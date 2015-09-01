Sade bir ev dekorasyonu yapmanın kuralları

Sade bir oturma odası yapmanın en akıllıca yolu desenli kumaşları mümkün olduğunca kullanmamak ya da yalnızca kırlent gibi dekoratif unsurlarla eser miktarda kullanmaktan geçiyor. Koltuk döşemeleri mutlaka tek renk olmalı, aynı şekilde perde ve halı gibi döşemeler de tek renk kullanılmasını öneririz. Çünkü desenli kumaşlar her ne kadar şık ve güzel görünseler de odada gözyoran bir kalabalık yaratma olasılıkları oldukça kuvvetli. Perde konusu ekstra önemli zira büyük parçalar oluşuyorlar ve çok dikkat çekici olma gibi bir özellikleri var. Düz renkli ve hatta tercihen beyaz renkte perdeler kullanarak zarif ve şık mekanlar yaratmak mümkün. Tıpkı fotoğraftaki örnek gibi. Bej renkli bir koltuk, beyaz lake tablalı ve ahşap ayaklı bir sehpa düz renkli bir halı ve beyaz ve şık bir perde ile tamamlanmış. Perdenin özel modeli sayesinde mekana sadeliğini kaybettirmeden şık bir hava katılmış.