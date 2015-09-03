Hem estetik hem pratik yatak odası tasarımları

İsterseniz kalabalık bir aileniz olsun veya yalnız başınıza yaşayın; hanedeki kişi sayısı kaç olursa olsun kendinize vakit ayırabileceğiniz en özel alan yatak odası olacaktır. Evin diğer bölümlerini düşündüğünüz zaman mutfağı, banyoyu, oturma odasını mutlaka evdeki diğer kişilerle paylaşmak durumundasınız. Belki çalışma odaları için bir istisna söz konusu olabilir. Ancak geniş bir eviniz yoksa çalışma odası ayarlamak genel olarak pek mümkün değil. Oysa yatak odaları her evde bulunur. Gerek uyku vesilesiyle gerekse de kişisel bakımınız için zaman ayırdığınız yatak odalarının tasarımına el atmanın zamanı geldi.

Eskiden yatak odalarına genişçe bir yatak giyinme dolabı ve belki komidin atmak yeterli oluyordu. Oysa günümüzde yatak odalarına televizyon, bilgisayar ve hatta küçük bir çalışması dahi yerleştirmek mümkün. Mobilya sayısı arttıkça da tasarım ön plana çıkıyor. İşbu sebepten yatak odaları farklı stillerdeki tasarımlarıyla iç dekorasyonda kendine geniş bir alan buluyor. Bu yazıda sizin için seçtiğimiz birbirinden farklı ve özel yatak odası örnekleriyle hem fikir vereceğini umuyoruz hem de hiç aklınıza gelmeyen yatak odası tasarımlarını inceleyerek yeniliklere açık olmanıza vesile olacağımıza inanıyoruz. Gelin hep birlikte göz atalım.