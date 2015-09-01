Sade bir ev dekorasyonu yapmanın kuralları

Evlerimiz yalnızca zevklerimizin değil, kişiliğimizin ve hayata bakış açılarımızın da birer yansımasıdır. Nasıl insanlar olduğumuzun, nelerden hoşlandığımızın, hayatımızı nasıl geçirmeyi tercih ettiğimizin sırları evlerimizin dekorasyonunda saklıdır. Bu bahsettiğimiz yansımanın evin büyüklüğü, mobilyaların markası vs. gibi şeylerle ilgisi yoktur. Evlerimiz ister büyük ister küçük olsun, mobilyaları ister tasarım ürünleri ister uygun fiyatlı modüler parçalar olsun, elimizdeki imkanlar doğrultusunda yaptığımız ev dekorumuz bizleri hayat anlayışımız konusunda ele verecek ipuçları saklar. Bu sayfamızda hayatını sakin ve sükunet içinde yaşamaya çalışan, şatafattan ve kalabalıktan hoşlanmayanlarımız için, şu hayatta büyük olasılıkla en sevdiğimiz mekan olan, kendimizi en huzurlu hissettiğimiz, iş hayatının kargaşasında kaçıp dinginliğe eriştiğimiz birer mabet görevi gören evlerimizi sade bir dekorasyon anlayışıyla nasıl dekore edebileceğimizi örnek fotoğraflar eşliğinde göstermek istedik.
Dizaynır işi mobilyalar ile dekore edilmiş bu oturma odasına gri damarlı beyaz mermer görünümlü yer seramikleri döşenmiş. Bu özellikli zemin halı ile kapatılmamış, bu da sade ve minimal görünümü vurgulayan bir detay oluşturmuş. Duvara asılan modern bir tablo ve televizyon ünitesi üzerindeki ufak dekoratif objeler ile dekorasyon tamamlanmış. Lüks ancak sade mobilyalar ile döşenmiş, aşırıya kaçan hiçbir parça bulundurmayan bu mekan sade ev tasarımı için ilham veren iyi bir örnek olma özelliğini taşıyor.
Sade bir oturma odası yapmanın en akıllıca yolu desenli kumaşları mümkün olduğunca kullanmamak ya da yalnızca kırlent gibi dekoratif unsurlarla eser miktarda kullanmaktan geçiyor. Koltuk döşemeleri mutlaka tek renk olmalı, aynı şekilde perde ve halı gibi döşemeler de tek renk kullanılmasını öneririz. Çünkü desenli kumaşlar her ne kadar şık ve güzel görünseler de odada gözyoran bir kalabalık yaratma olasılıkları oldukça kuvvetli. Perde konusu ekstra önemli zira büyük parçalar oluşuyorlar ve çok dikkat çekici olma gibi bir özellikleri var. Düz renkli ve hatta tercihen beyaz renkte perdeler kullanarak zarif ve şık mekanlar yaratmak mümkün. Tıpkı fotoğraftaki örnek gibi. Bej renkli bir koltuk, beyaz lake tablalı ve ahşap ayaklı bir sehpa düz renkli bir halı ve beyaz ve şık bir perde ile tamamlanmış. Perdenin özel modeli sayesinde mekana sadeliğini kaybettirmeden şık bir hava katılmış.
Açık renklerin ferah bir havası olduğu bir gerçek ancak doğal ışık alan geniş pencereleriniz varsa koyu renkleri de gönlünüzce kullanabilirsiniz. Düz renkli koyu renk bir koltuk takımı, desenli birkaç kırlent ile tamamlanmış. Duvarlardan biri haran tuğla görünümlü kaplama yapılmış. Gereksiz süs püs, halı hatta perde… hiçbiri yok. Bu tasarım Polonya'dan, bizler Türkiye'de pencerelerimizi pek perdesiz bırakmayız, o nedenle bu tarz bir oturma odasına önereceğim perde beyaz renkli desensiz bir tül ya da modern görünümlü stor olacaktır.
TeknoGrup Design tarafından gerçekleştirilmiş bu dekorasyonda modern ancak gösterişli mobilyalar ile sade ve nezih bir mekan yaratılmış. Gereksiz bütün eşyaların uzaklaştırılıp az ama yeterli eşya ile mükemmel bir şıklık yaratılarak dekore edilmiş olan bu salonda minimalist stilin en önemli özelliklerini görmek mümkün: Dengeli bir biçimde yerleştirilmiş eşyalar, basit ve sade temalar, birbiri ile uyumlu az sayıda renk, gözü yormayan az sayıda obje ve tüm bunların sonucunda elde edilen ferah, kullanışlı ve temiz ve sade alanlar.
Nötr renkler ve beyazın iç ferahlatıcı özelliğinden faydalanılarak dekore edilmiş bu salon geniş pencereleri ile bol bol ışık alıyor. Beyaz stor ile ile sade havası korunan dekorasyona renk canlı bitkiler ile verilmiş. Daha önce de bahsettiğimiz üzere, renkler sade bir dekorasyon için büyük önem taşıyor. Gözleri yormayacak dinlendirici renkler, yoğun bir iş gününün ardından bizlere dingin bir ortam sunmak için bire bir. Unutmayalım ki, yeşilin de huzur veren benzer bir özelliği var. Ancak dikkat! Evi yeşile boğmak bu etkiyi yok edebilir. İpucumuz şu olsun: Nötr renkler bol, canlı renkler detaylarda.
Toprak tonlarının gri duvarlar ile birleştiği bu yatak odası mobilyaların sadeliği ile bir bütünlük içerisinde. Yatak odalarında dingin bir ortam yaratmak rahat bir uyku çekebilmek için çok önemli. Gözü yoran hiçbir dekoratif objeye yer verilmemiş bu yatak odası tasarımı Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından Bursa'da bir konut için yaratılmış.
Voltaj tasarım tarafından Bodrum'daki bir konut için tasarlanmış olan bu yatak odası beyaz ve açık gri renklerine sahip. Giyinme kısmı yatak odasından ayrılarak odada kalabalık yaratacak ve boğuculuk hissi verecek fazla mobilyalardan sakınılmış. İçinde kuru dalların sergilendiği büyük boyutlu bir vazo ve sıra dışı bir tasarıma sahip modern bir avize ile tasarım tamamlanmış.
Konumuzu sade tasarımda renk ve desen kullanımına getirdiğimize göre, bu mükemmel mutfak tasarımını da sizlerle paylaşmak istedim. Kişisel favorilerimden Ordulu Yücel Partner firması tarafından tasarlanmış bu mutfakta koyu renkli zeminler ve büyük desenlere sahip siyah-beyaz perdeler kullanılmış. Ancak bu ögelerin birlikte kullanıldığı diğer tüm elemanlar beyaz ve nötr renklerden oluşuyor. Tezgahı zemin ile aynı renkteki beyaz bir mutfak, beyaz modern sandalyeler, ahşap masa ve grafik desenli perdeler ile sade ancak gösterişli bir mutfak elde edilmiş.
İşte riskli bir konuya geldik. Sade bir tasarımı elbette desen ve renk kullanarak da yaratmak mümkün ancak bu konuda oldukça dikkatli olmalı. Renklerde aşırıya kaçmamalı, pastel tonlar tercih edilmeli ve gerekirse bir profesyonelden yardım alınmalı. Fotoğrafta hem renk hem de desen kullanılmış ancak sadeliğinden ve dingin havasından hiçbir şey kaybetmemiş mükemmel bir tasarım örneği görüyoruz. Pastel tona sahip yatak başı, aynı tonun bej ile beraber kullanılması ile tasarlanmış kalın perdeler ile kombine edilmiş, geometrik şekilli sade aydınlatma elemanları kullanılmış. Sonuç: Cesur desenlere ve renklere rağmen elde edilmiş huzur dolu sade bir yatak odası.
Fotoğrafta modern ve sade bir mutfak tasarımı görüyoruz. Ahşap görünümlü mutfak üniteleri, sade bir yemek masası takımı, açık renk zeminler ve perde yerine kullanılmış jaluziler ile süsten ve gereksiz eşyalardan arındırılmış, bu mutfak tasarımı evinde sadelik arayanlar için ideal bir örnek teşkil ediyor.
(Bu evin tüm odalarını görmek isterseniz İzmir’de çağdaş bir dekorasyon örneği başlıklı yazımıza göz atmanız yeterli.)
Banyolarımız genelde ufak boyutlarda ve bir çoğunun doğal ışık alan bir penceresi yok. Bu nedenle banyoları sade döşemek alanın karanlık ve boğucu olmaktan kurtaracak bir uygulamadır. banyo üniteleri zaten genelde beyaz renklidir, zeminler ve duvarlar için geçeceğimiz nötr renkler hem beyazı ön plana çıkaracak hem de mekanı olduğundan daha geniş ve ferah gösterecektir. İyi bir aydınlatma da banyolar için elzem bir özellik. Banyo dekorlarımızı ise mavi ve yeşil tonlarındaki su renklerinde yaparak ortama hem renk verebiliriz hem de bu renklerin insan ruhuna verdiği dinginlik hissinden faydalanmış oluruz.
Çocuk ve genç odalarını genelde süslü püslü ve karmaşık yapmak eğilimimiz var, oysa ki kendimizin ihtiyaç duyduğu o dingin ve huzurlu ortama çocuklarımız da aynı ihtiyacı duyuyor olabilir. Yorucu bir okul günü sonrası karmaşık bir odaya girmek tercihleri olmayabilir. Üstelik ders çalışırken çocuklarımızın dikkatini dağıtmayacak sade tasarıma sahip bir oda çocuklarımızın daha başarılı olmasını sağlayabilir.