dışı örneklere rastlamak mümkün. Mesela resimdeki yatak odası küçük bir alana sahip. Eğer yatağı da yere yerleştirseniz dolaplara yer kalmayacak. O halde ne yapmak lazım? Tasarımcılar da aynı soruyu sormuşlar ve yatağı havaya taşımaya karar vermişler. Yanlış duymadınız yatağı havalandırmışlar. Doğru bir yatak odası tasarımıyla oldukça estetik görünebilir. Yatak yukarı alındığından yatağın altında kalan kısım depolama için rahatlıkla kullanılmış. Bir duvara da boydan boya dolap döşeyerek yatak odasının her bir köşesi tasarımın yaratıcılığından nasibini almış.
Örnekteki gibi devasa camlara sahip bir yatak odanız varsa tasarım için sadelikten yana tercih yapmak daha akıllıca olacaktır. Zira eşsiz deniz manzarasının güzelliğini hiçbir mobilya tutamaz. Tasarımcılar da benzer şekilde düşünmüş olacak ki göz yoracak karmaşık dekorasyon yerine ahşap malzemeyi tercih etmişler. Ahşabın yanına da son derece modern görünümlü metal sehpa ve lambalar ekleyerek doğa ile modernizmi harmanlamışlar.
Yatak odası tasarımlarında yatağı mutlaka duvara yaslayacaksınız diye bir kaide yok. Bu modelde olduğu gibi odadaki eşya düzenine göre yatağı bir dolaba da yaslayabilirsiniz. Özellikle dolap ağırlıklı bir tasarım yapacaksanız belli kalıpları kırmak gerek. Beyaz ağırlıklı odada yatağı siyah seçerek kontrast sağlanmış, görsellik de unutulmamış. Hem çalışma odası hem yatak odası bir arada düşünenler için iyi bir tasarım alternatifi.